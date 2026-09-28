2026 टाटा एरिस Vs मारुति डिजायर: कौनसी सेडान कार है आपके लिए बेहतर?

240 Views

Published On सितंबर 28, 2026 13:03 ist

Sep 28, 2026 13:03 IST

last updated on Sep 28, 2026 13:03 IST

Sep 28, 2026 13:03 IST

published on Sep 28, 2026 13:03 IST

Write a कमेंट

मारुति डिजायर लंबे समय से भारत के सब-4 मीटर सेडान सेगमेंट की लीडर रही है। यह कार हमेशा से आरामदायक, प्रैक्टिकल, भरोसेमंद और कुशल रही है, और हालिया अपडेट ने इसमें कुछ फील-गुड फीचर्स जोड़कर इसे और भी आकर्षक बना दिया है। अब तक, ऐसा लग रहा था कि कोई भी दूसरी कार इसे टक्कर नहीं दे सकती। लेकिन अब, टाटा ने अपनी नई एरिस सेडान के साथ इस सेगमेंट में एक मजबूत दावेदारी पेश की है। टाटा एरिस को टाटा टिगोर की जगह उतारा गया है। नई टाटा एरिस, मारुति डिजायर के मुकाबले कैसी है? आइए दोनों सेडान कार का कंपेरिजन करते हैं और जानते हैं कि कौनसी गाड़ी आपके लिए बेहतर है।

कीमत

मॉडल टाटा एरिस मारुति डिजायर कीमत (एक्स-शोरूम) 5.29 लाख रुपये से 9.74 लाख रुपये 6.31 लाख रुपये से 9.54 लाख रुपये

अगर आप एंट्री-लेवल वेरिएंट देख रहे हैं, तो टाटा एरिस आपके लिए एक ज्यादा किफायती ऑप्शन साबित हो सकती है। इसका बेस मॉडल मारुति डिजायर के बेस मॉडल से लगभग 1 लाख रुपये सस्ता है।

हालांकि, जब हम टॉप वेरिएंट्स की तरफ बढ़ते हैं, तो कहानी थोड़ी बदल जाती है। यहां मारुति डिजायर बाजी मार लेती है। डिजायर का टॉप मॉडल, जो सभी फीचर्स से लैस है, टाटा एरिस के टॉप मॉडल की तुलना में लगभग 20,000 रुपये सस्ता है।

साइज

पैरामीटर 2026 टाटा एरिस मारुति डिजायर अंतर लंबाई 3995 मिलीमीटर 3995 मिलीमीटर कोई अंतर नहीं चौड़ाई 1684 मिलीमीटर 1735 मिलीमीटर (- 51 मिलीमीटर) ऊंचाई 1532 मिलीमीटर 1525 मिलीमीटर + 7 मिलीमीटर व्हीलबेस 2450 मिलीमीटर 2450 मिलीमीटर कोई अंतर नहीं बूट स्पेस 419 लीटर 382 लीटर + 37 लीटर

पहली नजर में, इन दोनों सेडान के साइज में ज्यादा फर्क महसूस नहीं होता। लंबाई और व्हीलबेस के मामले में दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं।

मारुति डिजायर, टाटा एरिस के मुकाबले थोड़ी ज्यादा चौड़ी है। यह चौड़ाई केबिन के अंदर महसूस होती है, खासकर पीछे की सीट पर।

टाटा एरिस, डिजायर से 7 मिलीमीटर ज्यादा ऊंची है, जिससे कार के अंदर और बाहर निकलना थोड़ा आसान हो सकता है, खासकर लंबे कद के लोगों के लिए।

एरिस में डिजायर से ज्यादा बूट स्पेस मिलता है। एरिस में स्ट्रट्स का इस्तेमाल किया गया है जो बूट के अंदर जगह नहीं घेरते, जिससे आप बिना किसी रुकावट के अपना सामान रख सकते हैं। इसके विपरीत, डिजायर में पारंपरिक हिंज का इस्तेमाल होता है जो बूट के अंदर थोड़ी जगह ले लेते हैं, जिससे आपको सामान उनके आस-पास पैक करना पड़ता है।

सीएनजी वेरिएंट में भी एरिस का ड्यूल-सिलेंडर लेआउट ज्यादा प्रैक्टिकल है, जो कुछ सूटकेस के लिए जगह छोड़ देता है, जबकि डिजायर का सिंगल बड़ा टैंक लगभग पूरे बूट को घेर लेता है।

कलर ऑप्शन

2026 टाटा एरिस मारुति डिजायर डंडेली ड्रिजल* गेलेंट रेड ड्यून्स ग्लो* एल्यूरिंग ब्लू नाइट्रो क्रिमसन* नटमेग ब्राउन प्योर ग्रे* मैग्मा ग्रे डेटोना ग्रे* स्प्लेंडिड सिल्वर प्रिस्टिन व्हाइट* आर्कटिक व्हाइट - ब्लूइश ब्लैक

*ब्लैक रूफ के साथ डुअल-टोन कलर स्कीम में भी उपलब्ध है

हालांकि दोनों सेडान कार में आम तौर पर नीले, काले, ग्रे और सफेद रंग मिलते हैं, लेकिन टाटा आजकल के रंगों से आगे बढ़कर डैंडेली ड्रिजल नाम का पर्पल/लैवेंडर शेड भी देती है।

टाटा एरिस में आपको एक कलर ऑप्शन कम मिल सकता है, लेकिन इसके सभी कलर ऑप्शन डुअल-टोन ब्लैक रूफ के साथ उपलब्ध हैं।

