2026 टाटा एरिस : इस सेडान कार के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे फीचर, जानिए यहां
टाटा की कई दूसरी कारों के विपरीत एरिस के वेरिएंट्स की रेंज बिल्कुल भी कंफ्यूज करने वाली नहीं है
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टाटा मोटर्स ने अपनी नई सब-4 मीटर सेडान एरिस भारत में लॉन्च कर दी है। इसे टिगोर की जगह पेश किया गया है और इसमें कई सारे सेगमेंट-फर्स्ट फीचर भी दिए गए हैं जो इसे सेगमेंट में सबसे फीचर लोडेड ऑप्शन बनाते हैं। इसकी शुरुआती कीमत 5.29 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है। एरिस कार कुल 5 वेरिएंट्स में उपलब्ध है, जिसमें स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, क्रिएटिव और अकंपलिश्ड शामिल हैं। अगर आप भी नई टाटा एरिस खरीदने का मन बना रहे हैं, तो यहां देख सकते हैं कि इस गाड़ी के किस वेरिएंट में कौनसे फीचर दिए गए हैं :-
एक्सटीरियर
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फीचर
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स्मार्ट
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प्योर
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प्योर प्लस
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क्रिएटिव
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अकम्प्लिश्ड
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हेडलाइट्स
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हैलोजन
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हैलोजन
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हैलोजन
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ऑटो एलईडी
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ऑटो एलईडी
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एलईडी डीआरएल
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एलईडी फॉग लैंप
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व्हील आर्क क्लैडिंग
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बॉडी-कलर डोर हैंडल
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✅ (क्रोम गार्निश के साथ)
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✅ (क्रोम गार्निश के साथ)
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ओआरवीएम (आउटसाइड मिरर)
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बिना पेंट वाले
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ग्लॉस ब्लैक
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ग्लॉस ब्लैक
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ग्लॉस ब्लैक
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ग्लॉस ब्लैक
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व्हील्स
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14-इंच स्टील
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14-इंच स्टील व्हील कवर के साथ
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15-इंच स्टील स्टाइलिश कवर के साथ^
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15-इंच डायमंड-कट अलॉय^
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15-इंच डायमंड-कट अलॉय^
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क्रोम विंडोलाइन एक्सेंट
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ब्लैक-आउट बी-पिलर
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शार्कफिन एंटीना
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कनेक्टेड टेल लैंप
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✅ (हैलोजन)
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✅ (हैलोजन)
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✅ (हैलोजन)
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✅ (एलईडी)
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✅ (एलईडी)
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रूफ स्पॉइलर
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डुअल-टोन रूफ
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^सीएनजी वेरिएंट के लिए 14-इंच स्टील के साथ स्टाइलिश कवर
एक्सटीरियर की बात करें तो इसके बेस वेरिएंट स्मार्ट को छोड़कर बाकी सभी वेरिएंट में प्रीमियम स्टाइलिंग टच दिए गए हैं। प्योर वेरिएंट में बॉडी-कलर डोर हैंडल, ग्लॉस ब्लैक फिनिश वाले ओआरवीएम्स (आउटसाइड रियर-व्यू मिरर) और ब्लैक-आउट बी-पिलर दिए गए हैं। टॉप क्रिएटिव और अकम्पलिश्ड वेरिएंट लगभग एक जैसे हैं, इनके बीच अंतर केवल क्रोम विंडोलाइन एक्सेंट और ब्लैक रूफ का है। बेस वेरिएंट स्मार्ट में हैलोजन हेडलैंप और 14-इंच के स्टील व्हील मिलते हैं, जबकि टॉप क्रिएटिव और अकम्पलिश्ड वेरिएंट में 15-इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। फुल एलईडी लाइटिंग पैकेज के लिए आपको इसके टॉप वेरिएंट चुनने होंगे। यहां देखें नई टाटा एरिस के कलर ऑप्शन की जानकारी।
इंटीरियर
|फीचर
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स्मार्ट
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प्योर
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प्योर प्लस
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क्रिएटिव
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अकम्प्लिश्ड
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केबिन थीम
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बेज
|बेज
|बेज
|बेज
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सफेद और बेज
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सीट अपहोल्स्ट्री
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फैब्रिक
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फैब्रिक
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फैब्रिक
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फैब्रिक
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लेदरेट
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स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट
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✅ (केवल टिल्ट)
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✅ (केवल टिल्ट)
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✅ (केवल टिल्ट)
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✅ (केवल टिल्ट)
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✅ (केवल टिल्ट)
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हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
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टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील
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फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट
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✅ (फैब्रिक)
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✅ (फैब्रिक)
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✅ (लेदरेट)
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कप होल्डर के साथ रियर आर्मरेस्ट
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रियर एसी वेंट
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एडजस्टेबल हेडरेस्ट
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✅ (केवल आगे)
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सीटबैक पॉकेट्स
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अंदर से भी हर वेरिएंट एक अलग एक्सपीरियंस देता है। नई टाटा एरिस में बेस वेरिएंट स्मार्ट से लाइट और हवादार बेज कलर थीम मिलती है जो सेगमेंट की दूसरी कारों के बेस मॉडल्स के मुकाबले इसे थोड़ा प्रीमियम महसूस कराती है। जबकि, इसका टॉप वेरिएंट अकम्पलिश्ड लेदरेट सीट और डुअल-टोन व्हाइट और बेज कलर थीम के साथ लोअर वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा प्रीमियम लगता है। प्योर वेरिएंट में ड्राइवर के कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए हाइट एडजस्टेबल सीट दी गई है। प्योर प्लस वेरिएंट से सफर और आरामदायक हो जाता है क्योंकि इसमें फ्रंट और रियर दोनों पैसेंजर्स के लिए आर्मरेस्ट दिए गए हैं। एडजस्टेबल फ्रंट हेडरेस्ट और सीटबैक पॉकेट जैसे फीचर केवल इसमें टॉप वेरिएंट में मिलते हैं।
इंफोटेनमेंट
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फीचर
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स्मार्ट
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प्योर
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प्योर प्लस
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क्रिएटिव
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अकम्प्लिश्ड
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टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
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✅ (8-इंच)
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✅ (10.25-इंच)
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✅ (10.25-इंच)
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इनबिल्ट नेविगेशन
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वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले
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कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी
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साउंड सिस्टम
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2 स्पीकर
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4 स्पीकर
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4 स्पीकर + 2 ट्वीटर
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4 स्पीकर + 2 ट्वीटर
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स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल
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ब्लूटूथ ऑडियो
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आज के समय में इंफोटेनमेंट सिस्टम एक बहुत जरूरी फीचर है और एरिस में वेरिएंट के हिसाब से काफी अच्छे ऑप्शन्स दिए गए हैं। इस सेडान कार के बेस वेरिएंट स्मार्ट में कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है। आपको इसे बाहर से या कंपनी की एसेसरी के तौर पर लगवाना होगा। प्योर वेरिएंट में एक बेसिक 2-स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम दिया गया है जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स के साथ आता है। जबकि, प्योर प्लस वेरिएंट में 8-इंच का टचस्क्रीन सिस्टम मिलता है जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है और इसमें 4 स्पीकर और इनबिल्ट नेविगेशन भी है। क्रिएटिव वेरिएंट में सेगमेंट का सबसे अच्छा 10.25-इंच टचस्क्रीन सिस्टम दिया गया है। बेहतर साउंड एक्सपीरियंस के लिए इसमें 4 स्पीकर के साथ 2 ट्वीटर्स भी जोड़े गए हैं। टॉप वेरिएंट अकम्पलिश्ड का इंफोटेनमेंट सेटअप क्रिएटिव वेरिएंट जैसा ही है, लेकिन इसमें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी का फीचर जुड़ जाता है, जिससे आप अपने फोन से कार के कई फीचर्स को कंट्रोल कर सकते हैं।
कंफर्ट फीचर
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फीचर
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स्मार्ट
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प्योर
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प्योर प्लस
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क्रिएटिव
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अकम्प्लिश्ड
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क्लाइमेट कंट्रोल
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✅ (मैनुअल)
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✅ (मैनुअल)
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✅ (मैनुअल)
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✅ (ऑटोमैटिक)
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✅ (ऑटोमैटिक)
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वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स
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डे/नाइट आईआरवीएम
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इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
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सेमी-डिजिटल
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सेमी-डिजिटल
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सेमी-डिजिटल
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सेमी-डिजिटल
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सेमी-डिजिटल
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पावर विंडो
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✅ (केवल आगे)
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एलईडी टर्न इंडिकेटर के साथ पावर-एडजस्टेबल ओआरवीएम
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✅ (ऑटो-फोल्ड के साथ)
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✅ (ऑटो-फोल्ड के साथ)
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फ्रंट यूएसबी चार्जिंग पोर्ट
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✅ (1x टाइप-ए, 1x टाइप-सी)
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✅ (2x 65वाट टाइप-सी)
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✅ (2x 65वाट टाइप-सी)
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✅ (2x 65वाट टाइप-सी)
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रियर यूएसबी चार्जिंग पोर्ट
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✅ (1x 65वाट टाइप-सी)
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वायरलेस फोन चार्जर
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फॉलो-मी-होम हेडलाइट्स
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क्रूज़ कंट्रोल*
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कूल्ड ग्लवबॉक्स
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*सीएनजी एएमटी पावरट्रेन के साथ उपलब्ध नहीं
