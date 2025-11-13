2025 टाटा सिएरा की अनऑफिशियल बुकिंग डीलरशिप पर हुई शुरू, 25 नवंबर को होगी लॉन्च

प्रकाशित: नवंबर 13, 2025 03:06 pm । स्तुति

नई टाटा सिएरा का पहले आईसीई वर्जन पेश किया जाएगा और फिर कंपनी इसका इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च करेगी

2025 टाटा सिएरा को भारत में 25 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। इस गाड़ी की बुकिंग कई सारी डीलरशिप्स ने अनऑफिशियल तौर पर लेनी शुरू कर दी है। टाटा सिएरा का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस और मारुति ग्रैंड विटारा से रहेगा। 1990 दशक के अंत और 2000 दशक की शुरुआत में सिएरा किसी आइकॉन से कम नहीं थी और अब यह गाड़ी एक ज्यादा मॉडर्न अवतार में वापसी कर रही है।'

हाल ही में नई टाटा सिएरा को एक टीवी विज्ञापन में दिखाया गया है, जिसमें इसके इलेक्ट्रिक अवतार की झलक भी दिखाई गई है, जिसे टाटा जल्द ही लॉन्च करने की योजना बना सकती है। हालांकि, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विश्व कप विजेता टीम को सिएरा पहले ओनर के रूप में पहले ही नामित की जा चुकी है। अगर आप नई टाटा सिएरा को बुक कराने के उत्सुक हैं तो यहां इसके बारे में देख सकते हैं :-

डिजाइन

टाटा सिएरा की अपनी अलग ही पहचान थी और अब टाटा ने नए मॉडल के साथ भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की है। टाटा ने इसका एक्सटीरियर लेआउट ओरिजिनल सिएरा की तरह रखा है, लेकिन इसमें कई मॉडर्न डिजाइन एलिमेंट दिए गए हैं जिसमें कनेक्टेड एलईडी लाइटिंग और डुअल-टोन अलॉय व्हील्स शामिल हैं। इसकी अल्पाइन विंडो की शेप पहले जैसी ही है, लेकिन यह पहले की तरह सिंगल ग्लास पीस नहीं है। अब तक सिएरा को आकर्षक येलो और रेड कलर में देखा गया है, अनुमान है कि इसमें और भी नए कलर ऑप्शन शामिल किए जा सकते हैं। अगर आप इसकी डिजाइन देखना चाहते हैं तो यहां क्लिक कर सकते हैं।

यहां देखें सिएरा ईवी का फर्स्ट लुक। इसमें आईसीई वर्जन के मुकाबले कई हल्के फुल्के बदलाव किए गए हैं।

इंटीरियर और फीचर

सिएरा का लेआउट बॉक्सी है, ऐसे में इससे स्पेशियस केबिन की उम्मीद की जा सकती है। केबिन के अंदर इसमें ब्लैक, बेज और व्हाइट कलर थीम दी गई है जो इसे काफी प्रीमियम फील देगी। इसका डैशबोर्ड काफी अपमार्केट है और इस पर इंफोटेनमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन और को-पैसेंजर एंटरटेनमेंट के लिए तीन कनेक्टेड डिस्प्ले दिए गए हैं। इसमें पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है जो इसे काफी मॉडर्न लुक देगा। इसमें फ्रंट और रियर पैसेंजर के लिए सेंटर आर्मरेस्ट की सुविधा दी गई है। इसमें टाटा की दूसरी कारों की तरह 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और क्लाइमेट कंट्रोल पैनल दिया गया है।

टीजर से कंफर्म हो चुका है कि इसमें डुअल-जोन ऑटो एसी, कई सारे ड्राइव मोड, 360-डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडीएएस जैसे फीचर दिए जाएंगे। सेफ्टी के लिए इसमें कई सारे एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर दिए जा सकते हैं।

इंजन ऑप्शन

नई टाटा सिएरा एसयूवी कार में नया 1.5-लीटर टीजीडीआई टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है। यही इंजन 9 दिसंबर को हैरियर और सफारी में भी शामिल किया जाएगा। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल ट्रांसमिशन* 6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी पावर 170 पीएस 118 पीएस टॉर्क 280 एनएम 260 एनएम

डीसीटी - डुअल क्लच ट्रांसमिशन

कीमत और मुकाबला

2025 टाटा सिएरा का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट और फोक्सवैगन टाइगन जैसी कॉम्पेक्ट एसयूवी कार से रहेगा। इस गाड़ी की कीमत 11 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है।