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    2026 एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी vs टाटा हैरियर ईवी: कौनसी इलेक्ट्रिक कार खरीदें?

    दोनों एक जैसे ऑडियंस के लिए हैं, लेकिन इनकी पहचान पूरी तरह अलग है। आइए जानते हैं आपको दोनों में से कौनसी इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदनी चाहिए।

    सोनू
    सोनू
    Published On सितंबर 21, 2026 11:25 ist
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    published onSep 21, 2026 11:25 IST
    last updated onSep 21, 2026 11:25 IST
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    MG Tomahawk EV Vs Tata Harrier EV

    जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर्स ने भारत में अपनी नई इलेक्ट्रिक कार हेक्टर टॉमहॉक ईवी को लॉन्च कर दिया है। यह नई एसयूवी कार प्लग-इन हाइब्रिड (पीएचईवी) और फुल इलेक्ट्रिक (ईवी) दोनों अवतार में उपलब्ध है। हेक्टर टॉमहॉक ईवी का मुकाबला टाटा हैरियर ईवी से है।

    ये दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवी कार उन खरीदारों को टारगेट करती हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और लंबी ड्राइविंग रेंज वाली एक प्रैक्टिकल, फीचर-लोडेड फैमिली कार चाहते हैं। हालांकि ये डिजाइन, कीमत, फीचर्स और ओवरऑल वैल्यू के मामले में एक-दूसरे से काफी अलग हैं। तो चलिए, इस रिपोर्ट में इन दोनों एसयूवी कार को कई मार्चों पर कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि आपकी जरूरतों के लिए कौनसी बेहतर है।

    कीमत

    मॉडल

    एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी

    टाटा हैरियर ईवी

    कीमत (बीएएएस के साथ)

    13.99 लाख रुपये + 4.9 रुपये प्रति किमी से 17.49 लाख + 4.9 रुपये प्रति किमी

    -

    कीमत (बीएएएस के बिना)

    19.50 लाख रुपये से 23.50 लाख रुपये

    21.79 लाख रुपये से 30.54 लाख रुपये

    • एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी की शुरुआती कीमत 19.50 लाख रुपये है, और टॉप मॉडल की प्राइस 23.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। वहीं, टाटा हैरियर ईवी की प्राइस रेंज 21.79 लाख रुपये से शुरू होकर 30.54 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है।

    • बेस वेरिएंट्स की तुलना करें, तो हेक्टर टॉमहॉक ईवी बिना बीएएएस (बैटरी-एज-अ-सर्विस) पैक के हैरियर ईवी से लगभग 2.20 लाख रुपये सस्ती है। टॉप वेरिएंट्स में यह अंतर और भी बढ़ जाता है, जहां हैरियर ईवी लगभग 7.04 लाख रुपये महंगी है।

    • एमजी बीएएएस पैकेज भी ऑफर करती है, जिससे आप बैटरी को लीज पर ले सकते हैं और कार की शुरुआती कीमत काफी कम हो जाती है। यह ऑप्शन फिलहाल हैरियर ईवी में नहीं मिलता है।

    • हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवी के लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है, इसे आप एमजी की ऑफिशियल वेबसाइट या डीलरशिप पर जाकर कर सकते हैं। एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी की बुकिंग और डिलीवरी टाइमलाइन की जानकारी यहां देखें

    साइज

    पैरामीटर 

    एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी

    टाटा हैरियर ईवी

    अंतर

    लंबाई 

    4745 मिलीमीटर

    4607 मिलीमीटर

    (+138 मिलीमीटर)

    चौड़ाई 

    1850 मिलीमीटर

    2132 मिलीमीटर

    (-282 मिलीमीटर)

    ऊंचाई 

    1770 मिलीमीटर

    1740 मिलीमीटर

    (+30 मिलीमीटर)

    व्हीलबेस 

    2810 मिलीमीटर

    2741 मिलीमीटर

    (+69 मिलीमीटर)

    बूट स्पेस

    192 लीटर (7-सीटर) / 610 लीटर (5-सीटर)

    502 लीटर (5-सीटर)

    (+108 लीटर) (5-सीटर)

