    2025 टाटा सिएरा: इसके इंटीरियर पर इन 13 तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर

    प्रकाशित: नवंबर 17, 2025 03:32 pm । भानु

    Tata Sierra

    2025 टाटा सिएरा से पर्दा उठ चुका है। और इससे पहले कि आप 25 नवंबर को इसकी कीमतों और वेरिएंट के बारे में जानें, कारमेकर ने हमें इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर डिज़ाइन की विस्तृत जानकारी दी है। हम पहले ही इसके एक्सटीरियर डिज़ाइन के बारे में बता चुके हैं, और इस रिपोर्ट में, हम आपको नई सिएरा के केबिन के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कि आखिर ये अंदर से दिखती कैसी है और इसमें कौन कौनसे फीचर्स दिए गए हैं। 

    डैशबोर्ड

    Tata Sierra
    Tata Sierra

    • 2025 सिएरा में बिल्कुल नया डैशबोर्ड लेआउट दिया गया है जो केबिन को एक प्रीमियम और फ्यूचरिस्टिक अहसास देता है। जाहिर है, यह टाटा का अब तक का सबसे बेहतरीन इंटीरियर डिज़ाइन है।
    • इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप है जिसमें डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक सेंट्रल इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक डेडिकेटेड को-पैसेंजर एंटरटेनमेंट स्क्रीन दी गई है। ये तीनों एक ही ग्लास पैनल में इंटीग्रेटेड हैं जो एक बेजोड़ लुक देता है।
    • डैशबोर्ड में बेज कलर के ऊपर कुछ कंट्रास्टिंग ब्लैक ट्रिम दी गई है, जो पूरी चौड़ाई में फैली हुई है और इसे एसी वेंट्स के आसपास और क्लाइमेट कंट्रोल पैनल के नीचे स्लीक क्रोम एक्सेंट के साथ जोड़ा गया है।

    Tata Sierra

    • कर्व और हैरियर जैसी अन्य टाटा कारों की तरह सिएरा में भी 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है।  इसमें ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल लगे हैं और बीच में एक ग्लॉस पैनल भी दिया गया है, जिस पर ब्रांड का लोगो दिखाई दे रहा है । इसके अलावा इसमें ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल लगे हैं। 

    छोटी डीटेल्स्

    • बीच वाले वेंट्स के नीचे की राउंड मैटल की स्ट्रिप, जो पूरी चौड़ाई में फैली एक, दरअसल एक साउंडबार है, जो सिएरा के 12-स्पीकर वाले जेबीएल ऑडियो सिस्टम का हिस्सा है।
    • गौर से देखें तो बाईं ओर 'डॉल्बी एटमॉस' लिखा हुआ नजर आएगा। 

    सीटें

    Tata Sierra

    • सिएरा में बेज और व्हाइट कलर की डुअल-टोन लेदरेट अपहोल्स्ट्री का इस्तेमाल किया गया है, जो केबिन को लाउंज जैसा प्रीमियम लुक देता है। सीटें मोटी और अच्छी कुशनिंग वाली हैं, जो बेहतरीन आराम प्रदान करती हैं।

    Tata Sierra

    • इसमें फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स दी गई हैं और ड्राइवर को अतिरिक्त सुविधा के लिए पावर एडजस्टमेंट की सुविधा भी मिलती है। को-पैसेंजर सीट पावर एडजस्टेबल नहीं है, लेकिन इसमें एक मैनुअल बॉस मोड दिया गया है जिसे पीछे बैठे यात्री ज़्यादा लेगरूम के लिए कंट्रोल कर सकते हैं।

    Tata Sierra
    Tata Sierra

    • पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए इसमें तीन एडजस्टेबल हेडरेस्ट (बीच में बैठने वाले के लिए एक अलग हेडरेस्ट) और एक फोल्डेबल सेंटर आर्मरेस्ट दिया गया है, जो लंबी यात्राओं में आराम का ध्यान रखता है। आर्मरेस्ट में अतिरिक्त सुविधा के लिए कपहोल्डर भी दिया गया है। सिएरा का केबिन असल में कितना बड़ा है, देखिए यहां। 

    Tata Sierra

    • पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए अलग से रियर एसी वेंट, आगे की सीट के पीछे की पॉकेट में कुछ स्टोरेज स्पेस, और पीछे की तरफ सनशेड दिए गए हैं जो उन्हें चिलचिलाती धूप में ड्राइविंग करते समय प्राइवेसी और सेफ्टी देते हैं। 

    छोटी डीटेल्स

    • सीटों पर बेज और ब्राउन कलर के डुअल-टोन शेड्स सीटों में कंट्रास्ट का एक हल्का सा अहसास जोड़ते हैं।
    • आगे की सीटों में अंडरथाई सपोर्ट भी दिया गया है; हालांकि, ऐसा लगता है कि उन्हें ठीक कर दिया गया है।

    फीचर्स और सेफ्टी

    Tata Sierra

    • सिएरा में फीचर्स की कोई कमी नहीं है। इसमें एक पैनोरमिक सनरूफ दी गई है जो रूफ के लगभग पूरे हिस्से पर फैली हुई है। ये काफी बड़ी है और भरपूर प्राकृतिक रोशनी देती है और केबिन में खुलेपन ​का अहसास कराती है।

    Tata Sierra

    • ऑडियो के लिए इसमें 12-स्पीकर वाले जेबीएल साउंड सिस्टम और साउंडबार दिया गया है। इसमें हैरियर और सफारी से लिया गया डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल और एक वायरलेस फ़ोन चार्जर भी दिया गया है।
    • पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, एक 360-डिग्री कैमरा, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, और एक लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) के तहत अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और लेन-कीपिंग असिस्ट जैसे फ़ीचर्स दिए गए हैं। अगर सिएरा का टेस्ट किया जाता है, तो हमें यकीन है कि इसे भारत एनकैप से 5 स्टार स्कोर मिलेगा। 
    • सिएरा की बॉडी में ढेरों मॉर्डन डिज़ाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं ताकि यह ज़्यादा मॉर्डन नजर आ सके।  अगर आप टाटा सिएरा के एक्सटीरियर डिज़ाइन को विस्तार से देखना चाहते हैं, तो आप हमारी डीटेल्ड फोटो गैलरी देख सकते हैं।

    इसके अलावा, इसमें कुछ दिलचस्प कलर के विकल्प भी रखे हैं, जिनके बारे में आप जानेंगे यहां। 

    बूट स्पेस

    Tata Sierra
    Tata Sierra

    • हालांकि टाटा ने 2025 सिएरा के बूट स्पेस के साइज के बारे में नहीं बताया है, लेकिन इसका बॉक्सी डिज़ाइन आपके सामान को रखने के लिए पर्याप्त जगह दे ही देगा। 
    • स्पेयर व्हील को एसयूवी के प्लेटफ़ॉर्म की सतह के नीचे लगाया गया है, जिससे बूट में ज़्यादा प्रैक्टिकल स्टोरेज स्पेस मिलता है।

    इंजन और ट्रांसमिशन 

    2025 Tata Sierra

    नई टाटा सिएरा गाड़ी में 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है। इसमें 1.5-लीटर डीजल इंजन भी मिल सकता है। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :- 

    इंजन

    1.5-लीटर टी-जीडीआई (डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल) 

    1.5-लीटर डीजल इंजन

    पावर  

    170 पीएस

    118 पीएस

    टॉर्क

    280 एनएम

    260 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी

    डीसीटी - डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 

    यदि आप ऑल-इलेक्ट्रिक पावरट्रेन चाहते हैं तो टाटा सिएरा ईवी को देख सकते हैं।  

    संभावित कीमत और मुकाबला

    2025 Tata Sierra

    टाटा सिएरा कार की कीमत से 25 नवंबर के दिन पर्दा उठाया जाएगा। 2025 टाटा सिएरा की कीमत 11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। नई टाटा सिएरा एसयूवी का पहला बैच भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विश्व कप विजेता टीम को दिया जाएगा। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट और फोक्सवैगन टाइगन जैसी कॉम्पेक्ट एसयूवी कार से रहेगा।

    टाटा सिएरा पर अपना कमेंट लिखें

2 कमेंट्स

    2 कमेंट्स
    1
    A
    adarsh maurya
    Nov 16, 2025, 7:50:35 PM

    Best' look and quality

      U
      umakant
      Nov 15, 2025, 8:25:44 PM

      Any update on Punch facelift?

