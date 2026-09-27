टाटा एरिस स्मार्ट: नई सेडान कार के बेस मॉडल में क्या कुछ मिलता है खास, जानिए यहां

टाटा मोटर्स ने अपनी नई कॉम्पैक्ट सेडान टाटा एरिस को भारत में लॉन्च कर दिया है, जो पॉपुलर टिगोर की जगह ले रही है। इसकी शुरुआती कीमत 5.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है, जो इसे बजट-सेंसिटिव खरीदारों के लिए एक आकर्षक ऑप्शन बनाती है। यह कार कुल 5 वेरिएंट्स: स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, क्रिएटिव, और अकंप्लिश्ड में उपलब्ध है। बुकिंग 11,000 रुपये के टोकन अमाउंट पर शुरू हो चुकी है और इसकी डिलीवरी 11 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। यहां हम इसके बेस वेरिएंट स्मार्ट पर करीब से नजर डालेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह वेरिएंट उन खरीदारों के लिए कितना प्रैक्टिकल है जिनका बजट सीमित है।

कीमत

वेरिएंट पेट्रोल एमटी पेट्रोल + सीएनजी एमटी टाटा एरिस स्मार्ट 5.29 लाख रुपये 6.29 लाख रुपये

सभी कीमत एक्स-शोरूम के अनुसार है।

टाटा एरिस स्मार्ट सिर्फ दो पेट्रोल और सीएनजी पावरट्रेन ऑप्शन के साथ उपलब्ध है। इनकी कीमत में 1 लाख रुपये का फर्क है, जिसमें सीएनजी वाला वेरिएंट महंगा है।

यह भी पढ़ें: 2026 टाटा एरिस की बुकिंग हुई शुरू: बुकिंग राशि कितनी है? डिलीवरी कब तक मिलेगी? जानिए ऐसे तमाम सवालों के जवाब

एक्सटीरियर

फ्रंट डिजाइन

इसमें भी हायर वेरिएंट्स की तरह ग्लॉस-ब्लैक एप्लीक दिया गया है जो दोनों हेडलाइट क्लस्टर को जोड़ता है और बीच में टाटा का लोगो प्रमुखता से दिखाई देता है। हालांकि, टॉप वेरिएंट्स में एलईडी हेडलाइट्स मिलती है, वहीं स्मार्ट वेरिएंट में स्टैंडर्ड हैलोजन यूनिट्स दी गई है। बम्पर का डिजाइन भी वही डबल-स्लैटेड पैटर्न वाला है, लेकिन इसमें टॉप अकंप्लिश्ड वेरिएंट की तरह एलईडी फॉग लैंप्स नहीं मिलते।

साइड प्रोफाइल

कार का साइड प्रोफाइल वह जगह है जहां इसके बेस वेरिएंट होने के संकेत सबसे स्पष्ट रूप से मिलते हैं। सबसे बड़ा अंतर इसके व्हील्स में है। स्मार्ट वेरिएंट में 14-इंच के स्टील व्हील्स दिए गए हैं, जिन पर व्हील कवर भी नहीं मिलते। अन्य कॉस्ट-कटिंग उपायों में ब्लैक-फिनिश वाले डोर हैंडल्स और आउटसाइड रियर-व्यू मिरर्स शामिल हैं, जो बॉडी-कलर्ड नहीं हैं। साथ ही, टर्न इंडिकेटर्स को ओआरवीएम पर इंटीग्रेट करने के बजाय पुराने स्टाइल में फ्रंट फेंडर पर लगाया गया है। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी छत पर कोई रूफ एंटीना नहीं है। इसका कारण यह है कि इस वेरिएंट में कंपनी की तरफ से कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं दिया गया है, इसलिए एंटीना की जरूरत ही नहीं है।

