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    ये हैं भारत में सनरूफ वाली 10 सबसे सस्ती कार, देखिए पूरी लिस्ट

    कभी प्रीमियम फीचर रहा सनरूफ अब सभी सेगमेंट की कार में सबसे आम फीचर में से एक है

    सोनू
    सोनू
    Published On सितंबर 21, 2026 16:22 ist
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    published onSep 21, 2026 16:22 IST
    last updated onSep 21, 2026 16:22 IST
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    Most Affordable Cars With Sunroof Under Rs 10 Lakh

    कभी एक प्रीमियम फीचर माना जाने वाला सनरूफ अब भारत के कार बाजार में लगभग हर सेगमेंट की गाड़ी में एक आम फीचर बन गया है। कुछ साल पहले तक, यह फीचर सिर्फ 10 लाख रुपये से ज्यादा कीमत वाली कार में ही मिलता था, लेकिन अब हालात तेजी से बदल गए हैं। सनरूफ आज भारतीय ग्राहकों के सबसे पसंदीदा फीचर्स में से एक है, और खरीदार अब कॉम्पैक्ट हैचबैक और एंट्री-लेवल एसयूवी कार जैसी गाड़ियों में भी इसकी उम्मीद करते हैं। अच्छी बात यह है कि कार कंपनियों ने ग्राहकों की इस मांग को समझा है और अब अपनी गाड़ियों के लोअर वेरिएंट्स में भी सनरूफ का ऑप्शन देना शुरू कर दिया है। यहां हमने भारत में सनरूफ वाली 10 सबसे सस्ती कार की लिस्ट बनाई है, जिनकी कीमत 7 लाख रुपये से शुरू होती है:

    हुंडई आई20 मैग्ना एमटी

    भारत में सनरूफ वाली कार सबसे सस्ती हुंडई आई20 मैग्ना एमटी है, जिसकी कीमत 6.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। हुंडई का अपनी किफायती हैचबैक में सनरूफ देने का एक लंबा इतिहास रहा है, पुरानी जनरेशन आई10 में भी यह फीचर मिलता था। आई20 का मैग्ना वेरिएंट सिर्फ सनरूफ ही नहीं, बल्कि इस कीमत पर टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स जैसे दूसरे जरूरी फीचर्स भी देता है। यह कॉम्बिनेशन इसे एक पैसा वसूल कार बनाता है। इसके अलावा, यह अपनी प्राइस कैटेगरी में उन गिनी-चुनी कारों में से है जो एक रिफाइंड फोर-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जो इसे चलाने में स्मूथ है।

    Hyundai i20

    टाटा अल्ट्रोज प्योर एस

    इस लिस्ट में अगली कार टाटा की प्रीमियम हैचबैक अल्ट्रोज है। इसका प्योर एस वेरिएंट 7.45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर सिंगल-पेन सनरूफ ऑफर करता है। सनरूफ के अलावा, अल्ट्रोज अपनी बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी और ग्लोबल एनकैप से मिली 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के लिए जानी जाती है। टाटा ने हमेशा अल्ट्रोज को सेगमेंट में एक सेफ्टी-फर्स्ट चॉइस के तौर पर पेश किया है, और एक किफायती वेरिएंट में सनरूफ का जुड़ना आई20 और बलेनो जैसे प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले इसकी दावेदारी को और मजबूत करता है। अल्ट्रोज अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा फीचर-रिच हैचबैक में से एक है और यह कई अलग-अलग पावरट्रेन ऑप्शंस में भी उपलब्ध है।

    Tata Altroz

    टाटा पंच प्योर+ एस एमटी

    टाटा की माइक्रो एसयूवी कार पंच भी लगभग इसी प्राइस पॉइंट पर सनरूफ का ऑप्शन देती है। इसका प्योर+ एस एमटी वेरिएंट 7.52 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) में आता है। यह वेरिएंट जरूरी फीचर्स के साथ प्रैक्टिकैलिटी बनाए रखता है और साथ में सनरूफ को एक स्टाइल और फील-गुड एलिमेंट के तौर पर जोड़ता है। पंच का टॉल-बॉय स्टांस, एसयूवी कार जैसी रोड प्रेजेंस और सनरूफ का कॉम्बिनेशन, इसे पहली बार एसयूवी कार खरीदने वाले ग्राहकों के लिए एक बहुत ही आकर्षक ऑप्शन बनाता है।

