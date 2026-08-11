महिंद्रा एक्सईवी 9एस vs एक्सयूवी 7एक्सओ : रनिंग कॉस्ट कंपेरिजन
एक डीजल गाड़ी है जिसे खरीदना काफी सस्ता है, लेकिन ईवी का खर्च समय के साथ काफी कम आता है।
-
- Write a कमेंट
महिंद्रा एक्सईवी 9एस और एक्सयूवी 7एक्सओ डीजल मॉडल की कीमत के बीच अंतर 5 लाख रुपये के आसपास का है। पहली नजर में डीजल गाड़ी आपको बेहतर लग सकती है, लेकिन ईवी को चलाने का खर्चा काफी कम होता है, जिससे ज्यादा कीमत की भरपाई हो सकती है। एक डाटा पर आधारित नतीजे तक पहुंचने के लिए, हमने महिंद्रा एक्सईवी 9एस पैक थ्री अबव और महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्सएल डीजल ऑटोमैटिक वेरिएंट की तुलना की। इन दोनों ही एसयूवी को एक ही रास्ते पर और एक जैसी स्थितियों में चलाया गया ताकि असल में रनिंग कॉस्ट का पता चल सके और यह तय किया जा सके कि इलेक्ट्रिक वर्जन लेना फायदेमंद है या नहीं।
टेस्ट कंडीशन
इस तुलना के नतीजों को समझने के लिए, यह जानना जरूरी है कि टेस्ट किन परिस्थितियों में किया गया। महिंद्रा एक्सईवी 9एस और एक्सयूवी 7एक्सओ डीजल दोनों को एक ही समय पर, एक ही रूट पर लगभग 150 किलोमीटर तक चलाया गया। टेस्ट के दौरान दोनों गाड़ियों की स्पीड समान रखी गई थी। इसके अलावा, दोनों एसयूवी कार में एयर कंडीशनिंग (एसी) को 23°सेल्सियस टेम्प्रेचर पर सेट किया गया था, सीट वेंटिलेशन फीचर ऑन था और दोनों गाड़ियों में केवल ड्राइवर ही मौजूद था। यहां देखें नतीजे :-
महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ डीजल रनिंग कॉस्ट
इस तुलना के लिए महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ डीजल मॉडल को आधार बनाया गया, जिसमें इसकी फाइनल रनिंग कॉस्ट 8.68 रुपये प्रति किलोमीटर आई। यह लागत शहर और हाईवे ड्राइविंग के मिले-जुले पैटर्न पर आधारित है। यहां देखें इसकी जानकारी :-
|
पैरामीटर
|
आंकड़े
|
तय की गई दूरी
|
151.7 किलोमीटर
|
फ्यूल की खपत
|
13.39 लीटर
|
डीजल प्राइस
|
98.3 रुपये प्रति लीटर
|
कुल फ्यूल कॉस्ट
|
1,317 रुपये (करीब)
|
रनिंग कॉस्ट
|
8.68 प्रति किलोमीटर
महिंद्रा एक्सईवी 9एस रनिंग कॉस्ट
महिंद्रा एक्सईवी 9एस की रनिंग कॉस्ट बेहद कम रही। हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से, इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को चलाने का खर्च 2.58 रुपये प्रति किलोमीटर आता है। हालांकि, अगर केवल पब्लिक डीसी फास्ट चार्जर पर निर्भर रहें, तो यह खर्च बढ़कर 5.8 रुपये प्रति किलोमीटर हो जाता है। यह दिखाता है कि घर पर चार्जिंग की सुविधा होना ईवी ओनरशिप के खर्च को कितना कम कर सकता है। यह डीजल इंजन की तुलना में काफी सस्ती पड़ती है।
|
पैरामीटर
|
आंकड़े
|
तय की गई दूरी
|
154 किलोमीटर
|
इलेक्ट्रिसिटी की खपत
|
33.2 केडब्लूएच
|
होम चार्जिंग (12 रुपये प्रति यूनिट)
|
398.4 रुपये
|
रनिंग कॉस्ट (होम चार्जिंग)
|
2.58 रुपये प्रति किलोमीटर
|
फास्ट चार्जिंग कॉस्ट
|
896.6 रुपये
|
रनिंग कॉस्ट (फास्ट चार्जिंग)
|
5.8 रुपये प्रति किलोमीटर
रनिंग कॉस्ट कंपेरिजन
जब दोनों एसयूवी के रनिंग कॉस्ट की तुलना की जाती है, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। घर पर चार्ज करने पर एक्सईवी 9एस इलेक्ट्रिक, एक्सयूवी 7एक्सओ डीजल के मुकाबले प्रति किलोमीटर 6.1 प्रति रुपये की सीधी बचत करती है। यह एक बहुत बड़ा अंतर है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका रोज का सफर लंबा रहता है। नीचे दी गई टेबल इस अंतर को और स्पष्ट करती है:
|
मॉडल
|
रनिंग कॉस्ट
