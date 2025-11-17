क्या 2025 टाटा सिएरा में 1990 के दशक वाले मॉडल की दिखती है झलक? आइए जानें

प्रकाशित: नवंबर 17, 2025 03:31 pm । स्तुति

इसमें कुछ डिजाइन एलिमेंट हैं जो हमें पुराने मॉडल की याद दिलाते हैं, लेकिन इसे मॉडर्न बनाए रखने के लिए टाटा ने इसमें कई नए डिजाइन टच दिए हैं

2025 टाटा सिएरा भारत में नए अवतार में शोकेस हो गई है। इस गाड़ी का एक्सटीरियर लेआउट एसयूवी कारों जैसा है, साथ ही इसमें मॉडर्न टाटा कारों वाली सभी छोटी-छोटी खूबियां शामिल हैं। हालांकि, नई टाटा सिएरा डिजाइन के मामले में काफी बदल गई है, लेकिन यह गाड़ी अभी भी ओरिजिनल सिएरा 1990 मॉडल से काफी इंस्पायर्ड लगती है। नई टाटा सिएरा अपने पुराने मॉडल से कितनी मिलती-जुलती या अलग दिखती है, आइए जानते हैं इसके बारे में आगे :-

आगे की डिजाइन

इस गाड़ी के आगे का लुक एकदम अलग है! पुरानी टाटा सिएरा लुक्स में बॉक्सी लगती थी और इसमें रेक्टेंगुलर हैलोजन हेडलाइट और हॉरिजोंटल स्लेट्स के साथ ग्रिल दी गई थी, जबकि 2025 टाटा सिएरा कार में ग्लॉस ब्लैक ट्रिम हाउसिंग में चौड़ी एलईडी डीआरएल्स और पतली एलईडी हेडलाइट दी गई है। नई टाटा सिएरा एसयूवी कार में डीआरएल स्ट्रिप के नीचे की तरफ सिएरा बैजिंग भी दी गई है।

पुरानी टाटा सिएरा गाड़ी में ऑल-ब्लैक बंपर दिया गया था, जबकि इसके 2025 वर्जन में बॉडी कलर्ड बंपर के साथ बड़ा एयर डैम और सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है जो इसे काफी आकर्षक लुक देती है।

छोटी जानकारियां : पुरानी टाटा सिएरा में 3डी 'टाटा' लोगो दिया गया था, जबकि 2025 टाटा सिएरा में 2डी लोगो मिलता है

नई टाटा सिएरा एसयूवी में बंपर पर एलईडी फॉग लाइट दी गई है, जो पुराने मॉडल में नहीं मिलती थी।

साइड

साइड प्रोफाइल की बात करें तो 2025 टाटा सिएरा में पुरानी सिएरा वाले कई सारे डिजाइन एलिमेंट दिए गए हैं। साइड से देखने पर इस गाड़ी का एक्सटीरियर बॉक्सी लगता है। इन दोनों गाड़ियों में बड़ी अल्पाइन विंडो दी गई है, लेकिन पुरानी सिएरा में सिंगल यूनिट मिलती थी, जबकि नई टाटा सिएरा में इसे दो भागों में बांटा हुआ है। क्या है इसकी वजह? चूंकि नई सिएरा 4-डोर लेआउट में आती है, ऐसे में इसमें एक अतिरिक्त रियर डोर जोड़ने के लिए इसे दो भागो में बांटा हुआ है।

ओरिजिनल टाटा सिएरा में ट्रेडिशनल स्टील व्हील्स दिए गए थे, जबकि न्यू जनरेशन वर्जन में 19-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। पुरानी टाटा सिएरा में फ्लैप-स्टाइल डोर हैंडल्स दिए गए थे, जबकि 2025 वर्जन में मॉडर्न फ्लश-टाइप डोर हैंडल्स दिए गए हैं और इसमें टर्न इंडिकेटर्स को ओआरवीएम्स (आउटसाइड रियर व्यू मिरर) पर पोजिशन किया गया है।

क्या आप नई टाटा सिएरा का लुक देखना चाहते हैं? तो यह इमेज गैलरी देखें।

छोटी जानकारियां नई टाटा सिएरा में पुराने मॉडल के मुकाबले चौड़ी बॉडी क्लैडिंग दी गई है।

