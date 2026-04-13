भारत में 50 लाख रुपये से कम कीमत में उपलब्ध टॉप 5 एसयूवी कार, एक जल्द होगी लॉन्च

भारत में फुल साइज एसयूवी सेगमेंट एक बेहद प्रतिस्पर्धी और फीचर-रिच सेगमेंट के रूप में विकसित हो चुका है, जहां ग्राहक परफॉर्मेंस, कंफर्ट, टेक्नोलॉजी और लंबे समय तक के भरोसे के मजबूत मिश्रण की उम्मीद करते हैं।

विश्वसनीय लैडर-फ्रेम एसयूवी से लेकर मॉर्डन, टेक्नोलॉजी-फर्स्ट मोनोकोक पेशकशों तक, यह सेगमेंट अब विभिन्न जरूरतों और ड्राइविंग पैटर्न को पूरा करता है। चाहे हाईवे पर कंफर्ट हो, पारिवारिक उपयोगिता हो या ऑफ-रोड क्षमता, हर तरह के ग्राहकों के लिए एक एसयूवी मौजूद है। और जब यह सेगमेंट अच्छी तरह से स्थापित लग रहा था, तभी एक नए प्रतियोगी ने इस पहले से ही डायनैमिक सेगमेंट में दिलचस्पी जगाना शुरू कर दिया है। तो यहां हमारी 5 सबसे बेहतरीन एसयूवी हैं जिन पर आपको जरूर विचार करना चाहिए:

जीप मेरेडियन

कीमत: 23.33 लाख रुपये से लेकर 35.95 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

जीप मेरिडियन अपनी प्रीमियम, लाइफस्टाइल-ओरिएंटेड एसयूवी के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए है, जो रोजमर्रा की उपयोगिता को असली एसयूवी की क्षमताओं के साथ जोड़ती है। इसमें जीप की जानी-पहचानी स्टाइलिंग, सिग्नेचर सेवन-स्लॉट ग्रिल और दमदार रोड प्रेजेंस है, साथ ही कंफर्ट, टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फीचर्स को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

मेरिडियन में 2-लीटर टर्बो-डीजल इंजन लगा है जो 170 पीएस और 350 एनएम का पावर एवं टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड मैनुअल या 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है और वेरिएंट के अनुसार इसमें फ्रंट व्हील ड्राइव (एफडब्ल्यूडी) और ऑल-व्हील ड्राइव (एडब्ल्यूडी) दोनों विकल्प उपलब्ध हैं।

एसयूवी के इंटीरियर में 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें मिलती हैं। सेफ्टी के लिए इसमें छह एयरबैग, ईएससी, 360-डिग्री कैमरा और लेवल 1 एडीएएस दिए गए हैं।

स्कोडा कोडिएक

कीमत: 39.99 लाख रुपये से लेकर 46.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

स्कोडा कोडिएक ने भारत में अपने दूसरे जनरेशन अवतार में ब्रांड की फ्लैगशिप 7-सीटर एसयूवी के रूप में प्रवेश किया है। इसमें ज्यादा प्रीमियम डिजाइन, बेहतर एयरोडायनैमिक्स और काफी अपडेटेड फीचर्स दिए गए हैं।

कोडिएक के इंडियन वर्जन में 2-लीटर टीएसआई टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है जो लगभग 201 पीएस और 320 एनएम का पावर जनरेट करता है। यह इंजन 7-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स और स्टैंडर्ड ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आता है, जो बेहतरीन परफॉर्मेंस और हर मौसम में चलने की क्षमता पर केंद्रित है।

इस कार की प्रमुख फीचर्स में 13 इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पावर से चलने वाली, वेंटिलेटेड और मसाज वाली फ्रंट सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग और 13 स्पीकर वाला कैंटन साउंड सिस्टम शामिल हैं। साथ ही, इसमें 9 एयरबैग, ईएससी, हिल स्टार्ट असिस्ट, 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर और पार्क असिस्ट सिस्टम जैसे सेफ्टी टेक्नोलॉजी भी दी गई है।

फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन

कीमत: 46.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

फॉक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन भारत के लिए ब्रांड की नई फ्लैगशिप 7-सीटर एसयूवी है। इसमें यूरोपियन डिजाइन की झलक मिलती है, साथ ही इसमें नीचे की ओर झुका हुआ स्टांस, कनेक्टेड हेडलैंप और टेललैंप क्लस्टर और 19 इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं।

