    नई हुंडई वेन्यू अपने पुराने वर्जन से कितनी है अलग, जानिए यहां

    प्रकाशित: अक्टूबर 22, 2025 06:59 pm । स्तुति

    87 Views
    न्यू जनरेशन हुंडई वेन्यू अपने मौजूदा वर्जन से ज्यादा शार्प और फ्यूचरिस्टिक लगती है

    Hyundai Venue Old vs New

    2025 हुंडई वेन्यू को भारत में 4 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में जारी हुए स्पाय शॉट के अनुसार नई हुंडई वेन्यू कार में कई बड़े बदलाव किए जाएंगे और इसमें कंपनी की नई डिजाइन थीम अपनाई जाएगी। यदि आप जानना चाहते हैं कि नई हुंडई वेन्यू कार पुराने मॉडल से कितनी अलग दिखती है तो यहां इन दोनों का कंपेरिजन देख सकते हैं :- 

    आगे की डिजाइन 

    2025 Hyundai Venue

    Old Hyundai Venue

    नई हुंडई वेन्यू कार के आगे का लुक एकदम नया है। आगे की तरफ इसमें चौड़े हॉरिजोंटल स्लेट के साथ रेक्टेंगुलर ग्रिल दी गई है। इसमें एलईडी डीआरएल्स को स्लीक लाइट बार से कनेक्ट किया गया है, जिससे बॉक्सी हाउसिंग वाली वर्टिकल हेडलाइट के आसपास शार्प सी-शेप्ड मोटिफ बनता है। इसका बंपर काफी चौड़ा है और इस पर सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है।

    वहीं, मौजूदा हुंडई वेन्यू कार में स्मॉल और ज्यादा राउंडेड मैश पैटर्न ग्रिल दी गई है जिस पर क्रोम इंसर्ट मिलते हैं। इसके स्प्लिट हेडलैंप सेटअप में डीआरएल्स के नीचे की तरफ स्क्वायर प्रोजेक्टर लाइट दी गई है। इस गाड़ी में बंपर पर फुल स्किड प्लेट की बजाए हल्के फुल्के सिल्वर इंसर्ट दिए गए हैं। 

    साइड 

    2025 Hyundai Venue

    Old Hyundai Venue

    2025 हुंडई वेन्यू की साइड प्रोफाइल मौजूदा वेन्यू के मुकाबले ज्यादा शार्प और उभरी हुई है। जबकि, मौजूदा हुंडई वेन्यू में मिनिमल बॉडी क्रीज लाइन के साथ ज्यादा राउंडेड डिजाइन दी गई है। इस गाड़ी के बॉडी पेनल्स पर अब ज्यादा उभरी हुई बॉडी लाइंस मिलती है जो डोर और व्हील आर्क तक जाती है। इसमें स्क्वायर ऑफ व्हील आर्क के साथ चौड़ी क्लैडिंग दी गई है। नई हुंडई वेन्यू कार में नए एरो स्टाइल 5-स्पोक अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो काफी फंकी लगते हैं। इसमें सी-पिलर पर रियर-क्वार्टर ग्लास और सिल्वर इंसर्ट दिया गया है जो कि मौजूदा मॉडल में नहीं मिलता है। इसमें ब्लैक आउट सी-पिलर और सिल्वर रूफ रेल्स दी गई है। 

    न्यू हुंडई वेन्यू गाड़ी में कई नए कलर ऑप्शन भी शामिल किए जा सकते हैं। 

    यह भी पढ़ें : 2025 हुंडई वेन्यू एन लाइन के एक्सटीरियर डिजाइन की तस्वीरें आई सामने, जल्द हो सकती है लॉन्च

    पीछे की डिजाइन 

    2025 Hyundai Venue

    Old Hyundai Venue

    हुंडई वेन्यू न्यू मॉडल के पीछे की डिजाइन काफी मिनिमल और फ्यूचरिस्टिक है। पीछे की तरफ इसमें मौजूदा मॉडल की तरह पतली कनेक्टेड एलईडी टेललाइट दी गई है, लेकिन इसे ग्लॉस ब्लैक पैनल में पोजिशन किया गया है और इस पैनल पर वेन्यू लेटरिंग भी दी गई है। मौजूदा हुंडई वेन्यू कार में सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है, जबकि नए मॉडल में ज्यादा चौड़ी स्किड प्लेट दी गई है।

    नई हुंडई वेन्यू कार के पीछे की डिजाइन क्रेटा, अल्कजार और एक्सटर से काफी मिलती जुलती है। यहां देखें नई हुंडई वेन्यू का इन सभी कारों के साथ कंपेरिजन :-

