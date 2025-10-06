महिंद्रा बोलेरो 2025 इमेज गैलरी: इन 10 तस्वीरों के जरिए इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर पर डालिए एक नजर

प्रकाशित: अक्टूबर 06, 2025 07:08 pm । भानु

महिंद्रा ने हाल ही में बोलेरो नियो के साथ अपडेटेड बोलेरो लॉन्च की है, जिसके डिज़ाइन में मामूली बदलाव किए गए हैं और इसमें एक नया एक्सटीरियर कलर भी शामिल हुआ है। इसके अलावा इसमें कुछ अतिरिक्त फीचर्स भी दिए गए हैं और इसके पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। साथ ही इस एसयूवी के लाइनअप में नया टॉप वेरिएंट बी8 भी शामिल हुआ हैैैैैैैैैैैै। आगे डालिए नजर 2025 महिंद्रा बोलेरो के एक्सटीरियर और इंटीरियर पर एक नजर:

आगे का डिजाइन

2025 के अपडेट के साथ बोलेरो के आगे का डिजाइन एकदम फ्रैश लुक वाला हो गया है जिसमें क्रोम इंसर्ट्स के साथ नई 5 स्लैट ग्रिल दे दी गई है। इसके अलावा इसमें नई फॉग लाइट्स भी दी गई है। हालांकि, इसके हेलोजन हेडलाइट्स और बंपर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा इसेे रग्ड अपील देने के लिए इसमें ब्लैक स्किड प्लेट को बंपर पर ही इंटीग्रेट किया गया है।

साइड का डिजाइन

2025 महिंद्रा बोलेरो के साइड में कोई ज्यादा अंतर नहीं आया है और ये पहले की तरह अपराइट बॉक्सी एसयूवी स्टांस वाली कार ही है। इसमें फेंडर पर टर्न इंडिकेटर दिए गए है। हालांकि,इसबार इसमें 16 इंच के ड्युअल टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जिससे इसे प्रीमियम लुक मिल रहा है।

पीछे का डिजाइन

इसका पिछला हिस्सा भी पहले जैसा ही है। इसमें पहले की तरह वर्टिकल पोजिशन वाली टेललाइट्स और टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील दिए गए हैं।

2025 बोलेरो में 3 नए कलर : स्टैल्थ ब्लैक,डीसैट सिल्वर और रॉकी बैज के ऑप्शंस दिए गए हैं। यदि आप महिंद्रा बोलेरो और बोलेरो निओ के अपडेटेड मॉडल की वेरिएंट अनुसार कीमत के बारे में जानना चाहते हैं तो ​पढ़िए ये लॉन्च स्टोरी।

अंदर का डिजाइन

इसके डैशबोर्ड का ओवरऑल लेआउट नहीं बदला है मगर पहले की तरह 2025 बोलेरो ज्यादा प्रीमियम नजर आ रही है जिसमें लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है। इस अपडेट के साथ अब इस एसयूवी में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और डोर ट्रिम्स पर बॉटल होल्डर्स दे दिए गए हैं।

इसकी थर्ड रो में साइड फेसिंग सीट्स दी गई है जिन्हें जरूरत ना होने पर फोल्ड किया जा सकता है।

2025 बोलेरो कार में टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट के साथ पहले की तरह सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पावर विंडो, रिमोट की और मैनुअल एसी जैसे अन्य फीचर्स दिए गए हैं।

महिंद्रा ने बोलेरो के सेफ्टी फीचर्स में कोई बदलाव नहीं किया है। इसमें पहले की तरह डुअल फ्रंट एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं

बोलेरो का इंजन स्पेसिफिकेशन इस प्रकार से है:

मॉडल महिंद्रा बोलेरो इंजन 1.5-लीटर डीजल ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी ड्राइवट्रेन रियर-व्हील-ड्राइव (आरडब्लूडी) पावर 75 पीएस टॉर्क 210 एनएम

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन

कीमत एवं कंपेरिजन

2025 महिंद्रा बोलेरो कार की कीमत 7.99 लाख रुपये से लेकर 9.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। महिंद्रा बोलेरो और बोलेरो नियो का सेगमेंट में सीधे तौर पर मुकाबला किसी से नहीं है। लेकिन, यह मारुति ब्रेजा, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, टाटा नेक्सन, किआ सोनेट और हुंडई वेन्यू सब-कॉम्पेक्ट के मुकाबले अच्छा ऑप्शन है।