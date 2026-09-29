2026 महिंद्रा थार ओजी की भारत के टॉप 5 शहरों में कितनी है ऑन रोड कीमत? जानिए यहां
थार ओजी कोलकाता में सबसे सस्ती है, जबकि चेन्नई में इसका टॉप-एंड वेरिएंट सबसे महंगा है!
-
- Write a कमेंट
महिंद्रा ने अपनी पॉपुलर लाइफस्टाइल एसयूवी थार 3-डोर को 2026 के लिए एक बड़ा अपडेट दिया है और इसे अब 'ओजी' सफिक्स के साथ पेश किया गया है। नई महिंद्रा थार ओजी की एक्स-शोरूम कीमत 10.32 लाख से 18.99 लाख रुपये (इंट्रोडक्टरी, दिल्ली) के बीच है। इस गाड़ी में एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, साथ ही इसमें कई नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं। यदि आप भी 2026 महिंद्रा थार ओजी को घर लाने के बारे में सोच रहे हैं तो भारत के टॉप 5 शहरों में इसकी ऑन-रोड कीमत देख सकते हैं :-
कैसे कैलकुलेट की जाती है ऑन रोड कीमत?
कार के ब्रोशर या वेबसाइट पर जो कीमत दिखती है वह एक्स-शोरूम प्राइस होती है, लेकिन यह वह फाइनल रकम नहीं होती जो आप चुकाएंगे। गाड़ी को कानूनी तौर पर रजिस्टर कराने और चलाने के लिए, खरीदारों को एक्स-शोरूम कीमत के अलावा कुछ और भी राशि देनी पड़ती हैं। जब इन सभी खर्चों को जोड़ दिया जाता है तो कार की ऑन-रोड कीमत बनती है। यहां हमनें अतिरिक्त शुल्क बताए हैं जिन्हें ऑन-रोड कीमत तय करते समय शामिल किया जाता है :-
-
इंश्योरेंस चार्ज
-
रोड टैक्स
-
रजिस्ट्रेशन फीस
-
फास्टैग फीस
-
टीसीएस (टैक्स क्लेक्टेड एट सोर्स)
-
लॉजिस्टिक चार्ज (जहां मान्य हो)
|
टीसीएस क्या है?
टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी टीसीएस एक्स-शोरूम कीमत के 1% की दर से लगाया जाता है और यह उन गाड़ियों पर लागू होता है जिनकी एक्स-शोरूम कीमत 10 लाख रुपये से ज़्यादा होती है। कॉर्पोरेट व्यक्ति अपना इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भरते समय इस रकम का क्लेम कर सकते हैं।
नोट : यह सभी चार्ज राज्य और शहर के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं जहां गाड़ी रजिस्टर है, इसीलिए अलग-अलग जगहों पर कार की ऑन-रोड कीमत अलग-अलग होती है। यहां देखें नई महिंद्रा थार ओजी की बुकिंग और डिलीवरी डिटेल्स।
2026 महिंद्रा थार ओजी ऑन-रोड प्राइस: मुंबई
|
शुल्क
|
2026 महिंद्रा थार ओजी एएक्सटी 1.5-लीटर डीजल-एमटी 4x2
|
2026 महिंद्रा थार ओजी जेडएक्सटी2.2-लीटर डीजल-एटी 4x4
|
एक्स-शोरूम कीमत
|
10.32 लाख रुपये
|
18.99 लाख रुपये
|
टैक्स क्लेक्टेड एट सोर्स
|
10,320 रुपये
|
18,990 रुपये
|
इंश्योरेंस
|
85,362 रुपये
|
1,30,264 रुपये
|
रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स
|
1,48,240 रुपये
|
2,72,047 रुपये
|
फास्टैग शुल्क
|
500 रुपये
|
500 रुपये
|
ऑन-रोड कीमत
|
12,76,422 रुपये
|
23,20,801 रुपये
मुंबई में 2026 महिंद्रा थार ओजी के 1.5 डीजल मैनुअल वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत 12.76 लाख रुपये है, जबकि 2.2 डीजल एटी 4x4 वेरिएंट के लिए आपको करीब 23.20 लाख रुपये चुकाने होंगे। मुंबई में कीमत बढ़ने का एक बड़ा कारण यहां का इंश्योरेंस प्रीमियम है, जो दूसरे मेट्रो शहरों की तुलना में काफी ज्यादा है।
2026 महिंद्रा थार ओजी ऑन-रोड प्राइस: नई दिल्ली
|
शुल्क
|
2026 महिंद्रा थार ओजी एएक्सटी 1.5-लीटर डीजल-एमटी 4x2
|
2026 महिंद्रा थार ओजी जेडएक्सटी2.2-लीटर डीजल-एटी 4x4
|
एक्स-शोरूम कीमत
|
10.32 लाख रुपये
|
18.99 लाख रुपये
|
टैक्स क्लेक्टेड एट सोर्स
|
10,320 रुपये
|
18,990 रुपये
|
इंश्योरेंस
|
54,000 रुपये
|
82,000 रुपये
|
रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स
|
1,33,830 रुपये
|
2,42,205 रुपये
|
फास्टैग शुल्क
|
300 रुपये
|
300 रुपये
|
ऑन-रोड कीमत
|
12,30,450 रुपये
|
22,42,495 रुपये
दिल्ली में 2026 महिंद्रा थार ओजी की ऑन-रोड कीमतें मुंबई की तुलना में थोड़ी कम हैं। दिल्ली में महिंद्रा ओजी के बेस एएक्सटी 1.5 डीजल एमटी 4x2 वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत 12.30 लाख से शुरू होती है। वहीं, टॉप-एंड जेडएक्सटी 2.2 डीजल एटी 4x4 वेरिएंट के लिए यह कीमत बढ़कर करीब 22.42 लाख रुपये हो जाती है। दिल्ली में एक दिलचस्प बात यह है कि यहां इंश्योरेंस का खर्च दूसरे बड़े शहरों के मुकाबले सबसे कम है।
2026 महिंद्रा थार ओजी ऑन-रोड प्राइस: चेन्नई
|
शुल्क
|
2026 महिंद्रा थार ओजी एएक्सटी 1.5-लीटर डीजल-एमटी 4x2
|
2026 महिंद्रा थार ओजी जेडएक्सटी2.2-लीटर डीजल-एटी 4x4
|
एक्स-शोरूम कीमत
|
10.32 लाख रुपये
|
18.99 लाख रुपये
|
टैक्स क्लेक्टेड एट सोर्स
|
10,320 रुपये
|
18,990 रुपये
|
इंश्योरेंस
|
93,868 रुपये
|
1,41,113 रुपये
|
रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स
|
1,89,060 रुपये
|
3,45,120 रुपये
|
फास्टैग शुल्क
|
600 रुपये
|
600 रुपये
|
ऑन-रोड कीमत
|
13,25,848 रुपये
|
24,04,823 रुपये
चेन्नई में महिंद्रा थार ओजी का टॉप वेरिएंट खरीदना सबसे महंगा पड़ता है। यहां बेस वेरिएंट एएक्सटी 1.5 डीजल एमटी 4x2 की ऑन-रोड कीमत लगभग 13.25 लाख रुपये है, जो हमारी लिस्ट के सभी शहरों में सबसे ज़्यादा है। टॉप वेरिएंट जेडएक्सटी 2.2 डीजल एटी 4x4 के लिए यह कीमत बढ़कर 24.04 लाख रुपये तक पहुंच जाती है, जो इसे देश के सबसे महंगे शहरों में से एक बनाता है। चेन्नई में रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की दरें काफी ज्यादा हैं, जो सीधे तौर पर गाड़ी की ऑन-रोड कीमत पर असर डालती हैं।
2026 महिंद्रा थार ओजी ऑन-रोड प्राइस: बेंगलुरु
|
शुल्क
|
2026 महिंद्रा थार ओजी एएक्सटी 1.5-लीटर डीजल-एमटी 4x2
|
2026 महिंद्रा थार ओजी जेडएक्सटी 2.2-लीटर डीजल-एटी 4x4
|
एक्स-शोरूम कीमत
|
10.32 लाख रुपये
|
18.99 लाख रुपये
|
टैक्स क्लेक्टेड एट सोर्स
|
10,320 रुपये
|
18,990 रुपये
|
इंश्योरेंस
|
59,883 रुपये
|
1,13,190 रुपये
|
रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स
|
1,97,602 रुपये
|
3,61,205 रुपये
|
फास्टैग शुल्क
|
600 रुपये
|
600 रुपये
|
ऑन-रोड कीमत
|
13,00,405 रुपये
|
23,92,985 रुपये
बेंगलुरु में महिंद्रा थार ओजी की ऑन-रोड कीमत काफी ज़्यादा है। बेस वेरिएंट एएक्सटी 1.5 डीजल एमटी 4x2 की कीमत लगभग 13.00 लाख रुपये है, जबकि टॉप-स्पेक जेडएक्सटी 2.2 डीजल एटी 4x4 की कीमत करीब 23.93 लाख रुपये तक जाती है। बेंगलुरु में रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स देश में सबसे ज्यादा है।
2026 महिंद्रा थार ओजी ऑन-रोड प्राइस: कोलकाता
|
शुल्क
|
2026 महिंद्रा थार ओजी एएक्सटी 1.5-लीटर डीजल-एमटी 4x2
|
2026 महिंद्रा थार ओजी जेडएक्सटी 2.2-लीटर डीजल-एटी 4x4
|
एक्स-शोरूम कीमत
|
10.32 लाख रुपये
|
18.99 लाख रुपये
|
टैक्स क्लेक्टेड एट सोर्स
|
10,320 रुपये
|
18,990 रुपये
|
इंश्योरेंस
|
53,240 रुपये
|
1,04,958 रुपये
|
रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स
|
58,040 रुपये
|
1,05,725 रुपये
|
फास्टैग शुल्क
|
636 रुपये
|
636 रुपये
|
ऑन-रोड कीमत
|
11,54,236 रुपये
|
21,29,309 रुपये
अगर आप महिंद्रा थार ओजी को सबसे कम कीमत पर खरीदना चाहते हैं, तो कोलकाता आपके लिए सबसे अच्छी जगह होगी। यहां इसके बेस वेरिएंट एएक्सटी 1.5 डीजल एमटी 4x2 की ऑन-रोड कीमत 11.54 लाख रुपये है, जबकि टॉप-एंड जेडएक्सटी 2.2 डीजल एटी 4x4 वेरिएंट की कीमत 21.29 लाख रुपये तक जाती है। कोलकाता में थार ओजी के इतने सस्ते होने का मुख्य कारण यहां का कम रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स है।
नई महिंद्रा थार ओजी में क्या है खास?
2026 महिंद्रा थार ओजी सिर्फ नाम का अपडेट नहीं है, बल्कि इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं जो इसे पहले से ज्यादा मॉडर्न और आकर्षक बनाते हैं। अब इसमें ऑल-एलईडी लाइटिंग सेटअप, एक नई डिजाइन की ग्रिल और नए 19-इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो इसे एक फ्रेश लुक देते हैं। अन्य बदलावों में ब्राउन लेदरेट अपहोल्स्ट्री और रियर पैसेंजर्स के लिए कपहोल्डर के साथ आर्मरेस्ट शामिल हैं।
इस एसयूवी कार में वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 10.25-इंच की बड़ी टचस्क्रीन, वायरलेस फोन चार्जर, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम और हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे प्रीमियम फीचर्स शामिल किए गए हैं।
सेफ्टी को प्राथमिकता देते हुए अब इसमें 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड) , फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, ऑल-व्हील्स डिस्क ब्रेक, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स और रियर पार्किंग कैमरा दिया गया है।
नई महिंद्रा थार ओजी में तीन इंजन ऑप्शन दिए गए है जिसके स्पेसिफिकेशन कुछ इस प्रकार हैं :-
|
इंजन
|
2-लीटर टर्बो-पेट्रोल एमस्टालिन
|
1.5-लीटर डीजल
|
2.2-लीटर डीजल एमहॉक
|
पावर
|
162 पीएस (+10 पीएस)
|
119 पीएस (+1 पीएस)
|
152 पीएस (+12 पीएस)
|
टॉर्क
|
330 एनएम (+30 एनएम)
|
300 एनएम
|
330 एनएम (+30 एनएम)
|
गियरबॉक्स
|
6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी
|
6-स्पीड एमटी
|
6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी
|
ड्राइव
|
रियर-व्हील ड्राइव/ 4-व्हील ड्राइव
|
रियर-व्हील ड्राइव
|
रियर-व्हील ड्राइव/ 4-व्हील ड्राइव
एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी- ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन
मुकाबला
भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला फोर्स गुरखा 3 डोर और मारुति सुजुकी जिम्नी से है। यह गाड़ी महिंद्रा थार रॉक्स और फोर्स गुरखा 5-डोर के मुकाबले में अच्छा ऑफ-रोड ऑप्शन है।
कारदेखो का क्या है कहना…
2026 महिंद्रा थार ओजी में दिए गए अपडेट्स, खासकर स्टैंडर्ड 6 एयरबैग और 10.25-इंच की स्क्रीन, बेहद जरूरी और स्वागत योग्य कदम हैं। यह इसे ना केवल एक कैपेबल ऑफ-रोडर बल्कि एक मॉडर्न एसयूवी भी बनाते हैं। इस एसयूवी कार के बेस एएक्सटी वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत 13 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि इसके टॉप जेडएक्सटी वेरिएंट की प्राइस 24.04 लाख रुपये है। यह कीमत कुछ कॉम्पैक्ट एसयूवी कारों के बराबर है, जो ज़्यादा प्रैक्टिकैलिटी, फीचर्स और सेफ्टी इक्विपमेंट देती हैं। वहीं, थार ओजी में बॉडी-ऑन-फ्रेम स्ट्रक्चर, नया डाविंसी सस्पेंशन और बेहतरीन ऑफ-रोड क्षमता मिलती है, जो इसे लाइफस्टाइल प्रोडक्ट के तौर पर दूसरी गाड़ी चाहने वालों के लिए एक अच्छा विकल्प बनाती है। तो, इस प्राइस रेंज में आपको एक दमदार लाइफस्टाइल ऑफ-रोड एसयूवी या एक प्रैक्टिकल फैमिली एसयूवी में से एक चुनना होगा, हमें कमेंट्स में बताएं कि आप किसे चुनेंगे!