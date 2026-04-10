2026 फोक्सवैगन टाइगन: जानिए एसयूवी कार की संभावित प्राइस, जल्द लॉन्च होगी
टाइगन जीटी और नॉन-जीटी दोनों वेरिएंट्स में आती है, और दो इंजन ऑप्शन दिए गए हैं
प्रकाशित: अप्रैल 10, 2026 05:16 pm । सोनू
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फोक्सवैगन ने फेसलिफ्ट टाइगन से पर्दा उठा दिया है, इसे आने वाले सप्ताह में लॉन्च किया जा सकता है और उसी समय इस एसयूवी कार की कीमत का खुलासा भी होगा। फेसलिफ्ट मॉडल में अपडेट एक्सटीरियर, नए केबिन के साथ कुछ नए फीचर और हल्के-फुल्के इंजन अपडेट किए गए हैं।
2026 फॉक्सवैगन टाइगन सात वेरिएंट: कंफर्टलाइन, हाइलाइन, हाइलाइन प्लस, टॉपलाइन, जीटी लाइन, जीटी प्लस क्रोम और जीटी प्लस स्पोर्ट में मिलेगी। सामने आई जानकारी के आधार पर हमने 2026 फोक्सवैगन टाइगन की प्राइस का एक अनुमान लगाया है, जो कुछ इस प्रकार हो सकती है:
2026 फोक्सवैगन टाइगन प्राइस (संभावित)
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वेरिएंट
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1-लीटर टर्बो-पेट्रोल
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1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल
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एमटी
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एटी
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डीसीटी
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कंफर्टलाइन
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10.99 लाख रुपये
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हाइलाइन
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12.79 लाख रुपये
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14.29 लाख रुपये
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हाइलाइन प्लस
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14.19 लाख रुपये
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15.69 लाख रुपये
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जीटी लाइन
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14.59 लाख रुपये
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16.09 लाख रुपये
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टॉपलाइन
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16.19 लाख रुपये
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17.59 लाख रुपये
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जीटी प्लस क्रोम
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18.99 लाख रुपये
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जीटी प्लस स्पोर्ट
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19.19 लाख रुपये
एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कनवर्टर), डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)
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जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, आपको चार रेगुलर वेरिएंट्स और तीन जीटी वेरिएंट्स मिलते हैं। ऑटोमैटिक का विकल्प हाइलाइन वेरिएंट से मिलना शुरू होता है।
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दो टॉप मॉडल में आपको केवल 1.5-लीटर इंजन मिलता है।
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हमें उम्मीद है कि टाइगन 1-लीटर की कीमत 10.99 लाख रुपये से 17.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है।
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1.5-लीटर इंजन वाले मॉडल की प्राइस 18.99 लाख रुपये से शुरू हो सकती है।
आइए अब लॉन्च से पहले 2026 टाइगन के फीचर और इंजन के बारे में जानते हैं:
2026 फॉक्सवैगन टाइगन फीचर और इंजन
फोक्सवैगन टाइगन न्यू मॉडल में काफी सारे फीचर दिए गए हैं, जिनमें एआई असिस्टेंट के साथ 10-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, नया 10.25-इंच डिजिटल क्लस्टर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, और एक 8-स्पीकर साउंड सिस्टम शामिल है। इसमें आपको आगे वेंटिलेटेड और पावर्ड सीटें, एक वायरलेस फोन चार्जर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एक एयर प्यूरीफायर, एक पैनोरमिक सनरूफ (नया), और एम्बिएंट लाइटिंग भी मिलती है।
सेफ्टी फीचर में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए), और एक रिवर्स पार्किंग कैमरा शामिल है।
आप 2026 फॉक्सवैगन टाइगन की फोटो गैलरी में इसके बारे में विस्तार से जान सकते हैं। फॉक्सवैगन ने नई टाइगन के वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन का खुलासा भी कर दिया है।
नई टाइगन एसयूवी कार के इंजन और गियरबॉक्स इस प्रकार हैं:
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इंजन
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1-लीटर टर्बो-पेट्रोल
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1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल
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पावर
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115 पीएस
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150 पीएस
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टॉर्क
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178 एनएम
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250 एनएम
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गियरबॉक्स
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6-स्पीड मैनुअल / 8-स्पीड एटी (नया)
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7-स्पीड डीसीटी
डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन
कंपेरिजन
नई टाइगन की बुकिंग 11,000 रुपये टोकन राशि के साथ शुरू हो गई है। इसे महीने के आखिर तक लॉन्च किया जा सकता है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा, टोयोटा हाइराइडर, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट, एमजी एस्टर, होंडा एलिवेट, और रेनो डस्टर से रहेगा।
अगर आप नई और पुरानी टाइगन के बीच अंतर जानना चाहते हैं तो यह स्पोर्टी देखें।