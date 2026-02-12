सभी
    फॉक्सवैगन टेरॉन आर लाइन vs टोयोटा फॉर्च्यूनर: कौनसी एसयूवी कार ज्यादा बेहतर है? जानिए यहां

    फॉक्सवैगन टेरॉन आर लाइन और टोयोटा फॉर्च्यूनर दोनों 7 सीटर एसयूवी कार हैं, लेकिन दोनों में अंदर और बाहर काफी सारे अंतर हैं

    प्रकाशित: फरवरी 12, 2026 11:22 am । सोनू

    Tayron Vs Fortuner

    अगले कुछ महीनों में हमें भारत के कार बाजार में कई नई एसयूवी देखने को मिलेंगी, जिनमें एक आगामी फॉक्सवैगन टेरॉन आर लाइन शाामिल होगी। इसे भारत में कंपनी की फ्लैगशिप एसयूवी कार के तौर पर पेश किया जाएगा और ये 7 सीटर लेआउट में आएगी। इसे फुल साइज एसयूवी सेगमेंट में पोजिशन किया जाएगा, जहां इसका मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर से रहेगा। यहां हमने स्पेसिफिकेशन के आधार पर फॉक्सवैगन टेरॉन आर लाइन और टोयोटा फॉर्च्यूनर का कंपेरिजन किया है, जिससे आपको अपने के लिए सही एसयूवी चुनने में मदद मिलेगी:

    टेरॉन आर लाइन vs फॉर्च्यूनर: साइज

     

    2026 फॉक्सवैगन टेरॉन आर लाइन

    टोयोटा फॉर्च्यूनर

    अंतर

    लंबाई

    4,792 मिलीमीटर

    4,795 मिलीमीटर

    - 3 मिलीमीटर

    चौड़ाई

    1,866 मिलीमीटर

    1,855 मिलीमीटर

    + 11 मिलीमीटर

    ऊंचाई

    1,665 मिलीमीटर

    1,835 मिलीमीटर

    - 170 मिलीमीटर

    व्हीलबेस

    2,789 मिलीमीटर

    2,745 मिलीमीटर

    + 44 मिलीमीटर

    • टेरॉन आर लाइन टोयोटा एसयूवी कार से 11 मिलीमीटर ज्यादा चौड़ी है और व्हीलबेस भी 44 मिलीमीटर ज्यादा बड़ा है।

    Volkswagen Tayron R-Line
    Toyota Fortuner

    • फॉर्च्यूनर की लंबाई (3 मिलीमीटर) और ऊंचाई (170 मिलीमीटर) ज्यादा है।

    Volkswagen Tayron R-Line
    Toyota Fortuner

    टेरॉन आर लाइन vs फॉर्च्यूनर: कलर ऑप्शन

    टेरॉन आर लाइन सात कलर में मिलेगी, वहीं टोयोटा फॉर्च्यूनर 6 कलर में मिलती है:

    2026 फॉक्सवैगन टेरॉन आर लाइन

    टोयोटा फॉर्च्यूनर

    नाइटशेड ब्लू

    अवांट-गार्डे ब्रॉन्ज

    अल्ट्रावॉयलेट

    सिल्वर मेटैलिक

    ग्रेनाडिला ब्लैक

    एटीट्यूड ब्लैक

    डॉल्फिन ग्रे

    स्पार्कलिंग ब्लैक क्रिस्टल शाइन

    ओरिक्स व्हाइट

    सुपर व्हाइट

    सिप्रेसिनो ग्रीन

    प्लैटिनम व्हाइट पर्ल

    ऑयस्टर सिल्वर

    टेरॉन आर लाइन और फॉर्च्यूनर दोनों में कुछ कलर कॉमन हैं जिनमें ब्लैक, सिल्वर और व्हाइट शामिल है, लेकिन अगर आप कुछ हटकर चाहते हैं तो फॉक्सवैगन एसयूवी कार में आपको यूनिक कलर ऑप्शन भी मिलेंगे। आप हमारी अलग से कवर की गई स्टोरी में फॉक्सवैगन टेरॉन आर लाइन के कलर ऑप्शन देख सकते हैं। हालांकि फॉर्च्यूनर में एक अवांट-गार्डे ब्रॉन्ज कलर के रूप में एक अलग कलर भी है।

    टेरॉन आर लाइन vs फॉर्च्यूनर: फीचर

    फीचर

    2026 फॉक्सवैगन टेरॉन आर लाइन

    टोयोटा फॉर्च्यूनर

    ऑटो एलईडी हेडलाइट

    ✅ (कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ

    अलॉय व्हील

    19-इंच ड्यूल-टोन

    18-इंच

    रूफ रेल्स

    सिल्वर फिनिश

    ✅ (फंक्शनल)

    एलईडी टेल लाइट

    अपहोल्स्ट्री

    लेदरेट

    लेदर

    सीटिंग लेआउट

    7-सीटर

    7-सीटर

    एम्बिएंट लाइटिंग

    30-कलर

    एक्सटेंडेड अंडरथाई सपोर्ट

    ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

    3-जोन

    2-जोन

    मसाज फंक्शन के साथ आगे हीटेड सीटें

    क्रूज कंट्रोल

    अडेप्टिव (एडीएएस का हिस्सा)

