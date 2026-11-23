1.4K Views

published on नवंबर 23, 2026 14:18 ist

Nov 23, 2026 14:18 IST

last updated on Nov 23, 2026 14:18 IST

Nov 23, 2026 14:18 IST

published on Nov 23, 2026 14:18 IST

Write a कमेंट

हाल ही में लॉन्च हुई हुंडई बेयोन भारत के सबसे प्रतिस्पर्धी कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एक दमदार पेशकश है। एक तरफ जहां बेयोन अपने सेगमेंट की सबसे कॉम्पैक्ट गाड़ियों में से एक है, वहीं दूसरी ओर टाटा सिएरा अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी एसयूवी कार में गिनी जाती है। दोनों के आकार में यह बड़ा अंतर पहली नजर में ही साफ दिखता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह फर्क सिर्फ साइज तक ही सीमित है? इस सवाल का जवाब देने के लिए, यहां हमने हुंडई बेयोन और टाटा सिएरा एसयूवी कार की कीमत, साइज, फीचर्स, सेफ्टी और इंजन विकल्पों के आधार पर कंपेरिजन किया है, ताकि यह समझा जा सके कि कौनसी गाड़ी किस तरह के खरीदार के लिए बेहतर है।

कीमत

मॉडल हुंडई बेयोन टाटा सिएरा कीमत (एक्स-शोरूम) 10 लाख रुपये से 18.15 लाख रुपये 11.49 लाख रुपये से 21.59 लाख रुपये

जैसा कि उम्मीद थी, हुंडई बेयोन की शुरुआती कीमत 1.49 लाख रुपये कम है, और टॉप वेरिएंट में 3.44 लाख रुपये का अंतर है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि सिएरा टर्बो-पेट्रोल और डीजल पावरट्रेन ऑप्शन में मिलती है, जो बेयोन में उपलब्ध नहीं है।

साइज

पैरामीटर हुंडई बेयोन टाटा सिएरा अंतर लंबाई 4245 मिलीमीटर 4340 मिलीमीटर (-95 मिलीमीटर) चौड़ाई 1810 मिलीमीटर 1841 मिलीमीटर (-31 मिलीमीटर) ऊंचाई 1605 मिलीमीटर^ 1715 मिलीमीटर (-110 मिलीमीटर) व्हीलबेस 2600 मिलीमीटर 2730 मिलीमीटर (-130 मिलीमीटर)

^रूफ रेल्स तक मापा गया

दोनों कारों को देखने पर, सिएरा बेयोन से बड़े सेगमेंट की गाड़ी लगती है, और इसका साइज भी काफी बड़ा है।

बड़े साइज के साथ सिएरा का रोड़ प्रजेंस ज्यादा बेहतर है।

दोनों की ऊंचाई और व्हीलबेस में 100 मिलीमीटर से ज्यादा का अंतर है, और परिवार के साथ लंबी यात्राओं के लिए सिएरा में ज्यादा जगह वाला केबिन एक्सपीरियंस मिलेगा।

कलर

हुंडई बेयोन टाटा सिएरा फिएरी रेड* प्रिस्टिन व्हाइट* एटलस व्हाइट* प्योर ग्रे* इकोट्रॉनिक ग्रे कूर्ग क्लाउड्स* गोल्डन ब्रॉन्ज मुन्नार मिस्ट* टाइटेनियम ब्लैक^ बंगाल रूज* क्लासी ब्लू^ अंडमान एडवेंचर* - फ्रीजियन ब्लैक

*ब्लैक रूफ के साथ डुअल-टोन में भी उपलब्ध, ^मैट फिनिश पेंट के साथ भी उपलब्ध

बेयोन में डुअल-टोन के साथ ब्लैक रूफ और मैट-फिनिश पेंट के तौर पर और भी कलर ऑप्शन मिलते हैं। वहीं, सिएरा में बेस वेरिएंट से डुअल-टोन कलर स्टैंडर्ड है। सिएरा एक डार्क एडिशन में भी उपलब्ध है, जिसमें ऑल-ब्लैक इंटीरियर और एक्सटीरियर मिलता है।

