टाटा इलेक्ट्रिक कार अब ज्यादा सस्ती हुई: टाटा ने नेक्सन ईवी, सिएरा ईवी, हैरियर ईवी और दूसरी इलेक्ट्रिक गाड़ी को बीएएएस प्राइस के साथ पेश किया

टाटा इलेक्ट्रिक कार अब ज्यादा सस्ती हुई: टाटा ने नेक्सन ईवी, सिएरा ईवी, हैरियर ईवी और दूसरी इलेक्ट्रिक गाड़ी को बीएएएस प्राइस के साथ पेश किया
बीएएएस के साथ टाटा इलेक्ट्रिक कार 7.3 लाख रुपये तक सस्ती हो गई हैं!
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टाटा मोटर्स ने अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी की पूरी रेंज के लिए बैटरी-एज़-ए-सर्विस (बीएएएस) स्कीम की घोषणा की है। इस स्कीम के तहत, ग्राहक अब बैटरी के पैसे दिए बिना कार खरीद सकते हैं, जिससे टाटा की सबसे महंगी इलेक्ट्रिक कार हैरियर ईवी की शुरुआती कीमत में 7.3 लाख रुपये तक की कमी आई है। यहां इस नई प्राइसिंग स्कीम की पूरी जानकारी दी गई है।
टाटा ईवी कारों की बीएएएस प्राइस
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मॉडल
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बैटरी पैक
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शुरुआती कीमत (बिना बीएएएस)
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शुरुआती कीमत (बीएएएस के साथ)
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टाटा टियागो ईवी
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19 केडब्ल्यूएच
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6.99 लाख रुपये
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4.69 लाख रुपये + 2.6 रुपये प्रति किलोमीटर
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टाटा पंच ईवी
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30 केडब्ल्यूएच
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9.79 लाख रुपये
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6.59 लाख रुपये + 2.6 रुपये प्रति किलोमीटर
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टाटा नेक्सन ईवी
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45 केडब्ल्यूएच
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14.34 लाख रुपये
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8.99 लाख रुपये + 4.4 रुपये प्रति किलोमीटर
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टाटा कर्व ईवी
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55 केडब्ल्यूएच
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17.19 लाख रुपये
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10.99 लाख रुपये + 5 रुपये प्रति किलोमीटर
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टाटा सिएरा ईवी
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63 केडब्ल्यूएच
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18.79 लाख रुपये
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11.99 लाख रुपये + 5.5 रुपये प्रति किलोमीटर
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टाटा हैरियर ईवी
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65 केडब्ल्यूएच
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21.79 लाख रुपये
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14.49 लाख रुपये + 5.9 रुपये प्रति किलोमीटर
एंट्री-लेवल वेरिएंट के लिए सभी कीमतें एक्स-शोरूम
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टाटा की दो एंट्री-लेवल ईवी यानी टियागो ईवी और पंच ईवी, बीएएएस चुनने पर क्रमश: 2.3 लाख रुपये और 3.2 लाख रुपये सस्ती हो गई हैं।
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मज़ेदार बात यह है कि पंच ईवी में बड़ा बैटरी पैक है, लेकिन इसका बैटरी रेंटल 2.6 रुपये प्रति किलोमीटर ही है।
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हमेशा पॉपुलर रही नेक्सन ईवी की शुरुआती कीमत 4.4 रुपये प्रति किलोमीटर रेंटल फीस के साथ 5.35 लाख रुपये कम हो जाती है।
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कर्व ईवी, जिसे इस साल की शुरुआत में सीरीज़ एक्स अपडेट मिला था, बीएएएस स्कीम के तहत 6.2 लाख रुपये ज़्यादा सस्ती हो गई है।
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इस स्कीम के तहत सिएरा ईवी और हैरियर ईवी खरीदने पर आपको क्रमश: 6.8 लाख रुपये और 7.3 लाख रुपये की बचत होगी।
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नोट:
ऊपर बताई गई बीएएएस कीमतें रोज़ाना 60 किलोमीटर इस्तेमाल (टियागो ईवी के लिए 44 किलोमीटर) पर आधारित हैं, और आपकी फ़ाइनल कॉस्ट लोन की अवधि, फाइनेंसर, चुने गए वेरिएंट और दूसरी चीज़ों के आधार पर अलग हो सकती है। ज़्यादा जानने के लिए हम आपको अपने लोकल टाटा कार डीलरशिप से संपर्क करने का सुझाव देते हैं।
कारदेखो का क्या है कहना
इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि टाटा भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी है, और इसकी ईवी लाइनअप को अब बीएएएस के साथ और भी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। हालांकि यह असल में बैटरी के लिए दूसरा लोन है, लेकिन यह प्रोग्राम निश्चित रूप से कारों को ज़्यादा किफायती बनाता है और कम बजट वाले खरीदारों की मदद करेगा।
क्या आप पूरी कीमत एक साथ देने के बजाय बीएएएस के साथ टाटा इलेक्ट्रिक कार खरीदेंगे? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं!