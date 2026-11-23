चौथी जनरेशन मारुति डिजायर को भारत में नवंबर 2024 में पेश किया गया था। यह सेडान बिल्कुल नई पहचान, ज़्यादा शानदार केबिन, नई पावरट्रेन और कुछ ऐसे फीचर्स के साथ आई जो इस सेगमेंट में पहली बार दिए गए थे, जिससे यह कार काफी आकर्षक पैकेज बन गई।

अब नई डिजायर को लॉन्च हुए दो साल से ज्यादा हो गए हैं और सीएनजी एएमटी वेरिएंट्स को जोड़ने के अलावा इसमें कोई दूसरे बदलाव नहीं किए गए हैं। यदि आप भी डिजायर के बेस वेरिएंट एलएक्सआई को खरीदने पर विचार कर रहे हैं तो यहां इससे जुड़ी सभी जानकारियां हासिल कर सकते हैं।

कीमत

वेरिएंट एक्स-शोरूम कीमत डिजायर एलएक्सआई पेट्रोल एमटी 6.31 लाख रुपये

मारुति डिजायर एलएक्सआई वेरिएंट की कीमत 6.31 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो इसे कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में एक आकर्षक एंट्री-पॉइंट बनाता है। यह वेरिएंट सिर्फ पेट्रोल इंजन और 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है। अगर आपको सीएनजी का विकल्प चाहिए, तो आपको बेस से ऊपर वाला वीएक्सआई वेरिएंट चुनना होगा जिसमें सीएनजी के साथ मैनुअल और एएमटी दोनों ऑप्शन मिलते हैं।

जहां तक शुरुआती कीमत की बात है, डिजायर अपने प्रतिद्व्न्दियों के बिल्कुल बीच में आती है। होंडा अमेज बेस मॉडल की तुलना में मारुति डिजायर एक लाख रुपये से भी ज़्यादा सस्ती है, जबकि हुंडई ऑरा और टाटा एरिस के मुकाबले डिजायर थोड़ी महंगी है। ज्यादा कीमत पर यह बेहतर केबिन स्पेस के साथ एक अच्छा पैकेज देती है।

एक्सटीरियर

डिजाइन के मामले में एंट्री-लेवल डिजायर में वो सभी मिलता है जिसकी उम्मीद एक बेस वेरिएंट से की जाती है। हालांकि, इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स मौजूद है जो लुक को बेहतर बनाते हैं।

आगे की तरफ इसमें राउंड हैलोजन हेडलैंप्स दिए गए हैं जिसे स्लीक हाउसिंग में पोजिशन किया गया है और हेडलैंप्स को ग्लॉस ब्लैक स्ट्रिप से जोड़ा गया है। हालांकि, इसमें एलईडी डीआरएल्स (डेटाइम रनिंग लैंप्स) और फॉग लैंप्स की कमी खलती है, जो आजकल कई सस्ती कारों में भी मिलने लगे हैं। इसमें ब्लैक कलर की ग्रिल दी गई है। इस वेरिएंट में शार्क बॉडी-कलर्ड बंपर दिया गया है जो इसके लुक को पूरा करता है।

साइड प्रोफाइल को देखने पर यह साफ हो जाता है कि यह इसका बेस वेरिएंट है। इसमें 14-इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं जिन पर व्हील कवर भी नहीं दिए गए हैं। डोर हैंडल और ओआरवीएम्स (आउटसाइड रियर-व्यू मिरर्स) भी बॉडी कलर में ना होकर ब्लैक रंग के हैं। इसमें इंडिकेटर्स फ्रंट फेंडर पर लगे हुए हैं। हालांकि, थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करके आफ्टरमार्केट अलॉय व्हील्स और व्हील कवर्स लगवाए जा सकते हैं।

पीछे से डिजायर एलएक्सआई बिल्कुल भी बेस मॉडल जैसी नहीं लगती। इसमें वाय-आकार के एलईडी टेललैंप दिए गए हैं जो टॉप वेरिएंट्स में भी मिलते हैं। इसके अलावा, बूट पर इंटीग्रेटेड लिप स्पॉइलर और रूफ पर शार्क फिन एंटीना भी दिया गया है जो इसे एक मॉडर्न और स्टाइलिश लुक देते हैं।

कुल मिलाकर, आप एक ऐसे डिज़ाइन के लिए पैसे दे रहे हैं जिसमें एंट्री-लेवल वेरिएंट वाली खूबियां हैं, लेकिन आफ्टरमार्केट एसेसरीज के लिए थोड़ा सा बजट अलग रखकर इसे और भी प्रीमियम बनाया जा सकता है। अगर आप आफ्टरमार्केट एसेसरीज नहीं चाहते हैं, तो बेहतर डिज़ाइन वाले टॉप वेरिएंट को लेने के लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे।

कलर ऑप्शन

मारुति डिजायर सात कलर ऑप्शन गैलेंट रेड, एल्यूरिंग ब्लू, नटमेग ब्राउन, ब्ल्यूइश ब्लैक, आर्कटिक व्हाइट, मैग्मा ग्रे और स्प्लेंडिड सिल्वर में आती है। डिजायर के बेस एलएक्सआई वेरिएंट में ब्लूइश ब्लैक को छोड़कर बाकी सभी कलर ऑप्शन दिए गए हैं।

इंटीरियर

डिजायर एलएक्सआई के केबिन में टॉप वेरिएंट जैसी ही कलर थीम दी गई है। इसकी ब्लैक और बेज ड्यूल-टोन थीम केबिन को हवादार और बड़ा महसूस कराती है। इसमें डैशबोर्ड पर टेक्सचर्ड फिनिश दी गई है और सीटों पर बेज फैब्रिक अपहोल्स्ट्री का इस्तेमाल किया गया है, जो क्वालिटी के मामले में टॉप वेरिएंट्स जैसी ही है।

हालांकि, इसमें हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और एडजस्टेबल रियर सीट हेडरेस्ट नहीं मिलते हैं। लेकिन, इसमें टिल्ट-एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील और आगे की सीटों पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट जैसे फीचर जरूर दिए गए हैं।

केबिन के अंदर इसमें क्रोम डोर हैंडल, डैशबोर्ड पर क्रोम और वुडन एलिमेंट, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और कप-होल्डर के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट जैसी चीजों की कमी रखी गई हैं। यह सभी फीचर्स पाने के लिए आपको इसके टॉप वेरिएंट को चुनना होगा।

फीचर

फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको एक बेसिक पैकेज मिलता है जो आपके रोजमर्रा के सफर के लिए काफी है, लेकिन कुछ चीजें इसमें नहीं दी गई हैं जिन्हें बाद में अलग से लगवाने के लिए आपको अतिरिक्त खर्च करना पड़ सकता है।

इसमें पावर विंडो दी गई हैं जिसमें ड्राइवर साइड के लिए वन-टच अप/डाउन की सुविधा है। इसके अलावा इसमें एमआईडी के साथ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मैनुअल एडजस्टेबल ओआरवीएम, सेंट्रल लॉकिंग, कीलेस एंट्री और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं।

डिजायर के बेस वेरिएंट में स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स और रियर एसी वेंट्स जैसे बेसिक फीचर्स नहीं मिलते हैं। साथ ही, इसमें कोई इंफोटेनमेंट पैकेज, ब्लूटूथ या बेसिक स्पीकर भी नहीं दिए गए हैं। केबिन एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाने के लिए आप अलग से टचस्क्रीन और स्पीकर्स लगवा सकते हैं।



2026 की किसी कार के हिसाब से यह पैकेज बहुत ही साधारण लगता है क्योंकि आजकल कई मॉडल्स में बेस वेरिएंट से ही बेसिक इन्फोटेनमेंट पैकेज मिल जाता है। हालांकि, कीमत और इस सेगमेंट को देखते हुए एंट्री-लेवल वेरिएंट से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रखी जा सकतीं। अगर आप बेहतर फीचर्स चाहते हैं, तो हमारी सलाह है कि आप अपना बजट थोड़ा बढ़ाएं और डिजायर वीएक्सआई वेरिएंट पर नजर डालें।





सेफ्टी

सुरक्षा के मामले में डिजायर में आपको बेस वेरिएंट से ही काफी अच्छा पैकेज मिल जाता है। डिजायर एलएक्सआई वेरिएंट में 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), हिल होल्ड असिस्ट, सभी पैसेंजर्स के लिए 3-पॉइंट सीट बेल्ट, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, रियर डिफॉगर और रियर पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मारुति डिजायर को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है, और यह रेटिंग एलएक्सआई वेरिएंट पर भी पूरी तरह से लागू होती है।

हालांकि, इसके बेस वेरिएंट में डे/नाइट आईआरवीएम नहीं दिया गया है। जबकि, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), रियरव्यू कैमरा और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स को केवल टॉप वेरिएंट के लिए रिजर्व रखा गया है।

पावरट्रेन

इंजन 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल सिलेंडर की संख्या 3 पावर 83 पीएस टॉर्क 112 एनएम ट्रांसमिशन 5-स्पीड मैनुअल सर्टिफाइड माइलेज 25.15 किमी/लीटर

डिजायर के बेस एलएक्सआई वेरिएंट में केवल पेट्रोल मैनुअल पावरट्रेन ऑप्शन मिलता है, जो आपके रोजमर्रा के सफर के लिए काफी है।

हालांकि, यदि आप इसके टॉप वेरिएंट वीएक्सआई, जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस वेरिएंट को चुनते हैं तो आपको 5-स्पीड एएमटी (ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन) का विकल्प भी मिल सकेगा। इसके अलावा, वीएक्सआई और जेडएक्सआई वेरिएंट्स में फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट का विकल्प भी दिया गया है, जो 70 पीएस की पावर और 102 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। सीएनजी इंजन के साथ मैनुअल और एएमटी दोनों गियरबॉक्स विकल्प मिलते हैं।

मुकाबला

सब-कॉम्पेक्ट सेडान सेगमेंट में मारुति डिजायर का मुकाबला हुंडई ऑरा, होंडा अमेज और टाटा एरिस से है।

दिलचस्प बात यह है कि डिजायर का एक ऐसा वेरिएंट भी बाजार में मौजूद है जिसे खासतौर पर कमर्शियल मार्केट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसे टूर एस के नाम से जाना जाता है।

कारदेखो का क्या है कहना

क्या 2026 में मारुति डिजायर एलएक्सआई वेरिएंट को लेना एक सही विकल्प है? हां, अगर आप कम बजट में एक किफायती सेडान खरीदना चाहते हैं तो डिजायर एलएक्सआई वेरिएंट एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि यह उस कीमत के हिसाब से एक बेसिक पैकेज देती है। साइज और सेगमेंट के हिसाब से इसका केबिन स्पेस और डिज़ाइन भी काफी अच्छा है, जो आपके काफी काम आएगा।

इसकी सबसे बड़ी कमी फीचर लिस्ट में है। अगर आप केबिन के अंदर कुछ टेक फीचर्स चाहते हैं, तो आपको आफ्टरमार्केट एसेसरीज लगवानी पड़ेगी। लेकिन, अपनी कीमत के हिसाब से मारुति डिजायर एलएक्सआई एक बैलेंस्ड पैकेज है जो आपको बिलकुल भी निराश नहीं करेगा।

डिजायर के बेस वेरिएंट एलएक्सआई के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में बताएं।