टाटा एरिस सेडान कार के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन, जानिए यहां
बेस मॉडल के अलावा, आप कोई भी पावरट्रेन और वेरिएंट ऑप्शन चुन सकते हैं।
-
- Write a कमेंट
टाटा मोटर्स ने हाल ही में नई टाटा एरिस को 5.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। इसे पुरानी टिगोर सेडान कार की जगह उतारा गया है, जो टियागो हैचबैक पर बेस्ड थी। इसमें टाटा टियागो हैचबैक कार वाले इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं। यहां हम टाटा एरिस के वेरिएंट अनुसार इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन के बारे में जानेंगे:
वेरिएंट अनुसार इंजन और गियरबॉक्स
|
वेरिएंट
|
पेट्रोल
|
पेट्रोल + सीएनजी
|
एमटी
|
एएमटी
|
एमटी
|
एएमटी
|
स्मार्ट
|
✅
|
❌
|
✅
|
❌
|
प्योर
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
प्योर प्लस
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
क्रिएटिव
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
अकंप्लिश्ड
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
-
Tata Aeris बेस मॉडल स्मार्ट में आपको सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स मिलेगा। हालांकि, आप इसे पेट्रोल और सीएनजी दोनों इंजन विकल्पों में से चुन सकते हैं।
-
हालांकि बाकी सभी वेरिएंट्स में आपको पेट्रोल और सीएनजी इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी का विकल्प मिलता है।
इंजन
यहां देखिए टाटा एरिस के इंजन स्पेसिफिकेशन की जानकारी:
|
इंजन
|
1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
|
1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी
|
पावर
|
86 पीएस
|
75.5 पीएस
|
टॉर्क
|
113 एनएम
|
96.5 एनएम
|
गियरबॉक्स
|
5-स्पीड एमटी / एएमटी
|
5-स्पीड एमटी / एएमटी
एरिस में 1.2-लीटर इंजन है जो कई सालों से टियागो, टिगोर, पंच और अल्ट्रोज में चल रहा है और यह काफी भरोसेमंद इंजन साबित हुआ है। हालांकि यह अपनी क्लास में सबसे पावरफुल नहीं है, लेकिन कभी-कभी हाईवे पर चलाने के लिए यह काफी अच्छा है।
ध्यान दें कि टिगोर में बूट फ्लोर के नीचे डुअल-सिलेंडर सीएनजी सेटअप है, जिससे बूट में काफी जगह मिल जाती है।
फीचर्स और सेफ्टी
नई टाटा एरिस फीचर्स के मामले में काफी एडवांस है। इसका सबसे बड़ा आकर्षण 10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले सपोर्ट करता है। बेहतरीन साउंड एक्सपीरियंस के लिए इसे 6-स्पीकर साउंड सिस्टम के साथ जोड़ा गया है। ड्राइवर के लिए इसमें एक स्प्लिट सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया गया है।
अन्य फीचर्स में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ऑटो-डिमिंग इनसाइड रियर-व्यू मिरर, ऑटोमैटिक हेडलैंप्स, एक वायरलेस फोन चार्जर और यूएसबी-सी फास्ट चार्जिंग पोर्ट्स जैसे मॉडर्न फीचर्स शामिल हैं।
सेफ्टी के मामले में भी एरिस कोई समझौता नहीं करती है। इसमें 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, आईएसओफिक्स चाइल्ड-सीट माउंट्स, बारिश में अपने आप चलने वाले रेन-सेंसिंग वाइपर, एक रियर-व्यू कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर्स और चढ़ाई पर गाड़ी को पीछे जाने से रोकने के लिए हिल-होल्ड कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं।
यह भी पढ़ें: 2026 टाटा एरिस सेडान कार लॉन्च: टिगोर की जगह लेगी, कीमत 5.29 लाख रुपये से शुरू
कीमत और मुकाबला
टाटा एरिस की कीमत 5.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।
सब-4 मीटर कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में इसका मुकाबला होंडा अमेज, मारुति डिजायर और हुंडई ऑरा से है।
कारदेखो का क्या है कहना
टाटा एरिस में चीजें काफ़ी आसान हैं, लेकिन सही पावरट्रेन चुनने में खरीदारों को काफ़ी फ़्लेक्सिबिलिटी मिलती है। बेस स्मार्ट वेरिएंट में सिर्फ़ मैनुअल गियरबॉक्स है, जबकि इसके ऊपर के हर वेरिएंट में पेट्रोल और सीएनजी पावरट्रेन के साथ मैनुअल और एएमटी गियरबॉक्स का ऑप्शन भी है।
इसका मतलब है कि आपको सिर्फ़ इसलिए अपने पसंदीदा फ़्यूल टाइप या ट्रांसमिशन से समझौता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप एरिस टॉप मॉडल लेना चाहते हैं। चाहे आप एएमटी की सुविधा चाहते हों, सीएनजी के रनिंग-कॉस्ट फ़ायदे चाहते हों या मैनुअल गियरबॉक्स की सादगी चाहते हों, पूरी रेंज में काफ़ी फ़्लेक्सिबिलिटी है। बस यह पक्का करें कि आप वही वेरिएंट चुनें जो आपको बिल्कुल वैसा ही पावरट्रेन कॉम्बिनेशन देता हो जैसा आप चाहते हैं।
तो, आप कौनसा पावरट्रेन कॉम्बिनेशन चुनना पसंद करेंगे? हमें कमेंट्स में बताएं।