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    2026 किआ सोरेंटो vs स्कोडा कोडिएक: कौनसी एसयूवी कार को खरीदना है फायदे का सौदा?

    दो प्रीमियम 7 सीटर एसयूवी कार, दोनों की अलग अप्रोच। सोरेंटो और कोडिएक कैसी हैं, जानिए यहां

    सोनू
    सोनू
    Published On सितंबर 29, 2026 11:15 ist
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    published onSep 29, 2026 11:15 IST
    last updated onSep 29, 2026 11:15 IST
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    Kia Sorento vs Skoda Kodiaq

    किआ ने हाल ही में भारत में अपनी नई प्रीमियम 7 सीटर एसयूवी कार सोरेंटो को लॉन्च किया है, जो इस सेगमेंट में एक नया और मजबूत दावेदार बनकर उभरी है। यह एसयूवी कार डीजल और पेट्रोल हाइब्रिड दोनों इंजन ऑप्शन के साथ आती है। इसका मुकाबला स्कोडा कोडिएक से है, जो सिर्फ एक पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध है। दोनों ही एसयूवी कार उन परिवारों को टारगेट करती हैं जो एक प्रीमियम, प्रैक्टिकल और फीचर लोडेड गाड़ी चाहते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच डिजाइन, कीमत, फीचर्स और ओवरऑल वैल्यू में बड़े अंतर हैं। आइए, इन दोनों एसयूवी कार की विस्तार से तुलना करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए कौनसी गाड़ी बेहतर साबित हो सकती है।

    कीमत

    मॉडल

    किआ सोरेंटो

    स्कोडा कोडिएक

    कीमत (डीजल)

    27.99 लाख रुपये से 38.69 लाख रुपये से

    -

    कीमत (पेट्रोल + हाइब्रिड / पेट्रोल)

    29.49 लाख रुपये से 40.39 लाख रुपये

    36.99 लाख रुपये से 46.99 लाख रुपये

    सभी कीमत एक्स-शोरूम के अनुसार है

    • किआ सोरेंटो डीजल की कीमत 27.99 लाख रुपये से शुरू होकर 38.69 लाख रुपये तक जाती है, जबकि पेट्रोल हाइब्रिड वेरिएंट्स की कीमत 29.49 लाख रुपये से 40.39 लाख रुपये (सभी कीमत एक्स-शोरूम) के बीच है।

    • स्कोडा कोडिएक की कीमत 36.99 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप मॉडल की प्राइस 46.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

    • अगर हम बेस वेरिएंट्स की तुलना करें, तो सोरेंटो का डीजल मॉडल कोडिएक से लगभग 9 लाख रुपये सस्ता है, और पेट्रोल हाइब्रिड मॉडल भी करीब 7.5 लाख रुपये सस्ता पड़ता है।

    • टॉप मॉडल्स की बात करें तो कोडिएक सोरेंटो से लगभग 6.6 लाख रुपये महंगी है।

    • किआ ने सोरेंटो को कुल 32 वेरिएंट्स में पेश किया है, जबकि स्कोडा कोडिएक सिर्फ 3 वेरिएंट्स में आती है।

    साइज

    पैरामीटर

    किआ सोरेंटो

    स्कोडा कोडिएक

    अंतर

    लंबाई

    4815 मिलीमीटर

    4758 मिलीमीटर

    (+57 मिलीमीटर)

    चौड़ाई

    1900 मिलीमीटर

    1864 मिलीमीटर

    (+36 मिलीमीटर)

    ऊंचाई

    1785 मिलीमीटर

    1679 मिलीमीटर

    (+106 मिलीमीटर)

    व्हीलबेस

    2820 मिलीमीटर

    2791 मिलीमीटर

    (+29 मिलीमीटर)

    बूट स्पेस

    179 लीटर (थर्ड रो अप) / 813 लीटर (थर्ड रो फोल्ड)

    281 लीटर (थर्ड रो अप) / 786 लीटर (थर्ड रो फोल्ड)

    (-102 लीटर) (थर्ड रो अप) / (+27 लीटर) (थर्ड रो फोल्ड)

    Kia Sorento
    Skoda Kodiaq

    • साइ और स्पेस के मामले में किआ सोरेंटो, स्कोडा कोडिएक पर बढ़त बनाती हुई दिखती है। सोरेंटो लगभग हर पैमाने पर कोडिएक  से बड़ी है, जिसका सीधा असर इसके रोड प्रजेंस और केबिन स्पेस पर पड़ता है।