    2025 हुंडई वेन्यू vs हुंडई क्रेटा: एक्सटीरियर और केबिन डिजाइन कंपेरिजन

    2025 हुंडई वेन्यू vs हुंडई अल्कजार: फोटो में देखिए दोनों कार के डिजाइन में क्या है अंतर

    2025 हुंडई वेन्यू vs हुंडई एक्सटर: फोटो में देखिए दोनों कार के डिजाइन में क्या है अंतर

    इंटीरियर 

    2025 Hyundai Venue Interior

    Old Hyundai Venue

    जैसा की हमनें स्पाय शॉट में देखा है, नई हुंडई वेन्यू का इंटीरियर पहले से एकदम नया होगा। इसमें नया लेयर्ड डैशबोर्ड लेआउट दिया जाएगा जो कि क्रेटा से काफी इंस्पायर्ड है। 

    इसके केबिन का सबसे बड़ा हाइलाइट इंफोटेनमेंट और ड्राइवर डिस्प्ले के लिए दिया गया नया कनेक्टेड डिस्प्ले होगा। इसमें सेंट्रल एसी वेंट्स को स्क्रीन के नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। इसमें नया स्टीयरिंग व्हील भी दिया गया है।  

    जबकि, मौजूदा वेन्यू में ज्यादा कन्वेंशनल डैशबोर्ड डिजाइन मिलती है जो काफी आकर्षक लगती है। इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम और क्लाइमेट कंट्रोल के लिए बड़े साइज के कंट्रोल्स और बटन दिए गए हैं। न्यू जनरेशन वेन्यू के केबिन में स्ट्रेट लाइंस दी गई है, जबकि पुराने मॉडल में ज्यादा राउंडेड डिजाइन थीम दी गई है। 

    नई हुंडई कार में कई सारे नए फीचर मिलेंगे जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। 

    संभावित फीचर और सेफ्टी 

    नई हुंडई वेन्यू कार में डुअल 12.3-इंच डिस्प्ले (एक इंफोटेनमेंट और दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए) दिया जाएगा। इस अपकमिंग एसयूवी कार में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम और पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर, 4-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, पुश-बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री, क्रूज कंट्रोल, एम्बिएंट लाइटिंग और ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम जैसे फीचर दिए जा सकते हैं। 

    2025 हुंडई वेन्यू एसयूवी कार में अपग्रेडेड लेवल 2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) का मिलना कंफर्म हो चुका है। इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा और फ्रंट पार्किंग सेंसर के अलावा 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे सेफ्टी फीचर भी दिए जा सकते हैं। 

    यह भी पढ़ें : 2025 टाटा नेक्सन को अब एडीएएस फीचर के साथ किया गया अपडेट, 12.44 लाख रुपये की शुरूआती कीमत के साथ नया रेड डार्क एडिशन भी हुआ लॉन्च

    इंजन ऑप्शन 

    न्यू जनरेशन हुंडई वेन्यू में मौजूदा मॉडल वाले इंजन ऑप्शन दिए जा सकते हैं जिसके स्पेसिफिकेशन कुछ इस प्रकार है :-

    इंजन

    1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल 

    पावर

    83 पीएस 

    120 पीएस 

    116 पीएस 

    टॉर्क

    114 एनएम

    172 एनएम

    250 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    5-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी / 7-स्पीड डीसीटी*

    6-स्पीड मैनुअल/ 6-स्पीड एटी^ (संभावित) 

    *डीसीटी - डुअल क्लच ट्रांसमिशन, ^एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 

    इसमें किआ सिरोस और सोनेट की तरह डीजल इंजन के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया जा सकता है। 

    लॉन्च और मुकाबला 

    2025 Hyundai Venue

    Hyundai Venue

    2025 हुंडई वेन्यू एसयूवी को भारत में 4 नंवबर को लॉन्च किया जाएगा। इस गाड़ी की कीमत मौजूदा मॉडल से ज्यादा रखी जा सकती है। वर्तमान में हुंडई वेन्यू एसयूवी की कीमत 7.26 लाख रुपये से 12.32 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। यहां देखें हुंडई वेन्यू की वेरिएंट वाइज कीमत

    नई हुंडई वेन्यू कार का मुकाबला मारुति ब्रेजा, किआ सोनेट, किआ सिरोस, टाटा नेक्सन, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, मारुति फ्रॉन्क्स और टोयोटा टाइजर से रहेगा। 

    was this article helpful ?

    हुंडई वेन्यू पर अपना कमेंट लिखें

    1 कमेंट
    1
    D
    deepak dubey
    Oct 22, 2025, 9:38:52 PM

    Old model is good looking compared to new

    और देखें...
      जवाब
      Write a Reply

