नए एपल मैकबुक प्रो की कीमत 18.78 लाख रुपये! आप इस प्राइस में ये 16 एसयूवी कार खरीद सकते हैं!

iPhone Duo के बाद, एपल ने अपने नए मैकबुक प्रो को PROLED XDR डिस्प्ले और टच फंक्शनैलिटी के साथ पेश किया है। पूरी तरह से कॉन्फिगर किए गए इस लैपटॉप की कीमत 18.78 लाख रुपये तक जाती है, जिसमें 16-इंच नैनो-टेक्सचर ग्लास डिस्प्ले, एम5 मैक्स चिप, 128 GB RAM और 16 TB स्टोरेज शामिल है। यह कीमत आपको एक लैपटॉप के बजाय एक शानदार कॉम्पैक्ट एसयूवी दिला सकती है। अगर आपके पास लगभग 19 लाख रुपये का बजट हो, तो क्या आप एक लैपटॉप चुनेंगे या एक नई एसयूवी कार? यहां उन 16 एसयूवी कार की लिस्ट दी गई है जिन्हें आप इस कीमत में खरीद सकते हैं।

सिट्रोएन बसॉल्ट एक्स

सिट्रोएन बसॉल्ट एक्स इस लिस्ट में एक स्टाइलिश कूपे-एसयूवी है, जिसकी कीमत 8.55 लाख रुपये से 13.90 लाख रुपये के बीच है। इसका मतलब है कि आप इसका टॉप-एंड वेरिएंट भी खरीद सकते हैं और फिर भी आपके पास एक और महंगा लैपटॉप खरीदने के लिए पैसे बच जाएंगे। यह 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड और टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्पों के साथ आती है। फीचर्स की बात करें तो इसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और वायरलेस फोन चार्जर जैसे मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं।

सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स

अगर आपको बसॉल्ट एक्स का कूपे डिजाइन पसंद नहीं है, तो सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स एक बेहतरीन विकल्प है। यह बसॉल्ट एक्स का कूपे वर्जन है और इसमें वही पावरट्रेन विकल्प मिलते हैं। इसकी कीमत 8.89 लाख रुपये से 14.52 लाख रुपये तक है। यह 5-सीटर और 7-सीटर लेआउट के विकल्प के साथ आती है, जो इसे परिवारों के लिए एक प्रैक्टिकल चॉइस बनाता है। इसमें भी 10.25-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस फोन चार्जर और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

एमजी एस्टर

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया की एस्टर इस सेगमेंट में एक प्रीमियम पेशकश है। इसकी कीमत 9.79 लाख रुपये से 15.30 लाख रुपये के बीच है, जो इसे टॉप मैकबुक प्रो से काफी सस्ता बनाती है। यह 5 वेरिएंट्स में उपलब्ध है। हालांकि यह मॉडल थोड़ा पुराना महसूस हो सकता है, लेकिन इसका प्रीमियम इंटीरियर और वैल्यू-फॉर-मनी पैकेजिंग इसे आकर्षक बनाती है। इसमें पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट और लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं।

टाटा कर्व

टाटा कर्व अपने कूपे-एसयूवी डिजाइन के साथ सेगमेंट में एक और स्टाइलिश ऑप्शन है। इसकी शुरुआती कीमत अब 10 लाख रुपये है और यह 19 लाख रुपये तक जाती है। इसके टॉप-एंड अकंप्लिश्ड प्लस डार्क एडिशन को छोड़कर लगभग सभी वेरिएंट्स मैकबुक प्रो की कीमत के अंदर आ जाते हैं। इसमें 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल टी-जीडीआई और 1.5-लीटर डीजल इंजन के कई विकल्प मिलते हैं। फीचर्स के मामले में टाटा हमेशा आगे रहती है, और कर्व में पावर्ड टेलगेट, 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स शामिल हैं।

हुंडई बेयोन

हुंडई बेयोन इस सेगमेंट का सबसे नया लॉन्च है, जिसे पिछले हफ्ते ही 10 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर पेश किया गया था। इसकी कीमत 18 लाख रुपये तक जाती है, और इसके टॉप एचएक्स10 सीवीटी को छोड़कर सभी वेरिएंट एपल मैकबुक प्रो से सस्ते हैं। इसे क्रेटा और वेन्यू के बीच पोजिशन किया गया है। इसमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है। बेयोन फीचर्स से भरपूर है, जिसमें जनरेटिव एआई, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, लेवल-2 एडीएएस और एक कर्व्ड 12.3-इंच डुअल-स्क्रीन सेटअप शामिल है।

