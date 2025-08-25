नई हुंडई वेन्यू के केबिन की फोटो हुई लीक, जानिए क्या नजर आया

प्रकाशित: अगस्त 25, 2025 07:30 pm । सोनू

हुंडई वेन्यू को 2022 में आखिरी फेसलिफ्ट अपडेट मिला था और अब इसे नए जनरेशन अपडेट की दरकार है, और एक बार फिर इस सब-4 मीटर एसयूवी को टेस्ट करते देखा गया है। इस बार इसके केबिन की फोटो सामने आई है। इसके एक्सटीरियर डिजाइन की झलक पहले ही सामने आ चुकी है। नई फोटो से पुष्टि हुई है कि 2025 हुंडई वेन्यू के एक्सटीरियर में भारी बदलाव की तरह केबिन और फीचर में भी प्रमुख बदलाव किए जाएंगे। यहां देखिए वो सबकुछ जो टेस्ट मॉडल में नजर आया:

क्या नजर आया?

नई हुंडई वेन्यू में नए डिजाइन वाला केबिन और लेयर्ड डैशबोर्ड लेआउट दिया गया है। इसमें दो कर्व्ड स्क्रीन सेटअप दिया गया है, जो क्रेटा और अल्कजार जैसा ही है। स्क्रीन की साइज भी बड़ी एसयूवी के बराबर है, जिनमें एक 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले शामिल है।

सेंटर एसी वेंट्स को स्क्रीन के नीचे पोजिशन किया गया है, जबकि कंसोल में मीडिया के लिए रोटरी डायल्स और एसी कंट्रोल के लिए बटन दिए गए हैं। ध्यान से देखने पर एक नया स्टीयरिंग व्हील, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, एक डैशकैम और एक सब-वूफर दिखाई देगा, जो एक अपडेटेड साउंड सिस्टम की ओर इशारा करता है।

नई जनरेशन की वेन्यू को पहले ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में देखा गया था। बाहर की तरफ बॉक्सी डिजाइन दी गई है। इसमें नए लुक के साथ अल्कजार से प्रेरित एक आयताकार ग्रिल और चौकोर स्प्लिट एलईडी हेडलाइट मिलेगी। साइड में वेन्यू में बड़े व्हील आर्क और नए अलॉय व्हील नजर आए हैं, जबकि इसका बॉडी शेप पहले जैसा ही है। एक प्रमुख सेफ्टी फीचर भी देखा गया है, जिसके बारे में हमने इस स्टोरी में बताया है।

संभावित फीचर और सेफ्टी

2025 हुंडई वेन्यू में कुछ फीचर अपग्रेड दिए जा सकते हैं, जिनमें एक पैनोरमिक सनरूफ और आगे वेंटिलेटेड सीटें शामिल हो सकती है। इसके अलावा, इसमें एक पावर्ड ड्राइवर सीट, एक एयर प्यूरीफायर, एक वायरलेस फोन चार्जर, एम्बिएंट लाइटिंग, और पीछे वेंट्स के साथ ऑटो एसी जैसे फीचर भी मिल सकते हैं।

पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, 360 डिग्री कैमरा, और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए जा सकते हैं।

यह भी पढ़ें: 2025 रेनो काइगर फेसलिफ्ट में क्या कुछ मिलता है खास, इन 13 तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर

संभावित इंजन

नई जनरेशन हुंडई वेन्यू में मौजूदा मॉडल वाले इंजन मिलना जारी रह सकते हैं, जिनकी जानकारी इस प्रकार है:

इंजन 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल गियरबॉक्स 5-स्पीड मैनुअल 6-स्पीड मैनुअल / 7-स्पीड डीसीटी* 6-स्पीड मैनुअल पावर 83 पीएस 120 पीएस 116 पीएस टॉर्क 114 एनएम 172 एनएम 250 एनएम

*डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

अपडेट के तौर पर आपको इसमें डीजल इंजन के साथ 6-स्पीड टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स भी मिल सकता है।

संभावित लॉन्च और कंपेरिजन

वर्तमान में हुंडई वेन्यू की कीमत 7.94 लाख रुपये से 13.62 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है, और इस अपडेट से इसकी कीमत बढ़ सकती है। भारत में इसे 24 अक्टूबर 2025 को लॉन्च किया जाएगा।

इसका मुकाबला मारुति ब्रेजा, किआ सोनेट, किआ सिरोस, टाटा नेक्सन, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर से रहेगा।

फोटो क्रेडिट