टेरॉन आर-लाइन में 2-लीटर टीएसआई टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा है जो लगभग 204 पीएस और 320 एनएम का पावर जनरेट करता है। यह इंजन 7-स्पीड डीएसजी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम से लैस है। यह गाड़ी 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 7.3 सेकंड में पकड़ लेती है, जो इसके साइज के बावजूद इसके परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड कैरेक्टर को दर्शाता है।

अन्य मॉर्डन फॉक्सवैगन एसयूवी की तरह, टेरॉन आर-लाइन में भी प्रीमियम और फीचर्स से भरपूर केबिन मिलता है, जिसमें 15-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, हेड्स-अप डिस्प्ले, थ्री-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, मेमोरी, मसाज और वेंटिलेशन फंक्शन के साथ 12-वे एडजस्टमेंट वाली फ्रंट सीटें और 700 वॉट का हरमन कार्डन साउंड सिस्टम शामिल है। सेफ्टी के लिए इसमें 9 एयरबैग, ईएससी, हिल स्टार्ट असिस्ट, ऑटो-होल्ड के साथ ईपीबी, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, लेवल 2 एडीएएस और 360-डिग्री कैमरा दिया गया है।

टोयोटा फॉर्च्यूनर

कीमत: 34.76 लाख रुपये से लेकर 50.46 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

टोयोटा फॉर्च्यूनर भारत में सबसे दमदार फुल-साइज़ एसयूवी में से एक बनी हुई है, जो अपनी मज़बूत बनावट, बेहतरीन विश्वसनीयता और दमदार स्टाइलिंग के लिए जानी जाती है। इसके स्टाइल में एक बड़ी ग्रिल, शार्प हेडलाइट्स और बड़े टायर शामिल हैं।

फॉर्च्यूनर में आपको तीन इंजन विकल्प मिलते हैं। इनमें 2.7 लीटर का नैचुरल पेट्रोल इंजन है जो 166 पीएस पावर और 245 एनएम टॉर्क जनरेट करता है और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से लैस है। इसके अलावा, इसमें 2.8 लीटर का डीजल इंजन भी दिया गया है जो 204 पीएस पावर और 500 एनएम तक का टॉर्क जनरेट करता है। यह 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्पों के साथ उपलब्ध है। ऑफ-रोड इस्तेमाल के लिए, फॉर्च्यूनर के 4x4 वेरिएंट में लो-रेंज ट्रांसफर केस के साथ एक डेडिकेटेड 4 व्हील ड्राइव सिस्टम और कई ड्राइव मोड दिए गए हैं।

अंदर की तरफ, इसमें 8 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, 11 स्पीकर वाला जेबीएल साउंड सिस्टम, वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल और उच्च वेरिएंट में पावर ड्राइवर सीट मिलती है। सेफ्टी फीचर्स में 7 एयरबैग, ईएससी, हिल स्टार्ट असिस्ट, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, रियर व्यू कैमरा, ट्रैक्शन कंट्रोल और 360-डिग्री कैमरा शामिल हैं।

एमजी मैजेस्टर

संभावित कीमत: 45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

एमजी मैजेस्टर को जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया की नई फ्लैगशिप एसयूवी के रूप में लॉन्च किया गया है, जो ग्लॉस्टर से ऊपर के सेगमेंट में आती है। यह लैडर-फ्रेम प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है और इसे ग्लॉस्टर के बड़े, ज्यादा प्रीमियम और अधिक सक्षम विकल्प के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें दमदार रोड प्रजेंस, केबिन स्पेस और ऑफ-रोड क्षमता पर विशेष ध्यान दिया गया है।

इसमें 2 लीटर का ट्विन-टर्बो डीजल इंजन लगा है जो 215 पीएस की पावर और 478 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, और ये 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से लैस है। एसयूवी को अलग-अलग सतहों पर बेहतर कंट्रोल के लिए रियर व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव दोनों कॉन्फ़िगरेशन में पेश किया गया है।

अंदर की तरफ, इसमें 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 12.3 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 12 तरह से एडजस्ट होने वाली पावर, वेंटिलेटेड और मसाज वाली फ्रंट सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, ट्राई-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जर, 12 स्पीकर वाला जेबीएल साउंड सिस्टम, 64 कलर वाली एम्बिएंट लाइटिंग और पावर टेलगेट जैसे मॉर्डन फीचर्स से लैस केबिन है। सेफ्टी के लिए लेवल 2 एडीएएस, 6 एयरबैग, ईएससी, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, 540 डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं।