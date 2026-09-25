क्या आप दिवाली पर नई एसयूवी कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं? ये हैं 10 लाख रुपये से कम कीमत वाली 11 कार

Published On सितंबर 25, 2026 12:43 ist

Sep 25, 2026 12:43 IST

last updated on Sep 25, 2026 12:43 IST

Sep 25, 2026 12:43 IST

published on Sep 25, 2026 12:43 IST

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क्या आपको लगता है कि इस दिवाली एक नई एसयूवी कार आपकी जेब पर भारी पड़ेगी? शायद ऐसा न हो। भारत के सब-4 मीटर एसयूवी सेगमेंट ने 10 लाख रुपये से कम के बजट में एसयूवी कार का मालिक बनना संभव है, और कुछ मॉडल्स की कीमत तो 6 लाख रुपये से भी कम से शुरू होती हैं। अगर आप इस दिवाली नई एसयूवी कार खरीदने की सोच रहे हैं तो यहां हमने 10 लाख रुपये से कम कीमत वाली 11 एसयूवी कार की लिस्ट बनाई है, जिन पर आप विचार कर सकते हैं।

निसान मैग्नाइट

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) विसिया 5.68 लाख रुपये विसिया प्लस 6.22 लाख रुपये विसिया एएमटी 6.27 लाख रुपये विसिया सीएनजी 6.43 लाख रुपये एसेंटा 6.83 लाख रुपये विसिया प्लस सीएनजी 6.97 लाख रुपये एसेंटा एएमटी 7.38 लाख रुपये एन कनेक्टा 7.46 लाख रुपये एसेंटा सीएनजी 7.58 लाख रुपये कुरो एडिशन 7.81 लाख रुपये एन कनेक्टा एएमटी 8.01 लाख रुपये एन कनेक्टा सीएनजी 8.21 लाख रुपये कुरो एडिशन एएमटी 8.36 लाख रुपये टेक्ना 8.39 लाख रुपये टेक्ना प्लस 8.72 लाख रुपये एन कनेक्टा टर्बो 8.77 लाख रुपये टेक्ना एएमटी 8.94 लाख रुपये कुरो एडिशन टर्बो 9.12 लाख रुपये टेक्ना सीएनजी 9.14 लाख रुपये एसेंटा टर्बो सीवीटी 9.26 लाख रुपये टेक्ना प्लस एएमटी 9.27 लाख रुपये टेक्ना प्लस सीएनजी 9.47 लाख रुपये टेक्ना टर्बो 9.57 लाख रुपये एन कनेक्टा टर्बो सीवीटी 9.70 लाख रुपये टेक्ना प्लस टर्बो 9.91 लाख रुपये कुरो एडिशन टर्बो सीवीटी 9.99 लाख रुपये

निसान मैग्नाइट इस लिस्ट में सबसे किफायती शुरुआती कीमत के साथ एक दमदार पेशकश है। जो ग्राहक एक बजट-फ्रेंडली कार चाहते हैं, वे इसके एंट्री-लेवल पेट्रोल वेरिएंट्स को देख सकते हैं। वहीं, जिन्हें ऑटोमैटिक की सुविधा या ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, उनके लिए एएमटी, सीवीटी और टर्बो-पेट्रोल वेरिएंट्स भी इसी प्राइस ब्रैकेट में उपलब्ध हैं।

मैग्नाइट में दो पेट्रोल इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। पहला 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जो 72 पीएस की पावर और 96 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल और एएमटी गियरबॉक्स के साथ आता है। दूसरा, ज्यादा पावरफुल 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 100 पीएस की पावर और 160 एनएम का टॉर्क देता है। यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल के साथ-साथ एक स्मूद सीवीटी गियरबॉक्स के साथ भी उपलब्ध है। अपने साइज के हिसाब से मैग्नाइट का केबिन काफी प्रैक्टिकल है और इसके हायर वेरिएंट्स में 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, और 360-डिग्री कैमरा जैसे मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं।

