published on नवंबर 22, 2026 11:26 ist

Nov 22, 2026 11:26 IST

last updated on Nov 22, 2026 11:26 IST

Nov 22, 2026 11:26 IST

published on Nov 22, 2026 11:26 IST

Write a कमेंट

नवंबर का महीना खत्म होने वाला है और अगर आप एक नई मारुति सुजुकी कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह आपके लिए बिल्कुल सही समय हो सकता है। मारुति अपनी एरीना कारों पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर की पेशकश कर रही है। इस महीने आप मारुति विक्टोरिस, स्विफ्ट, ऑल्टो के10, एस-प्रेसो, वैगन-आर, सेलेरियो और ईको जैसी गाड़ियों पर 1.40 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी ऑफर्स केवल 30 नवंबर 2026 तक ही मान्य हैं। चलिए, विस्तार से जानते हैं कि मारुति के किस मॉडल पर कितना फायदा मिल रहा है :-

मारुति मॉडल वाइज डिस्काउंट

मारुति विक्टोरिस

मारुति विक्टोरिस नवंबर 2026 डिस्काउंट ऑफर राशि कुल लाभ 1.40 लाख रुपये तक कंज़्यूमर बेनिफिट 20,000 रुपये तक* एक्सचेंज बोनस 50,000 रुपये तक एडिशनल एक्सचेंज बोनस 15,000 रुपये तक स्मार्ट एक्सचेंज ऑफर 25,000 रुपये लॉयल्टी बोनस 30,000 रुपये तक स्क्रेपेज बोनस 45,000 रुपये तक कॉर्पोरेट डिस्काउंट 15,000 रुपये

* - केवल 30 नवंबर 2026 तक मान्य

मारुति विक्टोरिस के सभी स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वेरिएंट्स पर कुल 1.40 लाख रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं। पेट्रोल वेरिएंट्स पर कुल 90,000 रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं, जबकि सीएनजी वेरिएंट्स पर 75,000 रुपये तक के कुल बेनिफिट्स मिल रहे हैं।

विक्टोरिस के केवल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वेरिएंट्स पर 20,000 रुपये के कंज्युमर ऑफर मिल रहे हैं, जबकि पेट्रोल और सीएनजी मॉडल पर कोई फायदे नहीं दिए जा रहे हैं।

अगर आप अपनी पुरानी कार को एक्सचेंज करवाते हैं, और आपकी गाड़ी 10 साल से कम पुरानी है तो आपको स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वेरिएंट्स पर 15,000 रुपये, और पेट्रोल और सीएनजी वेरिएंट्स पर 30,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस मिल सकता है। लेकिन, यदि आपकी गाड़ी 10 साल से भी ज्यादा पुरानी है तो आपको स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वेरिएंट्स पर 35,000 रुपये, और पेट्रोल और सीएनजी वेरिएंट्स पर 15,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस मिल सकेगा।

अगर आपके पास हुंडई आई10, हुंडई आई20, टाटा नेक्सन, टाटा टियागो या महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ जैसी गाड़ियां है, तो आप विक्टोरिस के सभी वेरिएंट्स पर एडिशनल एक्सचेंज बोनस पा सकते हैं। यदि आपकी कार 6 साल से कम पुरानी है तो आपको 15,000 रुपये तक, 6 से 10 साल पुरानी है तो 10,000 रुपये, और अगर 10 साल से ज्यादा पुरानी है तो 5,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस मिल सकता है।

यदि आप मारुति के मौजूदा ग्राहक हैं, तो आप विक्टोरिस के सभी स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वेरिएंट्स पर 30,000 रुपये का लॉयल्टी बोनस, और सभी सीएनजी व पेट्रोल वेरिएंट्स पर 20,000 रुपये का लॉयल्टी बोनस पा सकते हैं।

अगर आप अपनी पुरानी कार को स्क्रैप करना चाहते हैं, तो आप विक्टोरिस के स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वेरिएंट्स पर 45,000 रुपये तक, पेट्रोल वेरिएंट्स पर 25,000 रुपये, और सीएनजी वेरिएंट्स पर 20,000 रुपये तक का स्क्रैपेज बेनिफिट ले सकते हैं।

अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं और आपकी कंपनी मारुति द्वारा अप्रूव्ड है, तो आप 'विक्टोरिस' के स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड और पेट्रोल वेरिएंट्स पर 15,000 रुपये का कॉर्पोरेट बोनस भी पा सकते हैं।

मारुति स्विफ्ट

मारुति स्विफ्ट नंवबर 2026 डिस्काउंट ऑफर राशि कुल लाभ 40,000 रुपये तक कंज़्यूमर बेनिफिट 15,000 रुपये तक* एक्सचेंज बोनस 15,000 रुपये तक स्मार्ट एक्सचेंज बोनस 10,000 रुपये स्क्रेपेज बोनस 10,000 रुपये

* - यह ऑफर्स 30 नवंबर 2026 तक मान्य है

स्विफ्ट के पेट्रोल वेरिएंट्स पर कुल 40,000 रुपये का फायदा मिल रहा है। वहीं, सीएनजी वेरिएंट्स पर कुल 25,000 रुपये का फायदा मिल रहा है।

स्विफ्ट के सभी पेट्रोल वेरिएंट्स पर 15,000 रुपये का कंज्यूमर बेनिफिट दिया जा रहा है, जबकि सीएनजी वेरिएंट्स पर ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है।

मारुति ऑल्टो के10

ऑल्टो के10 नवंबर 2026 छूट ऑफ़र राशि कुल लाभ 52,100 रुपये तक कंज्युमर बेनिफिट 25,000 रुपये तक एक्सचेंज बोनस 15,000 रुपये तक स्मार्ट एक्सचेंज बोनस 10,000 रुपये स्क्रैपेज बोनस 10,000 रुपये कॉरपोरेट छूट 2,100 रुपये रूरल बेनिफिट 2,100 रुपये

* - सभी ऑफर्स 30 नवंबर 2026 तक मान्य है

ऑल्टो के10 पेट्रोल एलएक्सआई मैनुअल ट्रांसमिशन (एमटी) वेरिएंट पर कुल 52,100 रुपये के फायदे मिल रहे हैं, जबकि दूसरे पेट्रोल वेरिएंट्स पर कुल 47,100 रुपये तक के फायदे दिए जा रहे हैं। वहीं, सीएनजी वेरिएंट्स पर कुल 37,100 रुपये के फायदे मिल रहे हैं।

ऑल्टो के10 के एलएक्सआई पेट्रोल वेरिएंट पर 25,000 रुपये का कंज्यूमर बेनिफिट मिल रहा है, जबकि ऊपर बताए गए बाकी पेट्रोल वेरिएंट्स पर 20,000 रुपये का कंज्यूमर बेनिफिट दिया जा रहा है। वहीं, ऑल्टो के10 के सभी सीएनजी वेरिएंट्स पर 10,000 रुपये का कंज्यूमर बेनिफिट मिल रहा है।

मारुति एस-प्रेसो

मारुति एस-प्रेसो नवंबर 2026 छूट ऑफ़र राशि कुल लाभ 37,100 रुपये तक कंज्युमर बेनिफिट 10,000 रुपये तक एक्सचेंज बोनस 15,000 रुपये तक स्मार्ट एक्सचेंज बोनस 10,000 रुपये स्क्रैपेज बोनस 10,000 रुपये तक कॉरपोरेट छूट 2,100 रुपये रूरल बेनिफिट 2,100 रुपये

* - केवल 30 नवंबर 2026 तक मान्य

एस-प्रेसो के पेट्रोल वेरिएंट्स पर कुल 37,100 रुपये के फायदे मिल रहे हैं, जबकि सीएनजी वेरिएंट्स पर कुल 27,100 रुपये के फायदे दिए जा रहे हैं।

एस-प्रेसो के पेट्रोल वेरिएंट्स पर केवल 10,000 रुपये का कंज्यूमर बेनिफिट मिल रहा है।

मारुति वैगन आर

मारुति वेगन आर नवंबर 2026 छूट ऑफ़र राशि कुल लाभ 62,100 रुपये तक कंज्युमर बेनिफिट 35,000 रुपये तक एक्सचेंज बोनस 15,000 रुपये तक स्मार्ट एक्सचेंज बोनस 10,000 रुपये स्क्रैपेज बोनस 10,000 रुपये तक कॉरपोरेट छूट 2,100 रुपये रूरल बेनिफिट 2,100 रुपये

* - 30 नवंबर 2026 तक मान्य

वैगन आर के 1.0-लीटर पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट पर कुल 62,100 रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं। जबकि, 1.0-लीटर (एएमटी), 1.2-लीटर (एमटी) और 1.2-लीटर (एएमटी) पेट्रोल वेरिएंट्स पर कुल 57,100 रुपये तक के फायदे दिए जा रहे हैं। वैगन आर के सीएनजी वेरिएंट्स पर कुल 47,100 रुपये तक का फायदा मिल रहा है।

वैगन आर के 1.0-लीटर पेट्रोल (एमटी) वेरिएंट पर 35,000 रुपये तक का कंज्यूमर बेनिफिट मिल रहा है, जबकि वैगन आर के बाकी सभी पेट्रोल वेरिएंट्स पर 30,000 रुपये तक का कंज्यूमर बेनिफिट दिया जा रहा है। वहीं, सभी सीएनजी वेरिएंट्स पर 20,000 रुपये तक का कंज्यूमर बेनिफिट मिल रहा है।