2025 टाटा सिएरा में आगे वाले दरवाजों पर 'सिएरा' बैजिंग दी गई है।

पुरानी टाटा सिएरा कार में फेंडर पर 'टाटा सिएरा' मॉनिकर भी दिया गया था।

पीछे की डिजाइन

सिएरा के दोनों वर्जन के पीछे का हिस्सा एक दूसरे से काफी अलग लगता है। पुरानी टाटा सिएरा कार में हैलोजन टेललाइट को रेक्टेंगुलर हाउसिंग में दिया गया था और इसमें टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील भी मिलता था। जबकि, नई टाटा सिएरा के पीछे की डिजाइन काफी मिनिमल है, पीछे की तरफ इसमें कनेक्टेड एलईडी टेललाइट, टेलगेट पर 'सिएरा' मॉनिकर और ग्लॉस ब्लैक बंपर दिया गया है। इसमें एक्सटेंडेड रूफ स्पॉइलर भी दिया गया है, हालांकि इसमें टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील नहीं दिया गया है।

टाटा ने नई सिएरा को 6 आकर्षक कलर ऑप्शन में पेश किया है जिनके नाम भी काफी दिलचस्प हैं!

छोटी जानकारियां नई टाटा सिएरा में ब्लैक-आउट शार्क फिन एंटीना दिया गया है।

सिएरा के दोनों वर्जन में ब्लैक-आउट रूफ रेल्स दिए गए हैं।

इंटीरियर

पुरानी टाटा सिएरा कार के केबिन की डिजाइन काफी साधारण थी। केबिन के अंदर इसमें हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया था और इसमें एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया था। हालांकि, 1990 के दशक की सिएरा अपने समय से काफी आगे थी क्योंकि इसमें पावर स्टीयरिंग और ऑल-फोर पावर विंडो जैसे फीचर दिए गए थे।

जबकि, नई टाटा सिएरा का केबिन एक अलग ही स्तर का है और यह ज्यादातर टाटा कारों से बेहतर है। केबिन के अंदर इसमें ब्लैक एंड व्हाइट इंटीरियर थीम के साथ डुअल-टोन बेज सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है जो इसे काफी हवादार अहसास देती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका ट्रिपल स्क्रीन सेटअप (ड्राइवर, इंफोटेनमेंट और पैसेंजर के लिए) है। इसमें इल्युमिनेटेड टाटा लोगो के साथ 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिसे मौजूदा टाटा कारों से लिया गया है। केबिन सीटिंग की टेस्टिंग से हमें पता चला है कि यह काफी स्पेशियस कार होगी।

2025 टाटा सिएरा कार में पैनोरमिक सनरूफ, ड्राइवर के लिए पावर एडजस्टमेंट के साथ वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 12-स्पीकर वाला जेबीएल ऑडियो सिस्टम, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट और पुश बटन इंजन स्टार्ट/स्टॉप जैसे फीचर दिए गए हैं। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे फीचर दिए गए हैं।

छोटी जानकारियां एसी वेंट्स पर क्रोम ट्रीटमेंट और क्रोम फिनिश्ड डोर ओपनिंग लीवर नई सिएरा को अपमार्केट अपील देते हैं

एसी वेंट्स के नीचे की तरफ दिया गया सिल्वर इंसर्ट एक साउंडबार है!

यहां हमनें ओरिजिनल टाटा सिएरा का कंपेरिजन न्यू मॉडल से किया है।

इंजन ऑप्शन

2025 टाटा सिएरा कार में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन दिए जाएंगे। कंपनी इसमें नया 1.5-लीटर टी-जीडीआई टर्बो पेट्रोल इंजन दे सकती है। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1.5-लीटर टी-जीडीआई (डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल) 1.5-लीटर डीजल इंजन पावर 170 पीएस 118 पीएस टॉर्क 280 एनएम 260 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी

डीसीटी - डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन

पुरानी टाटा सिएरा एसयूवी कार में 2-लीटर डीजल इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया था।

टाटा अपनी 2025 सिएरा को इलेक्ट्रिक अवतार में भी पेश करेगी, जिसका टीजर हाल ही में जारी हुआ है।

संभावित कीमत और मुकाबला

2025 टाटा सिएरा की कीमत 11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट और फोक्सवैगन टाइगन जैसी कॉम्पेक्ट एसयूवी कार से रहेगा। नई टाटा सिएरा का कंपेरिजन नई हुंडई क्रेटा से करके हमने यह देखने का प्रयास किया कि क्या टाटा एसयूवी की वापसी वास्तव में इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा फीचर लोडेड एसयूवी का खिताब हासिल कर सकती है।