रेनो काइगर

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) ऑथेंटिक 5.81 लाख रुपये इवोल्यूशन 6.59 लाख रुपये इवोल्यूशन प्लस 7.03 लाख रुपये इवोल्यूशन एएमटी एनर्जी 7.03 लाख रुपये इवोल्यूशन प्लस एएमटी एनर्जी 7.49 लाख रुपये टेक्नो 7.60 लाख रुपये टेक्नो डुअल टोन 7.60 लाख रुपये इवोल्यूशन प्लस टर्बो 7.93 लाख रुपये टेक्नो एएमटी एनर्जी 8.10 लाख रुपये टेक्नो एएमटी एनर्जी डुअल टोन 8.10 लाख रुपये इमोशन 8.50 लाख रुपये इमोशन डुअल टोन 8.50 लाख रुपये टेक्नो टर्बो 8.50 लाख रुपये इमोशन टर्बो 9.40 लाख रुपये इमोशन टर्बो डुअल टोन 9.40 लाख रुपये टेक्नो सीवीटी टर्बो 9.40 लाख रुपये टेक्नो सीवीटी टर्बो डुअल टोन 9.40 लाख रुपये

रेनो काइगर और निसान मैग्नाइट एक ही प्लेटफॉर्म पर बनी हैं और इनके इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शंस भी काफी हद तक समान हैं। काइगर की शुरुआती कीमत मैग्नाइट से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन यह भी 10 लाख रुपये के अंदर एक शानदार पैकेज ऑफर करती है। मैग्नाइट की तरह, काइगर में भी 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और एक 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है। ट्रांसमिशन के लिए, वेरिएंट के आधार पर 5-स्पीड मैनुअल, एएमटी, और सीवीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है।

काइगर की सबसे बड़ी खासियतों में से एक इसका 405 लीटर का बड़ा बूट स्पेस है, जो इसे सेगमेंट की सबसे प्रैक्टिकल कारों में से एक बनाता है। केबिन भी अपने साइज के हिसाब से काफी स्पेशियस है। इसके हायर वेरिएंट्स में कई प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं, जिनमें 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रियर एसी वेंट्स, क्रूज कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट-रो सीट और 360-डिग्री कैमरा सेटअप शामिल हैं। इसका स्टाइलिश डिजाइन और प्रैक्टिकैलिटी इसे परिवारों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनाते हैं।

मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) सिग्मा 6.85 लाख रुपये डेल्टा 7.75 लाख रुपये सिग्मा सीएनजी 7.89 लाख रुपये डेल्टा प्लस 8.14 लाख रुपये डेल्टा एएमटी 8.25 लाख रुपये डेल्टा प्लस एएमटी 8.64 लाख रुपये डेल्टा सीएनजी 8.74 लाख रुपये डेल्टा प्लस टर्बो 8.92 लाख रुपये जेटा टर्बो 9.71 लाख रुपये

मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स अपने कूपे-एसयूवी कार जैसे डिजाइन के साथ भीड़ से अलग दिखती है। इसकी कीमत 6.85 लाख रुपये से शुरू होती है और यह 10 लाख रुपये के अंदर कई तरह के वेरिएंट्स और पावरट्रेन ऑप्शंस ऑफर करती है। यह उन चुनिंदा एसयूवी कार में से एक है जो इस प्राइस ब्रैकेट में पेट्रोल, सीएनजी, और टर्बो-पेट्रोल तीनों पावरट्रेन देती है।

फ्रॉन्क्स में 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 89 पीएस की पावर और 113 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। यही इंजन फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट के साथ भी उपलब्ध है, जो रनिंग कॉस्ट को कम करता है। परफॉर्मेंस पसंद करने वालों के लिए 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल 'बूस्टरजेट' इंजन भी है, जो 100 पीएस की पावर और 148 एनएम का टॉर्क देता है। इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल, एएमटी, और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शंस मिलते हैं।

