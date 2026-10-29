हुंडई क्रेटा या हुंडई बेयोन? जानिए 9 बड़े अंतर जो क्रेटा को बनाते हैं ज्यादा खास

हुंडई ने अपनी नई बेयोन के लॉन्च के साथ भारत के सबसे कॉम्पिटिटिव कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एक और दमदार पेशकश की है। बेयोन एक फ्रेश डिजाइन, नए जमाने की टेक्नोलॉजी और फीचर्स के साथ आती है, लेकिन इस सेगमेंट की बादशाह अब भी हुंडई क्रेटा ही है। दोनों एसयूवी कार एक ही ब्रांड की और एक ही सेगमेंट की होने के बावजूद, बेयोन में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फीचर्स नहीं दिए गए हैं जो क्रेटा को एक ज्यादा प्रीमियम और आकर्षक पैकेज बनाते हैं। यहां उन 9 प्रमुख फीचर्स की लिस्ट दी गई है जो आपको नई हुंडई बेयोन में नहीं मिलेंगे, लेकिन क्रेटा में उपलब्ध हैं।

ड्यूल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

कई बार ऐसा होता है जब कार में ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर को एसी के लिए अलग-अलग टेम्परेचर की जरूरत महसूस होती है। ड्यूल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल इसी समस्या का एक बेहतरीन समाधान है। यह फीचर ड्राइवर और को-ड्राइवर दोनों को अपनी पसंद के अनुसार केबिन के अपने-अपने हिस्से का तापमान सेट करने की सुविधा देता है। इससे सफर के दौरान टेम्परेचर को लेकर होने वाली बहस खत्म हो जाती है और दोनों यात्री अपने कंफर्ट के हिसाब से यात्रा कर सकते हैं। हुंडई क्रेटा में यह प्रीमियम फीचर मिलता है, जो केबिन के अनुभव को काफी बेहतर बनाता है। वहीं, नई हुंडई बेयोन में सिंगल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल ही दिया गया है, जिसका मतलब है कि पूरे केबिन के लिए केवल एक ही टेम्परेचर सेटिंग होगी।

ज्यादा इंजन विकल्प

कार खरीदते समय इंजन और परफॉर्मेंस के विकल्प बहुत मायने रखते हैं। हुंडई बेयोन में फीचर्स और टेक्नोलॉजी तो भरपूर है, लेकिन इसे केवल एक 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया गया है , जो 115 पीएस की पावर जनरेट करता है। यह इंजन रोजमर्रा की ड्राइविंग के लिए काफी रिफाइंड और सक्षम है। हालांकि, जब इसकी तुलना क्रेटा से होती है, तो क्रेटा ग्राहकों को चुनने के लिए ज्यादा आजादी देती है। क्रेटा में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के अलावा दो और विकल्प मिलते हैं: एक 1.5-लीटर डीजल इंजन (116 पीएस) जो बेहतरीन माइलेज के लिए जाना जाता है, और एक पावरफुल 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन (160 पीएस) जो शानदार परफॉर्मेंस पसंद करने वालों के लिए है। ज्यादा इंजन ऑप्शंस क्रेटा को अलग-अलग तरह की जरूरत वाले ग्राहकों के लिए एक ज्यादा वर्सेटाइल चॉइस बनाते हैं। हालांकि, यह ध्यान देने वाली बात है कि हुंडई 2027 में बेयोन का सीएनजी वेरिएंट भी लॉन्च करेगी, जो कम रनिंग कॉस्ट चाहने वाले ग्राहकों को आकर्षित करेगा।

पावर्ड को-ड्राइवर सीट

पावर्ड सीटें मॉडर्न कारों में मिलने वाला एक बहुत ही सुविधाजनक फीचर है, जो बटन दबाकर सीट को एडजस्ट करने की सुविधा देता है। हुंडई बेयोन में पावर्ड ड्राइवर सीट दी गई है, जो ड्राइवर के लिए काफी आरामदायक है। लेकिन हुंडई क्रेटा एक कदम आगे है और यह सुविधा को-ड्राइवर यानी फ्रंट पैसेंजर के लिए भी है। क्रेटा में को-ड्राइवर भी अपनी सीट की पोजिशन को इलेक्ट्रॉनिक रूप से एडजस्ट कर सकता है। यह एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण फीचर है जो आगे बैठने वाले यात्री के कंफर्ट को काफी बढ़ा देता है। अगर परिवार के सदस्य या दोस्त अक्सर आपके साथ आगे की सीट पर सफर करते हैं, तो यह फीचर क्रेटा को बेयोन के मुकाबले एक बेहतर विकल्प बना सकता है।

रियर विंडो सनशेड

भारत जैसे देश में, जहां ज्यादातर समय तेज धूप रहती है, कार के केबिन को ठंडा और आरामदायक रखना एक चुनौती हो सकती है। रियर विंडो सनशेड्स इसी समस्या का एक समाधान हैं। यह फीचर पीछे बैठने वाले यात्रियों को सीधी धूप से बचाता है और सफर आरामदायक बनता है। इसके अलावा, यह प्राइवेसी की एक अतिरिक्त परत भी प्रदान करता है। चूंकि भारत में कारों पर किसी भी तरह की सन-ब्लॉकिंग फिल्म लगाना गैरकानूनी है, इसलिए कंपनी-फिटेड सनशेड्स एक बहुत ही उपयोगी फीचर बन जाते हैं। हुंडई क्रेटा में यह फीचर मिलता है, जो इसे फैमिली बायर्स के लिए खास तौर पर आकर्षक बनाता है। नई हुंडई बेयोन में यह छोटा लेकिन महत्वपूर्ण फीचर नहीं दिया गया है।

ट्रैक्शन कंट्रोल मोड (स्नो, मड और सेंड)

हुंडई क्रेटा में ड्राइव मोड के अलावा खास ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स: स्नो, मड, और सैंड भी मिलते हैं। ये मोड मुश्किल रास्तों पर ड्राइविंग को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। आसान शब्दों में, यह सिस्टम कार के ट्रैक्शन कंट्रोल और इंजन की ट्यूनिंग को सतह के हिसाब से एडजस्ट करता है ताकि पहियों को बेहतर पकड़ मिल सके।

रियर सीट एंटरटेनमेंट सिस्टम

हुंडई क्रेटा में पीछे बैठे यात्रियों के मनोरंजन के लिए एक 11.6-इंच की टचस्क्रीन दी गई है, जो सामने वाली पैसेंजर सीट के पीछे लगी होती है। यह सिर्फ एक स्क्रीन नहीं है, बल्कि एक पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज है। इसमें ओटीटी ऐप्स, मोबाइल गेमिंग ऐप्स, वीडियो स्ट्रीमिंग और ऐप स्टोर का एक्सेस मिलता है। इसके अलावा, आप अपना फ़ोन भी इससे मिरर कर सकते हैं और इसे क्रेटा के मेन म्यूजिक सिस्टम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। यह फीचर ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जिनके बच्चे लंबे सफर के दौरान बोर हो जाते हैं। हुंडई बेयोन में ऐसा कोई रियर एंटरटेनमेंट सिस्टम नहीं दिया गया है।

ड्राइवर सीट के लिए मेमोरी फंक्शन

अगर आपकी कार को घर में एक से ज्यादा लोग चलाते हैं, तो हर बार अपनी पसंदीदा ड्राइविंग पोजिशन को फिर से सेट करना थोड़ा झंझट भरा हो सकता है। मेमोरी फंक्शन वाली ड्राइवर सीट इसी समस्या को हल करती है। यह फीचर ड्राइवर को अपनी सीट की पोजिशन (जैसे सीट की ऊंचाई, आगे-पीछे की दूरी और बैकरेस्ट का एंगल) को सेव करने की अनुमति देता है। इसके बाद, बस एक बटन दबाकर सीट अपने आप आपकी सेव की हुई पोजिशन पर एडजस्ट हो जाती है। हुंडई क्रेटा में यह प्रीमियम फीचर मिलता है, जो रोजमर्रा की ड्राइविंग में काफी सुविधा जोड़ता है। हुंडई बेयोन में पावर्ड ड्राइवर सीट तो है, लेकिन उसमें मेमोरी फंक्शन नहीं दिया गया है।

रियर वायरलेस फोन चार्जर

आजकल लगभग सभी के पास वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट वाले स्मार्टफोन हैं, और कारों में यह फीचर बहुत आम हो गया है। हुंडई बेयोन में आगे के यात्रियों के लिए एक वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है। लेकिन क्रेटा इस सुविधा को पीछे बैठे यात्रियों तक भी पहुंचाती है। क्रेटा में रियर एसी वेंट्स के ठीक नीचे एक और वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है। यह उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी है जो ज्यादातर पीछे की सीट पर बैठना पसंद करते हैं। यह एक छोटा सा फीचर है, लेकिन यह क्रेटा के प्रीमियम और पैसेंजर-फोकस्ड अप्रोच को दिखाता है, जो बेयोन में नहीं मिलता।

रेन-सेंसिंग वाइपर

रेन-सेंसिंग वाइपर एक सेफ्टी और सुविधा से जुड़ा फीचर है। यह विंडस्क्रीन पर लगे एक सेंसर का उपयोग करके बारिश की बूंदों का पता लगाता है और वाइपर्स को अपने आप चालू कर देता है।

कारदेखो का क्या है कहना

हुंडई क्रेटा और बेयोन एक ही सेगमेंट की कारें हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी कार में कई फीचर हों, तो हुंडई क्रेटा ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। एक और बोनस पॉइंट यह है कि क्रेटा में ज्यादा इंजन ऑप्शन मिलते हैं, जिससे आपको ज्यादा चॉइस मिलती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हुंडई बेयोन पीछे है। इसमें अभी भी वे सभी फीचर हैं जिनकी आपको जरूरत होगी और इसमें एक रिफाइंड 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन है। जानना चाहते हैं कि कौनसी कार चुनें? हुंडई क्रेटा और हुंडई बेयोन का कंपेरिजन आपको इसका जवाब देगा।