    आगे वेंटिलेटेड सीटें

    पैनोरमिक सनरूफ

    आगे पावर एडजस्टेबल सीटें

    ✅ (12 तरह)

    डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

    10.25-इंच

    पावर टेलगेट

    वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर

    ✅ (दो)

    पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप

    हेड्स-अप डिस्प्ले

    टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

    15-इंच

    8-इंच

    एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो

    ✅ (वायरलेस)

    साउंड सिस्टम

    11 स्पीकर (हरमन कार्डन ब्रांडेड)

    11 स्पीकर (जेबीएल ब्रांडेड)

    कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    एयरबैग

    9

    7

    360-डिग्री कैमरा

    इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल

    आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट

    टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम

    लेवल-2 एडीएएस*

    *एडीएएस - एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम

    • दोनों एसयूवी में ऑल-एलईडी लाइटिंग, एक पावर टेलगेट, 11-स्पीकर साउंड सिस्टम और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट है।

    Volkswagen Tayron R-Line
    Toyota Fortuner

    • टेरॉन आर लाइन इन दोनों में ज्यादा मॉडर्न है, इसलिए इसमें फॉर्च्यूनर की तुलना में कई अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं। इनमें एक बड़ी 15-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक पैनोरमिक सनरूफ, 3-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और एक हेड-अप डिस्प्ले शामिल है।

    Volkswagen Tayron R-Line
    Toyota Fortuner

    • अच्छी बात ये है कि फॉर्च्यूनर में बेसिक से ज्यादा सेफ्टी फीचर हैं। इसमें 7 एयरबैग (फॉक्सवैगन एसयूवी में 9), एक 360 डिग्री कैमरा और ईएससी जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। टेरॉन आर लाइन एक कदम आगे है और इसमें टीपीएमएस व लेवल-2 एडीएएस जैसे फीचर भी हैं।

    Volkwagen Tayron R-Line
    Toyota Fortuner

    टेरॉन आर लाइन vs फॉर्च्यूनर: इंजन

     

    2026 फॉक्सवैगन टेरॉन आर लाइन

    टोयोटा फॉर्च्यूनर

    इंजन

    2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन

    2.7-लीटर पेट्रोल इंजन

    2.8-लीटर डीजल इंजन+48वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी

    पावर

    204 पीएस

    166 पीएस

    204 पीएस

    टॉर्क

    320 एनएम

    245 एनएम

    420 एनएम (एमटी), 500 एनएम (एटी

    गियरबॉक्स*

    7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

    ड्राइव

    ऑल-व्हील ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव, 4-व्हील ड्राइव

    *डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    • हालांकि टेरॉन आर लाइन केवल पेट्रोल इंजन के साथ मिलेगी, जबकि फॉर्च्यूनर गाड़ी का फायदा ये है कि इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन दिए गए हैं।

    • टोयोटा एसयूवी कार में रियर-व्हील ड्राइव और 4x4 दोनों ऑप्शन है, जबकि फॉक्सवैगन टेरॉन आर लाइन में केवल ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप है।

    • गियरबॉक्स की बात करें तो फॉक्सवैगन एसयूवी कार में केवल एक ऑटोमैअिक गियरबॉक्स है, जबकि फॉर्च्यूनर में मैनुअल (केवल डीजल) और ऑटोमैटिक दोनों विकल्प दिए गए हैं।

    Volkswagen Tayron R-Line
    Toyota Fortuner

    टेरॉन आर लाइन vs फॉर्च्यूनर: प्राइस

     

    2026 फॉक्सवैगन टेरॉन आर लाइन

    टोयोटा फॉर्च्यूनर

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    48 लाख रुपये से शुरू (संभावित)

    34.16 लाख रुपये से 49.59 लाख रुपये

    चूंकि टेरॉन आर लाइन को भारत में असेंबल किया जाएगा, ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि इसकी शुरुआती प्राइस काफी अच्छी होगी जिससे इसे मुकाबले में मौजूद कारों को टक्कर देने में मदद मिलेगी।

    Volkswagen Tayron R-Line
    Toyota Fortuner

    कारदेखो की राय

    टोयोटा फॉर्च्यूनर एक आजमाया हुआ प्रोडक्ट है, और यह अभी भी अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार में से एक है। हालांकि यह काफी पुरानी हो गई है, हालांकि टोयोटा कार की कम सर्विस कॉस्ट और मेंटेनेंस में आसानी कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से अभी लोग इसे चुनते हैं, साथ ही डीजल इंजन का विकल्प भी।

    कहा जा रहा है कि फॉक्सवैगन टेरोन आर लाइन ज्यादा स्टाइलिश है, आधुनिक फीचर हैं, और कार के शौकीनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अच्छी है। लंबा व्हीलबेस और थोड़ा चौड़ा केबिन इसे फॉर्च्यूनर कार की तुलना में अंदर बैठने वालों के लिए ज्यादा आरामदायक बनाता है।

    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
