2026 टाटा एरिस के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे कलर ऑप्शन, जानिए यहां
डंडेली ड्रिजल एक गहरा मल्टी-कलर पेंट है जो एरिस पर बहुत अच्छा लगता है!
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टाटा अपनी नई कॉम्पैक्ट सेडान एरिस को 5.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च कर दिया है। इसे टाटा टिगोर की जगह पर उतारा गया है। टाटा की नई सेडान कार फ्रेश और वाइब्रेंट कलर में आती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि एरिस के कौनसे वेरिएंट में कौनसा कलर ऑप्शन मिलता है।
2026 टाटा एरिस कलर ऑप्शन
टाटा एरिस को कुल छह कलर ऑप्शंस में पेश किया गया है:
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प्रिस्टीन व्हाइट
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डेटोना ग्रे
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प्योर ग्रे
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डंडेली ड्रिजल
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नाइट्रो क्रिमसन
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ड्यून ग्लो
वेरिएंट अनुसार कलर
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वेरिएंट
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स्मार्ट
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प्योर
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प्योर प्लस
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क्रिएटिव
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अकंप्लिश्ड
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प्रिस्टीन व्हाइट
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डेटोना ग्रे
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प्योर ग्रे
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डंडेली ड्रिजल
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नाइट्रो क्रिमसन
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ड्यून ग्लो
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नाइट्रो क्रिमसन, डैंडेली ड्रिजल और ड्यून ग्लो कलर नए हैं। ये ब्राइट दिखते हैं और कॉम्पैक्ट सेडान की थीम से मैच करते हैं।
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डैंडेली ड्रिजल एरिस को एक यूनिक लुक देता है और इसे एक यूथफुल वाइब देता है।
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टॉप अकंप्लिश्ड वेरिएंट सिर्फ़ डुअल-टोन रूफ ऑप्शन के साथ उपलब्ध है। इसका मतलब है कि आप एरिस के लिए कोई भी कलर चुनें, रूफ ब्लैक होगी।
फीचर्स और सेफ्टी
इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो 6-स्पीकर साउंड सिस्टम से जुड़ा है। ड्राइवर के लिए एक सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी है जो ड्राइविंग से जुड़ी जरूरी जानकारी दिखाता है।
अन्य फीचर्स वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटोमैटिक हेडलैंप्स, वायरलेस चार्जर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और यूएसबी-सी फास्ट चार्जर शामिल है।
सेफ्टी के लिए एरिस में 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, हिल-होल्ड कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें एक इन-बिल्ट डैशकैम भी है, जो 360-डिग्री कैमरा सिस्टम का हिस्सा है।
अधिक जानकारी के लिए टाटा एरिस की लॉन्च स्टोरी पढें।
पावरट्रेन
टाटा एरिस में दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं। पहला 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है और दूसरा 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ सीएनजी पावरट्रेन है। दोनों इंजन 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध हैं। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:
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इंजन
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1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
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1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी
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पावर
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86 पीएस
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75 पीएस
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टॉर्क
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113 एनएम
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96 एनएम
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गियरबॉक्स
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5-स्पीड एमटी / एएमटी
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5-स्पीड एमटी / एएमटी
एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी- ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन
टाटा का 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन अपनी क्लास में सबसे दमदार नहीं है। न ही आपको एरिस के लिए ज्यादा पावरफुल टर्बो इंजन का ऑप्शन मिलता है। हालांकि, समय के साथ इसने खुद को काफी भरोसेमंद साबित किया है और ज्यादातर भारतीय ड्राइविंग कंडीशन में आराम से ड्राइविंग के लिए इसमें काफी पावर है।
एरिस के बूट में डुअल-सिलेंडर सीएनजी सेटअप मिलता है, जिससे वीकेंड ट्रैवल के लिए बूट में ठीक-ठाक जगह बच जाती है।
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कीमत और मुकाबला
टाटा एरिस की कीमत 5.29 लाख रुपये से शुरू होती है। इसका मुकाबला मारुति डिजायर, होंडा अमेज और हुंडई ऑरा जैसी सब-4 मीटर सेडान कार से है।
कारदेखो का क्या है कहना
टाटा एरिस वाइब्रेंट और आकर्षक कलर ऑप्शन में आती है, जो इसे अपने सेगमेंट की दूसरी कारों से अलग करता है। डंडेली ड्रिजल जैसे रंग टाटा के पोर्टफोलियो के लिए बिल्कुल नए हैं और इन्हें एरिस पर बहुत खूबसूरती से पेश किया गया है। यह कार उन परिवारों को टारगेट करती है जो एक प्रैक्टिकल सेडान चाहते हैं, लेकिन साथ ही यह युवा खरीदारों को भी अपने स्टाइलिश लुक और मॉडर्न फीचर्स से खींचती है।
नाइट्रो क्रिमसन (लाल) और ड्यून ग्लो (क्रीम) जैसे ब्राइट कलर ऑप्शन एरिस को एक प्रीमियम और स्पोर्टी लुक देते हैं।
जो लोग सिंपल और ज्यादा पारंपरिक रंग पसंद करते हैं, उनके लिए प्रिस्टीन व्हाइट, डेटोना ग्रे और प्योर ग्रे के ऑप्शन हैं।
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