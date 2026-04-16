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    विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 फोटो गैलरी: नई इलेक्ट्रिक कार में क्या कुछ खास मिलता है, जानिए यहां

    विनफास्ट की नई इलेक्ट्रिक एमपीवी कार में स्पेस, प्रैक्टिकैलिटी और साफ-सुथरे व मॉडर्न डिजाइन पर ध्यान केंद्रित है

    प्रकाशित: अप्रैल 16, 2026 12:57 pm । सोनू

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    VinFast VF MPV 7

    विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 भारत में लॉन्च हो गई है, इसकी कीमत 24.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इसके साथ ही कंपनी ने भारत में तेजी से बढ़ते एमपीवी सेगमेंट में एंट्री ले ली है। इसमें स्पेस, प्रैक्टिकैलिटी और डिजाइन पर ध्यान केंद्रित है, यह थ्री-रो इलेक्ट्रिक कार प्राइवेट और फ्लीट ऑपरेटर दोनों तरह के ग्राहकों के लिए बनाई गई है।

    अगर आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो यहां तस्वीरों के जरिए विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 के डिजाइन, केबिन, फीचर और ओवरऑल पैकेज पर एक नजर डालें:

    डिजाइन

    वीएफ एमपीवी 7 में विनफास्ट की ग्लोबल डिजाइन अप्रोच अपनाई गई है, लेकिन इसे एक बड़े और ज्यादा प्रैक्टिकल एमपीवी के रूप में ढाला गया है।

    आगे का डिजाइन

    • सामने की तरफ एमपीवी कार में एक खास एलईडी डीआरएल स्ट्रिप दी गई है जो गाड़ी की पूरी चौड़ाई तक फैली है। इसके बीच में विनफास्ट लोगो है, ठीक वैसे ही जैसे वीएफ 6 और वीएफ 7 में है। इससे इसे साफ-सुथरा और मॉडर्न लुक मिलता है।

    VinFast VF MPV 7
    VinFast VF MPV 7

    • हेडलाइटें बंपर पर थोड़ा नीचे की तरफ हैं, जिससे ये आगे से ज्यादा लेयर्ड और अलग नजर आती है।

    • बंपर देखने में साधारण है, लेकिन इसमें कुछ बारीक डिटेल्स और एयर इनटेक दिया गया है, जो इसके पूरे डिजाइन में स्पोर्टीनेस का हल्का सा अहसास कराते हैं।

    • कुल मिलाकर, सामने से इसका लुक ज्यादा मॉडर्न और साफ-सुथरा है, जो फैमिली-फोकस पर्सनेलिटी से मेल खाता है।

    राय: स्प्लिट हेडलैंप सेटअप और कनेक्टेड एलईडी लाइटिंग एमपीवी कार को यूनीक लुक देते हैं। इसकी आदत पड़ने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन इससे कार को अलग दिखने में मदद मिलती है।

    साइड प्रोफाइल

    • साइड वाले हिस्से की बात करें तो यहां वीएफ एमपीवी 7 में ऊंचा स्टांस और लंबा व्हीलबेस है, ये दोनों ही चीजें स्पेशियस केबिन की तरफ इशारा करती हैं। 

    VinFast VF MPV 7
    VinFast VF MPV 7

    • राइडिंग के लिए इसमें बड़े अलॉय व्हील दिए गए हैं जिन पर व्हील आर्क भी है जो इसे शानदार रोड़ प्रजेंस देते हैं। एयरोडायनामिक्स को बेहतर करने के लिए इनमें एयरो व्हील कवर भी दिए गए हैं।

    • इसकी बॉडी में साफ-सुथरी लाइनें हैं जिनमें फालतू की चीजें नहीं हैं, साथ ही इसके निचले हिस्से में ब्लैक क्लेडिंग दी गई है जो इसे एसयूवी जैसी मजबूती देती हैं।

    VinFast VF MPV 7
    VinFast VF MPV 7

    • चार्जिंग पोर्ट आगे वाले फेंडर पर दिया गया है, जिससे तंग पार्किंग स्पेस में भी इसे इस्तेमाल करना आसान हो जाता है।

    पीछे का डिजाइन

    • पीछे की तरफ भी एमपीवी कार में साफ-सुथरी डिजाइन अप्रोच अपनाई गई है, यहां आगे की तरह कनेक्टेड एलईडी लाइट बार दी गई है।

    VinFast VF MPV 7

    • टेलगेट डिजाइन सिंपल और अपराइट है, जिससे बूट स्पेस को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने में मदद मिलती है।

    • आपको रूफ-माउंटेड स्पॉइलर और रिफ्लेक्टर के साथ पीछे अच्छे से इंटीग्रेटेड बंपर भी मिलता है।

    • कुल मिलाकर इसका पीछे का डिजाइन काफी फंक्शनल लगता है, जिसमें चीजों को दिलचस्प बनाने के लिए काफी स्टाइल भी है।

    साइज और बूट स्पेस

    विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 एक बड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, जिससे इसमें तीनों पंक्ति में अच्छा स्पेस मिलता है।

    लंबाई: 4740 मिलीमीटर । चौड़ाई: 1872 मिलीमीटर । ऊंचाई: 1734 मिलीमीटर । व्हीलबेस: 2840 मिलीमीटर

    इसका बूट स्पेस करीब 126 लीटर है, जिसे तीसरी पंक्ति की सीटों को फोल्ड करके 1240 लीटर तक बढ़ाया जा सकता है।

    VinFast VF MPV 7

    जगह पर फोकस: अपने लंबे व्हीलबेस और ऊंचे डिजाइन के साथ, वीएफ एमपीवी 7 में अच्छे केबिन स्पेस पर ध्यान दिया गया है, जिसका फायदा सभी तीनों पंक्ति में मिलेगा।

    केबिन

    • वीएफ एमपीवी 7 के अंदर कदम रखते ही आपको सिंपल और साफ-सुथरा केबिन लेआउट मिलता है।

    VinFast VF MPV 7

    • डैशबोर्ड पर एक बड़ी फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन है, और इसमें काफी कम फिजिकल बटन दिए गए हैं।

    VinFast VF MPV 7

    • इलेक्ट्रिक कार के ज्यादातर फंक्शन स्क्रीन या स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स से कंट्रोल होते हैं, हमारी राय में यह सबसे अच्छा तरीका नहीं है।

    VinFast VF MPV 7
    VinFast VF MPV 7

    • स्टीयरिंग व्हील कॉम्पैक्ट है और इसमें मीडिया व ड्राइविंग फंक्शन के लिए कंट्रोल्स दिए गए हैं।

    दिलचस्प बात:

    गियर सिलेक्टर स्टीयरिंग कॉलम पर लगा है, जिससे सेंटर कंसोल खाली है।

    • सेंटर कंसोल में नीचे अतिरिक्त स्टोरेज हैं, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए काफी उपयोगी हैं।

    VinFast VF MPV 7

    • केबिन का लेआउट काफी साफ-सुथरा है, जिसमें स्टाइल को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने के बजाय स्पेस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है।

    सीटिंग और प्रैक्टिकैलिटी

    • वीएफ एमपीवी 7 को 7 सीटर लेआउट (2+3+2) में पेश किया गया है, जो इसे बड़े परिवार के लिए उपयुक्त बनाती है।

    VinFast VF MPV 7

    • इसकी दूसरी पंक्ति में अच्छा लेगरूम मिलता है और इसे ज्यादा आराम के लिए आगे-पीछे खिसकाया या पीछे की तरफ झुकाया जा सकता है।

    VinFast VF MPV 7

    • तीसरी पंक्ति की सीट छोटे सफर या कम उम्र के लोगों के लिए ज्यादा उपयुक्त है, जो इस सेगमेंट की गाड़ियों में आम बात है।

    • केबिन में कई जगह पर सामान रखने के लिए स्टोरेज स्पेस दिए गए हैं, साथ ही पैसेंजर के लिए चार्जिंग ऑप्शन और कप होल्डर भी मौजूद हैं।

    फीचर और सेफ्टी

    वीएफ एमपीवी 7 में लंबी-चौड़ी फीचर लिस्ट के बजाए जरूरी फीचर्स पर ध्यान दिया गया है।

    VinFast VF MPV 7

    • इसके प्रमुख फीचर में एक 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 4-स्पीकर साउंड सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, और वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी शामिल है।

    VinFast VF MPV 7

    • अन्य सुविधाओं में आगे पावर्ड सीटें, कई चार्जिंग पोर्ट्स और पीछे एसी वेंट्स शामिल हैं।

    VinFast VF MPV 7

    • सुरक्षा के लिए इसमें 4 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ईबीडी के साथ एबीएस, ट्रेक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, और एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया गया है।

    VinFast VF MPV 7

    • वेरिएंट के हिसाब से इसमें 360 डिग्री कैमरा और पार्किंग सेंसर दिए गए हैं।

    सिंपल केबिन लेआउट: इसका केबिन काफी साफ-सुथरा है जिसमें बहुत कम फिजिकल बटन दिए गए हैं। हालांकि यह देखने में मॉडर्न है, लेकिन कुछ यूजर्स इस्तेमाल में आसान होने की वजह से फिजिकल कंट्रोल्स को प्राथमिकता दे सकते हैं।

    विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7: बैटरी पैक, मोटर और रेंज

    वीएफ एमपीवी 7 के स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

    बैटरी पैक

    60.13 केडब्ल्यूएच

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या

    1

    फुल चार्ज में रेंज (एमआईडीसी सर्टिफाइड)

    517 किलोमीटर

    पावर

    204 पीएस

    टॉर्क

    280 एनएम

    ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव

    प्राइस और कंपेरिजन

    विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 की कीमत 24.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, इसे तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक एमपीवी कार सेगमेंट में उतारा गया है।

    विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 का सीधा मुकाबला किआ कैरेंस क्लाविस ईवी और बीवाईडी ईमैक्स 7 से है। इसे महिंद्रा एक्सईवी 9एस के विकल्प के रूप में भी चुना जा सकता है। इसके अलावा टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस और मारुति इनविक्टो जैसी आईसीई पावर्ड एमपीवी के इलेक्ट्रिक विकल्प के तौर पर भी खरीदा जा सकता है।

    यह भी देखें: विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 ऑन रोड प्राइस

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