2025 टाटा नेक्सन को अब एडीएएस फीचर के साथ किया गया अपडेट, 12.44 लाख रुपये की शुरूआती कीमत के साथ नया रेड ड�ार्क एडिशन भी हुआ लॉन्च
प्रकाशित: अक्टूबर 16, 2025 07:20 pm । भानु
-
- Write a कमेंट
- अब लेवल 1 एडीएएस के साथ उपलब्ध रहेगी 2025 टाटा नेक्सन
- एडीएएस फीचर के साथ पहले से 26,000 रुपये ज्यादा महंगा हुआ अपडेटेड फियरलेस प्लस पीएस वेरिएंट
- नया रेड डार्क एडिशन हुआ पेश जो टॉप वेरिएंट पर है बेस्ड और 28,000 रुपये है ज्यादा महंगा
- स्पोर्टी लुक के लिए ऑल ब्लैक एक्स्टीरियर और रेड/ब्लैक केबिन दिया गया है इसमें
टाटा नेक्सन को लेवल 1 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम के साथ अपडेट कर दिया गया है जो केवल इसके टॉप वेरिएंट फियरलेस प्लस पीएस वेरिएंट में ही उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा टाटा ने इसका रेड डार्क एडिशन भी पेश कर दिया है जिसमें कॉस्मैटिक बदलावों के साथ डिजाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं।
क्या कुछ नया मिलेगा इस एडिशन में,जानिए आगे:
2025 टाटा नेक्सन: अब एडीएएस में उपलब्ध
टाटा ने अब नेक्सन कार में लेवल 1 एडीएएस पेश कर दिया है जो केवल फियरलेस प्लस पीएस और रेड डार्क एडिशन वेरिएट्स में ही उपलब्ध रहेगा और ये फीचर भी इनके केवल टर्बो पेट्रोल डीसीटी मॉडल में ही मिलेगा। इस अपडेटेड वेरिएंट की कीमत इस प्रकार से है:
|
फियरलेस प्लस पीएस (एडीएएस के बिना)
|
एडीएएस के साथ फियरलेस प्लस पीएस
|
अंतर
|
एक्स-शोरूम कीमत
|
13.27 लाख रुपये
|
13.53 लाख रुपये
|
26,000
नेक्सन में दिए गए एडीएएस के तहत नेक्सन में लेन डिपार्चर वॉर्निंग, लेन कीपिंग असिस्ट, फॉरवर्ड कॉलिजन वॉर्निंग, हाई बीम असिस्ट, ट्रैफिक सिग्नल रिक्गनिशन और ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स शामिल हैं।
2025 टाटा नेक्सन: नया रेड डार्क एडिशन हुआ लॉन्च
नेक्सन अब स्पोर्टी दिखने वाले रेड डार्क एडिशन में उपलब्ध रहेगी जो इससे पहले नेक्सन ईवी में ही उपलब्ध थी।
ये एडिशन इसके टॉप वेरिएंट फियरलेस प्लस पीएस वेरिएंट पर बेस्ड है और इसमें सभी तरह के पावरट्रेन विकल्प दिए गए हैं। इनकी कीमत इस प्रकार से है:
|
|
फियरलेस प्लस पीएस
|
रेड डार्क एडिशन
|
अंतर
|
टर्बो पेट्रोल मैनुअल
|
12.17 लाख रुपये
|
12.44 लाख रुपये
|
27,000
|
टर्बो पेट्रोल डीसीटी
|
13.53 लाख रुपये
|
13.81 लाख रुपये
|
28,000
|
सीएनजी
|
13.08 लाख रुपये
|
13.36 लाख रुपये
|
28,000
|
डीजल मैनुअल
|
13.24 लाख रुपये
|
13.52 लाख रुपये
|
28,000
|
डीजल एएमटी
|
13.87 लाख रुपये
|
14.15 लाख रुपये
|
28,000
रेगुलर फियरलेस प्लस पीएस वेरिएंट के मुकाबले रेड डार्क एडिशन की कीमत 28,000 रुपये ज्यादा है।
अपने इलेक्ट्रिक मॉडल की तरह नेक्सन रेड डार्क को एटलस ब्लैक कलर की फिनिशिंग दी गई है। इसमें डार्क व्हील्स और बैजिंग भी दी गई है। करीब से देखने पर इसके फेंडर पर रेड डार्क की बैजिंग भी नजर आएगी।
इंटीरियर की बात करें तो नेक्सन रेड डार्क में ऑल ब्लैक डैशबोर्ड दिया गया है जबकि सीटों पर खूबसूरत रेड कलर की फिनिशिंग दी गई है जिससे इसे शानदार कॉन्ट्रास्टिंग लुक मिल रहा है। टाटा मोटर्स का कहना है कि रेड डार्क एडिशन के इंटीरियर की थीम को मैच करने के लिए इसके 10.25 इंच इंस्टरुमेंट क्लस्टर और टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम पर थीम्ड ग्राफिक्स दिए गए है।
2025 टाटा नेक्सन फीचर लिस्ट
टाटा ने अब नेक्सन के टॉप वेरिएंट में नेक्सन ईवी की तरह रियर सनशेड्स दे दिए है। इसके अलावा इसकी फीचर लिस्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ है और इसमें 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 9-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर और पुश बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
एडीएएस के अलावा, यात्री सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), ईबीडी के साथ एबीएस, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, 360-डिग्री कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) दिए गए हैं।
2025 टाटा नेक्सन: इंजन विकल्प
टाटा नेक्सन डीज़ल, टर्बो-पेट्रोल और सीएनजी पावरट्रेन विकल्पों में उपलब्ध है। आप नीचे दी गई टेबल में इसके स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं:
|
|
1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल
|
1.5-लीटर डीजल
|
1.2-लीटर सीएनजी
|
पावर (पीएस)
|
120 पीएस
|
118 पीएस
|
100 पीएस
|
टॉर्क (एनएम)
|
170 एनएम
|
260 एनएम
|
170 एनएम
|
ट्रांसमिशन विकल्प
|
5-स्पीड मैनुअल / 6-स्पीड मैनुअल / 6-स्पीड एएमटी / 7-स्पीड डीसीटी
|
6-स्पीड मैनुअल / 6-स्पीड एएमटी
|
6-स्पीड मैनुअल
कीमत एवं कंपेरिजन
2025 टाटा नेक्सन कार की कीमत 7.32 लाख रुपये से शुरू होकर 14.15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक है। जीएसटी 2.0 के बाद कीमतों में हालिया कटौती ने 2025 टाटा नेक्सन को 1.55 लाख रुपये तक और किफायती बना दिया है।
टाटा नेक्सन का मुकाबला किआ सोनेट, हुंडई वेन्यू, मारुति ब्रेज़ा, महिंद्रा एक्सयूवी एक्सओ और निसान मैग्नाइट से है।