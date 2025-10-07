2025 स्कोडा ऑक्टाविया आरएस के फीचर, इंजन और कलर से जुड़ी जानकारी आई सामने, 17 अक्टूबर को होगी लॉन्च

0K View

प्रकाशित: अक्टूबर 07, 2025 11:46 am । सोनू

Write a कमेंट

भारत में ऑक्टाविया आरएस परफॉर्मेंस सेडान कार को एक इंजन और पांच कलर में पेश किया जाएगा

भारत में 2025 स्कोडा ऑक्टाविया आरएस की केवल 100 यूनिट इंपोर्ट करके बेची जाएंगी।

यह ब्लैक, ब्लू, व्हाइट, रेड और ग्रीन एक्सटीरियर कलर में मिलेगी।

2025 ऑक्टाविया आरएस में 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ 7-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स मिलेगा।

प्रमुख फीचर में एक 13-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट, 3-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 10 एयरबैग, और लेवल-2 एडीएएस जैसे प्रमुख फीचर मिलेंगे।

इसे 17 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा और डिलीवरी 6 नवंबर से शुरू होगी।

इसकी कीमत 45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है।

स्कोडा ऑक्टाविया आरएस भारत में लंबे अंतराल के बाद फिर से वापसी करने जा रही है। चेक कार कंपनी ने इस परफॉर्मेंस सेडान की बुकिंग पहले ही शुरू कर दी है, इसकी कीमत का खुलासा 17 अक्टूबर को होगा और गाड़ी की डिलीवरी 6 नवंबर से मिलेगी। भारत में इसे इंपोर्ट करके बेचा जाएगा और यहां 2025 स्कोडा ऑक्टाविया आरएस की केवल 100 यूनिट मिलेगी। अगर आप इसे लेने की सोच रहे हैं तो यहां भारतीय मॉडल की सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है:

कलर

स्कोडा भारत आने वाली नई ऑक्टाविया आरएस सेडान कार को पांच कलर में पेश करेगी:

माम्बा ग्रीन

कैंडी व्हाइट

मैजिक ब्लैक

रेस ब्लू

वेलवेट रेड

यह भी पढ़ें: भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को शानदार परफॉर्मेंस के लिए मिली हवल एच9 एसयूवी कार, जानिए इसकी खूबियां

इंजन और गियरबॉक्स

स्कोडा परफॉर्मेंस सेडान कार में केवल एक इंजन का विकल्प देगी। इसकी तकनीकी जानकारी नीचे दी गई है:

स्पेसिफिकेशन 2025 स्कोडा ऑक्टाविया आरएस इंजन 2-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 265 पीएस टॉर्क 370 एनएम गियरबॉक्स 7-स्पीड डीसीटी* ड्राइव एफडब्ल्यूडी^ एसेलरेशन (0-100 किलोमीटर प्रति घंटा) 6.4 सेकंड टॉप स्पीड 250 सेकंड

*डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

^एफडब्ल्यूडी - फ्रंट-व्हील ड्राइव

फीचर

स्कोडा नई ऑक्टाविया आरएस में कई शानदार फीचर देगी जो इसकी संभावित कीमत को देखते हुए उपयुक्त होंगे। इसके कुछ प्रमुख फीचर इस प्रकार हैं:

पैरामीटर एक्सटीरियर केबिन कंफर्ट इंफोटेनमेंट सेफ्टी प्रमुख फीचर अडेप्टिव मैट्रिक्स एलईडी हेडलाइट्स

हेडलाइट वॉशर

एलईडी टेल लाइट्स

19-इंच अलॉय व्हील्स

ग्रिल, विंडो सराउंड, डोर मिरर और बैजिंग के लिए ग्लॉस ब्लैक फ़िनिश

ब्लैक एग्जॉस्ट टेलपाइप

स्पोर्टी बंपर

पीछे स्पॉइलर कॉन्ट्रास्ट रेड स्टिचिंग के साथ ब्लैक केबिन थीम

एम्बिएंट लाइटिंग

एल्युमीनियम फिनिश स्पोर्टी पैडल

3-स्पोक स्पोर्टी स्टीयरिंग व्हील

आगे सेंटर आर्मरेस्ट

दूसरी पंक्ति में तीन हेडरेस्ट

सामने के दरवाजों में अम्ब्रेला होल्डर ट्रिपल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल

आगे बैठने वालों के लिए हीटिंग, मेमोरी फंक्शन के साथ पावर एडजस्टमेंट और मसाज फंक्शन वाली स्पोर्ट्स सीटें

पैडल शिफ्टर्स

10-इंच फुल-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

चारों पावर विंडो

बिना चाबी के प्रवेश

पावर्ड टेलगेट

इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल, फोल्डेबल, हीटेड और ड्राइवर-साइड ऑटो-डिमिंग ओआरवीएम

ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

वायरलेस फोन चार्जर 13-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो

675 वाट 11-स्पीकर कैंटन साउंड सिस्टम 10 एयरबैग

360-डिग्री कैमरा

ऑटो-होल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी)

ईबीडी के साथ एबीएस

इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक (ईडीएल)

मल्टी-कोलिजन ब्रेकिंग

इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक

आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज

लेवल-2 एडीएएस*

*एडीएएस - एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम

इसमें लेवल-2 एडीएएस के तहत अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन-कीप असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिशन वार्निंग, और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन जैसे फीचर मिलेंगे।

यह भी पढ़ें: आगे वेंटिलेटेड सीट फीचर वाली भारत की 10 सबसे सस्ती कार

संभावित प्राइस और कंपेरिजन

2025 स्कोडा ऑक्टाविया आरएस की कीमत 45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी जा सकती है। इस परफॉर्मेंस सेडान कार को बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज ग्रां कूपे, ऑडी ए4 और मर्सिडीज-बेंज ए-क्लास लिमोजिन के स्पोर्टी विकल्प के तौर पर चुना जा सकेगा।

अगर आप भारत में उपलब्ध दूसरी स्कोडा कार को लेना चाहते हैं, तो यहां हमने विस्तार से बताया है कि जीएसटी में कटौती के बाद स्कोडा गाड़ी की कीमत कितनी कम हुई है।