फीचर्स और सेफ्टी

फीचर 2026 टाटा एरिस मारुति डिजायर एलईडी हेडलाइट्स ✅ ✅ ऑटो हेडलाइट्स ✅ ✅ एलईडी डीआरएल ✅ ✅ आगे फॉग लैंप ✅(एलईडी) ✅ एलईडी टेल लैंप ✅(कनेक्टेड) ✅ अलॉय व्हील्स 15-इंच 15-इंच हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ ✅ आगे वेंटिलेटेड सीट ✅ ❌ आगे और पीछे एडजस्टेबल हेडरेस्ट ❌(केवल आगे) ✅ इंफोटेनमेंट 10.25-इंच टचस्क्रीन 9-इंच टचस्क्रीन वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो ✅ ✅ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 5-इंच सेमी-डिजिटल डिस्प्ले एमआईडी के साथ एनालॉग डायल वायरलेस फोन चार्जर ✅ ✅ साउंड सिस्टम 6-स्पीकर ऑडियो सिस्टम 6-स्पीकर ऑडियो सिस्टम क्रूज कंट्रोल ✅ ✅ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल ✅ ✅ सनरूफ ❌ ✅ कीलेस एंट्री ✅ ✅ आगे और पीछे सेंटर आर्मरेस्ट ✅ ✅ पीछे यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट ✅ ✅ पैडल शिफ्टर्स ✅ ❌ कूल्ड ग्लवबॉक्स ✅ ❌ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ एयरबैग 6 6 पार्किंग सेंसर पीछे पीछे पार्किंग कैमरा 360-डिग्री 360-डिग्री डैशकैम ✅ ❌ पीछे डिफॉगर ✅ ✅ ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल) ✅ ✅ रेन सेंसिंग वाइपर ✅ ❌ हिल होल्ड असिस्ट ✅ ✅ टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) ✅(केवल वार्निंग) ✅

इस मामले में एरिस और डिजायर दोनों की अपनी-अपनी खासियतें हैं। टाटा एरिस में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, बड़ी टचस्क्रीन और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक कूल्ड ग्लवबॉक्स और रेन-सेंसिंग वाइपर्स जैसे फीचर्स हैं, जो डिजायर में नहीं हैं।

वहीं दूसरी तरफ, मारुति डिजायर में एक सिंगल-पेन सनरूफ, आगे और पीछे दोनों पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं।

सेफ्टी के मामले में, टाटा ने हमेशा की तरह एक मजबूत पैकेज पेश किया है। एरिस में इन-बिल्ट डैशकैम और एक ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटर जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं।

मारुति डिजायर को पहले ही भारत एनकैप और ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है, जो इसकी मजबूती का प्रमाण है। टाटा एरिस का क्रैश टेस्ट होना अभी बाकी है, लेकिन टाटा के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए इससे भी अच्छी रेटिंग की उम्मीद की जा सकती है।

यह भी पढ़ें: टाटा एरिस vs टाटा टिगोर: जानिए दोनों सेडान कार में क्या अंतर है

पावरट्रेन ऑप्शन

मॉडल 2026 टाटा एरिस मारुति डिजायर इंजन 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी सिलेंडर 3 3 3 3 पावर 86 पीएस 76 पीएस 82 पीएस 70 पीएस टॉर्क 113 एनएम 97 एनएम 112 एनएम 102 एनएम ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी सर्टिफाइड माइलेज घोषणा नहीं हुई घोषणा नहीं हुई 25.15 किमी/लीटर (एमटी), 26.13 किमी/लीटर (एएमटी) 35.63 किमी/किग्रा (एमटी), 36.47 किमी/किग्रा (एएमटी)

इंजन और परफॉर्मेंस के मामले में दोनों सेडान कार बहुत करीब हैं। दोनों ही पेट्रोल और सीएनजी फ्यूल ऑप्शन के साथ आती हैं, और दोनों में ही मैनुअल और एएमटी गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है। पावर और टॉर्क के आंकड़ों पर नजर डालें तो टाटा एरिस पेट्रोल और सीएनजी दोनों वर्जन मारुति डिजायर से थोड़े आगे हैं।

ध्यान देने वाली बात: टाटा ने एरिस को पेट्रोल वर्जन में लॉन्च किया है, लेकिन जल्द ही इसका पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वर्जन भी आएगा। डिजायर का इलेक्ट्रिक वर्जन नहीं है। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि एरिस में 70 लीटर की बड़ी सीएनजी टैंक कैपेसिटी है, जबकि डिजायर में 55-लीटर का टैंक है।

कारदेखो का क्या है कहना

सच कहूं तो, यह कहानी अब तक की सबसे करीबी ऑन-पेपर स्पेसिफिकेशन तुलनाओं में से एक रही है। कीमत कॉम्पिटिटिव है, साइज में कोई बड़ा अंतर नहीं है, और न ही फ़ीचर पैकेज में कोई अंतर है।

पावरट्रेन ऑप्शन एक जैसे हैं, और आउटपुट के आंकड़े बस एरिस की तरफ झुके हुए हैं, लेकिन असल जिंदगी में यह अंतर ज्यादा नहीं है।

आखिरकार, फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किस डिजाइन की तरफ़ झुकाव रखते हैं, और आपको कौनसा ब्रांड पसंद है। यहां 10 लाख रुपये से कम में सबसे अच्छी सब-4 मीटर सेडान कार के दूसरे विकल्प भी दिए गए हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं।

अन्य विकल्प