टाटा नेक्सन

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) स्मार्ट 7.40 लाख रुपये स्मार्ट प्लस 8.22 लाख रुपये स्मार्ट सीएनजी 8.35 लाख रुपये स्मार्ट प्लस एस 8.52 लाख रुपये स्मार्ट प्लस एएमटी 8.92 लाख रुपये प्योर प्लस 9.07 लाख रुपये स्मार्ट प्लस सीएनजी 9.27 लाख रुपये स्मार्ट प्लस डीजल 9.27 लाख रुपये प्योर प्लस एस 9.40 लाख रुपये स्मार्ट प्लस एस सीएनजी 9.57 लाख रुपये स्मार्ट प्लस एस डीजल 9.57 लाख रुपये प्योर प्लस एएमटी 9.72 लाख रुपये प्योर प्लस पीएस 9.72 लाख रुपये

टाटा नेक्सन सेगमेंट की सबसे लोकप्रिय एसयूवी कार में से एक है। यह 10 लाख रुपये से कम कीमत वाले वेरिएंट्स में भी पैनोरमिक सनरूफ जैसे प्रीमियम फीचर्स ऑफर करती है। इसके अलावा, नेक्सन में स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग भी दिए गए हैं।

इस प्राइस रेंज में उपलब्ध अन्य फीचर्स में 10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले शामिल हैं। 7.40 लाख रुपये की शुरुआती कीमत के साथ, नेक्सन पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शंस में उपलब्ध है। मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स के साथ, यह एसयूवी कार खरीदारों को बिना बजट बढ़ाए एक फीचर-लोडेड और सुरक्षित कार का अनुभव देती है।

मारुति ब्रेजा

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) एलएक्सआई टर्बो 7.40 लाख रुपये एलएक्सआई 8.30 लाख रुपये वीएक्सआई टर्बो 8.55 लाख रुपये वीएक्सआई 9.26 लाख रुपये एलएक्सआई सीएनजी 9.35 लाख रुपये जेडएक्सआई टर्बो 9.85 लाख रुपये वीएक्सआई सीएनजी 9.99 लाख रुपये जेडएक्सआई टर्बो डुअल टोन 9.99 लाख रुपये

फेसलिफ्ट अपडेट के बाद, मारुति ब्रेजा एक ज्यादा आकर्षक और मॉडर्न पैकेज बन गई है। यह एक पारंपरिक बॉक्सी एसयूवी कार डिजाइन को बनाए रखती है, जो कई खरीदारों को पसंद आता है। ब्रेजा अब एक नए 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ भी उपलब्ध है। इसके साथ ही, इसमें भरोसेमंद 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन (109 पीएस) और फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी का ऑप्शन भी मिलता है।

ब्रेजा गाड़ी का केबिन काफी स्पेशियस है, जो इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल और फैमिली ट्रिप्स के लिए एक प्रैक्टिकल चॉइस बनाता है। सेफ्टी के लिए इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग मिलते हैं। इसमें 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी हैं। टर्बो-पेट्रोल इंजन के जुड़ने से, अब ब्रेजा में 10 लाख रुपये के बजट में परफॉर्मेंस और प्रैक्टिकैलिटी का एक अच्छा संतुलन मिलता है।

किआ सोनेट

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) एचटीई 7.41 लाख रुपये एचटीई (ओ) 7.84 लाख रुपये एचटीके (ओ) 8.85 लाख रुपये एचटीके (ओ) टर्बो आईएमटी 9.17 लाख रुपये एचटीई (ओ) डीजल 9.20 लाख रुपये एचटीके प्लस 9.24 लाख रुपये एचटीके प्लस (ओ) 9.72 लाख रुपये

किआ सोनेट सब-4 मीटर एसयूवी कार सेगमेंट में एक प्रीमियम और स्टाइलिश फील लेकर आती है। हालांकि, 10 लाख रुपये के बजट में इसके वेरिएंट्स की संख्या निसान मैग्नाइट जैसी के मुकाबले थोड़ी सीमित है, लेकिन जो वेरिएंट्स उपलब्ध हैं वे अच्छी तरह से इक्विप्ड हैं। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो इसमें 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल (83 पीएस), 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल (120 पीएस), और 1.5-लीटर डीजल इंजन (116 पीएस) शामिल हैं।

