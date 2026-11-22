विनफास्ट भारत के ऑटो बाजार में एक नया नाम है, लेकिन यह तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। वियतनाम की कार निर्माता कंपनी ने भारत में अपनी शुरुआत के कुछ ही सालों में खुद को देश की चौथी सबसे बड़ी ईवी निर्माता कंपनी के रूप में स्थापित कर लिया है। फिलहाल, कंपनी के पोर्टफोलियो में वीएफ6, वीएफ एमपीवी 7 और वीएफ7 जैसी कारें शामिल हैं। हाल ही में हमें कंपनी के घरेलू बाजार वियतनाम में नई ग्लोबल एसयूवी वीएफ 8 को देखने का मौका मिला। आइए देखें कि इस नई इलेक्ट्रिक एसयूवी में क्या खास है :-

एक्सटीरियर

विनफास्ट वीएफ8 का डिज़ाइन दूसरे विनफास्ट मॉडल्स से काफी अलग लगता है, जिसमें एक साफ यूरोपीय अंदाज़ झलकता है।

इसके आगे का हिस्सा मौजूदा मॉडल से काफी अलग है, जिसे पिनिनफेरिना ने डिज़ाइन किया था। इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन की गई कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स हैं, जिनके साइड पर डॉट वाला डिज़ाइन है जो सबका ध्यान खींचता है। इसमें ब्लेंक-ऑफ ग्रिल पर पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है जो बाकी हिस्सों के बॉडी-कलर्ड पेंट के साथ एक अच्छा कंट्रास्ट बनाती है।

साइड से देखने पर इसका प्रोफाइल एक क्रॉसओवर जैसा लगता है, जिसमें विंडो लाइन पर हल्के क्रोम एक्सेंट दिए गए हैं। वहीं, रूफ, पिलर और व्हील आर्क पर पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट है जो इसे स्पोर्टी लुक देता है। राइडिंग के लिए इसमें 19-इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जिन पर एयरो-ब्लेड व्हील कवर लगे हैं।

पीछे की तरफ इसमें क्लियर-लेंस वाले कनेक्टेड एलईडी टेललैंप हैं, जिनके चारों ओर ग्लॉस ब्लैक सराउंड मिलता है जो इसे काफी यूनीक लुक देता है। इसमें बंपर पर भी पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया है और इसमें ब्लैक रूफ स्पॉइलर भी मिलता है।

कुल मिलाकर, यह अपने शानदार प्रोपोर्शन और सोच-समझकर डिजाइन किए गए एक्सेंट्स की वजह से विनफास्ट की अब तक की सबसे हैंडसम एसयूवी में से एक हो सकती है।

इंटीरियर

वीएफ8 का केबिन विनफास्ट के दूसरे मॉडल्स की तरह ही सिंपल है, लेकिन क्वालिटी के मामले में यह काफी प्रीमियम लगता है। डैशबोर्ड और केबिन के दूसरे हिस्सों में लेदरेट का काफी इस्तेमाल किया गया है। डैशबोर्ड के बीच में एक पतली क्रोम स्ट्रिप है जो एसी वेंट्स को खूबसूरती से जोड़ती है।

कार के ज़्यादातर फंक्शन सेंटर में लगी बड़ी टचस्क्रीन से कंट्रोल होते हैं, लेकिन इसमें एक अलग डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी दिया गया है जो वीएफ6 और वीएफ7 जैसी गाड़ियों में नहीं मिलता।

पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के कंफर्ट का भी पूरा ध्यान रखा गया है। इसमें तीनों पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट और सीटबेल्ट दिए गए हैं, जो इसे एक प्रैक्टिकल फैमिली कार बनाते हैं।

फीचर और सेफ्टी

विनफास्ट की सबसे प्रीमियम कार होने के नाते वीएफ8 में कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं, जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 12.9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले शामिल हैं। इसके अलावा इसमें 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस चार्जिंग, ऑटो हेडलैम्प, 8-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल और ड्राइव मोड जैसे फीचर भी दिए गए हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें कई एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), टायर-प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), ऑटो हिल-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी), 360-डिग्री कैमरा, और फ्रंट व रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर दिए गए हैं।

पावरट्रेन

वीएफ8 वियतनाम मॉडल में सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर के साथ 60.15 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक दिया गया है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

बैटरी पैक 60.15 केडब्लूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 सर्टिफाइड रेंज (एनईडीसी) 480 किलोमीटर पावर 231 पीएस टॉर्क 30 एनएम

100 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर के जरिए वीएफ8 एसयूवी 10 से 70 प्रतिशत 30 मिनट में चार्ज हो जाती है।

लॉन्च डेट, संभावित कीमत और मुकाबला

वियतनाम में विनफास्ट वीएफ 8 की कीमत वीएनडी 899,000,000 रुपये है, जो कि भारतीय करेंसी के अनुसार 32 लाख रुपये है।

विनफास्ट ने वीएफ 8 की भारत में लॉन्चिंग कंफर्म नहीं की है। यदि यह गाड़ी भारत आती है तो इसका मुकाबला महिंद्रा एक्सईवी 9ई, टाटा हैरियर ईवी, बीवाईडी एटो 3 और अपकमिंग महिंद्रा बीई 07 से रहेगा।

कारदेखो का क्या है कहना…

विनफास्ट की पॉपुलेरिटी दिखाती है कि कैसे एक नया ऑटोमेकर भी ग्लोबल मार्केट में स्थापित ब्रांड्स को टक्कर दे सकता है। शुरुआती मुश्किलों के बावजूद, वियतनाम और अन्य एशियाई देशों में कंपनी के पास कारों की एक बड़ी रेंज मौजूद है।

भारत में वीएफ8 कंपनी के लिए एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट बन सकती है। इसका प्रीमियम इंटीरियर, आकर्षक एक्सटीरियर स्टाइलिंग और आधुनिक टेक्नोलॉजी इसे ग्राहकों के लिए एक मजबूत विकल्प बना सकते हैं। वियतनाम में इसकी कीमत लगभग 32 लाख रुपये के आसपास है। अगर इसे भारत में इसी प्राइस रेंज में लॉन्च किया जाता है, तो यह इस प्राइस रेंज में मौजूद अन्य मॉडल्स के मुकाबले एक मजबूत दावेदार बन सकती है।

आपकी वीएफ8 इलेक्ट्रिक एसयूवी को लेकर क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।