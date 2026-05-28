सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    एमजी मेजेस्टर vs टोयोटा फॉर्च्यूनर कंपेरिजन : कौनसी एसयूवी कार को लेना होगी बेहतर चॉइस?

    कागज पर एमजी मेजेस्टर ज्यादा बेहतर पैकेज है, लेकिन टोयोटा फॉर्च्यूनर के सम्मान का मुकाबला करना बेहद मुश्किल है

    प्रकाशित: मई 28, 2026 11:00 am । स्तुति

    59 Views
    • Write a कमेंट

    MG Majestor vs Toyota Fortuner

    जब एमजी ग्लॉस्टर को सबसे पहले भारत में 2020 में लॉन्च किया गया था तब इसमें कई खूबियां थीं, लेकिन सेल्स आंकड़ों में यह बात कभी नजर नहीं आई। इसका लुक और फील इतना दमदार नहीं था कि यह अपने मुकाबले में मौजूद टोयोटा फॉर्च्यूनर को कड़ी टक्कर देकर उसे पीछे छोड़ सके।

    इसे बदलने के लिए अब एमजी ने मेजेस्टर लॉन्च की है जो कि ग्लॉस्टर वाले प्लेटफॉर्म पर ही बनी है, लेकिन इसका साइज बड़ा है और इसकी स्टाइलिंग बेहद दमदार है। इस गाड़ी में कई मॉडर्न फीचर दिए गए हैं और यह ऑफ-रोडिंग के लिए भी काफी अच्छी है। लेकिन, क्या यह फॉर्च्यूनर को कड़ी टक्कर देने के लिए काफी है? आइए जानते हैं आगे :- 

    एमजी मेजेस्टर Vs टोयोटा फॉर्च्यूनर : कीमत 

     

    एमजी मेजेस्टर 

    टोयोटा फॉर्च्यूनर 

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    40.99 लाख रुपये से 44.99 लाख रुपये*

    34.16 लाख रुपये से 49.59 लाख रुपये 

    *यह कीमतें टॉप सैवी वेरिएंट की है 

    • मेजेस्टर के टॉप वेरिएंट की कीमत फॉर्च्यूनर से 4.60 लाख रुपये कम है। एमजी मेजेस्टर के बेस वेरिएंट की कीमत फिलहाल सामने आनी बाकी है। 

    एमजी मेजेस्टर Vs टोयोटा फॉर्च्यूनर : साइज 

    पैरामीटर 

    एमजी मेजेस्टर 

    टोयोटा फॉर्च्यूनर 

    अंतर 

    लंबाई 

    5,046 मिलीमीटर

    4,795 मिलीमीटर

    +251 मिलीमीटर

    चौड़ाई 

    2,016 मिलीमीटर

    1,855 मिलीमीटर

    + 151 मिलीमीटर

    ऊंचाई 

    1,870 मिलीमीटर

    1,835 मिलीमीटर

    +35 मिलीमीटर

    व्हीलबेस 

    2,950 मिलीमीटर

    2,745 मिलीमीटर

    +205 मिलीमीटर

    • एमजी मेजेस्टर को ग्लॉस्टर वाले प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, लेकिन यह गाड़ी पहले से काफी बड़ी है और यह अंतर फॉर्च्यूनर के साथ कंपेरिजन में साफ तौर पर नजर आता है। 

    MG Majestor

    Toyota Fortuner

    • इन दोनों कार की लंबाई के बीच सबसे ज्यादाअंतर है, जहां मेजेस्टर की लंबाई फॉर्च्यूनर से 251 मिलीमीटर ज्यादा है। इसके व्हीलबेस का साइज भी फॉर्च्यूनर से 205 मिलीमीटर ज्यादा है। 

    • फॉर्च्यूनर के मुकाबले मेजेस्टर की चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 151 मिलीमीटर और 35 मिलीमीटर ज्यादा है। 

    • बड़े साइज की वजह से एमजी मेजेस्टर कार फॉर्च्यूनर से ज्यादा बेहतर रोड प्रेजेंस देती है और इसे कई अलग-अलग कलर ऑप्शन में देखना काफी दिलचस्प होगा। 

    एमजी मेजेस्टर Vs टोयोटा फॉर्च्यूनर : कलर ऑप्शन 

    एमजी मेजेस्टर 

    टोयोटा फॉर्च्यूनर 

    मेटल ब्लैक 

    प्लेटिनम व्हाइट पर्ल 

    पर्ल व्हाइट 

    सुपर व्हाइट 

    मेटल ऐश 

    एटीट्यूड ब्लैक 

    कॉन्क्रीट ग्रे 

    एवेंट गार्डे ब्रॉन्ज  

    स्पार्कलिंग ब्लैक क्रिस्टल शाइन  

    सिल्वर मेटेलिक 

    • एमजी मेजेस्टर गाड़ी में चुनने के लिए चार बेसिक मोनोटोन कलर ऑप्शन दिए गए हैं। 

    • जबकि, टोयोटा फॉर्च्यूनर में भी कोई ज्यादा ब्राइट कलर ऑप्शन नहीं मिलते हैं, लेकिन इसमें ब्लैक और व्हाइट शेड वाले कई सारे कलर ऑप्शन दिए गए हैं। 