निसान टेक्टन

निसान टेक्टन उन लोगों के लिए है जो ड्राइविंग का मजा लेना चाहते हैं। इसकी कीमत 10.49 लाख रुपये से 18.59 लाख रुपये के बीच है, यानी इसके सभी वेरिएंट्स मैकबुक प्रो से सस्ते हैं। इसका 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन अपनी दमदार परफॉर्मेंस के लिए शौकीनों के बीच काफी लोकप्रिय है। जिन्हें इतनी परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, उनके लिए 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प भी है। इसमें बिल्ट-इन गूगल के साथ 10.1-इंच टचस्क्रीन, 6-वे पावर-एडजस्टेबल और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और लेवल-2 एडीएएस जैसे फीचर्स मिलते हैं।

रेनो डस्टर

रेनो डस्टर ने इस साल की शुरुआत में एक दमदार वापसी की है। इसकी मस्कुलर स्टाइल, लंबी फीचर लिस्ट और पावरफुल इंजन ऑप्शन इसे एक मजबूत दावेदार बनाते हैं। इसकी कीमत 10.49 लाख रुपये से 19.49 लाख रुपये तक है। इसमें 1-लीटर और 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल पावरट्रेन के अलावा हाल ही में एक स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन भी जोड़ा गया है, जो 29 किलोमीटर प्रति लीटर तक की फ्यूल एफिशिएंसी का दावा करता है। इसके टॉप दो हाइब्रिड ट्रिम्स को छोड़कर बाकी सभी वेरिएंट्स मैकबुक से सस्ते हैं। इसमें लेवल-2 एडीएएस, पावर्ड टेलगेट और डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे प्रीमियम फीचर्स भी हैं।

मारुति विक्टोरिस

मारुति विक्टोरिस कंपनी के लिए एक बड़ी हिट साबित हुई है, भले ही यह इसी सेगमेंट में कंपनी का दूसरा प्रोडक्ट है। इसकी कीमत 10.50 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये के बीच है। इसके कुछ टॉप मॉडल को छोड़कर, ज्यादातर वेरिएंट मैकबुक की कीमत के अंदर आ जाते हैं। इसमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.5-लीटर पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन मिलते हैं। नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट और ऑल-व्हील ड्राइव (ऑल-व्हील ड्राइव) का विकल्प भी है। विक्टोरिस आज की सबसे फीचर-लोडेड मारुति कार में से एक है, जिसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, लेवल-2 एडीएएस और पावर्ड टेलगेट शामिल हैं।

स्कोडा कुशाक

स्कोडा कुशाक ने हमेशा से ही ड्राइविंग के शौकीनों के लिए एक खास जगह बनाई है। इसकी तेज डायनामिक्स और रिफाइंड फील इसे अलग बनाती है। इसकी कीमत 10.69 लाख रुपये से 19.19 लाख रुपये तक है। इसके 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल वेरिएंट्स को छोड़कर, सभी 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल वेरिएंट्स मैकबुक से सस्ते पड़ते हैं। फीचर्स की बात करें तो इसमें पैनोरमिक सनरूफ, एआई असिस्टेंट के साथ 10.1-इंच टचस्क्रीन और यहां तक कि रियर मसाज सीट्स भी मिलती हैं।

मारुति ग्रैंड विटारा

मारुति की दूसरी कॉम्पैक्ट एसयूवी, ग्रैंड विटारा, असल में विक्टोरिस का ही एक अलग रूप है। इसकी कीमत 10.77 लाख रुपये से शुरू होकर 19.77 लाख रुपये तक जाती है। इसमें भी वही पावरट्रेन विकल्प मिलते हैं जो विक्टोरिस में हैं। इसके भी ज्यादातर वेरिएंट्स 18.77 लाख रुपये के बजट में आसानी से फिट हो जाते हैं। इसमें पैनोरमिक सनरूफ, हेड-अप डिस्प्ले और 7-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

हुंडई क्रेटा

हुंडई क्रेटा इस लिस्ट की सबसे लोकप्रिय कार है। 2015 में लॉन्च होने के बाद से यह कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी में से एक रही है। इसकी कीमत 10.91 लाख रुपये से 20.46 लाख रुपये के बीच है। जल्द ही इसकी नई जनरेशन आने वाली है, लेकिन मौजूदा मॉडल भी एक बेहतरीन वैल्यू देता है। इसमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन के विकल्प हैं। इसके ज्यादातर कॉन्फिगरेशन नए मैकबुक प्रो से सस्ते हैं। फीचर्स में पैनोरमिक सनरूफ, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर-एडजस्टेबल फ्रंट सीट और यहां तक कि रियर एंटरटेनमेंट स्क्रीन भी शामिल है।