    • जैसा कि टेबल से साफ है, सोरेंटो 57 मिलीमीटर ज्यादा लंबी, 36 मिलीमीटर ज्यादा चौड़ी और 106 मिलीमीटर ज्यादा ऊंची है। इसका व्हीलबेस भी 29 मिलीमीटर ज्यादा है।

    • किआ सोरेंटो में 6-सीटर (कैप्टन सीट्स के साथ) और 7-सीटर दोनों कॉन्फिगरेशन का ऑप्शन मिलता है, जबकि कोडिएक के बेस मॉडल में 5-सीटर लेआउट है और बाकी वेरिएंट्स 7-सीटर हैं।

    Kia Sorento
    Skoda Kodiaq

    • हालांकि, प्रैक्टिकैलिटी के मामले में कोडिएक बाजी मार लेती है। जब तीसरी रो की सीटें इस्तेमाल में होती हैं, तब कोडिएक में 281 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो सोरेंटो के 179 लीटर के मुकाबले ज्यादा है। अगर आप तीसरी रो को फोल्ड करके रखते हैं, तो सोरेंटो में आपको थोड़ा ज्यादा 813 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा।

    कलर ऑप्शन

    किआ सोरेंटो

    स्कोडा कोडिएक

    ग्लेशियर व्हाइट पर्ल

    मून व्हाइट मेटैलिक

    ग्रेविटी ग्रे

    ग्रेफाइट ग्रे मेटैलिक

    ऑरोरा ब्लैक पर्ल

    मैजिक ब्लैक मेटैलिक

    प्यूटर ऑलिव

    ब्रोंक्स गोल्ड मेटैलिक

    इंपीरियल ब्लू

    रेस ब्लू मेटैलिक

    मैग्मा रेड

    -

    आइवरी सिल्वर (ग्लॉसी)

    -

    • दोनों कारों में मिनिमलिस्टिक और फैंसी कलर का सेट मिलता है, जिसमें सोरेंटो में कोडिएक के मुकाबले चुनने के लिए ज्यादा कलर मिलते हैं।

    • किआ सोरेंटो सात अलग-अलग कलर में मिलती है, जिसमें ग्लेशियर व्हाइट पर्ल, ग्रेविटी ग्रे, ऑरोरा ब्लैक पर्ल, प्यूटर ऑलिव, इंपीरियल ब्लू, मैग्मा रेड और आइवरी सिल्वर शामिल हैं।

    • दूसरी ओर, स्कोडा कोडिएक पांच कलर में मिलती है, जिसमें मून व्हाइट मेटैलिक, ग्रेफाइट ग्रे मेटैलिक, मैजिक ब्लैक मेटैलिक, ब्रोंक्स गोल्ड मेटैलिक और रेस ब्लू मेटैलिक शामिल हैं।

    • दोनों में से किसी भी कार में डुअल-टोन पेंट स्कीम नहीं है।

    • सोरेंटो मैट फिनिश के साथ डार्क गन मेटल शेड में भी मिलती है, जो खास तौर पर हायर एचटीएक्स वेरिएंट के लिए रिजर्व है।

    फीचर्स और सेफ्टी

    फीचर

    किया सोरेंटो

    स्कोडा कोडिएक

    एलईडी हेडलाइट्स

    एलईडी डीआरएल

    फॉग लैंप

    ✅(एलईडी)

    ✅(एलईडी)

    इल्यूमिनेटेड ग्रिल

    एलईडी टेललाइट्स

    पीछे कनेक्टेड एलईडी लाइट स्ट्रिप

    व्हील

    19-इंच अलॉय व्हील्स

    18-इंच अलॉय व्हील्स

    इंफोटेनमेंट

    12.3-इंच टचस्क्रीन

    12.9-इंच टचस्क्रीन

    वायरलेस एप्पल कारप्ले / एंड्रॉइड ऑटो

    इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

    12.3-इंच टचस्क्रीन

    10.25-इंच डिजिटल डिस्प्ले

    हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    वायरलेस फोन चार्जर

    साउंड सिस्टम

    12-स्पीकर बोस

    13-स्पीकर कैंटन सबवूफर के साथ

    पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप

    लेदरेट अपहोल्स्ट्री

    लेदरेट-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील

    आगे वेंटिलेटेड सीट

    पीछे वेंटिलेटेड सीट

    ✅ (केवल 6-सीटर के साथ)