    • यदि आप फॉर्च्यूनर को डुअल-टोन शेड में लेना चाहते हैं तो आपको इसका लेजेंडर वेरिएंट खरीदना होगा। यहां देखें मेजेस्टर का फॉर्च्यूनर लेजेंडर के साथ कंपेरिजन। 

    एमजी मेजेस्टर Vs टोयोटा फॉर्च्यूनर : फीचर 

    फीचर 

    एमजी मेजेस्टर 

    टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर  

    एलईडी हेडलैंप्स 

    ✅(3-पीस) 

    ऑटो हेडलैंप्स 

    एलईडी डीआरएल्स 

    एलईडी फ्रंट फॉग लैंप्स 

     ❌

    रूफ रेल्स 

    ✅(ब्लैक)

    एलईडी टेललैंप्स 

    ✅(कनेक्टेड)

    रियर फॉग लैंप्स 

     ✅

    अलॉय व्हील्स 

    19-इंच डुअल-टोन 

    18-इंच 

    अपहोल्स्ट्री 

    लेदरेट (डुअल-टोन)

    लेदरेट 

    सीटिंग लेआउट 

    6- और 7-सीटर 

    7-सीटर 

    पावर्ड फ्रंट सीटें 

    ✅(12-वे ड्राइवर/8-वे को-ड्राइवर)

    हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट 

    वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें 

    मसाज फ्रंट सीटें 

     ❌

    इंफोटेनमेंट 

    12.3-इंच टचस्क्रीन 

    8-इंच टचस्क्रीन 

    वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो 

     ❌

    इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 

    ✅(कई सारे लेआउट के साथ 12.3-इंच फुली डिजिटल )

     ❌

    वायरलेस फोन चार्जर 

    साउंड सिस्टम 

    12 स्पीकर (जेबीएल ब्रांडेड)  

    11 स्पीकर (जेबीएल ब्रांडेड) 

    एयर प्यूरीफायर 

     ❌

    ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम 

    क्रूज कंट्रोल 

    ✅(अडेप्टिव)

    ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल 

    ✅(3-जोन)

    ✅(डुअल-जोन)

    कीलेस एंट्री 

    सनरूफ 

    पैनोरमिक 

     ❌

    फ्रंट और रियर सेंटर आर्मरेस्ट  

    पावर्ड टेलगेट 

    स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीटें 

    ड्राइव मोड 

    ✅(स्पोर्ट/नॉर्मल/ईको)

     ❌

    कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी 

    एयरबैग्स 

    6

    7

    पार्किंग सेंसर 

    ✅(फ्रंट और रियर) 

    ✅(फ्रंट और रियर) 

    पार्किंग कैमरा 

    360-डिग्री 

    360-डिग्री 

    ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल) 

    ईपीबी (इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक)  

     ❌

    रेन सेंसिंग वाइपर 

     ❌

    ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स 

    डिफॉगर के साथ रियर वाइपर और वॉशर 

    हिल होल्ड असिस्ट 

    टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) 

     ❌

    लेवल-2 एडीएएस*

     ❌

    • टोयोटा फॉर्च्यूनर में सभी बेसिक फीचर दिए गए हैं, लेकिन इसमें ज्यादा मॉडर्न कंफर्ट फीचर नहीं मिलते हैं जिसकी उम्मीद 50 लाख रुपये के आसपास बजट वाली एसयूवी कार से की जाती है। 

    MG Majestor dashboard

    Toyota Fortuner

    • एमजी मेजेस्टर के मुकाबले टोयोटा फॉर्च्यूनर में अतिरिक्त फीचर के तौर पर केवल फ्रंट फॉग लाइट्स दी गई हैं। 

    • स्टाइलिंग फीचर की बात करें तो मेजेस्टर में ना केवल मॉडर्न-डे लाइटिंग एलिमेंट मिलते हैं, बल्कि इसमें फॉर्च्यूनर (18-इंच अलॉय) के मुकाबले बड़े 19-इंच अलॉय व्हील्स भी दिए गए हैं। 

    • भले ही इन दोनों गाड़ियों में कई फीचर कॉमन मिलते हों, लेकिन मेजेस्टर कार ज्यादा बेहतर रेंज और कंफर्ट देती है। इसमें 12-वे पावर्ड ड्राइवर और 8-वे पावर्ड को-ड्राइवर सीट दी गई है। 

    • फॉर्च्यूनर के मुकाबले मेजेस्टर एसयूवी में मसाज सीटें, पैनोरमिक सनरूफ और रेन सेंसिंग वाइपर दिए गए हैं। 

    • मेजेस्टर का टेक्नोलॉजी पैकेज फॉर्च्यूनर से ज्यादा बेहतर है। इसमें बड़ी स्क्रीन, ज्यादा स्पीकर, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के लिए वायरलेस कनेक्टिविटी मिलती है। 

    • सुरक्षा के लिए एमजी मेजेस्टर में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी) और लेवल-2 एडीएएस जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    एमजी मेजेस्टर Vs टोयोटा फॉर्च्यूनर : इंजन ऑप्शन  

     

    मेजेस्टर 

    टोयोटा फॉर्च्यूनर 

    इंजन 

    2-लीटर ट्विन टर्बो डीजल इंजन 

    2.7-लीटर पेट्रोल इंजन 

    2.8-लीटर डीजल इंजन के साथ 48वोल्ट माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी  

    पावर 

    215 पीएस 

    166 पीएस 

    204 पीएस 

    टॉर्क 

    478.5 एनएम

    245 एनएम

    420 एनएम (एमटी), 500 एनएम (एटी) 

    ट्रांसमिशन

    8-स्पीड ऑटोमेटिक 

    6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 

    ड्राइवट्रेन 

    आरडब्लूडी* / 4डब्लूडी 

    आरडब्लूडी

    आरडब्लूडी, 4डब्लूडी

    • टोयोटा फॉर्च्यूनर एसयूवी कार में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। 

    • एमजी मेजेस्टर केवल डीजल कार है, जिसके साथ 8-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। इसमें मैनुअल गियरबॉक्स की चॉइस नहीं दी गई है।

    • फॉर्च्यूनर गाड़ी में पेट्रोल इंजन के साथ केवल रियर-व्हील-ड्राइव सेटअप दिया गया है, जबकि इन दोनों एसयूवी कार में डीजल इंजन के साथ रियर-व्हील-ड्राइव और फोर-व्हील ड्राइवट्रेन दी गई है। 

    • इन दोनों एसयूवी कार के आउटपुट आंकड़ें एक दूसरे के बराबर है, लेकिन टोयोटा फॉर्च्यूनर में डीजल इंजन के साथ मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन भी मिलता है। 

    ऑफ-रोड से जुड़ा एक दिलचस्प तथ्य :

    इन दोनों एसयूवी कार को पुराने लैडर फ्रेम चेसिस पर तैयार किया गया है और इनके साथ 2 हाई, 4 हाई और चार लो ड्राइव मोड मिलते हैं, जो इन्हें ऑफ-रोड पर चलाने की जबरदस्त क्षमता देते हैं। इन दोनों गाड़ियों में कई सारे टेरेन मोड दिए गए हैं। हालांकि, एमजी मेजेस्टर 1 करोड़ से कम बजट वाली इकलौती एसयूवी कार है जिसमें तीन डिफ्रेंशियल लॉक : फ्रंट, सेंटर और रियर दिए गए हैं। टोयोटा फॉर्च्यूनर में केवल रियर डिफ्रेंशियल लॉकिंग मेकेनिज़्म दिया गया है। 

    कारदेखो का क्या है कहना …

    अगर हम ब्रांड नेम को नजरअंदाज करके इनमें से किसी गाड़ी को खरीदने का फैसला लें, तो एमजी मेजेस्टर फॉर्च्यूनर को हर मामले में पीछे छोड़ देगी। ग्लॉस्टर की तुलना में यह कहीं ज्यादा बेहतर कार है और आप इन दोनों के बीच यहां अंतर देख सकते हैं।

    MG Majestor Front

    Toyota Fortuner

    फॉर्च्यूनर के मुकाबले मेजेस्टर ज्यादा बड़ी, स्पेशियस, फीचर लोडेड और एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी से लैस एसयूवी कार है। इसमें कई शानदार ऑफ-रोड फीचर दिए गए हैं जो खासकर लग्जरी कारों में देखे जाते हैं, हालांकि असल ज़िंदगी में इससे कितना फर्क पड़ता है, यह अभी देखना बाकी है। 

    एमजी मेजेस्टर पैकेज के मामले में ज्यादा मॉडर्न कार है। हो सकता है कि यह अंदर से एक पुराने एसयूवी कार हो, लेकिन इसका एक्सटीरियर बहुत ही आकर्षक लगता है। यदि आपको गाड़ी में प्रीमियम अहसास चाहिए और आपके लिए फैमिली का कंफर्ट ज्यादा मायने रखता है तो मेजेस्टर को लेना बेहतर ऑप्शन होगा। इन दोनों एसयूवी कार में से यह इकलौती ऐसी गाड़ी है जो 6-सीटर कैप्टन सीट कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है।

    अगर आपके लिए ब्रांड नेम ज्यादा मायने रखता है तो फॉर्च्यूनर को लेना बेहतर चॉइस होगी। बैजिंग के अलावा फॉर्च्यूनर के साथ आसान ओनरशिप, सर्विस, और विश्वसनीयता जैसी खूबियां भी मिलती है। कई सारी कमियों के बावजूद फॉर्च्यूनर मेजेस्टर को कड़ी टक्कर देती है। 

    was this article helpful ?

    एमजी मैजेस्टर पर अपना कमेंट लिखें

    explore similar कारें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    एमजी मेजेस्टर vs टोयोटा फॉर्च्यूनर कंपेरिजन : कौनसी एसयूवी कार को लेना होगी बेहतर चॉइस?
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    एआई विशेषज्ञ

    अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है