|
महिंद्रा एक्सईवी 9एस ( होम चार्जिंग)
|
2.58 रुपये प्रति किलोमीटर
|
महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ डीजल
|
8.68 रुपये प्रति किलोमीटर
ब्रेक-इवन एनालिसिस
अब, आइए इन दो एसयूवी के बीच ब्रेक-ईवन पॉइंट का हिसाब लगाते हैं। हमनें इन दोनों एसयूवी के टॉप वर्जन की कीमतों की तुलना की है, जिनमें एक जैसे फीचर दिए गए हैं।
|
मॉडल
|
एक्स-शोरूम कीमत
|
महिंद्रा एक्सईवी 9एस पैक थ्री अबव
|
29.45 लाख रुपये
|
महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7एल डीजल एटी
|
24.11 लाख रुपये
-
कीमत में अंतर : 5,34,000 रुपये
-
बचत प्रति किलोमीटर : 6.1 रुपये
-
ब्रेक-ईवन डिस्टेंस : 5,34,000 रुपये / 6.1 रुपये = 87,540 किलोमीटर
किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी को खरीदते समय सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि उसकी ज्यादा कीमत, फ्यूल पर होने वाली बचत से कब तक वसूल होगी। इसे 'ब्रेक-ईवन पॉइंट' कहते हैं। इस मामले में एक्सईवी 9एस के टॉप वेरिएंट (पैक थ्री अबव) की एक्स-शोरूम कीमत 29.45 लाख रुपये है, जबकि एक्सयूवी 7एक्सओ का टॉप डीजल एटी वेरिएंट (एएक्स7एल) की कीमत 24.11 लाख रुपये है। दोनों के बीच 5.34 लाख रुपये का सीधा अंतर है। इस अतिरिक्त लागत को 6.1 रुपये प्रति किलोमीटर की बचत से भाग देने पर ब्रेक-ईवन पॉइंट लगभग 87,540 किलोमीटर आता है। इसका मतलब है कि लगभग 87,500 किलोमीटर चलाने के बाद महिंद्रा एक्सईवी 9एस अपनी ज़्यादा कीमत की भरपाई सिर्फ रनिंग कॉस्ट में हुई बचत से ही कर लेगी।
अतिरिक्त कीमत वसूलने में कितना समय लगेगा?
बचत शुरू होने में कितना समय लगेगा, यह जानने के लिए हमें इसके इस्तेमाल पर ध्यान देना होगा। यहां एक्सईवी 9एस के अलग-अलग मासिक इस्तेमाल के आधार पर एक जानकारी दी गई है:-
|
मंथली रनिंग
|
सालाना बचत
|
ब्रेक-ईवन तक पहुंचने में लगने वाला समय
|
1,000 किलोमीटर/महीने
|
73,200 रुपये
|
7.3 साल
|
2,000 किलोमीटर/महीने
|
1,46,400 रुपये
|
3.64 साल
|
3,000 किलोमीटर/महीने
|
2,19,600 रुपये
|
2.43 साल
-
1,000 किमी प्रति माह चलाने पर: अगर आपकी मंथली ड्राइविंग कम है, तो 87,540 किलोमीटर का आंकड़ा छूने में लगभग 7.3 साल लगेंगे।
-
2,000 किमी प्रति माह चलाने पर: औसत सिटी यूजर के लिए, यह समय घटकर आधा यानि लगभग 3.64 साल रह जाता है।
-
3,000 किमी प्रति माह चलाने पर: जिनका काम लंबी दूरी के सफर से जुड़ा है, वे यह कीमत सिर्फ 2.43 साल में ही वसूल सकते हैं।
यह दिखाता है कि आपकी ड्राइविंग जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक गाड़ी उतनी ही जल्दी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी।
कारदेखो का क्या है कहना...
यह एनालिसिस पूरी तरह से रनिंग कॉस्ट पर आधारित है, लेकिन गाड़ी की कुल ओनरशिप कॉस्ट में सर्विसिंग, इंश्योरेंस और रीसेल वैल्यू जैसे अन्य फैक्टर भी शामिल होते हैं। महिंद्रा एक्सईवी 9एस उन ग्राहकों के लिए एक समझदारी भरा विकल्प है जिनकी मंथली ड्राइविंग ज्यादा रहती है और जिनके पास घर या ऑफिस में चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध है। लंबी अवधि में यह निश्चित रूप से सस्ती पड़ेगी।
वहीं, जिन ग्राहकों की मंथली रनिंग कम है उनके लिए महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ डीजल एक ज्यादा प्रैक्टिकल विकल्प है। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि कई राज्य सरकारें इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर रोड टैक्स में सब्सिडी देती हैं, जिससे एक्सईवी 9एस की ऑन-रोड कीमत का अंतर और भी कम हो सकता है।