    Tata Punch

    हुंडई एक्सटर एस स्मार्ट

    टाटा पंच की सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी हुंडई एक्सटर भी इस मामले में ज्यादा पीछे नहीं है। हुंडई की माइक्रो- एसयूवी कार ने सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स के साथ अपनी एक पहचान बनाई है, और एस स्मार्ट वेरिएंट में 7.68 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर सनरूफ देना इसी ट्रेंड को जारी रखता है। एक्सटर उन ग्राहकों को टारगेट करती है जो वेन्यू या क्रेटा जैसी बड़ी और महंगी गाड़ी पर अपग्रेड किए बिना एक एसयूवी कार वाली स्टाइल चाहते हैं।

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    किआ सोनेट एचटीई(ओ)

    माइक्रो-एसयूवी कार कैटेगरी से सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी कार की तरफ बढ़ें तो हमारे पास किआ सोनेट है। सोनेट ने खुद को लगातार एक वैल्यू-फॉर-मनी सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी कार के तौर पर स्थापित किया है। इसका एचटीई(ओ) वेरिएंट, जिसकी कीमत 7.84 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, लाइनअप में एक ज्यादा किफायती वेरिएंट में सनरूफ लेकर आता है। सोनेट की शार्प स्टाइल, सिग्नेचर टाइगर-नोज ग्रिल और टॉप मॉडल्स में सेगमेंट-लीडिंग फीचर्स ने इसे काफी पॉपुलर बनाया है। अब एक कम कीमत वाले वेरिएंट में सनरूफ का ऑप्शन इसकी अपील को और ज्यादा बजट-कॉन्शियस ग्राहकों तक पहुंचाता है।

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    टाटा नेक्सन स्मार्ट प्लस एस

    टाटा नेक्सन भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी कार में से एक है। इसके स्मार्ट प्लस एस वेरिएंट में सनरूफ दिया गया है, जिसकी कीमत 8.52 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। नेक्सन की मजबूत सेफ्टी क्रेडेंशियल्स और सेगमेंट बेंचमार्क के तौर पर इसकी पोजीशन को देखते हुए, एक किफायती दाम पर सनरूफ की उपलब्धता इसे उन खरीदारों के लिए एक मजबूत विकल्प बनाती है जो कॉम्पैक्ट एसयूवी कार स्पेस में दूसरी गाड़ियों को भी देख रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसके टॉप वेरिएंट्स में पैनोरमिक सनरूफ मिलता है, जो केबिन को और भी ज्यादा प्रीमियम और हवादार महसूस कराता है।

    Tata Nexon

    मारुति डिजायर जेडएक्सआई प्लस

    यह फीचर मारुति डिजायर के टॉप मॉडल जेडएक्सआई प्लस में उपलब्ध है, जिसकी कीमत 8.96 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। यह वेरिएंट पूरी तरह से इक्विप्ड है और इसमें सभी जरूरी कन्वीनियंस और सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। यह सनरूफ वाली सबसे सस्ती मारुति कार है। जेडएक्सआई प्लस वेरिएंट में सनरूफ के साथ मारुति की विश्वसनीयता और कम रनिंग कॉस्ट का भरोसा मिलता है, जो उन ग्राहकों को आकर्षित करता है जो एसयूवी कार के बजाय एक पारंपरिक थ्री-बॉक्स सेडान डिजाइन पसंद करते हैं।

    Maruti Dzire

    यह भी पढ़ें: ये हैं मारुति की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली टॉप 5 कार, देखिए पूरी लिस्ट