फॉक्सवैगन टाइगन

फॉक्सवैगन टाइगन को कुशाक का स्पोर्टी वर्जन कहा जा सकता है। इसकी कीमत 11 लाख रुपये से 19.47 लाख रुपये तक है। यह स्कोडा कुशाक के साथ अपना प्लेटफॉर्म साझा करती है, इसका डिजाइन ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। इसमें ब्लैक-आउट व्हील्स और ऑल-ब्लैक केबिन थीम जैसे स्पोर्टी टच दिए गए हैं। इंजन और गियरबॉक्स के विकल्प कुशाक जैसे ही हैं। इसमें पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और रेड एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं।

किआ सेल्टोस

क्रेटा के बाद, किआ सेल्टोस ने इस सेगमेंट को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। इसकी कीमत 11.25 लाख रुपये से 21.82 लाख रुपये तक है। यह प्रीमियमनेस, प्रैक्टिकैलिटी और स्पेस का एक शानदार संतुलन प्रदान करती है, और इसके डायमेंशन सेगमेंट में सबसे बड़े हैं। इसमें क्रेटा वाले ही पावरट्रेन विकल्प मिलते हैं। इसके निचले और मिड-लेवल वेरिएंट्स एपल लैपटॉप की कीमत में आ जाते हैं। फीचर्स में 12.3-इंच की बड़ी टचस्क्रीन, 10-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और लेवल-2 एडीएएस सूट शामिल हैं।

टोयोटा हाइराडर

टोयोटा हाइराडर, मारुति ग्रैंड विटारा का रीबैज वर्जन है और इसमें वही खासियतें हैं, बस स्टाइल थोड़ी अलग है और टोयोटा का बैज इसे एक अलग पहचान देता है। इसकी कीमत 11.31 लाख रुपये से 22.22 लाख रुपये तक है। कीमत थोड़ी ज्यादा होने के बावजूद, इसके ज्यादातर वेरिएंट मैकबुक से सस्ते हैं। इसमें मारुति जैसी ही फीचर लिस्ट है, जिसमें 360-डिग्री कैमरा, पैनोरमिक सनरूफ और हेड-अप डिस्प्ले शामिल हैं।

टाटा सिएरा

टाटा सिएरा कंपनी की एक और लोकप्रिय कॉम्पैक्ट एसयूवी है। इसकी कीमत 11.49 लाख रुपये से 21.59 लाख रुपये के बीच है। इसका रेट्रो-थीम वाला डिजाइन, स्पेशियस इंटीरियर और फीचर्स की लंबी लिस्ट इसे खास बनाती है। इसमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और डीजल जैसे कई पावरट्रेन विकल्प हैं। फीचर्स में ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप, मेमोरी फंक्शन के साथ 6-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और एक बड़ी पैनोरमिक सनरूफ शामिल हैं। हाल ही में लॉन्च हुई लेजेंड सीरीज के साथ, आप मैकबुक की कीमत के अंदर एक अच्छी तरह से लैस सिएरा वेरिएंट चुन सकते हैं।

होंडा एलिवेट

होंडा एलिवेट को हाल ही में अपना पहला बड़ा फेसलिफ्ट मिला है, जिसमें अपडेटेड स्टाइल और नए फीचर्स जोड़े गए हैं। इसकी कीमत 11.90 लाख रुपये से 18.50 लाख रुपये के बीच है। दिलचस्प बात यह है कि सेगमेंट में सबसे महंगी शुरुआती कीमत होने के बावजूद, इसके सभी वेरिएंट्स सबसे महंगे मैकबुक प्रो से सस्ते हैं। इसमें केवल एक 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलता है, जो मैनुअल और सीवीटी ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। फीचर्स में अब आगे और पीछे दोनों तरफ वेंटिलेटेड सीट, 360-डिग्री कैमरा और पावर-एडजस्टेबल फ्रंट सीट शामिल हैं।

कारदेखो का क्या है कहना

PROLED XDR डिस्प्ले वाले मैकबुक प्रो के लिए 18.78 लाख रुपये की कीमत बहुत ज्यादा है। टेक्नोलॉजी के शौकीनों के लिए यह एक आकर्षक डिवाइस हो सकता है, लेकिन ऑटोमोबाइल के नजरिए से देखें तो इस कीमत में एक पूरी एसयूवी खरीदना कहीं ज्यादा समझदारी भरा फैसला लगता है। चाहे वह सिट्रोएन बसॉल्ट का अनोखा डिजाइन हो, मारुति विक्टोरिस की प्रैक्टिकैलिटी हो, या टाटा सिएरा का रेट्रो-कूल अंदाज, ये सभी एसयूवी कार अपने प्राइस टैग के हिसाब से कहीं ज्यादा वैल्यू फोर मनी हैं। आखिर में, चुनाव आपका है।

क्या आप एक लैपटॉप के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च करेंगे या इनमें से कोई एसयूवी कार चुनेंगे? हमें कमेंट्स में बताएं।

सभी कीमतें एक्स-शोरूम के अनुसार हैं।