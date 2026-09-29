टाटा एरिस प्योर वेरिएंट: क्या नई सेडान कार का ये वेरिएंट लेना है फायदे का सौदा? जानिए यहां

last updated on Sep 29, 2026 12:35 IST

टाटा ने हाल ही में अपनी सब 4 मीटर सेडान कार एरिस को भारत में लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत 5.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। यह कार टिगोर की जगह उतारी गई है। टाटा एरिस कार कुल पांच वेरिएंट: स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, क्रिएटिव, और अकंप्लिश्ड में उपलब्ध है। अगर आप एक नई कॉम्पैक्ट सेडान खरीदने का मन बना रहे हैं और एरिस आपकी लिस्ट में है, तो यह सवाल जरूर उठता है कि क्या पैसे बचाने के लिए इसके लोअर वेरिएंट्स को चुनना एक समझदारी भरा फैसला होगा? इस आर्टिकल में हम एरिस बेस मॉडल से एक ऊपर वाले 'प्योर' वेरिएंट पर विस्तार से बात करेंगे। क्या यह वेरिएंट आपकी सभी जरूरतों को पूरा करता है? आइए, इसके हर पहलू को करीब से जानते हैं।

टाटा एरिस प्योर: कीमत

टाटा एरिस की कीमत 5.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। प्योर वेरिएंट की कीमतें इस प्रकार हैं:

वेरिएंट पेट्रोल पेट्रोल+सीएनजी एमटी एएमटी एमटी एएमटी प्योर 6.14 लाख रुपये 6.69 लाख रुपये 7.14 लाख रुपये 7.69 लाख रुपये

सभी कीमत एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।

एरिस में प्योर वेरिएंट से ही सभी पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसलिए अगर आप एरिस का सबसे सस्ता एएमटी ऑप्शन चाहते हैं, तो यह वेरिएंट आपके लिए है।

टाटा एरिस प्योर: डिजाइन

टाटा एरिस प्योर वेरिएंट का फ्रंट लुक काफी एजी और मॉडर्न है, जो पूरी एरिस लाइनअप में स्टैंडर्ड है। इसमें रेक्टेंगुलर ट्विन-पॉड हैलोजन हेडलैंप्स दिए गए हैं। इन हेडलैंप्स को हॉरिजॉन्टल डिजाइन थीम में बहुत सफाई से इंटीग्रेट किया गया है। दोनों हेडलैंप्स को एक ब्लैक रेक्टेंगुलर ट्रिम पट्टी आपस में जोड़ती है, जिसके बीच में टाटा का लोगो लगा है।

नीचे की ओर, बंपर का डिजाइन काफी सिंपल और क्लीन रखा गया है, जिसमें एक बड़ा लोअर एयर डैम है जो इंजन को कूलिंग देने में मदद करता है। हालांकि, प्योर वेरिएंट में कुछ फीचर्स की कमी महसूस होती है। इसमें फ्रंट फॉग लैंप्स और एलईडी हेडलाइट्स नहीं दी गई है।

साइड से देखने पर एरिस का प्रोफाइल काफी हद तक पुरानी टिगोर जैसा ही लगता है। हालांकि, टाटा ने इसे कुछ मॉडर्न डिजाइन एलिमेंट्स देकर फ्रेश बनाने की कोशिश की है। जैसे, इसके हेडलैंप्स साइड फेंडर की तरफ फैले हुए हैं। व्हील आर्च के चारों ओर ब्लैक क्लैडिंग दी गई है। प्योर वेरिएंट में 14-इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं, जिन पर सिल्वर कलर के व्हील कवर्स लगे हैं। फ्रंट डोर के निचले हिस्से पर 'एरिस' की बैजिंग दी गई है। यहां जिस एक फीचर की कमी खलती है, वह है शार्क-फिन एंटीना। यह फीचर इससे ऊपर वाले प्योर प्लस वेरिएंट से उपलब्ध है।

पीछे की तरफ, एरिस को मॉडर्न टाटा फैमिली का डिजाइन दिया गया है। इसका मुख्य आकर्षण इसकी चौड़ी कनेक्टेड लाइट थीम है। एरिस में बूटलिड पर और रियर ग्लास के ऊपर हल्के लिप स्पॉइलर्स भी हैं। बंपर के निचले हिस्से में दो पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, रिवर्स कैमरा लगाने के लिए जगह और नंबर प्लेट हाउसिंग भी यहीं पर दी गई है। कुल मिलाकर, पीछे का डिजाइन काफी साफ-सुथरा और प्रीमियम लगता है।

टाटा एरिस कलर ऑप्शन

टाटा एरिस कुल छह कलर ऑप्शंस: डैंडेली ड्रिज़ल, ड्यून ग्लो, नाइट्रो क्रिमसन, प्योर ग्रे, डेटोना ग्रे और प्रिस्टीन व्हाइट में उपलब्ध है। सभी कलर ऑप्शन प्योर वेरिएंट से उपलब्ध हैं। यहां देखिए टाटा एरिस के वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन।