टाटा ने अपनी एरिस सेडान में कंफर्ट का भी पूरा ध्यान रखा है। हालांकि, इसके बेस वेरिएंट में केवल बेसिक फीचर्स जैसे मैनुअल एसी और केवल आगे की सीटों के लिए पावर विंडो ही मिलते हैं। इसमें चार्जिंग पोर्ट की कमी है। जबकि, प्योर वेरिएंट में पावर-एडजस्टेबल ओआरवीएम्स (एलईडी इंडिकेटर के साथ), एक यूएसबी टाइप-ए और एक टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट, रियर डिफॉगर और फॉलो-मी-होम हेडलैंप जैसे काम के फीचर्स मिलते हैं। प्योर प्लस वेरिएंट में सभी जरूरी फीचर दिए गए हैं जिसमें क्रूज कंट्रोल शामिल हैं। सेगमेंट फर्स्ट वेंटिलेटेड सीटों के लिए आपको इसका अकंपलिश्ड वेरिएंट चुनना होगा।
सेफ्टी
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फीचर
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स्मार्ट
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प्योर
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प्योर प्लस
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क्रिएटिव
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अकम्प्लिश्ड
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6 एयरबैग
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इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम
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ट्रैक्शन कंट्रोल
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सभी पैसेंजर के लिए रिमाइंडर के साथ 3-पॉइंट सीटबेल्ट
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हिल होल्ड कंट्रोल
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टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम
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आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर
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रेन-सेंसिंग वाइपर
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रियर डिफॉगर
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पार्किंग सेंसर
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✅ (पीछे)
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✅ (पीछे)
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✅ (पीछे)
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✅ (पीछे)
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✅ (पीछे)
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पार्किंग कैमरा
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✅ (रियर व्यू)
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✅ (360-डिग्री)
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✅ (360-डिग्री)
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ब्लाइंड व्यू मॉनिटर
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डैशकैम
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सेफ्टी टाटा की सबसे बड़ी पहचान रही है और एरिस इसे आगे बढ़ाती है। इसमें 6 एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर, सभी पैसेंजर के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट के साथ रिमाइंडर और बच्चों की सुरक्षा के लिए आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स जैसे फीचर बेस वेरिएंट से ही स्टैंडर्ड दिए गए हैं। अगर आप ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी पैकेज चाहते हैं तो प्योर प्लस वेरिएंट अच्छा शुरूआती पॉइंट है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और रियर-व्यू कैमरा जैसे एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। जबकि, क्रिएटिव वेरिएंट वेरिएंट में पार्किंग को बेहद आसान बनाने के लिए 360-डिग्री कैमरा और ब्लाइंड व्यू मॉनिटर दिया गया है। टॉप-एंड वेरिएंट अकम्पलिश्ड में इनबिल्ट डैशकैम भी मिलता है, जो आजकल एक बहुत ही प्रैक्टिकल सेफ्टी फीचर है।
इंजन ऑप्शन
एरिस में टिगोर वाले ही पावरट्रेन ऑप्शन हैं, जिसमें 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जिसे मैनुअल और एएमटी गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ जोड़ा गया है। इसमें फैक्ट्री-फिटेड डुअल-सिलेंडर सीएनजी किट भी है। इसके स्पेसिफिकेशन ये हैं:
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इंजन
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1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
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1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी
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पावर
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86 पीएस
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76 पीएस (सीएनजी)
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टॉर्क
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113 एनएम
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97 एनएम (सीएनजी)
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गियरबॉक्स
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5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी
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5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी
एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी- ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन
यहां देखें नई टाटा एरिस के वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन की जानकारी।
कीमत और मुकाबला
नई टाटा एरिस की कीमत 5.29 लाख रुपये से 9.74 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। यहां देखें इसकी वेरिएंट-वाइज कीमत।
इसका मुकाबला मारुति डिजायर, होंडा अमेज और हुंडई ऑरा जैसी सब-4 मीटर सेडान कार से है।
कारदेखो का क्या है कहना
नई टाटा एरिस एक बहुत ही शानदार पैकेज है, जो अलग-अलग तरह के ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करती है। अगर आपका बजट सीमित है तो प्योर वेरिएंट चुनना ज्यादा समझदारी भरा फैसला होगा क्योंकि इसमें हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, बेसिक ऑडियो सिस्टम और पावर ओआरवीएम्स जैसे जरूरी फीचर्स मिल जाते हैं। अगर सेफ्टी आपकी प्राथमिकता है तो आपको प्योर प्लस वेरिएंट लेना चाहिए, जिसमें ईएसपी, टीपीएमएस, हिल होल्ड और रियर कैमरा जैसे महत्वपूर्ण सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं जो मन की शांति देते हैं। एक मॉडर्न और फीचर-रिच एक्सपीरिएंस के लिए क्रिएटिव वेरिएंट लेना एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें बड़ी 10.25-इंच की स्क्रीन, एलईडी लाइटिंग सेटअप और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो इसे एक प्रीमियम एक्सपीरिएंस देते हैं। अगर आप किसी तरह का कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं तो अकम्पलिश्ड वेरिएंट आपके लिए अच्छा रहेगा। इसमें 10 लाख से कम कीमत में वेंटिलेटेड सीटें, लेदरेट अपहोल्स्ट्री और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
आप टाटा एरिस का कौनसा वेरिएंट चुनेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।