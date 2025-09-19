सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    प्रीमियम हैचबैक कार सेल्स रिपोर्ट : अगस्त 2025 में मारुति बलेनो रही सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार, जानिए दूसरी कारों को मिले कितने बिक्री के आंकड़े

    संशोधित: सितंबर 19, 2025 06:06 pm | स्तुति

    52 Views
    • Write a कमेंट

    इस सेगमेंट की मंथली सेल्स एक जैसी बनी हुई है, जिसमें से सभी गाड़ियों की मासिक सेल्स में थोड़ी वृद्धि दर्ज की गई

    Premium hatchback sales in August 2025

    प्रीमियम हैचबैक कारों की सेल्स एक जैसी बनी हुई है, मारुति बलेनो अगस्त 2025 की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। इस गाड़ी की सेल्स मुकाबले में मौजूद सभी कारों की कुल सेल्स के बराबर रही। हुंडई आई20 की मासिक ग्रोथ पॉजिटिव दर्ज की गई, लेकिन इसकी सालाना सेल्स में सबसे ज्यादा गिरावट आई है। यहां देखें प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की अगस्त 2025 की सेल्स रिपोर्ट :- 

    मॉडल 

    अगस्त 2025

    जुलाई 2025

    अगस्त 2024

    मासिक सेल्स (%)

    सालाना सेल्स (%)

    मारुति बलेनो

    12,549

    12,503

    12,485

    कोई अंतर नहीं 

    टोयोटा ग्लैंजा

    5,102

    5,019

    4,624

    2

    10

    टाटा अल्ट्रोज

    3,959

    3,905

    3,031

    1

    31

    हुंडई आई20 (आई20 एन लाइन समेत)  

    3,634

    3,396

    4,913

    7

    -26

    कुल

    25,244

    24,823

    25,053

    2

    1

    Maruti Baleno

    • मारुति बलेनो 12,500 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री के साथ अगस्त 2025 की सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रीमियम हैचबैक कार रही। इस गाड़ी की मासिक सेल्स में कोई अंतर देखने को नहीं मिला, जबकि इसकी सालाना सेल्स में 1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 

    Toyota Glanza

    • अगस्त 2025 में टोयोटा ग्लैंजा दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रीमियम हैचबैक कार रही। पिछले महीने इस गाड़ी की 5,100 से ज्यादा यूनिट्स बिकीं। इस हैचबैक कार की मासिक सेल्स में 2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई, जबकि इसकी सालाना सेल्स 10 प्रतिशत तक बढ़ गई है।  

    Tata Altroz front

    • टाटा अल्ट्रोज फेसलिफ्ट लिस्ट में तीसरी पोजिशन पर रही। पिछले महीने इस हैचबैक कार की 4,000 से भी कम यूनिट्स बिकीं। इस गाड़ी की मासिक सेल्स 1 प्रतिशत बढ़ी है, जबकि इसकी सालाना सेल्स में 31 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है।

    Hyundai i20

    • हुंडई आई20 (आई20 एन लाइन समेत) गाड़ी 3,600 यूनिट्स की बिक्री के साथ चौथी सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रीमियम हैचबैक कार रही। इसकी मासिक सेल्स 7 प्रतिशत बढ़ी है, जबकि सालाना सेल्स में 26 प्रतिशत की गिरावट आई है। 

    • जुलाई 2025 के मुकाबले अगस्त 2025 में इस सेगमेंट की कुल सेल्स 2 प्रतिशत बढ़ी है।   

    was this article helpful ?

    मारुति बलेनो पर अपना कमेंट लिखें

    explore similar कारें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग हैचबैक कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    प्रीमियम हैचबैक कार सेल्स रिपोर्ट : अगस्त 2025 में मारुति बलेनो रही सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार, जानिए दूसरी कारों को मिले कितने बिक्री के आंकड़े
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है