अक्टूबर की सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 10 कॉम्पेक्ट एसयूवी कारें: होंडा एलिवेट की बिक्री में 5 गुना से ज्यादा का आया उछाल!

published on नवंबर 14, 2026 11:55 ist

Nov 14, 2026 11:55 IST

last updated on Nov 14, 2026 11:55 IST

Nov 14, 2026 11:55 IST

published on Nov 14, 2026 11:55 IST

भारतीय ऑटो इंडस्ट्री के लिए अक्टूबर 2026 का महीना काफी दिलचस्प रहा। कार कंपनियों ने पिछले महीने 5 लाख से ज्यादा कारें बेचकर एक अच्छा रिकॉर्ड बनाया है। इस शानदार प्रदर्शन के पीछे कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट का सबसे बड़ा योगदान रहा, जो लगातार भारत का सबसे पसंदीदा और प्रतिस्पर्धी कार सेगमेंट बना हुआ है।

त्योहारी सीजन की शुरुआत ने भी बिक्री में अहम भूमिका निभाई। कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में कई सारी गाड़ियां मौजूद है और लगभग हर महीने नए लॉन्च, अपडेट और मौजूदा मॉडल में कोई ना कोई बदलाव (फेसलिफ्ट) देखने को मिलते हैं। यह इंडस्ट्री का एक काफी हलचल भरा सेगमेंट है, और अब हमारे पास ऐसे आंकड़े भी हैं जो इसी बात की पुष्टि करते हैं। अक्टूबर 2026 के सेल्स चार्ट में हुंडई क्रेटा ने एक बार फिर नंबर 1 पोजिशन हासिल की, जबकि मारुति विक्टोरिस और किआ सेल्टोस दूसरे और तीसरे स्थान पर रहीं। आइए, अक्टूबर 2026 में टॉप 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी कारों पर डालते हैं एक नजर :-

रैंक मॉडल अक्टूबर 2026 सितंबर 2026 अक्टूबर 2025 मासिक वृद्धि/गिरावट (%) सालाना वृद्धि/गिरावट (%) 1 हुंडई क्रेटा (आईसीई+ ईवी) 17,955 17,657 18,381 + 2% (- 2) % 2 मारुति विक्टोरिस 16,792 13,111 13,496 + 28 % + 24 % 3 किआ सेल्टोस 13,423 12,593 7,130 + 7% + 88 % 4 मारुति ग्रैंड विटारा 11,200 8,513 10,409 + 32 % + 8% 5 टोयोटा हाइराइडर 7,797 7,115 11,555 + 9.6 % (- 32) % 6 टाटा सिएरा (आईसीई+ईवी) 7,205 7,205 - कोई अंतर नहीं - 7 होंडा एलिवेट 3,673 599 2,186 + 513 % + 68 % 8 हुंडई बेयोन 3,449 - - - - 9 टाटा कर्व (आईसीई+ईवी) 2,377 2,610 1,432 (- 9) % + 66 % 10 स्कोडा कुशाक 1,097 1,152 1,219 (- 5) % (- 10) %

हमेशा की तरह हुंडई क्रेटा ने पिछले महीने लगभग 18,000 यूनिट्स की बिक्री के साथ सेगमेंट में अपना दबदबा बनाए रखा। इन आंकड़ों में क्रेटा स्टैंडर्ड मॉडल, स्पोर्टी क्रेटा एन लाइन और क्रेटा इलेक्ट्रिक तीनों मॉडल्स की बिक्री शामिल रही। मासिक सेल्स में 2 प्रतिशत की मामूली बढ़त और सालाना सेल्स में 2% की मामूली गिरावट के बावजूद, क्रेटा की इतनी यूनिट्स का बिकना यह दिखाता है कि इस एसयूवी पर ग्राहकों का भरोसा कितना मजबूत है।

मारुति विक्टोरिस 16,792 यूनिट्स की बिक्री के साथ सेल्स चार्ट में दूसरे स्थान पर रही। सितंबर 2026 की तुलना में इसकी मासिक सेल्स में 28 प्रतिशत और सालाना सेल्स में 24 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। यह ग्रोथ दिखाती है कि विक्टोरिस बाजार में तेजी से अपनी पकड़ बना रही है। इसकी सफलता का एक बड़ा कारण मारुति का बड़ा सेल्स और सर्विस नेटवर्क है।

किआ सेल्टोस 13,423 यूनिट्स की बिक्री के साथ तीसरे नंबर पर रही। पिछले साल अक्टूबर की तुलना में सेल्टोस की बिक्री में 88% का जबरदस्त उछाल आया है। जबकि, इसकी मासिक सेल्स 7 प्रतिशत बढ़ी है। इस शानदार प्रदर्शन का सीधा श्रेय पिछले साल लॉन्च हुई न्यू जेनरेशन सेल्टोस को जाता है जिसने डिजाइन, फीचर्स और टेक्नोलॉजी के मामले में सेगमेंट में नए स्टैंडर्ड सेट किए हैं।