    • साइज के मामले में, एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी ज्यादा बड़ी एसयूवी कार है। इसकी लंबाई, ऊंचाई और व्हीलबेस, तीनों ही हैरियर ईवी से ज्यादा हैं। इसका सीधा मतलब है कि आपको हेक्टर के केबिन के अंदर ज्यादा स्पेस और लेगरूम मिलता है।

    MG Tomahawk EV Side
    Tata Harrier EV Side

    • हालांकि, चौड़ाई के मामले में टाटा हैरियर ईवी बाजी मार लेती है, जो इसे एक ज्यादा मस्कुलर और दमदार एसयूवी कार वाला स्टांस देती है। इसके फंक्शनल रूफ रेल्स इस लुक को और भी बेहतर बनाते हैं।

    MG Tomahawk EV Front
    Tata Harrier EV Front

    • हेक्टर टॉमहॉक ईवी का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह 7-सीटर कॉन्फ़िगरेशन में भी उपलब्ध है, जबकि हैरियर ईवी इस ऑप्शन में नहीं आती है।

    MG Tomahawk EV Third Row Seats
    Tata Harrier EV Rear Seats

    • बूट स्पेस की बात करें तो 5 सीटों के साथ भी हेक्टर टॉमहॉक ईवी में हैरियर ईवी के मुकाबले काफी ज्यादा सामान रखने की जगह है।

    MG Tomahawk EV Boot Space
    Tata Harrier EV Boot Space

    कलर ऑप्शन

    एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी

    टाटा हैरियर ईवी

    पर्ल व्हाइट 

    प्रिस्टीन व्हाइट 

    अरोरा सिल्वर

    एम्पावर्ड ऑक्साइड 

    स्टारी ब्लैक

    प्योर ग्रे

    खाकी ग्रीन^

    सीवीड ग्रीन 

    सेलाडॉन ब्लू^

    नैनीताल नॉक्टर्न

    शैडो गोल्ड

     

    • दोनों ही एसयूवी कार आकर्षक और मॉडर्न कलर ऑप्शंस के साथ आती हैं। एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी कुल छह रंग: पर्ल व्हाइट, ऑरोरा सिल्वर, स्टारी ब्लैक, खाकी ग्रीन, सेलाडॉन ब्लू, और शैडो गोल्ड में उपलब्ध है। इनमें से सिर्फ दो कलर के साथ डुअल-टोन पेंट स्कीम का ऑप्शन मिलता है।

    • टाटा हैरियर ईवी पांच रंग: प्रिस्टीन व्हाइट, एम्पावर्ड ऑक्साइड, प्योर ग्रे, सीवीड ग्रीन, और नैनीताल नॉक्टर्न में आती है। हैरियर ईवी के सभी कलर ऑप्शंस के साथ स्टैंडर्ड तौर पर एक ब्लैक रूफ मिलती है, जो इसे एक स्पोर्टी लुक देती है।

    • इसके अलावा, टाटा एक स्पेशल 'स्टेल्थ एडिशन' भी ऑफर करती है, जो मैट स्टेल्थ ब्लैक एक्सटीरियर कलर में आता है।

    फीचर्स और सेफ्टी

    फीचर

    एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी

    टाटा हैरियर ईवी

    एलईडी हेडलाइट्स

    कनेक्टेड एलईडी डीआरएल

    फॉग लैंप

    एलईडी

    इल्यूमिनेटेड लोगो

    एलईडी टेललैंप

    पीछे कनेक्टेड एलईडी लाइट स्ट्रिप

    व्हील्स

    18-इंच अलॉय व्हील्स

    19-इंच अलॉय व्हील्स

    इंफोटेनमेंट 

    15.6-इंच टचस्क्रीन

    14.53-इंच टचस्क्रीन

    वायरलेस एप्पल कारप्ले / एंड्रॉइड ऑटो 

    इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

    8.8-इंच डिजिटल डिस्प्ले

    10.25-इंच डिजिटल डिस्प्ले

    हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    वायरलेस फोन चार्जर

    साउंड सिस्टम 

    10-स्पीकर इन्फिनिटी 

    डॉल्बी एटमॉस के साथ 10-स्पीकर जेबीएल ऑडियो सिस्टम

    पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप

    लेदरेट अपहोल्स्ट्री

    लेदरेट-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील 

    आगे वेंटिलेटेड सीट

    पावर्ड ड्राइवर सीट

    ✅ (6 तरह)