सेफ्टी के लिए सोनेट में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं। 10 लाख रुपये से कम में उपलब्ध इसके हायर वेरिएंट्स में 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक सनरूफ, और 16-इंच के अलॉय व्हील्स जैसे फीचर्स जुड़ जाते हैं। इसका आकर्षक एक्सटीरियर डिजाइन और वेल-डिजाइंड केबिन इसे उन खरीदारों के लिए एक बढ़िया विकल्प बनाता है जो स्टाइल और फीचर्स को प्राथमिकता देते हैं।

टोयोटा टाइजर

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) ई 7.43 लाख रुपये एस 8.33 लाख रुपये ई सीएनजी 8.45 लाख रुपये एस प्लस 8.68 लाख रुपये एस एएमटी 8.94 लाख रुपये एस प्लस एएमटी 9.29 लाख रुपये

अगर आपको मारुति फ्रॉन्क्स का कॉन्सेप्ट पसंद है, लेकिन आप टोयोटा की ब्रांड वैल्यू और सर्विस नेटवर्क का फायदा उठाना चाहते हैं, तो टाइजर आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यह कार फ्रॉन्क्स के साथ अपना प्लेटफॉर्म, इंजन और फीचर्स शेयर करती है, लेकिन इसमें कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं जो इसे टोयोटा की पहचान देते हैं। इसकी कीमत 7.43 लाख रुपये से शुरू होती है, और 10 लाख रुपये के अंदर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और सीएनजी पावरट्रेन ऑप्शंस उपलब्ध हैं।

हालांकि फ्रॉन्क्स के मुकाबले 10 लाख रुपये से कम में टाइजर के वेरिएंट्स थोड़े कम हैं, फिर भी यह 5-स्पीड मैनुअल और एएमटी दोनों गियरबॉक्स ऑप्शंस के साथ आती है। अपनी क्रॉसओवर-स्टाइल के अलावा, इसमें ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, 16-इंच अलॉय व्हील्स, और एक 6-स्पीकर साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं।

स्कोडा कायलाक

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) क्लासिक 7.59 लाख रुपये क्लासिक प्लस 8.25 लाख रुपये क्लासिक प्लस एटी 9.25 लाख रुपये सिग्नेचर 9.43 लाख रुपये

स्कोडा कायलाक इस लिस्ट में एक बेहद आकर्षक पैकेज के तौर पर उभरती है, जिसकी कीमत 7.59 लाख रुपये से शुरू होकर 9.43 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका पावरफुल 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 116 पीएस की पावर और 178 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन उन लोगों को पसंद आएगा जिन्हें ड्राइविंग में थोड़ा रोमांच चाहिए।

कायलाक का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि इसके 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक, दोनों गियरबॉक्स ऑप्शंस 10 लाख रुपये से कम में उपलब्ध हैं। इस प्राइस रेंज में एक स्मूथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलना काफी मुश्किल है, और यही बात कायलाक को दूसरों से अलग करती है। इसके अलावा, 446-लीटर का बूट स्पेस इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल और वीकेंड ट्रिप्स के लिए एक बेहद प्रैक्टिकल कार बनाता है। इसे भारत एनकैप से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है। फीचर्स की बात करें तो इसमें एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, 16-इंच अलॉय व्हील्स और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं।

महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) एमएक्स1 7.79 लाख रुपये रेवएक्स एम 8.59 लाख रुपये रेवएक्स एम (ओ) 9.09 लाख रुपये एमएक्स2 डीजल 9.36 लाख रुपये रेवएक्स एज 9.39 लाख रुपये रेवएक्स एज (ओ) 9.89 लाख रुपये रेवएक्स एम (ओ) एटी 9.99 लाख रुपये

महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ उन खरीदारों के लिए है जो स्पेस, फीचर्स और सेफ्टी का अच्छा संतुलन चाहते हैं। इसकी कीमत 7.79 लाख रुपये से शुरू होती है, और 10 लाख रुपये से कम में इसके कई वेरिएंट्स उपलब्ध हैं, ऑटोमैटिक वर्जन भी 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) में उपलब्ध है। अपने साइज के हिसाब से एक्सयूवी 3एक्सओ एक बड़ा और आरामदायक केबिन ऑफर करती है, जो छोटी फैमिली के लिए परफेक्ट है।

इसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक सिंगल-पेन सनरूफ जैसे फीचर्स हैं। इसे भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिली हुई है। 10 लाख रुपये के अंदर 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन, दोनों के ऑप्शंस मौजूद हैं।

हुंडई वेन्यू

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) एचएक्स 2 8 लाख रुपये एचएक्स 2 टर्बो 8.94 लाख रुपये एचएक्स 4 9 लाख रुपये एचएक्स 5 9.56 लाख रुपये एचएक्स 5 नाइट 9.71 लाख रुपये एचएक्स 5 टर्बो 9.93 लाख रुपये एचएक्स 2 डीजल 9.95 लाख रुपये

हुंडई वेन्यू की शुरुआती कीमत इस लिस्ट में 8 लाख रुपये से शुरू होती है और यह अपनी प्रीमियम फील और इंजन ऑप्शंस की वैरायटी के लिए जानी जाती है। 10 लाख रुपये के बजट के अंदर, वेन्यू तीन अलग-अलग इंजन ऑप्शंस ऑफर करती है: एक 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, एक 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल, और एक 1.5-लीटर डीजल इंजन।

अगर आप एक ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन वाली वेन्यू कार चाहते हैं, तो आपको अपना बजट 10 लाख रुपये से थोड़ा ऊपर ले जाना होगा, क्योंकि इसके ऑटोमैटिक वेरिएंट्स इस प्राइस रेंज से बाहर है। वेरिएंट के आधार पर, इसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो व एपल कारप्ले कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स मिलते हैं।

किआ सिरोस

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) एचटीई टर्बो 8.42 लाख रुपये एचटीई ऑप्ट टर्बो 9.22 लाख रुपये एचटीई ईएक्स टर्बो 9.82 लाख रुपये

किआ सिरोस अपने बॉक्सी और मस्कुलर डिजाइन के साथ सब-4 मीटर एसयूवी कार सेगमेंट में एक अलग पहचान बनाती है। इसकी कीमत 8.42 लाख रुपये से शुरू होती है, और 10 लाख रुपये से कम में इसके तीन वेरिएंट्स उपलब्ध हैं। इसका सीधा और ऊंचा केबिन लेआउट अंदर काफी हवादार और खुला-खुला महसूस कराता है।

इस बजट के अंदर आने वाले सभी वेरिएंट्स में 1-लीटर का टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है जो 110 पीएस की पावर और 172 एनएम का टॉर्क देता है। सेफ्टी के लिए इसके सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं। 10 लाख रुपये से कम कीमत वाले वेरिएंट्स में भी 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक सनरूफ और 16-इंच के स्टाइलिश अलॉय व्हील्स जैसे फीचर्स शामिल हैं।

कारदेखो का क्या है कहना

अगर आप इस फेस्टिव सीजन घर पर नई एसयूवी कार लाने का प्लान बना रहे हैं, तो 10 लाख रुपये से कम कीमत वाले ब्रैकेट में आपको हैरानी की बात है कि बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। इस लिस्ट में निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर की शुरुआती कीमत सबसे कम हैं, जबकि फ्रॉन्क्स, नेक्सन और टाइजर जैसे मॉडल प्राइस रेंज में ऊपर जाने पर अलग-अलग पावरट्रेन और वेरिएंट ऑप्शन देते हैं।

इन एसयूवी में कुछ खास अंतर भी हैं। नेक्सन इस प्राइस ब्रैकेट में पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स देती है, जबकि कायलाक में टर्बो-पेट्रोल इंजन स्टैंडर्ड मिलता है। ब्रेजा में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ सीएनजी ऑप्शन मिलता है, जबकि सोनेट, वेन्यू और सिरोस फीचर्स, स्टाइल और केबिन एक्सपीरियंस पर फोकस करती हैं।

आखिरकार, सही एसयूवी कार का चयन इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है, चाहे वह कम शुरुआती कीमत हो, ज्यादा पावरट्रेन ऑप्शन हों, फीचर्स हों या स्पेस। 10 लाख रुपये से कम में इतने सारे ऑप्शन में से आप कौनसा चुनेंगे? हमें कमेंट्स में बताएं।