    आगे हीटेड सीट

    आगे वाली सीट पर मसाज फंक्शन

    थाई सपोर्ट एक्सटेंडर

    पावर्ड ड्राइवर सीट

    ✅ (लंबर एडजस्टमेंट के साथ 10-तरह)

    ✅ (मेमोरी के साथ 8-तरह)

    को-ड्राइवर पावर्ड सीट एडजस्टमेंट

    ✅ (8-तरह)

    ✅ (मेमोरी के साथ 8-तरह)

    पैनोरमिक सनरूफ

    एम्बिएंट लाइटिंग

    पैडल शिफ्टर्स

    इलेक्ट्रिक पावर्ड टेलगेट

    वॉइस असिस्टेंट

    कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    हेड्स-अप डिस्प्ले

    क्रूज कंट्रोल

    ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

    ✅ (ड्यूअल-जोन)

    ✅ (थ्री-जोन)

    ऑटोमैटिक हेडलाइट्स

    रेन सेंसिंग वाइपर

    कीलेस एंट्री

    वन टच सीट एडजस्टमेंट (बॉस मोड)

    ड्राइव मोड्स

    ट्रैक्शन मोड्स

    एयरबैग

    10

    9

    पार्किंग सेंसर

    फ्रंट, साइड, और रियर (12)

    फ्रंट, साइड, और रियर

    पार्किंग कैमरा

    ✅ (360-डिग्री)

    ✅ (360-डिग्री)

    ऑटो पार्क असिस्ट

    एडीएएस

    ✅ (लेवल-2)

    ✅ (लेवल-1)

    रिमोट पार्क असिस्ट

    ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक

    टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)

    ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स

    इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम

    ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम

    मल्टी-कोलिजन ब्रेकिंग

    ऑटो-डिमनिंग आईआरवीएम

    डिजिटल आईआरवीएम

    मेमोरी फीचर, ऑटो-डिमनिंग, और हीटिंग के साथ ओआरवीएम

    पीछे डिफॉगर

    आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट

    • जैसा कि ऊपर दी गई टेबल में देखा जा सकता है, दोनों कार में अच्छे खासे फीचर दिए गए हैं, जिनमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी वाला बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, प्रीमियम स्पीकर, एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एडीएएस, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, कई पार्किंग सेंसर और कैमरे, ऑटो पार्क असिस्ट, एक पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, कई एयरबैग, वायरलेस चार्जिंग, और ऑल-एलईडी एक्सटीरियर लाइटिंग किट शामिल हैं।

    Kia Sorento
    Skoda Kodiaq

    • Kia Sorento की कीमत Skoda Kodiaq से काफी कम है लेकिन इसमें फीचर्स की एक बहुत अच्छी लिस्ट है। इस कंपेरिजन में सोरेंटो में 10 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, पीछे वेंटिलेटेड सीट, हेड्स-अप डिस्प्ले, बॉस मोड, रिमोट पार्क असिस्ट, और एक डिजिटल आईआरवीएम जैसे फीचर्स एक्सक्लूसिव हैं।

    • कोडिएक में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, ज्यादा प्रीमियम साउंड सिस्टम, हीटिंग और मसाज फंक्शन वाली फ्रंट सीटें, थाई सपोर्ट एक्सटेंडर, मेमोरी फंक्शन वाली 8-वे पावर्ड फ्रंट सीटें, थ्री-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, और मेमोरी फीचर, ऑटो-डिमिंग और हीटिंग ओआरवीएम जैसे एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं, जो सोरेंटो में नहीं हैं।

    Kia Sorento
    Skoda Kodiaq

    • ऑटोनॉमस ड्राइविंग फीचर्स की बात करें तो सोरेंटो में लेवल-2+ एडीएएस के साथ 29 से ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, जबकि कोडिएक में लेवल-1 एडीएएस फीचर दिए गए हैं।

    • कुल मिलाकर, किआ सोरेंटो बेहतर वैल्यू-फॉर-मनी ऑफरिंग के तौर पर अपनी पोजिशन से बनाए हुए है।