टाटा एरिस प्योर: इंटीरियर

टाटा एरिस प्योर के इंटीरियर में बेज और ब्राउन कलर थीम दी गई है, जो इसे एक प्रीमियम लुक और फील देती है।

फीचर्स के मामले में, यह वेरिएंट बहुत लोडेड नहीं है। डैशबोर्ड का डिजाइन काफी सिंपल है और इसमें कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता। हालांकि, टाटा ने यहां एक स्मार्ट सॉल्यूशन दिया है, यहां एक स्लॉट है जहां आप अपना स्मार्टफोन या डिवाइस लगा सकते हैं। इसी वजह से, प्योर वेरिएंट में स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स दिए गए हैं। ड्राइवर के लिए एक फ्लोटिंग स्प्लिट डिजिटल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले भी है, जो जरूरी जानकारी दिखाता है।

केबिन के अंदर स्पेस और प्रैक्टिकैलिटी को लेकर कोई बड़ी शिकायत नहीं है, हालांकि यह सेगमेंट में सबसे बेहतर भी नहीं है। पीछे की सीट पर बैठने वाले यात्रियों को रियर एसी वेंट्स की कमी महसूस हो सकती है, जो गर्मी के मौसम में काफी उपयोगी होते हैं। यह फीचर प्योर प्लस वेरिएंट से उपलब्ध है।

टाटा एरिस प्योर: फीचर्स और सेफ्टी

एरिस प्योर लाइनअप का सबसे ज्यादा फीचर-पैक वेरिएंट नहीं है, लेकिन इसमें बेस स्मार्ट वेरिएंट के मुकाबले कई जरूरी अपग्रेड्स मिलते हैं। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ दो स्पीकर, चारों पावर विंडो, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल आउटसाइड रियर-व्यू मिरर, हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, और यूएसबी टाइप-ए व टाइप-सी फास्ट चार्जिंग पोर्ट्स जैसे फीचर्स शामिल हैं। हालांकि, इसमें कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स की कमी है जो आज के समय में काफी कॉमन हो गए हैं। इसमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4-स्पीकर साउंड सिस्टम, रियर एसी वेंट्स, और क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता। ये सभी फीचर्स इससे अगले वेरिएंट प्योर प्लस में उपलब्ध हैं।

सेफ्टी की बात करें तो टाटा एरिस में स्टैंडर्ड तौर पर छह एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स मिलते हैं। प्योर वेरिएंट में इनके अलावा रियर डीफॉगर्स, सेंट्रल लॉकिंग, और स्पीड-सेंसिटिव ऑटो डोर लॉक्स भी दिए गए हैं। लेकिन इसमें टायर-प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, और हिल-होल्ड कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स नहीं हैं, जो प्योर प्लस वेरिएंट में मिलते हैं।

टाटा एरिस इंजन ऑप्शन

एरिस में दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं। एक 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और एक 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन सीएनजी के साथ। दोनों में 5-स्पीड मैनुअल और एएमटी गियरबॉक्स ऑप्शन मिलते हैं। पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन इस तरह हैं:

एएमटी 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी पावर 86 पीएस 76 पीएस टॉर्क 113 एनएम 97 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन / एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

एरिस में टाटा टियागो, अल्ट्रोज़ और पंच वाला पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह पावरट्रेन ज़्यादातर ड्राइविंग कंडीशन में अच्छा काम करता है और समय के साथ इसने खुद को साबित किया है। यह कभी-कभी हाईवे ट्रिप के साथ आराम से ड्राइविंग के लिए सबसे सही है। यहां देखिए टाटा एरिस के वेरिएंट अनुसार इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन।

मुकाबला

टाटा एरिस का मुकाबला मारुति डिजायर, होंडा अमेज और हुंडई ऑरा जैसी सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट सेडान कार से है।

यह भी पढ़ें: 2026 टाटा एरिस Vs मारुति डिजायर: कौनसी सेडान कार है आपके लिए बेहतर?

कारदेखो का क्या है कहना

टाटा एरिस खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो हैचबैक कार के बजट में कॉम्पैक्ट सेडान कार ढूंढ रहे हैं, और इसलिए यह पहली बार कार खरीदने वालों की लिस्ट में भी होगी। प्योर वेरिएंट में सेफ्टी फीचर्स और आरामदायक फीचर्स अच्छे हैं, जो ज़्यादातर उन लोगों के लिए काफी होंगे जो बेसिक कार ढूंढ रहे हैं। हालांकि, लगभग 60,000 रुपये ज़्यादा में, प्योर प्लस वेरिएंट एक बेहतर डील लगता है क्योंकि इसमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रिवर्स कैमरा, रियर एसी वेंट और हिल-होल्ड कंट्रोल शामिल हैं। ये फीचर्स एरिस को नए ड्राइवरों और अपने परिवार को एरिस में ले जाने वाले लोगों के लिए ज़्यादा मॉडर्न और आसान बना देंगे।

नई टाटा एरिस कार के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में बताएं।

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