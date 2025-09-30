सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    भारत में अक्टूबर 2025 में ये 4 नई कार हो सकती हैं लॉन्च, देखिए पूरी लिस्ट

    प्रकाशित: सितंबर 30, 2025 04:45 pm । सोनू

    72 Views
    • Write a कमेंट

    Skoda Octavia RS, Mahindra Thar, Mahindra Bolero

    त्योहारों का सीजन नई कार खरीदने के लिए सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि इस दौरान कंपनियां अपनी कारों पर भारी डिस्काउंट ऑफर की पेशकश करती है। सितंबर महीने में भारत के कार बाजार में 4 नए मॉडल लॉन्च हुए, और अक्टूबर 2025 में भी लॉन्च होने वाली नई कारों की संख्या सितंबर के बराबर रहने की उम्मीद है। यहां हमने दिवाली 2025 के महीने में लॉन्च होने जा रही सभी नई कार की लिस्ट तैयार की है, जिस पर आप भी डालिए एक नजर:

    2025 महिंद्रा थार

    Mahindra Thar Facelift

    संभावित लॉन्च: अक्टूबर की शुरुआत में

    संभावित कीमत: 11 लाख रुपये

    लोकप्रिय महिंद्रा थार 3-डोर ऑफ रोडिंग कार को आने वाले दिनों में पहला मिडलाइफ अपडेट मिलने वाला है। अपडेट 2025 महिंद्रा थार फेसलिफ्ट कुछ महिन्द्रा डीलरशिप पर पहुंचना शुरू हो गई है और बताया जा रहा है कि इसके अंदर और बाहर कुछ कॉस्मेटिक और फीचर अपग्रेड किए गए हैं। इसमें होने वाले कुछ बदलाव में एक नई ग्रिल और दो नए कलर ऑप्शन शामिल हैं। केबिन में स्कॉर्पियो एन और थार रॉक्स जैसा नया स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, और नई इंफोटेनमेंट यूनिट भी दी गई है। उम्मीद है कि इसमें मौजूदा थार वाले ही इंजन, गियरबॉक्स और ड्राइव विकल्प मिलेंगे।

    नई महिंद्रा बोलेरो

    Mahindra Bolero

    नोट: तस्वीर का उपयोग केवल संदर्भ के लिए किया गया है।

    संभावित लॉन्च: अक्टूबर की शुरुआत में

    संभावित कीमत: 8.79 लाख रुपये

    महिंद्रा बोलेरो को भी जल्द अपडेट मिलने वाला है। हालांकि महिन्द्रा ने इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन हमें उम्मीद है  कि इस दमदार एसयूवी कार के अंदर और बाहर कुछ कॉस्मेटिक अपडेट होंगे। उम्मीद है कि कंपनी ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बोलेरो कार में कुछ अतिरिक्त फीचर भी जोड़ेगी। हमें इस अपडेट के साथ बोलेरो गाड़ी के इंजन और गियरबॉक्स में बदलाव होने की उम्मीद नहीं है।

    नई महिंद्रा बोलेरो नियो

    Mahindra Bolero Neo

    नोट: तस्वीर का उपयोग केवल संदर्भ के लिए किया गया है।

    संभावित लॉन्च: अक्टूबर की शुरुआत में

    संभावित कीमत: 8.92 लाख रुपये

    यह स्पष्ट है कि महिंद्रा अपनी प्रीमियम बोलेरो नियो को अपडेट के लिए तैयार कर रही है, क्योंकि इसे हाल ही में कई बार टेस्ट करते देखा गया है। इसमें नई ग्रिल डिजाइन, नए बंपर और नई अपहोल्स्ट्री जैसे कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। महिंद्रा एसयूवी कार की प्रीमियमनेस को बढ़ाने के लिए कुछ नए फीचर भी दे सकती है। उम्मीद है कि अपडेट बोलेरो नियो के इंजन, गियरबॉक्स और ड्राइव विकल्प में बदलाव नहीं होगा।

    2025 स्कोडा ऑक्टाविया आरएस

    Skoda Octavia RS

    संभावित लॉन्च: 17 अक्टूबर

    संभावित कीमत: 45 लाख रुपये

    ऑक्टाविया आरएस के रूप में स्कोडा ऑक्टाविया भारत में फिर से वापसी कर रही है। स्कोडा इसे भारत में इंपोर्ट करके बेचेगी और इसकी केवल 100 यूनिट मंगवाई जाएंगी। इसकी बुकिंग अक्टूबर 2025 के पहले सप्ताह में शुरू होगी, जबकि कीमत का खुलासा 17 अक्टूबर को होगा। ऑक्टाविया का स्पोर्टी वर्जन होने के कारण, इसमें कई कॉस्मेटिक अपडेट किए जाएंगे जो इसके स्पोर्टी नेचर को बढ़ाएंगे, जबकि केबिन में ऑल-ब्लैक थीम के साथ कॉन्ट्रास्ट रेड हाइलाइट मिलेंगे। ऑक्टाविया आरएस सेडान कार को 265 पीएस 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और 7-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ पेश किया जाएगा।

    बोनस

    निसान कॉम्पैक्ट एसयूवी कार

    हालांकि यह लॉन्च तो नहीं है, लेकिन निसान ने खुलासा किया है कि वह अपनी अपकमिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी का डिजाइन दिखाने की योजना बना रही है, जिसकी बिक्री भारत में 2026 में शुरू होगी। इस नई एसयूवी कार को नई रेनो डस्टर वाले प्लेटफार्म पर तैयार किया जाएगा, जिसे भारत में कई बार टेस्ट करते देखा जा चुका है। इसमें कई अनोखे स्टाइल टच होंगे जो इसे रेनो कार से अलग दिखाएंगे। इसी के साथ निसान कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में फिर से वापसी करेगी। इससे पहले इस सेगमेंट में कंपनी की टेरानो और किक्स थी, जिन्हें क्रमश: 2020 और 2023 में बंद कर दिया गया था।

    ये सभी नई कारें हैं जिनकी भारत में अक्टूबर 2025 में बिक्री शुरू होने की उम्मीद है। आपको इनमें से कौनसी कार सबसे ज्यादा पसंद है? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं।

    was this article helpful ?

    महिंद्रा थार फेसलिफ्ट पर अपना कमेंट लिखें

    explore similar कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    भारत में अक्टूबर 2025 में ये 4 नई कार हो सकती हैं लॉन्च, देखिए पूरी लिस्ट
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है