    इंजन और परफॉर्मेंस

    पावरट्रेन के मामले में दोनों एसयूवी कार की फिलॉसफी बिलकुल अलग है। किआ सोरेंटो ग्राहकों को डीजल और हाइब्रिड के बीच चुनने का मौका देती है, जबकि स्कोडा कोडिएक सिर्फ एक पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन पर दांव खेलती है।

    मॉडल

    किया सोरेंटो

    स्कोडा कोडिएक

    इंजन

    2.2-लीटर डीजल

    1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल हाइब्रिड

    2-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    पावर

    202 पीएस

    180 पीएस (पेट्रोल), 65 पीएस (इलेक्ट्रिक)

    204 पीएस

    टॉर्क

    441 एनएम

    265 एनएम (पेट्रोल), 264 एनएम (इलेक्ट्रिक)

    320 एनएम

    गियरबॉक्स

    8-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एटी

    7-स्पीड डीसीटी

    ड्राइवट्रेन

    फ्रंट-व्हील ड्राइव/ ऑल-व्हील ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव/ ऑल-व्हील ड्राइव

    ऑल-व्हील ड्राइव

    Kia Sorento
    Skoda Kodiaq

    मुकाबला

    किआ सोरेंटो और स्कोडा कोडिएक साइज और ओवरऑल ऑफरिंग में बहुत मिलती-जुलती हैं, लेकिन अपनी प्राइस की वजह से अलग-अलग सेगमेंट में आती हैं, और इसलिए उनके कॉम्पिटिटर की एक लंबी लिस्ट है।

    सोरेंटो के एंट्री-लेवल वेरिएंट का मुकाबला महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ, टाटा सफारी, टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस, मारुति इनविक्टो, जीप मेरिडियन और एमजी हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवी जैसी कार से है, वहीं टॉप मॉडल्स की टक्कर स्कोडा कोडिएक और इसकी प्रतिद्वंदी कार जैसे टोयोटा फॉर्च्यूनर, फॉर्च्यूनर लेजेंडर, फॉक्सवैगन टेरॉन और एमजी मैजेस्टर से है।

    कारदेखो का क्या है कहना

    किआ सोरेंटो और स्कोडा कोडिएक में स्पेस, प्रीमियम फीचर्स और तीन-रो वाली प्रैक्टिकैलिटी का एक जैसा कॉम्बिनेशन मिलता है, लेकिन साइज, कीमत और पावरट्रेन चॉइस में काफी अंतर है। सोरेंटो दोनों में से बड़ी एसयूवी कार है और यह 32 वेरिएंट में उपलब्ध है, जिनकी कीमत 27.99 लाख रुपये से 40.39 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। वहीं, कोडिएक सिर्फ तीन वेरिएंट में उपलब्ध है, जिनकी कीमत 36.99 लाख रुपये से 46.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

    Kia Sorento

    दोनों एसयूवी कार में बड़े टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, एडीएएस, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स हैं। सोरेंटो में 2.2-लीटर डीजल और 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन है, दोनों में ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता है, जबकि कोडिएक में 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 4x4 के साथ स्टैंडर्ड मिलता है। सोरेंटो में पीछे वेंटिलेटेड सीटें और एक हेड-अप डिस्प्ले भी है, जबकि कोडिएक में मेमोरी फंक्शन के साथ 8 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली फ्रंट सीटें, फ्रंट-सीट मसाज और थ्री-जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं।

    Skoda Kodiaq

    जो लोग एक बड़ी और फीचर से भरपूर थ्री-रो एसयूवी कार ढूंढ रहे हैं, उनके लिए सोरेंटो अपने बड़े पावरट्रेन और वेरिएंट ऑप्शन के साथ ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देती है, साथ ही कोडिएक से काफी सस्ती भी है। कोडिएक एक मजबूत पैकेज देती है, खासकर अपने 2-लीटर टीएसआई और स्टैंडर्ड 4x4 के साथ, लेकिन सोरेंटो के बड़े साइज, ज्यादा पावरट्रेन ऑप्शन और काफी कम कीमत इसे कुल मिलाकर ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी पैकेज बनाती है।

    आपको दोनों एसयूवी कार में से कौनसी ज्यादा पसंद है? हमें नीचे अपने विचार बताएं!

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    सोनू
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