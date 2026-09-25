2026 टाटा एरिस सेडान कार लॉन्च: टिगोर की जगह लेगी, कीमत 5.29 लाख रुपये से शुरू

Published On सितंबर 25, 2026 15:01 ist

Sep 25, 2026 15:01 IST

last updated on Sep 25, 2026 15:01 IST

Sep 25, 2026 15:01 IST

published on Sep 25, 2026 15:01 IST

नई टाटा एरिस सेडान कार भारत में लॉन्च हो गई है, इसकी कीमत 5.29 लाख रुपये रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। यह नई सेडान टाटा टिगोर की जगह लेगी। इसे एक आकर्षक और मॉडर्न स्टाइल, बिल्कुल नए केबिन, लंबी फीचर लिस्ट, और कई तरह के पावरट्रेन ऑप्शन के साथ पेश किया गया है। आइए जानते हैं इस नई सेडान कार के बारे में सब कुछ विस्तार से।

कीमत और वेरिएंट

वेरिएंट पेट्रोल पेट्रोल+सीएनजी एमटी एएमटी एमटी एएमटी स्मार्ट 5.29 लाख रुपये - 6.29 लाख रुपये - प्योर 6.14 लाख रुपये 6.69 लाख रुपये 7.14 लाख रुपये 7.69 लाख रुपये प्योर प्लस 6.74 लाख रुपये 7.29 लाख रुपये 7.74 लाख रुपये 8.29 लाख रुपये क्रिएटिव 7.49 लाख रुपये 8.04 लाख रुपये 8.49 लाख रुपये 9.04 लाख रुपये अकंप्लिश्ड 8.19 लाख रुपये 8.74 लाख रुपये 9.19 लाख रुपये 9.74 लाख रुपये

सभी कीमत इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम दिल्ली के अनुसार है।

टाटा एरिस की कीमत 5.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, जो टिगोर से लगभग 40,000 ज्यादा सस्ती है।

टाटा ने यह भी साफ किया है कि एरिस को खास तौर पर प्राइवेट खरीदारों के लिए बेचा जाएगा। फ्लीट ऑपरेटर्स और टैक्सी सेगमेंट के लिए, ब्रांड एक्सप्रेस सेडान की बिक्री जारी रखेगा।

नई एरिस सेडान की बुकिंग शुरू हो चुकी है। इच्छुक ग्राहक इसे किसी भी ऑथराइज्ड टाटा डीलरशिप पर जाकर या टाटा मोटर्स ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। कार की डिलीवरी 11 नवंबर से शुरू होगी।

डिजाइन

पुरानी टिगोर के मुकाबले, नई एरिस को एक पूरी तरह से नया और रिफ्रेश्ड स्टाइल दिया गया है।

सामने की तरफ इसमें एक पतली ग्लॉस-ब्लैक ग्रिल है। ग्रिल के दोनों ओर नए रेक्टेंगुलर एलईडी हेडलैंप्स दिए गए हैं। बंपर को भी नया स्कल्प्टेड डिज़ाइन दिया गया है और इसमें एलईडी फॉग लैंप्स दिए गए हैं।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो, एरिस ने अपनी यूनिक 'नॉचबैक' रूफलाइन को बरकरार रखा है। इसके अलावा, इसमें नई डिजाइन के 16-इंच अलॉय व्हील दिए गए हैं। रूफ पर एक शार्क-फिन एंटीना और फ्रंट डोर के निचले हिस्से पर 'एरिस' बैजिंग दी गई है।

दिलचस्प बात यह है कि टाटा ने सेडान में व्हील आर्च क्लैडिंग देने का भी फैसला किया है।

पीछे की तरफ, इसमें एक हाई बूटलिड, एक इंटीग्रेटेड रूफ स्पॉइलर, और एक कनेक्टेड एलईडी टेललैंप सेटअप है, जो टाटा कर्व की याद दिलाते हैं।

बंपर भी नया है और नंबर प्लेट के साथ-साथ रिवर्स लैंप को इसके निचले हिस्से में रखा गया है।

कलर ऑप्शन

टाटा एरिस 6 कलर ऑप्शन में उपलब्ध है::

डंडेली ड्रिजल (पर्पल)

डेटोना ग्रे

नाइट्रो क्रिमसन (रेड)

ड्यून ग्लो (गोल्ड)

प्योर ग्रे

प्रिस्टाइन व्हाइट

ये सभी शेड ऑप्शनल डुअल-टोन कलर स्कीम में भी उपलब्ध हैं, जिनमें एक ब्लैक रूफ है।

हमारी पसंद: इन शेड में से, हम एरिस पर नाइट्रो क्रिमसन कलर चुनेंगे, जो इसे एक यूथफुल और स्पोर्टी लुक देता है।