    हुंडई वेन्यू

    हुंडई वेन्यू भारत में सनरूफ ऑफर करने वाली शुरुआती सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी कार में से एक थी, और यह आज भी इस लिस्ट में एक मजबूत दावेदार बनी हुई है। हुंडई की यह कॉम्पैक्ट एसयूवी कार प्रैक्टिकैलिटी और एक प्रीमियम केबिन एक्सपीरियंस का अच्छा मिश्रण है। सनरूफ हमेशा से सोनेट और नेक्सन जैसे प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ इसके प्रमुख सेलिंग पॉइंट्स में से एक रहा है। 9.55 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर, और पिछले साल के अपडेट के साथ, वेन्यू असल में 20 लाख रुपये से कम कीमत वाली सबसे फीचर-रिच एसयूवी कार में से एक है। यह कई पावरट्रेन ऑप्शंस में उपलब्ध है, जो इसे बजट-कॉन्शियस खरीदारों के लिए एक अच्छा विकल्प बनाता है।

    Hyundai Venue

    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ रेवएक्स एज ऑप्शनल

    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ में एमएक्स2 प्रो के अलावा अब रेवएक्स एज ऑप्शनल वेरिएंट में सनरूफ दिया गया है, जिसमें 10 लाख रुपये से कम कीमत में पैनोरमिक सनरूफ है। यह फीचर इसे ब्रांड की एसयूवी कार-फोकस्ड लाइनअप में एक जबरदस्त वैल्यू पिक बनाता है। 3एक्सओ ने अपनी मस्कुलर स्टाइल और फीचर-लोडेड टॉप वेरिएंट्स के लिए नाम कमाया है, और अब पैनोरमिक सनरूफ जैसे प्रीमियम फीचर का मिड-लेवल वेरिएंट में आना इस मॉडल को उन ग्राहकों के लिए ज्यादा सुलभ बनाता है जो टॉप मॉडल के लिए अपना बजट नहीं बढ़ाना चाहते।

    Mahidra XUV 3XO REVX EDGE

    मारुति ब्रेजा जेडएक्सआई

    इस लिस्ट की आखिरी कार मारुति ब्रेजा एसयूवी है। अपने हालिया अपडेट के साथ, ब्रेजा एक वैल्यू-फोकस्ड एसयूवी कार से एक असल में फीचर-रिच पेशकश में बदल गई है। इसके जेडएक्सआई वेरिएंट में 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर सनरूफ का जुड़ना इसे उन ग्राहकों के लिए एक वेल-राउंडेड पैकेज बनाता है जो फीचर्स के साथ एक प्रैक्टिकल एसयूवी कार चाहते हैं। भले ही जेडएक्सआई एक लोअर वेरिएंट नहीं है, फिर भी यह सनरूफ वाली सबसे सस्ती कार की लिस्ट में शामिल है।

    Maruti Brezza

    कारदेखो का क्या है कहना

    सनरूफ एक लग्जरी फीचर से आगे बढ़कर अब सभी प्राइस सेगमेंट में लगभग एक जरूरी फीचर बन गया है। इस लिस्ट से यह पता चलता है कि अब ये फीचर कितना किफायती हो गया है। हैचबैक कार खरीदने वाले ग्राहक आई20 के साथ 7 लाख रुपये से कम में सनरूफ पा सकते हैं, जबकि एसयूवी कार खरीदारों के पास 7.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच पंच, एक्सटर, सोनेट, नेक्सन, एक्सयूवी 3एक्सओ, वेन्यू और ब्रेजा जैसे कई सारे ऑप्शंस हैं। अगर सनरूफ आपकी चेकलिस्ट में सबसे ऊपर है, तो इस लिस्ट में निश्चित रूप से कोई ऐसी कार होगी जो आपकी बॉडी-स्टाइल और बजट दोनों की जरूरतों में फिट बैठती है।

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    सोनू
    सोनू

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    1 कमेंट
    1
    B
    basavraj mavinkattimath
    Sep 21, 2026, 12:16:25 PM

    Best EV CAR

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