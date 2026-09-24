सभी
सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    इस दिवाली घर लाएं 5 लाख रुपये से कम बजट वाली ये 6 कारें, देखिए पूरी लिस्ट

    क्या आप इस दिवाली नई कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं? मारुति, टाटा, रेनो और अन्य कंपनियों की यह कारें 5 लाख रुपये से कम कीमत में आती हैं

    स्तुति
    स्तुति
    Published On सितंबर 24, 2026 16:16 ist
    info icon
    published onSep 24, 2026 16:14 IST
    last updated onSep 24, 2026 16:16 IST
    131 Views
    • Write a कमेंट

    Most Affordable Cars Under Rs 5 Lakh To Buy This Diwali

    दिवाली का त्योहार नजदीक है और यह नई कार घर लाने का एक शुभ समय माना जाता है। अगर आप भी इस दिवाली नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं और आपका बजट काफी कम है, तो आपके लिए यह खबर काफी काम की साबित होगी। भारतीय कार बाजार में 5 लाख रुपये से कम कीमत वाली कई सारी गाड़ियां मौजूद हैं। इस प्राइस रेंज में ज्यादातार कॉम्पैक्ट हैचबैक कारें मिलती हैं जो बेहतरीन माइलेज और आसान ड्राइविंग देने का वादा करती हैं। यहां हमनें 5 लाख रुपये से कम बजट में आने वाली 6 कारों की लिस्ट तैयार की है जिसे आप इस फेस्टिव सीजन अपने घर ला सकते हैं तो चलिए डालते हैं इस पर एक नजर :-  

    मारुति सुजुकी एस-प्रेसो 

    वेरिएंट

    कीमत

    स्टैंडर्ड ऑप्शनल (ओ) 

    3.5 लाख रुपये

    एलएक्सआई ऑप्शनल 

    3.82 लाख रुपये

    वीएक्सआई ऑप्शनल

    4.32 लाख रुपये

    एलएक्सआई ऑप्शनल सीएनजी

    4.64 लाख रुपये

    वीएक्सआई ऑप्शनल एजीएस

    4.77 लाख रुपये

    वीएक्सआई प्लस ऑप्शनल

    4.82 लाख रुपये

    मारुति एस-प्रेसो भारत की सबसे सस्ती कारों में से एक है, जिसकी शुरुआती कीमत 3.50 लाख रुपये है। सबसे खास बात यह है कि 5 लाख रुपये के बजट में इसके 6 वेरिएंट्स उपलब्ध हैं। इस बजट में आपको ना केवल मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट्स मिलते हैं, बल्कि सीएनजी और ऑटोमैटिक (एएमटी) का ऑप्शन भी मिल जाता है। इसका वीएक्सआई (ओ) एएमटी वेरिएंट 4.77 लाख रुपये कीमत में आता है, जो इसे शहर के ट्रैफिक में आरामदायक ड्राइविंग चाहने वालों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनाता है।

    Most Affordable Cars Under Rs 5 Lakh To Buy This Diwali

    एस-प्रेसो हैचबैक कार में 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 68 पीएस की पावर और 89 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल और एएमटी गियरबॉक्स मिलता है। यह पावर सिटी ड्राइविंग के लिए पर्याप्त है। जबकि, फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी मॉडल 56 पीएस की पावर और 82 एनएम का टॉर्क देता है जो रनिंग कॉस्ट को काफी कम कर देता है। हालांकि, यह सिर्फ 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही उपलब्ध है।

    मारुति सुजुकी ऑल्टो के10 

    वेरिएंट

    कीमत

    स्टैंडर्ड ऑप्शनल (ओ) 

    3.69 लाख रुपये 

    एलएक्सआई ऑप्शनल 

    3.99 लाख रुपये 

    वीएक्सआई ऑप्शनल

    4.52 लाख रुपये 

    एलएक्सआई ऑप्शनल सीएनजी

    4.84 लाख रुपये 

    वीएक्सआई ऑप्शनल एजीएस

    4.97 लाख रुपये 

    वीएक्सआई प्लस ऑप्शनल

    4.99 लाख रुपये 

    मारुति एस-प्रेसो की तरह मारुति ऑल्टो के10 की कीमत भी 3.70 लाख रुपये से शुरू होती है। 5 लाख रुपये से कम के बजट में इस गाड़ी में पेट्रोल, सीएनजी और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शन मिल जाते हैं, जिससे यह अलग-अलग तरह के ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करती है।

    इस हैचबैक कार के वीएक्सआई (ओ) एएमटी की कीमत 4.97 लाख रुपये है। यह उन लोगों के लिए एक शानदार डील है जो भीड़-भाड़ वाले शहरी इलाकों में बिना क्लच की झंझट के गाड़ी चलाना चाहते हैं। ऑल्टो के10 में भरोसेमंद 1.0-लीटर के-सीरीज पेट्रोल इंजन दिया गया है जो अपनी स्मूद परफॉर्मेंस और शानदार माइलेज के लिए जाना जाता है।

    Most Affordable Cars Under Rs 5 Lakh To Buy This Diwali

    फीचर्स के मामले में भी ऑल्टो के10 बिलकुल निराश नहीं करती। इसमें 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसमें 4 स्पीकर साउंड सिस्टम, फ्रंट पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और मैनुअल एसी जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं जो इसे एक आरामदायक और सुविधाजनक कार बनाते हैं। 

    रेनो क्विड 

    वेरिएंट

    कीमत

    इवॉल्यूशन

    4.53 लाख रुपये 

    इवॉल्यूशन एएमटी

    4.90 लाख रुपये 

    रेनो क्विड ने जब बाजार में कदम रखा था, तो इसने अपने एसयूवी-इंस्पायर्ड डिज़ाइन से एंट्री-लेवल सेगमेंट में हलचल मचा दी थी। आज भी इसका बोल्ड स्टाइल और आकर्षक केबिन इसे भीड़ से अलग खड़ा करता है। अगर आपका बजट 5 लाख रुपये तक का है, तो क्विड के दो वेरिएंट्स इवॉल्यूशन और इवॉल्यूशन एएमटी आपके लिए उपलब्ध हैं, जिनकी कीमतें क्रमशः  4.53 लाख रुपये और 4.90 लाख रुपये है। इन दोनों ही वेरिएंट्स में 1.0-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 68 पीएस की पावर और 93 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन मैनुअल और एएमटी दोनों गियरबॉक्स विकल्प के साथ उपलब्ध है।

    Most Affordable Cars Under Rs 5 Lakh To Buy This Diwali

    क्विड का केबिन काफी स्टाइलिश है। इवॉल्यूशन वेरिएंट में 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। साथ ही, इसमें डुअल स्पीकर साउंड सिस्टम और कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स भी मिलते हैं जो इसे एक प्रीमियम फील देते हैं। सुरक्षा के लिए इसमें डुअल एयरबैग्स, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और रियर पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। 

    मारुति सुजुकी सेलेरियो 

    वेरिएंट

    कीमत

    एलएक्सआई

    4.70 लाख रुपये 

    अगर आपके लिए कार में सेफ्टी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, तो मारुति सेलेरियो आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प साबित हो सकती है। 5 लाख रुपये से कम के बजट में इसका सिर्फ बेस वेरिएंट एलएक्सआई ही आता है, जिसकी कीमत 4.70 लाख रुपये है। एलएक्सआई वेरिएंट में 1-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है जिसके साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, ईएसपी, हिल-होल्ड असिस्ट, आइएसओफिक्स माउंट, मैनुअल एसी और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं।

    Most Affordable Cars Under Rs 5 Lakh To Buy This Diwali

    अगर आपको पावर विंडो, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम या इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स चाहिए तो आप अपना बजट बढ़ा कर इससे अगला वाला वीएक्सआई वेरिएंट चुन सकते हैं जिसकी कीमत 5.18 लाख रुपये से शुरू होती है। 

    टाटा टियागो  

    वेरिएंट 

    कीमत 

    स्मार्ट 

    4.77 लाख रुपये

    टाटा टियागो इस लिस्ट की पांचवी कार है जो 5 लाख रुपये से कम के बजट में आती है। सेलेरियो की तरह इस कीमत में केवल इसका बेस वेरिएंट स्मार्ट ही उपलब्ध है, जिसकी प्राइस 4.77 लाख रुपये है। इस कार की सबसे बड़ी खासियत इसका 1.2-लीटर का पेट्रोल इंजन है जो 85 पीएस की पावर और 113 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन के साथ इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। टियागो हैचबैक कार सीएनजी-एएमटी ऑप्शन में भी उपलब्ध है, जिसकी कीमत 5 लाख रुपये से ज्यादा है। 

    Most Affordable Cars Under Rs 5 Lakh To Buy This Diwali

    टाटा अपनी कारों की मजबूती और सेफ्टी के लिए जानी जाती है, और टियागो भी इससे कोई अलग नहीं है। इसके बेस मॉडल में 6 एयरबैग्स, एबीएस के साथ ईबीडी, रियर पार्किंग सेंसर्स, आइएसोफिक्स माउंट, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और मैनुअल एसी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। 

    सिट्रोएन सी3एक्स 

    वेरिएंट

    कीमत

    लाइव

    4.99 लाख रुपये  

    सिट्रोएन सी3एक्स इस लिस्ट की बाकी कारों की तुलना में आकार में बड़ी है और एक 'बड़ी कार' वाली फील देती है। 5 लाख रुपये के बजट में इसका बेस 'लाइव' वेरिएंट आता है, जिसकी कीमत 4.99 लाख रुपये है। अगर आप स्पेस और रोड प्रजेंस को महत्व देते हैं, तो सी3एक्स आपको जरूर पसंद आएगी।

    Most Affordable Cars Under Rs 5 Lakh To Buy This Diwali

    इसके बेस वेरिएंट में 1.2-लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 82 PS की पावर और 113 Nm का टॉर्क देता है। फीचर्स की बात करें तो लाइव वेरिएंट में मैनुअल एसी, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्रंट पावर विंडो, रियर पार्किंग सेंसर्स और डुअल एयरबैग्स दिए गए हैं। अगर आप टर्बो-पेट्रोल इंजन या टचस्क्रीन जैसे एडवांस फीचर्स चाहते हैं, तो आपको टॉप वेरिएंट्स के लिए अपना बजट बढ़ाना होगा। सी3एक्स उन खरीदारों को टारगेट करती है जो कम बजट में एक बड़ी, आरामदायक और स्टाइलिश कार को एक्सपीरिएंस करना चाहते हैं।

    कारदेखो ओपिनियन 

    अगर आप इस दिवाली 5 लाख रुपये से कम कीमत में नई कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो भारत में फिलहाल यह छह ऑप्शन मौजूद हैं। हर कार की अपनी कुछ खासियतें और कुछ कमियां हैं। एस-प्रेसो और ऑल्टो के10 में सीएनजी और ऑटोमैटिक ऑप्शन वाले कई वेरिएंट मिल जाते हैं, जबकि सेलेरियो, टियागो और सी3एक्स के सिर्फ एंट्री-लेवल वेरिएंट ही इस बजट में आते हैं।

    मारुति सुजुकी एस-प्रेसो और ऑल्टो के10 में 5 लाख रुपये से कम कीमत में सबसे ज्यादा वेरिएंट ऑप्शन मिलते हैं, जबकि रेनो क्विड में इस प्राइस रेंज में ऑटोमैटिक ऑप्शन मिलता है, वहीं टाटा टियागो और सेलेरियो में क्रमशः बड़ा इंजन और बेहतर सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। सिट्रोएन सी3एक्स का साइज बड़ा है, फिर भी इसकी शुरुआती कीमत 5 लाख रुपये से कम है।

    अगर आप इस दिवाली कोई नई कार खरीद रहे हैं, तो फैसला लेने से पहले ऑन-रोड कीमत, फीचर्स, वेरिएंट और रनिंग कॉस्ट की तुलना जरूर करें।

    was this article helpful ?

    स्तुति
    स्तुति
    <p><span id="docs-internal-guid-42688267-7fff-c39d-4c72-fec384069871"><span>मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जाने-माने मीडिया हाउस से शुरू की थी। रिपोर्टिंग करने से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज मुझे चार साल पूरे हो चुके हैं। मेरा कारदेखो में एक साल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मुझे शुरुआत से ही राइटिंग का काफी शौक है। हमेशा से ही मेरी रूचि ऑटो, मनोरंजन, लाइफस्टाइल&nbsp; या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट को लिखने में काफी रही है। इसी लिए मैंने अपना बैचलर्स भी जर्नलिस्म व मास कम्युनिकेशन में ही किया है जिससे कि मुझे तरह-तरह के कंटेंट को लिखने के लिए अच्छा-ख़ासा प्लेटफार्म मिल सके। कंटेंट लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, म्युज़िक, डांस और ट्रेवलिंग का भी काफी शौक है। ट्रेवलिंग के जरिये नए लोगों से मिलने, नए कल्चर को अपनाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी रूचि है।</span></span></p>और देखें

    Maruti Suzuki S-Presso पर अपना कमेंट लिखें

    explore similar कारें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग हैचबैक कारें

    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    इस दिवाली घर लाएं 5 लाख रुपये से कम बजट वाली ये 6 कारें, देखिए पूरी लिस्ट
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    एआई विशेषज्ञ

    अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है