केबिन

एरिस का केबिन फेसलिफ्ट टियागो से काफी मिलता-जुलता है, लेकिन इसे एक ज्यादा प्रीमियम और एयरी फील देने के लिए हल्के बेज और क्रीम कलर थीम का इस्तेमाल किया गया है। डैशबोर्ड का डिज़ाइन काफी एजी और मॉडर्न है, जिसमें फैब्रिक इंसर्ट्स का इस्तेमाल किया गया है जो इसे एक सॉफ्ट टच देते हैं। स्टीयरिंग व्हील टू-स्पोक डिज़ाइन वाला है, जिस पर मैट ब्लैक फिनिश है और यह देखने में काफी स्टाइलिश लगता है। एएमटी वेरिएंट्स में पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं, जिससे ड्राइवर को गियर शिफ्टिंग पर मैनुअल कंट्रोल मिलता है और एक स्पोर्टी ड्राइविंग एक्सपीरियंस का आनंद लिया जा सकता है। सेंटर कंसोल का लेआउट टियागो जैसा ही है। इसमें क्लाइमेट कंट्रोल के लिए रोटरी कंट्रोल्स, एक वायरलेस चार्जर व फोन डॉक, एक रोटरी गियर शिफ्ट डायल, और स्टोरेज स्पेस के साथ एक सेंट्रल आर्मरेस्ट है। पीछे की सीटों पर भी कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा गया है। अपने साइज के हिसाब से यह काफी स्पेशियस एक्सपीरियंस देती है। रियर पैसेंजर्स के लिए डेडिकेटेड एसी वेंट्स और कपहोल्डर्स के साथ एक सेंटर आर्मरेस्ट भी दिया गया है, जो लंबी यात्राओं को आरामदायक बनाता है।

बूट स्पेस

टाटा अनुसार, नई एरिस में 419 लीटर का बूट स्पेस मिलता है।

फीचर्स

एक बजट कार होने के बावजूद, टाटा एरिस फीचर्स के मामले में कोई कमी नहीं छोड़ती। यह एक वेल-इक्विप्ड सेडान है जिसमें इस प्राइस पॉइंट पर उम्मीद किए जाने वाले सभी मॉडर्न फीचर्स शामिल हैं। इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ 10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इसे 4-स्पीकर साउंड सिस्टम के साथ जोड़ा गया है। सुविधा के लिए, टाटा ने इसे ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर, और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स जैसे फीचर्स से लैस किया है। इसके अलावा, इसमें पावर-एडजस्टेबल और ऑटो-फोल्डिंग ओआरवीएम, हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री, और ड्राइव मोड्स भी मिलते हैं।

सेफ्टी

नई टाटा एरिस अच्छे सेफ्टी पैकेज के साथ आती है। इसमें पर 6 एयरबैग, सभी पैसेंजर के लिए रिमाइंडर के साथ थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट, रियर पार्किंग सेंसर, और बच्चों की सुरक्षा के लिए आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं। टॉप वेरिएंट्स में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रेन-सेंसिंग वाइपर, हिल होल्ड असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, एक डैशकैम, रोलओवर मिटिगेशन, और ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ 360-डिग्री कैमरा जैसे एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं।

पावरट्रेन

एरिस में टिगोर वाले ही पावरट्रेन ऑप्शन हैं, जिसमें 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जिसे मैनुअल और एएमटी गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ जोड़ा गया है। इसमें फैक्ट्री-फिटेड डुअल-सिलेंडर सीएनजी किट भी है। इसके स्पेसिफिकेशन ये हैं:

इंजन 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी पावर 86 पीएस 76 पीएस (सीएनजी) टॉर्क 113 एनएम 97 एनएम (सीएनजी) गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी

एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी- ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

कारदेखो का क्या है कहना

टाटा एरिस निश्चित रूप से सब-4 मीटर सेडान सेगमेंट में एक शानदार पेशकश है। इसमें एंट्री-लेवल खरीदारों को टाटा शोरूम की ओर खींचने के लिए बहुत कुछ है। इसका स्लीक और मैच्योर डिज़ाइन, लंबी फीचर लिस्ट, और वर्सेटाइल पावरट्रेन ऑप्शंस इसे एक कम्प्लीट पैकेज बनाते हैं। इसकी वाजिब कीमत इसे अपने सेगमेंट में पैसा वसूल कार बनाती है। टाटा एरिस का रिव्यू देखने के लिए हमारे साथ जुड़ें रहें, क्योंकि हम जल्द ही इसके बारे में अपनी फाइनल रिपोर्ट देंगे।

अन्य विकल्प

अगर आप एक सब-4 मीटर सेडान खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो टाटा एरिस के अलावा बाजार में कुछ और भी मजबूत दावेदार हैं: