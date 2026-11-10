2026 हुंडई बेयोन vs मारुति ग्रैंड विटारा : कौनसी एसयूवी कार खरीदें?

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published on नवंबर 10, 2026 11:30 ist

Nov 10, 2026 11:30 IST

last updated on Nov 10, 2026 11:30 IST

Nov 10, 2026 11:30 IST

published on Nov 10, 2026 11:30 IST

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हुंडई ने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अपनी नई कार बेयोन पेश की है, जिसकी शुरुआती कीमत लगभग 10 लाख रुपये रखी गई है। इसका सीधा मुकाबला सेगमेंट की सबसे पॉपुलर कारों में से एक मारुति ग्रैंड विटारा से है। एक तरफ हुंडई बेयोन है जो अपने मॉडर्न फीचर्स, स्टाइलिश डिज़ाइन और दमदार पेट्रोल इंजन के साथ युवा ग्राहकों को टारगेट कर रही है, तो दूसरी तरफ मारुति ग्रैंड विटारा है जो अपनी प्रैक्टिकैलिटी, कई सारे पावरट्रेन ऑप्शन और मारुति के भरोसे के दम पर बाज़ार में अपनी पकड़ बनाए हुए है। अगर आप भी इन दोनों एसयूवी में से किसे चुना जाए इसे लेकर कंफ्यूज हैं, तो यहां हमारा डिटेल्ड कंपेरिजन देख सकते हैं। हमने इन दोनों गाड़ियों को कीमत, साइज, फीचर्स, सेफ्टी और परफॉर्मेंस के आधार पर परखा है ताकि आप एक सही फैसला ले सकें।

कीमत

मॉडल हुंडई बेयोन मारुति ग्रैंड विटारा कीमत 10 लाख रुपये से 18 लाख रुपये 10.77 लाख रुपये से 19.77 लाख रुपये

सभी कीमतें एक्स-शोरूम के अनुसार हैं।

कीमत के मोर्चे पर हुंडई बेयोन मारुति ग्रैंड विटारा से ज्यादा सस्ती पड़ती है। एंट्री-लेवल वेरिएंट्स की तुलना करें तो बेयोन की शुरुआती कीमत ग्रैंड विटारा से लगभग 77,000 रुपये कम है। यह अंतर टॉप वेरिएंट्स तक जाते-जाते और भी बढ़ जाता है। बेयोन का टॉप मॉडल ग्रैंड विटारा के टॉप मॉडल से करीब 1.77 लाख रुपये सस्ता है। यह एक बड़ा अंतर है जो कई ग्राहकों के फैसले को प्रभावित कर सकता है। मारुति ग्रैंड विटारा अपनी ज्यादा कीमत को दो बड़े कारणों के कारण सही ठहराती है: पहला स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और दूसरा ऑल-व्हील ड्राइव (एडब्लूडी) का ऑप्शन। हुंडई बेयोन में यह दोनों चीजें नहीं मिलती हैं।

डाइमेंशन

डाइमेंशन हुंडई बेयोन मारुति ग्रैंड विटारा अंतर लंबाई 4245 मिलीमीटर 4345 मिलीमीटर (- 100 मिलीमीटर) चौड़ाई 1810 मिलीमीटर 1795 मिलीमीटर + 15 मिलीमीटर ऊंचाई 1605 मिलीमीटर * 1645 मिलीमीटर (- 40 मिलीमीटर) व्हीलबेस 2600 मिलीमीटर 2600 मिलीमीटर 0 मिलीमीटर

रूफ रेल्स के साथ*

साइज के मामले में दोनों गाड़ियों के बीच काफी कुछ अंतर है। पहली नजर में ग्रैंड विटारा साइज में बड़ी लगती है, और आंकड़े भी यही बताते हैं। यह बेयोन से 100 मिलीमीटर ज़्यादा लंबी और 40 मिलीमीटर ज़्यादा ऊंची कार है। इस वजह से सड़क पर इसकी मौजूदगी ज़्यादा दमदार लगती है और आपको एक पारंपरिक एसयूवी वाली ऊंची और कमांडिंग ड्राइविंग पोज़िशन मिलती है। हालांकि, हुंडई बेयोन अपनी प्रतिद्वंद्वी ग्रैंड विटारा से 15 मिलीमीटर ज़्यादा चौड़ी है। ज्यादा चौड़ाई केबिन के अंदर शोल्डर रूम को बेहतर बना सकती है, जिससे तीन लोगों के पीछे बैठने पर ज़्यादा कंफर्ट महसूस हो सकता है। दोनों एसयूवी कारों के व्हीलबेस का साइज (2600 मिलीमीटर) भी बिलकुल बराबर है, इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि दोनों गाड़ियों के अंदर लेग स्पेस लगभग एक जैसा ही होगा।