मारुति सेलेरियो

मारुति सुजुकी सेलेरियो नवंबर 2026 छूट ऑफ़र राशि कुल लाभ 47,100 रुपये कंज्युमर बेनिफिट 20,000 रुपये* एक्सचेंज बोनस 15,000 रुपये तक स्मार्ट एक्सचेंज बोनस 10,000 रुपये स्क्रैपेज बोनस 10,000 रुपये तक कॉरपोरेट छूट 2,100 रुपये रूरल बेनिफिट 2,100 रुपये

* - केवल 30 नवंबर 2026 तक मान्य

सेलेरियो के सभी वेरिएंट्स पर कुल 47,100 रुपये तक के फ़ायदे मिल रहे हैं।

आप सेलेरियो के सभी वेरिएंट्स पर 20,000 रुपये तक के कंज़्यूमर बेनिफिट्स प्राप्त कर सकते हैं।

मारुति ईको

मारुति ईको नवंबर 2026 छूट ऑफ़र राशि कुल लाभ 42,100 रुपये तक कंज्युमर बेनिफिट 15,000 रुपये तक एक्सचेंज बोनस 15,000 रुपये तक स्मार्ट एक्सचेंज बोनस 10,000 रुपये रूरल बेनिफिट 2,100 रुपये

* - केवल 30 नवंबर 2026 तक मान्य

ईको के सभी पेट्रोल वेरिएंट्स पर कुल 42,100 रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं, जबकि सीएनजी वेरिएंट्स पर कुल 32,100 रुपये तक के फायदे दिए जा रहे हैं।

कंज़्यूमर बेनिफिट्स की बात करें तो मारुति ईको के सभी पेट्रोल वेरिएंट्स पर 15,000 रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं, जबकि सीएनजी वेरिएंट्स पर 5,000 रुपये तक का कंज़्यूमर बेनिफिट दिया जा रहा है।

ध्यान दें कि मारुति स्विफ्ट, ऑल्टो के10, एस-प्रेसो, वैगन आर, सेलेरियो और ईको जैसे मॉडलों के सभी पेट्रोल और सीएनजी वेरिएंट्स पर एक्सचेंज बोनस मिल रहा है। 10 साल से कम पुरानी कारों के लिए यह बोनस 15,000 रुपये है, जबकि 10 साल से ज्यादा पुरानी कारों के लिए यह बोनस 10,000 रुपये रखा गया है। अगर आपकी कार 6 साल से कम पुरानी है, तो इन सभी गाड़ियों पर आपको 10,000 रुपये का 'स्मार्ट एक्सचेंज बेनिफिट' भी मिल सकेगा।

अगर आप अपनी पुरानी कार को स्क्रैप करना चाहते हैं, तो स्विफ्ट, ऑल्टो के10, एस-प्रेसो, वैगन आर और सेलेरियो के सभी वेरिएंट्स पर आपको 10,000 रुपये का स्क्रैपेज बोनस मिल सकता है। इतना ही नहीं, अगर आप मारुति सुजुकी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हैं, तो ऑल्टो के10, एस-प्रेसो, वैगन आर और सेलेरियो के सभी वेरिएंट्स पर आपको 2,100 रुपये का कॉर्पोरेट बेनिफिट भी मिल सकता है। यदि आप किसी ग्रामीण इलाके से अपनी गाड़ी खरीद रहे हैं, तो ऊपर बताई गई गाड़ियों के सभी वेरिएंट्स पर आपको 2,100 रुपये का रूरल बेनिफिट भी मिल सकता है।

कारदेखो का क्या है कहना…

यह देखते हुए कि मारुति का कार पोर्टफोलियो कितना बड़ा है, अलग-अलग कारों पर उपलब्ध ऑफर्स को देखते हुए लोग केवल कंपनी के प्रयासों की सराहना कर सकते हैं। लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले, आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जब आप अपनी कार को स्क्रैप करने पर विचार कर रहे हों, तो आप या तो एक्सचेंज बोनस या फिर स्क्रैपेज बोनस का लाभ उठा सकते हैं।

इस बात को ध्यान में रखते हुए, हम आपको हमेशा सलाह देंगे कि आप पहले अपने लोकल डीलर से संपर्क करें और अपने पसंदीदा मारुति कार पर मौजूदा ऑफर के बारे में पूछें, क्योंकि ऑफर और छूट अलग-अलग लोकेशन पर निर्भर करती है। 30 नवंबर, 2026 से पहले अपनी पसंदीदा मारुति सुजुकी कार की बुकिंग करवाएं!