    ✅ (मेमोरी के साथ 6 तरह)

    को-ड्राइवर पावर्ड सीट एडजस्टमेंट 

    ✅ (4 तरह)

    ✅ (4 तरह)

    को-ड्राइवर सीट पर बॉस मोड 

    ✅ (पावर्ड एडजस्टमेंट)

    पैनोरमिक सनरूफ

    एंबिएंट लाइटिंग  

    ✅ 

    ✅ 

    पैडल शिफ्टर्स 

    इलेक्ट्रिक पावर्ड टेलगेट 

    वॉयस असिस्टेंट 

    कराओके 

    ✅ 

    कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    क्रूज कंट्रोल

    ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

    ✅ (सिंगल-जोन)

    ✅ (ड्यूल-जोन)

    ऑटोमैटिक हेडलाइट्स

    रेन सेंसिंग वाइपर

    कीलेस एंट्री

    स्पेशल मोड्स

    नेप, कैंप, एनर्जाइज, वैले, शांत, प्रो पेट मोड

    मल्टी ड्राइव मोड्स

    ट्रैक्शन मोड्स

    ऑफ-रोड असिस्ट

    बूस्ट मोड

    ड्रिफ्ट मोड

    एयरबैग 

    6

    7

    पार्किंग सेंसर

    फ्रंट, साइड और रियर

    फ्रंट, साइड और रियर

    पार्किंग कैमरा

    ✅ (360-डिग्री)

    ✅ (540-डिग्री)

    ऑटो पार्क असिस्ट

    रिवर्स असिस्ट 

    एडीएएस

    ✅ (लेवल-2)

    ✅ (लेवल-2)

    समॉन मोड

    ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक

    ✅ 

    टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)

    ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स

    ✅ 

    इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम

    वी2एल / वी2वी 

    ऑटो-डिम्ड आईआरवीएम 

    एचडी रियर व्यू मिरर

    पीछे डिफॉगर

    आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट

    • फीचर्स के मामले में दोनों ही गाड़ियां काफी लोडेड हैं। दोनों में आपको वायरलेस कनेक्टिविटी वाला बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, प्रीमियम स्पीकर, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, कईपार्किंग कैमरा, पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस चार्जिंग और पूरी तरह से एलईडी एक्सटीरियर लाइटिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं।

    MG Tomahawk EV Panoramic Sunroof
    Tata Harrier EV Powered Seats

    • लेकिन जब आप डीटेल में जाते हैं, तो टाटा हैरियर ईवी कई मामलों में आगे है। इसमें ट्रैक्शन मोड्स, बूस्ट और ड्रिफ्ट मोड्स, ऑफ-रोड असिस्ट, ऑटो पार्क असिस्ट, समन मोड, बॉस मोड, रिवर्स असिस्ट, बेहतर साउंड सिस्टम, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 7 एयरबैग, और बड़े 19-इंच के अलॉय व्हील्स जैसे कई फीचर्स हैं।

    Tata Harrier EV HD IRVM

    • हेक्टर टॉमहॉक ईवी का एकमात्र बड़ा एडवांटेज इसका 15.6-इंच का बड़ा टचस्क्रीन है। हालांकि, कीमत के अंतर को देखते हुए हेक्टर टॉमहॉक ईवी का पैकेज काफी आकर्षक लगता है।

    MG Tomahawk EV Infotainment Toucsreen
    Tata Harrier EV Infotainment Touchscreen

    • सेफ्टी में हैरियर ईवी को बढ़त हासिल है। इसे भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है। वहीं, हेक्टर टॉमहॉक ईवी का क्रैश टेस्ट अभी नहीं हुआ है।

    बैटरी पैक, मोटर और रेंज

    मॉडल

    एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी

    टाटा हैरियर ईवी 

    बैटरी पैक

    69.2 केडब्ल्यूएच

    65 केडब्ल्यूएच

    75 केडब्ल्यूएच

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या

    1

    1

    1

    2 (प्रत्येक एक्सेल पर एक)

    पावर

    204 पीएस

    238 पीएस

    238 पीएस

    158 पीएस (फ्रंट) 238 पीएस (रियर)

    टॉर्क

    310 एनएम

    315 एनएम

    315 एनएम

    504 एनएम (संयुक्त)

    सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2)

    517 किलोमीटर

    538 किलोमीटर

    627 किलोमीटर

    622 किलोमीटर

    ड्राइवट्रेन

    रियर-व्हील ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    ऑल-व्हील ड्राइव

    • एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी सिर्फ एक बैटरी पैक ऑप्शन (69.2 केडब्ल्यूएच) के साथ आती है, जिसकी सर्टिफाइड रेंज 517 किलोमीटर है। वहीं, टाटा हैरियर ईवी और में 65 केडब्ल्यूएच और 75 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक का विकल्प है, जिसकी फुल चार्ज में रेंज 627 किलोमीटर तक है। बड़े बैटरी पैक के साथ ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प भी मिलता है, जो हेक्टर में नहीं है।

    • हेक्टर टॉमहॉक ईवी का 69.2 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक हैरियर ईवी के छोटे 65 केडब्ल्यूएच पैक से थोड़ा बड़ा होने के बावजूद, कागज पर हैरियर ईवी थोड़ी ज्यादा पावर, टॉर्क और रेंज ऑफर करती है।

    Tata Harrier EV Digital Driver's Display

    • परफॉर्मेंस पसंद करने वालों के लिए, हैरियर ईवी का डुअल-मोटर ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप एक बेहतरीन ऑप्शन है। यह 504 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है और बूस्ट मोड की मदद से सिर्फ 6.3 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार पकड़ सकता है। कीमत के अंतर को देखते हुए, हेक्टर का बैटरी पैक अपनी जगह पर सही लगता है, लेकिन हैरियर ईवी ज्यादा विकल्प और बेहतर परफॉर्मेंस ऑफर करती है।

    • 2026 एमजी टॉमहॉक ईवी vs एमजी टॉमहॉक पीएचईवी कंपेरिजन: कौनसी एसयूवीकार खरीदें?

    मुकाबला

    एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी और टाटा हैरियर ईवी का मुकाबला महिंद्रा एक्सईवी 9ई, और महिंद्रा एक्सईवी 9एस जैसी इलेक्ट्रिक एसयूवी कार से है। इन्हें किआ कैरेंस क्लाविस ईवी और विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 जैसी 7 सीटर इलेक्ट्रिक एमपीवी कार के विकल्प के तौर पर भी देखा जा सकता है।

    कारदेखो का क्या है कहना

    एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी और टाटा हैरियर ईवी दोनों ही बेहतरीन इलेक्ट्रिक एसयूवी कार हैं, लेकिन ये अलग-अलग तरह के ग्राहकों के लिए बनी हैं। हेक्टर टॉमहॉक ईवी उन लोगों के लिए है जो एक बड़ी, स्पेशियस और वैल्यू-फॉर-मनी इलेक्ट्रिक एसयूवी कार चाहते हैं। इसकी कम शुरुआती कीमत, 7-सीटर का ऑप्शन और बीएएएस पैकेज इसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल चॉइस बनाते हैं।

    MG Tomahawk EV Front Quarter

    वहीं, टाटा हैरियर ईवी एक ज्यादा कम्प्लीट और प्रीमियम पैकेज है। यह अपनी ज्यादा कीमत को बेहतर फीचर्स, ज्यादा रेंज, मल्टीपल बैटरी ऑप्शंस, पावरफुल ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप और 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ जस्टिफाई करती है।

    Tata Harrier EV Front Quarter

    अगर आपका बजट सीमित है और आपको 7 सीटर कार चाहिए तो हेक्टर टॉमहॉक ईवी एक शानदार विकल्प है। लेकिन अगर आपको ज्यादा फीचर्स, ज्यादा रेंज, कई बैटरी ऑप्शन, और ऑल-व्हील ड्राइव की एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस और कैपेबिलिटी चाहिए, तो हैरियर ईवी अपनी ज्यादा कीमत को सही ठहराती है।

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