पीछे का डिजाइन

एरिस का रियर डिजाइन काफी साफ-सुथरा और आधुनिक है, और अच्छी बात यह है कि स्मार्ट वेरिएंट में भी इसे बरकरार रखा गया है। इसका सबसे बड़ा आकर्षण कनेक्टेड एलईडी लाइटिंग सेटअप है, जो आजकल की महंगी कार में देखने को मिलता है। यह फीचर बेस वेरिएंट में देना टाटा का एक सराहनीय कदम है, क्योंकि यह रात में कार को एक प्रीमियम और विशिष्ट पहचान देता है। बूटलिड पर 'एरिस' की बैजिंग दी गई है, और बम्पर में सेफ्टी के लिए रिवर्स पार्किंग सेंसर और एक रिवर्सिंग लैंप को इंटीग्रेट किया गया है। हालांकि, इस वेरिएंट में रियर डिफॉगर नहीं मिलता है, जो बारिश या सर्दियों के मौसम में पीछे की विंडस्क्रीन पर जमी धुंध को साफ करने में मदद करता है। यह फीचर आपको अगले वेरिएंट 'प्योर' से मिलना शुरू होता है।

कलर ऑप्शंस

टाटा ने एरिस रेंज को कुल 6 कलर ऑप्शंस में पेश किया है, जिसमें 3 नए और वाइब्रेंट शेड्स भी शामिल हैं। यहां टाटा एरिस के वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन देखें।

केबिन

अंदर कदम रखते ही, आपको एक डुअल-टोन बेज और ग्रे थीम वाला केबिन मिलता है, जो स्पेसियस और हवादार होने का एहसास कराता है। फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री की क्वालिटी बजट के हिसाब से अच्छी है। टाटा ने एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण फीचर बेस वेरिएंट से ही स्टैंडर्ड दिया है - फ्रंट सीट्स में फैब्रिक अंडर-थाई सपोर्ट। यह लंबी यात्राओं के दौरान अतिरिक्त आराम प्रदान करता है।

ड्राइवर के लिए 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिसमें टिल्ट एडजस्टमेंट की सुविधा है, जिससे अलग-अलग हाइट के ड्राइवर आसानी से अपनी ड्राइविंग पोजीशन सेट कर सकते हैं। हालांकि, इस वेरिएंट में पावर विंडो नहीं हैं। सभी पैसेंजर्स के लिए इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट दिए गए हैं, जिसमें रियर मिडिल पैसेंजर भी शामिल है। सेंटर कंसोल में कुछ स्टोरेज स्पेस (क्यूबी होल) और एक 12वाट का पावर सॉकेट दिया गया है, जिससे आप अपना फोन चार्ज कर सकते हैं। इस वेरिएंट में रियर एसी वेंट्स नहीं मिलते हैं।

फीचर्स और सेफ्टी

फीचर्स के मामले में स्मार्ट वेरिएंट बहुत बेसिक है। इसमें आपको 10.25-इंच की बड़ी टचस्क्रीन या ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फैंसी फीचर्स नहीं मिलेंगे। हालांकि, इसमें एक 5-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। इसके अलावा, मैनुअल एयर कंडीशनिंग और इंटरनली एडजस्टेबल ओआरवीएम मिलते हैं।

सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, सभी यात्रियों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, एबीएस के साथ ईबीडी, और कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

पावरट्रेन ऑप्शंस

टाटा एरिस स्मार्ट वेरिएंट में खरीदारों को पेट्रोल और CNG दोनों इंजन का विकल्प मिलता है, लेकिन दोनों के साथ सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स ही उपलब्ध है। अगर आपको ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन चाहिए, तो आपको हायर वेरिएंट्स के लिए अपना बजट बढ़ाना होगा।

इंजन 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी पावर 86 पीएस 76 पीएस टॉर्क 113 एनएम 97 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी 5-स्पीड एमटी

यहां टाटा एरिस के वेरिएंट अनुसार इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन देखें।

मुकाबला

2026 टाटा एरीज का मुकाबला हुंडई ऑरा, मारुति डिजायर और होंडा अमेज से है।

कारदेखो का क्या है कहना

बेस वेरिएंट होने की वजह से, एरिस स्मार्ट में कई कंफर्ट फीचर्स नहीं हैं, जिसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 360-डिग्री कैमरा शामिल हैं। फिर भी, दोनों पावरट्रेन और अच्छी सेफ्टी सुविधा के साथ यह उन खरीदारों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो खास तौर पर कम बजट में सेडान कार चाहते हैं।