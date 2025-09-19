प्रीमियम हैचबैक कार सेल्स रिपोर्ट : अगस्त 2025 में मारुति बलेनो रही सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार, जानिए दूसरी कारों को मिले कितने बिक्री के आंकड़े

52 Views

संशोधित: सितंबर 19, 2025 06:06 pm | स्तुति

इस सेगमेंट की मंथली सेल्स एक जैसी बनी हुई है, जिसमें से सभी गाड़ियों की मासिक सेल्स में थोड़ी वृद्धि दर्ज की गई

प्रीमियम हैचबैक कारों की सेल्स एक जैसी बनी हुई है, मारुति बलेनो अगस्त 2025 की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। इस गाड़ी की सेल्स मुकाबले में मौजूद सभी कारों की कुल सेल्स के बराबर रही। हुंडई आई20 की मासिक ग्रोथ पॉजिटिव दर्ज की गई, लेकिन इसकी सालाना सेल्स में सबसे ज्यादा गिरावट आई है। यहां देखें प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की अगस्त 2025 की सेल्स रिपोर्ट :-

मॉडल अगस्त 2025 जुलाई 2025 अगस्त 2024 मासिक सेल्स (%) सालाना सेल्स (%) मारुति बलेनो 12,549 12,503 12,485 कोई अंतर नहीं 1 टोयोटा ग्लैंजा 5,102 5,019 4,624 2 10 टाटा अल्ट्रोज 3,959 3,905 3,031 1 31 हुंडई आई20 (आई20 एन लाइन समेत) 3,634 3,396 4,913 7 -26 कुल 25,244 24,823 25,053 2 1

मारुति बलेनो 12,500 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री के साथ अगस्त 2025 की सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रीमियम हैचबैक कार रही। इस गाड़ी की मासिक सेल्स में कोई अंतर देखने को नहीं मिला, जबकि इसकी सालाना सेल्स में 1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

अगस्त 2025 में टोयोटा ग्लैंजा दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रीमियम हैचबैक कार रही। पिछले महीने इस गाड़ी की 5,100 से ज्यादा यूनिट्स बिकीं। इस हैचबैक कार की मासिक सेल्स में 2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई, जबकि इसकी सालाना सेल्स 10 प्रतिशत तक बढ़ गई है।

टाटा अल्ट्रोज फेसलिफ्ट लिस्ट में तीसरी पोजिशन पर रही। पिछले महीने इस हैचबैक कार की 4,000 से भी कम यूनिट्स बिकीं। इस गाड़ी की मासिक सेल्स 1 प्रतिशत बढ़ी है, जबकि इसकी सालाना सेल्स में 31 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है।