ड्राइविंग फील की बात करें तो, ग्रैंड विटारा में आपको एक सीधी और ऊंची सीटिंग मिलती है, जबकि बेयोन की ड्राइविंग पोज़िशन थोड़ी नीची और ज़्यादा स्पोर्टी है, जो एक क्रॉसओवर जैसा फील देती है।

कलर ऑप्शन

हुंडई बेयोन मारुति ग्रैंड विटारा एटलस व्हाइट* आर्कटिक व्हाइट* इकोट्रोनिक ग्रे ग्रेंडयोर ग्रे गोल्डन ब्रॉन्ज स्प्लेंडिड सिल्वर* टाइटेनियम ब्लैक मिडनाइट ब्लैक क्लासी ब्लू नेक्सा ब्लू फियरी रेड* ओप्युलेन्ट रेड* टाइटेनियम ब्लैक मैट चेस्टनट ब्राउन क्लासी ब्लू मैट -

*डुअल-टोन ऑप्शन

कार का कलर सिर्फ एक पसंद ही नहीं रही है, बल्कि स्टाइल स्टेटमेंट बन गया है। दोनों ही कंपनियां इस बात को समझती हैं और ग्राहकों को कई आकर्षक विकल्प दे रही हैं। हुंडई बेयोन एसयूवी छह रेगुलर कलर में उपलब्ध है, जिसमें से दो कलर ऑप्शंस फियरी रेड और एटलस व्हाइट के साथ टाइटेनियम ब्लैक रूफ मिलती है। यह एसयूवी कार दो मैट फिनिश कलर ऑप्शन : टाइटेनियम ब्लैक और क्लासी ब्लू में भी उपलब्ध है। वहीं, ग्रैंड विटारा सात कलर ऑप्शन में आती है, जिसमें से आर्टिक व्हाइट, स्प्लेंडिड सिल्वर और ओप्यूलेंट रेड के साथ ब्लैक रूफ मिलती है।

फीचर और सेफ्टी

फीचर हुंडई बेयोन मारुति ग्रैंड विटारा एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स ✅ ✅ एलईडी डीआरएल्स ✅ ✅ एलईडी टेललाइट्स ✅ ✅(कनेक्टेड) व्हील्स 17-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स 17-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स रियर स्पॉइलर ✅ ✅ शार्कफिन एंटीना ✅ ✅ रूफ रेल्स ✅ ✅ पैनोरमिक सनरूफ ✅ ✅ पावर्ड ड्राइवर सीट ✅ (8-वे) ✅ (8-वे) वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स ✅ ✅ रियर विंडो सनशेड्स ❌ ✅ रियर रिक्लाइनिंग सीट ✅ (2-चरण) ✅ सिंगल कलर एम्बिएंट लाइटिंग ✅ (नीला) ✅ (सफेद) इंफोटेनमेंट सिस्टम ✅ (12.3-इंच टचस्क्रीन) ✅ (9-इंच टचस्क्रीन) वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो ✅ ✅ डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले ✅ (12.3-इंच) ✅ (7-इंच) हेड-अप डिस्प्ले ❌ ✅ केबिन एयर प्यूरीफायर ❌ ✅ (डिस्प्ले के साथ पीएम 2.5) वायरलेस फोन चार्जर ✅ ✅ साउंड सिस्टम 8-स्पीकर बोस 6-स्पीकर क्लैरियन जेनरेटिव एआई वॉइस असिस्टेंट ✅ ❌ ऑटो-डििमंग आईआरवीएम ✅ ✅ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल ✅ ✅ रियर एसी वेंट्स ✅ ✅ पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री ✅ ✅ यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स ✅ (टाइप-सी, फ्रंट और रियर) ✅ (टाइप-ए फ्रंट, टाइप-सी रियर) पैडल शिफ्टर्स ✅ (केवल आईविटी) ✅ (केवल 6-स्पीड एटी) मल्टी-ड्राइव मोड ✅ (केवल आईविटी) ✅ (केवल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और एडब्लूडी) कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ✅ (केवल आईविटी) ❌ वॉशर के साथ रियर वाइपर ✅ ✅ एयरबैग्स 6 6 360-डिग्री कैमरा ✅ ✅ पार्किंग सेंसर्स ✅ (फ्रंट, रियर और साइड) ✅ (केवल रियर) ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल) ✅ ✅ हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए) ✅ ✅ ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी) ✅ ✅ (केवल 6-स्पीड एटी) रियर डिस्क ब्रेक ✅ ✅ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) ✅ ✅ डैशकैम ✅ ❌ लेवल-2 एडीएएस ✅ ❌ ब्लाइंड-स्पॉट व्यू मॉनिटर ✅ ❌

