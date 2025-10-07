2025 स्कोडा ऑक्टाविया आरएस के फीचर, इंजन और कलर से जुड़ी जानकारी आई सामने, 17 अक्टूबर को होगी लॉन्च

2025 स्कोडा ऑक्टाविया आरएस के फीचर, इंजन और कलर से जुड़ी जानकारी आई सामने, 17 अक्टूबर को होगी लॉन्च
भारत में ऑक्टाविया आरएस परफॉर्मेंस सेडान कार को एक इंजन और पांच कलर में पेश किया जाएगा
-
भारत में 2025 स्कोडा ऑक्टाविया आरएस की केवल 100 यूनिट इंपोर्ट करके बेची जाएंगी।
-
यह ब्लैक, ब्लू, व्हाइट, रेड और ग्रीन एक्सटीरियर कलर में मिलेगी।
-
2025 ऑक्टाविया आरएस में 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ 7-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स मिलेगा।
-
प्रमुख फीचर में एक 13-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट, 3-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 10 एयरबैग, और लेवल-2 एडीएएस जैसे प्रमुख फीचर मिलेंगे।
-
इसे 17 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा और डिलीवरी 6 नवंबर से शुरू होगी।
-
इसकी कीमत 45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है।
स्कोडा ऑक्टाविया आरएस भारत में लंबे अंतराल के बाद फिर से वापसी करने जा रही है। चेक कार कंपनी ने इस परफॉर्मेंस सेडान की बुकिंग पहले ही शुरू कर दी है, इसकी कीमत का खुलासा 17 अक्टूबर को होगा और गाड़ी की डिलीवरी 6 नवंबर से मिलेगी। भारत में इसे इंपोर्ट करके बेचा जाएगा और यहां 2025 स्कोडा ऑक्टाविया आरएस की केवल 100 यूनिट मिलेगी। अगर आप इसे लेने की सोच रहे हैं तो यहां भारतीय मॉडल की सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है:
कलर
स्कोडा भारत आने वाली नई ऑक्टाविया आरएस सेडान कार को पांच कलर में पेश करेगी:
-
माम्बा ग्रीन
-
कैंडी व्हाइट
-
मैजिक ब्लैक
-
रेस ब्लू
-
वेलवेट रेड
इंजन और गियरबॉक्स
स्कोडा परफॉर्मेंस सेडान कार में केवल एक इंजन का विकल्प देगी। इसकी तकनीकी जानकारी नीचे दी गई है:
|
स्पेसिफिकेशन
|
2025 स्कोडा ऑक्टाविया आरएस
|
इंजन
|
2-लीटर टर्बो पेट्रोल
|
पावर
|
265 पीएस
|
टॉर्क
|
370 एनएम
|
गियरबॉक्स
|
7-स्पीड डीसीटी*
|
ड्राइव
|
एफडब्ल्यूडी^
|
एसेलरेशन (0-100 किलोमीटर प्रति घंटा)
|
6.4 सेकंड
|
टॉप स्पीड
|
250 सेकंड
*डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन
^एफडब्ल्यूडी - फ्रंट-व्हील ड्राइव
फीचर
स्कोडा नई ऑक्टाविया आरएस में कई शानदार फीचर देगी जो इसकी संभावित कीमत को देखते हुए उपयुक्त होंगे। इसके कुछ प्रमुख फीचर इस प्रकार हैं:
|
पैरामीटर
|
एक्सटीरियर
|
केबिन
|
कंफर्ट
|
इंफोटेनमेंट
|
सेफ्टी
|
प्रमुख फीचर
|
|
|
|
|
*एडीएएस - एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम
इसमें लेवल-2 एडीएएस के तहत अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन-कीप असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिशन वार्निंग, और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन जैसे फीचर मिलेंगे।
संभावित प्राइस और कंपेरिजन
2025 स्कोडा ऑक्टाविया आरएस की कीमत 45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी जा सकती है। इस परफॉर्मेंस सेडान कार को बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज ग्रां कूपे, ऑडी ए4 और मर्सिडीज-बेंज ए-क्लास लिमोजिन के स्पोर्टी विकल्प के तौर पर चुना जा सकेगा।