हमें लगता है कि हुंडई बेयोन का क्लासी ब्लू कलर एजी और मॉडर्न डिजाइन थीम के हिसाब से सही है।

फीचर्स और सेफ्टी

फीचर हुंडई बेयोन टाटा सिएरा एलईडी हेडलैम्प्स ✅ ✅ एलईडी डीआरएल ✅ ✅ आगे फॉग लैम्प्स ❌ ✅ (एलईडी, कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ) एलईडी टेल लैम्प्स ✅ ✅ प्रोग्रेसिव / सिक्वेंशियल इंडिकेटर ❌ ✅ एलईडी टर्न इंडिकेटर ✅ ✅ पडल लैम्प्स ✅ ✅ फ्लश डोर हैंडल्स (वेलकम लाइट्स के साथ) ❌ ✅ रूफ रेल्स ✅ ✅ व्हील्स 17-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स 19-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स शार्क फिन एंटीना ✅ ✅ पीछे वाइपर और वाशर ✅ ✅ पीछे डिफॉगर ✅ ✅ पीछे विंडो सनशेड ❌ ✅ पावर्ड टेलगेट (जेस्चर ऑपरेशन के साथ) ❌ ✅ इंफोटेनमेंट 12.3-इंच टचस्क्रीन 12.3-इंच टचस्क्रीन पैसेंजर डिस्प्ले ❌ ✅ (12.3-इंच) इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 12.3-इंच 10.25-इंच वायरलेस एप्पल कारप्ले / एंड्रॉइड ऑटो ✅ ✅ वायरलेस फोन चार्जर ✅ ✅ साउंड सिस्टम 8-स्पीकर बोस 12-स्पीकर जेबीएल ब्लैक (डॉल्बी एटमॉस के साथ) जनरेटिव एआई वॉइस असिस्टेंट ✅ ❌ इनबिल्ट नेविगेशन ❌ ✅ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ इन-कार गेम्स / ऐप सूट ❌ ✅ हेड-अप डिस्प्ले ❌ ✅ पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप ✅ ✅ लेदरेट अपहोल्स्ट्री ✅ ✅ लेदरेट-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील ✅ ✅ टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग ✅ ✅ एम्बिएंट लाइटिंग ✅ ✅ (कस्टमाइजेबल) पैनोरमिक सनरूफ ✅ ✅ आगे वेंटिलेटेड सीट ✅ ✅ ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट ✅ (8 तरह इलेक्ट्रिक) ✅ (मेमोरी के साथ 6 तरह इलेक्ट्रिक) बॉस मोड और थाई सपोर्ट एक्सटेंडर ❌ ✅ पीछे रिक्लाइन सीट और 60:40 स्प्लिट ✅ ✅ पीछे कपहोल्डर्स के साथ सेंटर आर्मरेस्ट ✅ ✅ बॉस मोड ❌ ✅ पीछे एसी वेंट्स ✅ ✅ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल ✅ (सिंगल-जोन) ✅ (डुअल-जोन) एयर प्यूरीफायर ❌ ✅ कूल्ड ग्लवबॉक्स ❌ ✅ पीछे यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग ✅ ✅ अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ✅ ✅ पैडल शिफ्टर्स ✅ (केवल सीवीटी) ✅ (केवल ऑटोमैटिक) ड्राइव मोड ✅ (केवल सीवीटी) ✅ ऑटोमैटिक हेडलाइट्स ✅ ✅ रेन सेंसिंग वाइपर ❌ ✅ ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम ✅ ✅ इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम ✅ ✅ एयरबैग 6 6 एडीएएस ✅ (लेवल 2 प्रो) ✅ (लेवल 2) हाई बीम असिस्ट ✅ ✅ ब्लाइंड-स्पॉट कोलिजन वार्निंग ✅ ✅ ड्राइवर अटेंशन वार्निंग ✅ ❌ पार्किंग सेंसर आगे, पीछे और साइड आगे और पीछे 360-डिग्री कैमरा ✅ ✅ ब्लाइंड-स्पॉट व्यू मॉनिटर ✅ ✅ डैशकैम ✅ ❌ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) ✅ ✅ ईएससी ✅ ✅ हिल-स्टार्ट असिस्ट ✅ ✅ हिल डिसेंट कंट्रोल ❌ ✅ ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी) ✅ ✅ ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक ✅ ✅ आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स ✅ ✅

हुंडई बेयोन और टाटा सिएरा में काफी सारे फीचर्स हैं। लेकिन, बेयोन में बड़ी ड्राइवर डिस्प्ले, जनरेटिव एआई, साइड पार्किंग सेंसर, इंटीग्रेटेड डैशकैम और 8 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट मिलती है, जो सिएरा में नहीं है।

वहीं, सिएरा में फ्रंट फॉग लैंप, पावर्ड टेलगेट, रियर सनशेड, ट्रिपल स्क्रीन लेआउट, बॉस मोड, हेड-अप डिस्प्ले, हिल-डिसेंट कंट्रोल और रेन-सेंसिंग वाइपर जैसे कई फीचर्स हैं जो इसे बेयोन कार से बेहतर बनाते हैं।

हालांकि, दोनों कारों में 360-डिग्री कैमरा, लेवल-2 एडीएएस, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी), 6 एयरबैग, और आगे व पीछे पार्किंग सेंसर जैसे कई सेफ्टी फीचर्स हैं।

इंजन

हुंडई बेयोन सिर्फ एक इंजन ऑप्शन के साथ उपलब्ध है, जबकि सिएरा तीन अलग-अलग इंजन ऑप्शन के साथ आती है। यहां इसके स्पेसिफिकेशन की पूरी जानकारी दी गई है:

मॉडल हुंडई बेयोन टाटा सिएरा इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल पावर 115 पीएस 106 पीएस 160 पीएस 118 पीएस टॉर्क 144 एनएम 145 एनएम 255 एनएम 260 एनएम (एमटी) / 280 एनएम (एटी) ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी / सीवीडी 6-स्पीड एमटी / 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी

एमटी: मैनुअल ट्रांसमिशन, सीवीटी: कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, डीसीटी: डुअल-क्लच ट्रांसमिशन, एटी: टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक

हुंडई बेयोन का 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन एक दमदार पावरट्रेन है जो शहर और हाईवे पर ठीक-ठाक माइलेज के साथ अच्छा काम करता है।

वहीं, सिएरा के इंजन ऑप्शन अलग-अलग पसंद के हिसाब से हैं। इनमें एफिशिएंट लेकिन कम पावरफुल नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल से लेकर लंबी दूरी के सफर के लिए डीजल इंजन तक शामिल हैं।

कारदेखो का क्या है कहना

बेयोन और सिएरा को एक साथ देखने पर कुछ एंगल से ये दोनों अलग-अलग सेगमेंट की कार लगती हैं। हालांकि, बेयोन सेगमेंट के निचले हिस्से में है जबकि सिएरा सेगमेंट के ऊपरी हिस्से में है। बेयोन उन लोगों के लिए है जो एक प्रीमियम कॉम्पैक्ट एसयूवी लेने की सोच रहे हैं, जिसे शहर में चलाना आसान हो, जिसमें फीचर्स की भरमार हो और लंबी दूरी तक चलने में अच्छी हो।

दूसरी ओर, सिएरा उन लोगों के लिए है जो एक बड़ी और ऊंची एसयूवी कार लेना चाहते हैं, जिसकी रोड प्रजेंस अच्छी हो, जिसमें फीचर्स की भरमार हो और अंदर काफी जगह हो। इसमें डीजल और टर्बो-पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी है, जो इसे टूरिंग के लिए बेस्ट बनाता है।

आपकी जरूरतों के हिसाब से कौनसी एसयूवी कार सही है? हमें नीचे कमेंट में बताएं।

अन्य विकल्प