फीचर्स के मामले में दोनों एसयूवी के बीच अंतर साफ तौर पर नजर आता है। ग्रैंड विटारा के मुकाबले बेयोन में बड़ी टचस्क्रीन, जनरेटिव एआई, लेवल-2 एडीएएस और डैशकैम जैसे फीचर्स का एडवांटेज मिलता है। जबकि, ग्रैंड विटारा में हेडअप डिस्प्ले, केबिन एयर फिलटर, कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स और रियर विंडो सनशेड जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो बेयोन में नहीं मिलते।

इन दोनों गाड़ियों में 6 एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा, 8-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर और टीपीएमएस जैसे फीचर कॉमन मिलते हैं।

पावरट्रेन ऑप्शन

मॉडल हुंडई बेयोन मारुति ग्रैंड विटारा इंजन 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी 1.5-लीटर पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर 115 पीएस 103 पीएस 88 पीएस 115 पीएस टॉर्क 144 एनएम 139 एनएम 121 एनएम 122 एनएम (इंजन) + 141 एनएम (मोटर) ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी/सीवीटी 5-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी 5-स्पीड एमटी ई-सीवीटी ड्राइवट्रेन 2डब्लूडी 2डब्लूडी / एडब्लूडी 2डब्लूडी 2डब्लूडी सर्टिफाइड माइलेज 17.2 किमी/लीटर (एमटी) / 18.6 किमी/लीटर (सीवीटी) 21.11 किमी/लीटर (एमटी)/ 20.58 किमी/लीटर (एटी)/ 19.20 किमी/लीटर (एडब्लूडी एटी) 26.6 किमी/किलोग्राम 27.97 किमी/लीटर

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कन्वर्टर (ऑटोमैटिक), आईवीटी - कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

पावरट्रेन के मामले में दोनों गाड़ियों की फिलॉसफी बिलकुल अलग है। बेयोन एक दमदार इंजन पर फोकस करती है, जबकि ग्रैंड विटारा कई सारे इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध है। बेयोन में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 115 पीएस की पावर और 144 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड मैनुअल या सीवीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। यह इंजन शहर के ट्रैफिक और हाईवे पर ओवरटेकिंग दोनों के लिए पावरफुल है। हालांकि, इसमें सिर्फ फ्रंट-व्हील ड्राइव (2डब्लूडी) का ही ऑप्शन दिया गया है।

जबकि, ग्रैंड विटारा में नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, सीएनजी, हाइब्रिड और एडब्लूडी ड्राइवट्रेन ऑप्शन दिए गए हैं। पावरट्रेन की यह विविधता आपको अपनी गाड़ी के इस्तेमाल और रनिंग कॉस्ट के हिसाब से सही विकल्प चुनने में मदद करेगी।

कारदेखो का क्या है कहना…

हुंडई ने बेयोन को वेन्यू और क्रेटा के बीच के गैप को भरने के लिए उतारा है। चूंकि क्रेटा को जल्द ही एक नया जनरेशन अपडेट मिलने वाला है, जिससे इसका साइज बड़ा हो जाएगा और कीमत भी बढ़ जाएगी, ऐसे में बेयोन यह सुनिश्चित करेगी कि कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में हुंडई की अच्छी-खासी हिस्सेदारी बनी रहे।

बायोन उन लोगों के लिए है जो प्रीमियम फील, स्पोर्टी लुक और मॉडर्न अपील चाहते हैं। दूसरी ओर, ग्रैंड विटारा उन लोगों को पसंद आती है जिन्हें लंबी ओनरशिप, मजबूत उपयोगिता और मारुति के बड़े सर्विस नेटवर्क का फायदा चाहिए।

आप यह ऑप्शंस भी देख सकते हैं

आप हुंडई बेयोन और मारुति ग्रैंड विटारा के अलावा सेगमेंट में हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा, टोयोटा हाइराइडर, मारुति विक्टोरिस, होंडा एलिवेट, टाटा कर्व, स्कोडा कुशाक, रेनो डस्टर/निसान टेक्टन, एमजी एस्टर जैसे ऑप्शन पर भी विचार कर सकते हैं।