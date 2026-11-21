last updated on Nov 21, 2026 18:49 IST

हुंडई बेयोन भारत में लॉन्च हो चुकी है। यह एसयूवी कार सात वेरिएंट एचएक्स 2, एचएक्स 3, एचएक्स 3 प्लस, एचएक्स 5, एचएक्स 6, एचएक्स 8, और एचएक्स 10 में उपलब्ध है। हालांकि, बेयोन का हर एक वेरिएंट अपने आप में एक शानदार विकल्प है, लेकिन एचएक्स 8 सबसे मजबूत विकल्प बनकर उभरता है। यह ना केवल निचले/मिड वेरिएंट्स की मुख्य विशेषताओं पर आधारित है, बल्कि यह टॉप-एंड वेरिएंट वाले लगभग सभी जरूरी और प्रीमियम फीचर्स अपने अंदर समेटे हुए है। यही वजह है कि कई लोग इस दुविधा में हैं कि क्या उन्हें टॉप मॉडल पर अतिरिक्त पैसा खर्च करना चाहिए, या फिर एचएक्स 8 वेरिएंट उनकी सभी जरूरतों को पूरा कर सकता है।

बेयोन एचएक्स 8 वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास, आइए जानते हैं आगे :-

कीमत

हुंडई बेयोन एचएक्स 8 कीमत वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) 1.5 लीटर एचएक्स 8 एमटी 15.10 लाख रुपये 1.5 लीटर एचएक्स 8 एमटी डीटी 15.25 लाख रुपये 1.5 लीटर एचएक्स 8 सीवीटी 16.54 लाख रुपये 1.5 लीटर एचएक्स 8 सीवीवाय डीटी 16.69 लाख रुपये

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, डीटी - डुअल टोन (एक्सटीरियर कलर)

हुंडई बेयोन एचएक्स 8 वेरिएंट की कीमत 15.10 लाख रुपये से 16.69 लाख रुपये के बीच है। अगर आप शहर में रोजाना गाड़ी चलाते हैं, तो ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के लिए आपको 1.44 लाख रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे। एचएक्स 8 वेरिएंट में डुअल-टोन कलर ऑप्शन भी मिलता है, जिसे आप 15,000 रुपये अतिरिक्त देकर ले सकते हैं। हुंडई बेयोन के सभी वेरिएंट्स की कीमत 10 लाख रुपये से 18.15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

हुंडई बेयोन एचएक्स 8 एक्सटीरियर

पहली नजर में बेयोन एचएक्स 8 और टॉप वेरिएंट एचएक्स 10 में कोई बड़ा अंतर ढूंढना मुश्किल है। एचएक्स 8 वेरिएंट में सिग्नेचर एलईडी डीआरएल्स के साथ पोजिशनिंग लैंप्स दिए गए हैं जो बेयोन के सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड मिलते हैं।आगे की तरफ एचएक्स8 वेरिएंट में सिग्नेचर एलईडी डीआरएल्स और पोज़िशनिंग लैंप मिलते हैं, जो बेयोन के सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड दिए गए हैं। इसमें डुअल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप सेटअप के साथ-साथ फ्रंट एलईडी टर्न इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं, जो आपको एचएक्स 10 में भी मिलते हैं। इसके अलावा फ्रंट बंपर में सिल्वर स्किड प्लेट भी दी गई है।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें 17-इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील्स, ब्लैक आउट रूफ रेल्स, और व्हील आर्क पर बड़ी प्लास्टिक क्लैडिंग दी गई है। अन्य डिजाइन हाइलाइट्स में ओआरवीएम्स के नीचे लगा एक कैमरा शामिल है, जो 360-डिग्री सराउंड व्यू पाने में मदद करता है।

पीछे की तरफ इसमें एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं जो कि सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड मिलते हैं। इसके अलावा इसमें हाई-माउंटेड एलईडी स्टॉप लैंप और एलईडी टर्न इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं जो सेफ्टी के साथ-साथ स्टाइल भी बढ़ाते हैं।

हुंडई बेयोन कार आठ कलर ऑप्शन : गोल्डन ब्रॉन्ज मेटैलिक, टाइटेनियम ब्लैक, इकोट्रोनिक ग्रे पर्ल, क्लासी ब्लू पर्ल, एटलस व्हाइट, फियरी रेड, टाइटेनियम ब्लैक मैट और क्लासी ब्लू मैट में उपलब्ध है। अगर आप डुअल-टोन ऑप्शन चाहते हैं तो आप फियरी रेड और एटलस व्हाइट के साथ ब्लैक रूफ का ऑप्शन चुन सकते हैं। हालांकि, इसके लिए आपको 15,000 रुपये अतिरिक्त देने होंगे।

हुंडई बेयोन एचएक्स 8 इंटीरियर

बेयोन एचएक्स 8 का इंटीरियर दो अलग-अलग कलर विकल्पों : डुअल-टोन ब्लैक और ऑलिव ग्रे, और दूसरा ब्लैक में उपलब्ध है जिसमें रेड हाइलाइट्स मिलते हैं। बेयोन एचएक्स 8 का इंटीरियर काफी प्रीमियम लगता है क्योंकि इसमें लेदर-ट्रिम वाली सीटों के साथ-साथ स्टीयरिंग व्हील अपहोल्स्ट्री और गियर शिफ्टर नॉब पर भी लेदर का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन चुनते हैं, तो आपको इसमें पैडल शिफ्टर्स भी मिलेंगे।

पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के कंफर्ट का भी पूरा ध्यान रखा गया है। इसमें 60:40 स्प्लिट रियर सीटें और 2-स्टेप रिक्लाइनिंग सीटें दी गई हैं जो पैसेंजर को अच्छा कंफर्ट देती है। पीछे की तरफ एसी वेंट्स और चार्जिंग पोर्ट्स भी दिए गए हैं। हालांकि, इसमें एक कमी महसूस होती है - इस वेरिएंट में रियर सन शेड्स नहीं दिए गए हैं।

हुंडई बेयोन एचएक्स 8 फीचर्स

हुंडई बेयोन एचएक्स6 वेरिएंट के मुकाबले एचएक्स 8 वेरिएंट में 8-वे एडजस्टेबल पावर्ड ड्राइवर सीट और फ्रंट वेन्टीलेटेड सीटें जैसे फीचर जोड़े गए हैं। इसके अलावा इसमें 10.25-इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जिंग और रियर एसी वेंट्स जैसे फीचर भी दिए गए हैं।

अगर आप अपनी कार में 12.3-इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, 12.3-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 8-स्पीकर वाला बोस (बोस) साउंड सिस्टम चाहते हैं, तो आपको अपना बजट थोड़ा बढ़ाना होगा और एचएक्स 10 वेरिएंट चुनना होगा। यहां देखें हुंडई बेयोन के किस वेरिएंट में कौनसे फीचर दिए गए हैं।

हुंडई बेयोन एचएक्स 8 सेफ्टी फीचर्स

हुंडई बेयोन एचएक्स 8 में एचएक्स 6 वेरिएंट के मुकाबले कुछ अतिरिक्त सेफ्टी फीचर्स जोड़े गए हैं, जिसमें फ्रंट और साइड पार्किंग सेंसर, 360-डिग्री कैमरा और इन-बिल्ट डैशकैम शामिल हैं। इसके अलावा इसमें 6 एयरबैग, आइएसोफिक्स चाइल्ड सेफ्टी माउंट, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल (एचएसी), रियर-व्यू कैमरा, ड्राइवर-व्यू मॉनिटर, रियर पार्किंग सेंसर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं।

हालांकि, एचएक्स 8 वेरिएंट में लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) नहीं दिया गया है। अगर यह आपके लिए ज़रूरी है, तो आपको अपना बजट थोड़ा बढ़ाना होगा और एचएक्स 10 वेरिएंट पर विचार करना होगा।

हुंडई बेयोन एचएक्स 8 पावरट्रेन

बेयोन एचएक्स 8 में नेचुरली एस्पिरेटेड 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

हुंडई बेयोन एचएक्स 8 पावरट्रेन पावर 115 पीएस टॉर्क 144 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी/सीवीटी ड्राइवट्रेन एफडब्लूडी ड्राइव मोड ईको, नॉर्मल और स्पोर्ट*

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, सीवीटी - कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक), एफडब्लूडी - फ्रंट व्हील ड्राइव, * - केवल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

मुकाबला

इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर, मारुति विक्टोरिस, होंडा एलिवेट, फॉक्सवैगन टाइगन, स्कोडा कुशाक, टाटा कर्व और एमजी एस्टर जैसी गाड़ियों से रहेगा।

कारदेखो का क्या है कहना…

हुंडई बेयोन एचएक्स 8 वेरिएंट में लगभग वो सभी फीचर्स मिल जाते हैं जिनकी आप उम्मीद करते हैं। बेयोन एचएक्स 8 वेरिएंट में ना केवल पर्याप्त फीचर्स मिलते हैं, बल्कि इसमें कई कंफर्ट और सेफ्टी फीचर्स भी जोड़े गए है। इसे देखकर आप जरूर सोचेंगे कि क्या एचएक्स 10 खरीदना वाकई फायदेमंद है। हालांकि, अगर आपको लेवल-2 एडीएएस और 12.3-इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले जैसे फीचर्स चाहिए, तो आपको अपना बजट थोड़ा बढ़ाकर इसके टॉप वेरिएंट को चुनना होगा।