मारुति की दूसरी पेशकश ग्रैंड विटारा ने भी अक्टूबर में शानदार प्रदर्शन किया। 11,200 यूनिट्स की बिक्री के साथ यह 10,000 का आंकड़ा पार करने में सफल रही। इसकी मासिक सेल्स में 32% की वृद्धि दर्ज हुई है। ग्रैंड विटारा की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन है जो बेहतरीन माइलेज देती है। यह उन ग्राहकों के लिए एक आकर्षक विकल्प है जो रनिंग कॉस्ट कम रखना चाहते हैं।

टोयोटा हाइराइडर, जो कि ग्रैंड विटारा का रीबैज्ड वर्जन है, बिक्री के मामले में अपने मारुति सिबलिंग से काफी पीछे रह गई। अक्टूबर में इसकी केवल 7,797 यूनिट्स बिकीं। हालांकि, इसकी मासिक सेल्स में 9.6% की ग्रोथ हुई है, लेकिन इसकी सालाना सेल्स में 32 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज हुई है। इसका मतलब है कि पिछले साल की तुलना में इसकी बिक्री लगभग एक-तिहाई कम हो गई है।

अक्टूबर 2026 में टाटा सिएरा की 7,205 यूनिट्स बिकीं। दिलचस्प बात यह है कि सितंबर 2026 में भी इसकी इतनी ही यूनिट्स बेची गई थी, जिससे इसकी परफॉरमेंस में कोई बदलाव नहीं आया है। इसमें सिएरा ईवी के सेल्स आंकड़े भी शामिल है।

हाल ही में मिले फेसलिफ्ट अपडेट ने होंडा एलिवेट को अक्टूबर 2026 में अच्छी सेल्स हासिल करने में मदद की है। जहां सितंबर 2026 में इसकी सिर्फ 599 यूनिट्स बिकी थीं, वहीं अक्टूबर में यह आंकड़ा बढ़कर 3,673 यूनिट्स पर पहुंच गया। यह पांच गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी है! नए फीचर्स, बेहतर डिजाइन और होंडा के भरोसेमंद इंजन ने ग्राहकों को फिर से एलिवेट की ओर आकर्षित किया है। इसकी मासिक सेल्स में 513 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है, जबकि सालाना सेल्स 68 प्रतिशत बढ़ी है।

हुंडई की नई एसयूवी बेयोन ने पहले ही महीने में 3,449 यूनिट्स बेचकर एक अच्छी शुरुआत की है। यह दिखाता है कि हुंडई ब्रांड पर ग्राहकों का भरोसा कितना गहरा है और वे इसके नए प्रोडक्ट्स को आज़माने के लिए तैयार रहते हैं। यह उन ग्राहकों को टारगेट करती है जो एक स्टाइलिश और फीचर लोडेड कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहते हैं लेकिन जिनका बजट थोड़ा कम है। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बेयोन इस आंकड़ों को बनाए रख पाती है या नहीं।

टाटा की कूपे स्टाइल एसयूवी कर्व की अक्टूबर 2026 में केवल 2,400 यूनिट्स बिकीं। हाल ही में मिले 'सीरीज एक्स' अपडेट का इसे फायदा मिला है, जिससे इसकी साल-दर-साल बिक्री में 66 प्रतिशत की अच्छी-खासी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, इसकी मासिक बिक्री में 9% की गिरावट आई है। इसमें कर्व ईवी के आंकड़े भी शामिल हैं।

स्कोडा कुशाक लिस्ट में आखिरी पोजिशन पर रही, जिसकी 1,097 यूनिट्स बिकीं। कुशाक की मासिक सेल्स में 5 प्रतिशत और सालाना सेल्स में 10 प्रतिशत की गिरावट आई है। यह आंकड़े दिखाते हैं कि सेगमेंट में बढ़ते कम्पटीशन और नए मॉडल के आने से कुशाक जैसी स्थापित कारों पर दबाव बढ़ रहा है।

कारदेखो का क्या है कहना…

अक्टूबर 2026 के सेल्स आंकड़े भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार के लिए एक बहुत ही सकारात्मक तस्वीर पेश करते हैं। पहली बार 5 लाख का आंकड़ा पार करना एक बड़ी उपलब्धि है, जो दिखाती है कि बढ़ते तेल के दामों और महंगाई के बावजूद बाजार में कॉम्पेक्ट एसयूवी कारों की डिमांड मजबूत बनी हुई है। त्योहारी सीजन से पहले कंपनियों द्वारा उत्पादन और डिस्पैच बढ़ाने से भी बिक्री को सहारा मिला है। एक समय था जब भारतीय बाजार में छोटी हैचबैक कारों का दबदबा था, लेकिन अब उनकी जगह एसयूवी कारों ने ले ली है। आज ग्राहकों के पास इस सेगमेंट में इतने विकल्प हैं जितने पहले कभी नहीं थे। यह ट्रेंड साफ बताता है कि भारतीय ग्राहक अब सिर्फ कीमत और माइलेज ही नहीं, बल्कि डिजाइन, सेफ्टी, फीचर्स और टेक्नोलॉजी को भी बराबर महत्व दे रहे हैं। कुल मिलाकर, कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट ना केवल खरीदारों के लिए, बल्कि कंपनियों के लिए भी पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक हो गया है।