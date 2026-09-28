टाटा इलेक्ट्रिक कार अब ज्यादा सस्ती हुई: टाटा ने नेक्सन ईवी, सिएरा ईवी, हैरियर ईवी और दूसरी इलेक्ट्रिक गाड़ी को बीएएएस प्राइस के साथ पेश किया

Published On सितंबर 28, 2026 19:52 ist

Sep 28, 2026 19:52 IST

last updated on Sep 28, 2026 19:52 IST

Sep 28, 2026 19:52 IST

published on Sep 28, 2026 19:52 IST

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टाटा मोटर्स ने अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी की पूरी रेंज के लिए बैटरी-एज़-ए-सर्विस (बीएएएस) स्कीम की घोषणा की है। इस स्कीम के तहत, ग्राहक अब बैटरी के पैसे दिए बिना कार खरीद सकते हैं, जिससे टाटा की सबसे महंगी इलेक्ट्रिक कार हैरियर ईवी की शुरुआती कीमत में 7.3 लाख रुपये तक की कमी आई है। यहां इस नई प्राइसिंग स्कीम की पूरी जानकारी दी गई है।

टाटा ईवी कारों की बीएएएस प्राइस

मॉडल बैटरी पैक शुरुआती कीमत (बिना बीएएएस) शुरुआती कीमत (बीएएएस के साथ) टाटा टियागो ईवी 19 केडब्ल्यूएच 6.99 लाख रुपये 4.69 लाख रुपये + 2.6 रुपये प्रति किलोमीटर टाटा पंच ईवी 30 केडब्ल्यूएच 9.79 लाख रुपये 6.59 लाख रुपये + 2.6 रुपये प्रति किलोमीटर टाटा नेक्सन ईवी 45 केडब्ल्यूएच 14.34 लाख रुपये 8.99 लाख रुपये + 4.4 रुपये प्रति किलोमीटर टाटा कर्व ईवी 55 केडब्ल्यूएच 17.19 लाख रुपये 10.99 लाख रुपये + 5 रुपये प्रति किलोमीटर टाटा सिएरा ईवी 63 केडब्ल्यूएच 18.79 लाख रुपये 11.99 लाख रुपये + 5.5 रुपये प्रति किलोमीटर टाटा हैरियर ईवी 65 केडब्ल्यूएच 21.79 लाख रुपये 14.49 लाख रुपये + 5.9 रुपये प्रति किलोमीटर

एंट्री-लेवल वेरिएंट के लिए सभी कीमतें एक्स-शोरूम

नोट: ऊपर बताई गई बीएएएस कीमतें रोज़ाना 60 किलोमीटर इस्तेमाल (टियागो ईवी के लिए 44 किलोमीटर) पर आधारित हैं, और आपकी फ़ाइनल कॉस्ट लोन की अवधि, फाइनेंसर, चुने गए वेरिएंट और दूसरी चीज़ों के आधार पर अलग हो सकती है। ज़्यादा जानने के लिए हम आपको अपने लोकल टाटा कार डीलरशिप से संपर्क करने का सुझाव देते हैं।

कारदेखो का क्या है कहना

इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि टाटा भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी है, और इसकी ईवी लाइनअप को अब बीएएएस के साथ और भी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। हालांकि यह असल में बैटरी के लिए दूसरा लोन है, लेकिन यह प्रोग्राम निश्चित रूप से कारों को ज़्यादा किफायती बनाता है और कम बजट वाले खरीदारों की मदद करेगा।

क्या आप पूरी कीमत एक साथ देने के बजाय बीएएएस के साथ टाटा इलेक्ट्रिक कार खरीदेंगे? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं!