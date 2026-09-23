सभी
सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    इनोवा और बोलेरो को भूल जाइए! अब भारत में पुलिस के बेड़े में शामिल है ये 7 नई कार, आप भी डालिए एक नजर

    छोटी ईवी से लेकर दमदार ऑफ रोडर तक, भारत में पुलिस के पास काफी दिलचस्प गाड़ियों का बेड़ा है

    सोनू
    सोनू
    Published On सितंबर 23, 2026 16:21 ist
    info icon
    published onSep 23, 2026 16:19 IST
    last updated onSep 23, 2026 16:21 IST
    47 Views
    • Write a कमेंट

    Top Interesting Police Cars In India

    जब भी पुलिस गाड़ी या पेट्रोलिंग कार की बात होती है, तो आमतौर पर हमारे दिमाग में टोयोटा इनोवा, महिंद्रा बोलेरो, मारुति अर्टिगा और मारुति जिप्सी जैसी गाड़ियां दिमाग में आती हैं। हालांकि, भारत के अलग-अलग राज्यों में पुलिस डिपार्टमेंट्स ने कुछ ऐसी कारें अपने बेड़े में शामिल की हैं, जिनकी आप शायद उम्मीद भी नहीं करेंगे। आइए देखते हैं पिछले कुछ सालों में अलग-अलग राज्यों की पुलिस को मिली कुछ दिलचस्प कार की लिस्ट।

    मारुति सुजुकी जिम्नी

    राज्य: उत्तर प्रदेश

    मारुति सुजुकी जिम्नी को भारत में बड़ी सफलता नहीं मिली है। इसके पीछे कई वजहें हैं, जैसे इसका कॉम्पैक्ट साइज, और खराब सड़कों पर फैमिली के लिए इसके सस्पेंशन का थोड़ा स्टिफ होना। हाईवे पर भी इसकी स्टेबिलिटी और कम्फर्ट लिमिटेड है। इन वजहों से यह कई खरीदारों के लिए एक प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं बन पाती।

    Top Interesting Police Cars In India

    हालांकि, ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट इन बातों से सहमत नहीं है। उन्हें हाल ही में जिम्नी का इस्तेमाल करते हुए देखा गया है। पुलिस की यूनिफॉर्म में यह छोटी एसयूवी काफी दमदार दिखती है और अपने मकसद के लिए फिट भी लगती है।

    हुंडई क्रेटा

    राज्य: तमिलनाडु

    हुंडई क्रेटा पिछले कुछ सालों में भारत की सबसे पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी कार में से एक रही है। यह अपने फीचर्स, कम्फर्ट और प्रीमियम फील के लिए जानी जाती है। हालांकि, इसे आमतौर पर एक रग्ड या बेहद मजबूत गाड़ी के तौर पर नहीं देखा जाता, जैसी गाड़ियां पुलिस फोर्स के लिए चाहिए होती हैं।

    Top Interesting Police Cars In India

    इसके बावजूद, तमिलनाडु पुलिस ने अपने बेड़े के लिए क्रेटा कार को चुना है। इसे रेगुलर पुलिस गाड़ी के तौर पर और महिला सुरक्षा पेट्रोलिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कोयंबटूर में इसे 'पिंक पेट्रोल' का नाम दिया गया है, जो महिला सुरक्षा के प्रति एक विशेष पहल को दिखाता है।

    महिंद्रा रेवा

    राज्य: चंडीगढ़

    जब आप किसी पुलिस फोर्स के लिए गाड़ियों के बेड़े के बारे में सोचते हैं, तो आप एक मजबूत और भरोसेमंद मशीन की कल्पना करते हैं जो हर तरह की मुश्किलों का सामना कर सके। तेज रफ्तार पीछा करने से लेकर खराब रास्तों पर चलने तक, एक पुलिस कार को बहुत कुछ झेलना पड़ता है।

    Top Interesting Police Cars In India

    ऐसे में, एक क्यूट सी छोटी महिंद्रा रेवा को पुलिस की गाड़ी के तौर पर देखने की आप उम्मीद नहीं करेंगे। लेकिन चंडीगढ़ पुलिस डिपार्टमेंट को अपनी ड्यूटी के लिए रेवा का इस्तेमाल करते हुए देखा गया है।

    टाटा कर्व ईवी

    राज्य: हिमाचल प्रदेश

    टाटा कर्व ईवी को भी ज्यादा सफलता नहीं मिली है।

    Top Interesting Police Cars In India

    हालांकि हिमाचल प्रदेश के एक पुलिस डिपार्टमेंट ने अपने लिए कर्व ईवी का एक फ्लीट अपनी कॉप मोबाइल के तौर पर लिया है।

    फोर्स गुरखा

    राज्य: केरल और गुजरात

    फोर्स गुरखा मार्केट में उपलब्ध सबसे दमदार और रग्ड ऑफ-रोड एसयूवी कार में से एक है। इसकी किसी भी रास्ते पर जाने की क्षमता इसे पुलिस की ड्यूटी के लिए सबसे सूटेबल गाड़ियों में से एक बनाती है।

    Top Interesting Police Cars In India

    केरल और गुजरात के पुलिस डिपार्टमेंट्स ने फोर्स गुरखा को अपने बेड़े में शामिल किया है।

    फोर्ड इकोस्पोर्ट

    राज्य: आंध्र प्रदेश

    इकोस्पोर्ट भारत में एक और पुलिस कार है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की होगी। इस कॉम्पैक्ट एसयूवी को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा इस्तेमाल करते हुए देखा गया।

    Top Interesting Police Cars In India

    और हम यकीन से कह सकते हैं कि उस समय कांस्टेबलों को एसयूवी कार चलाने में मज़ा आया होगा।

    इसुजु वी-क्रॉस

    राज्य: कर्नाटक

    इसुजु वी-क्रॉस एक लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक है जो अपने बड़े साइज, दमदार रोड प्रेजेंस और शानदार ऑफ-रोड क्षमताओं के लिए जाना जाता है। यह एक ऐसी गाड़ी है जो पहली नजर में ही ध्यान खींचती है और एक शानदार पुलिस कार बनने की पूरी क्षमता रखती है।

    Top Interesting Police Cars In India

    कर्नाटक के दावणगेरे में पुलिस डिपार्टमेंट इस बात से पूरी तरह सहमत है। उन्हें इन इसुजु वी-क्रॉस की एक फ्लीट को अपनी पुलिस कार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए देखा गया है।

    कारदेखो का क्या है कहना

    अचानक पुलिस की कार देखना हमेशा एक दिलचस्प टॉपिक होता है। ज्यादातर मामलों में, पुलिस डिपार्टमेंट्स को ये गाड़ियां मैन्युफैक्चरर्स से एक बड़े डिस्काउंट पर मिलती हैं, या फिर ब्रांड्स खुद कुछ गाड़ियां पुलिस विभाग को डोनेट या गिफ्ट करते हैं। यह कंपनियों के लिए अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने का भी एक तरीका हो सकता है। वजह जो भी हो, अगर ये गाड़ियां अच्छी और आरामदायक साबित होती हैं, तो पुलिस अधिकारी पुरानी टाटा सूमो और बोलेरो जैसी गाड़ियों से अपग्रेड होकर इन्हें इस्तेमाल करके खुश होंगे। साथ ही, पुलिस की यूनिफॉर्म में ये मॉडर्न गाड़ियां निश्चित रूप से उन्हें कहीं ज्यादा कूल और प्रभावशाली दिखाती हैं, जिससे पुलिस फोर्स की एक मॉडर्न इमेज भी बनती है।

    आपने अपने शहर में कौनसी दिलचस्प पुलिस कार देखी है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं।

    was this article helpful ?

    सोनू
    सोनू

    हुंडई क्रेटा पर अपना कमेंट लिखें

    explore similar कारें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    इनोवा और बोलेरो को भूल जाइए! अब भारत में पुलिस के बेड़े में शामिल है ये 7 नई कार, आप भी डालिए एक नजर
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    एआई विशेषज्ञ

    अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है