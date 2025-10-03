सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    2025 महिंद्रा थार इमेज गैलरी: इन 12 तस्वीरों के जरिए इसके अंदर और बाहर के डिजाइन पर डालिए एक नजर

    प्रकाशित: अक्टूबर 03, 2025 06:53 pm । भानु

    13 Views
    • Write a कमेंट

    Mahindra Thar 2025

    महिंद्रा थार 3 डोर को इस साल के लिए मॉडल ईयर अपडेट दे दिया है जिसके डिजाइन में मामूली बदलाव किए गए हैं अंदर एवं बाहर फीचर्स भी बदले गए हैं। थार के अपडेटेड मॉडल में दो नए कलर विकल्प के साथ नया एंट्री लेवल एएक्सटी और टॉप वेरिएंट एलएक्सटी शामिल हुए हैं। हालांकि,इसमें पहले की तरह पावरट्रेन विकल्प दिए गए हैं। 2025 थार के एक्सटीरियर और इंटीरियर पर इन 12 तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर:

    आगे का डिजाइन

    2025 Mahindra Thar
    2025 Mahindra Thar

    2025 महिंद्रा थार के आगे का डिजाइन काफी फ्रैश नजर आ रहा है जिसमें नई बॉडी कलर की ग्रिल दी गई है। हेलोजन हेडलाइटृस और फॉग लाइट्स के साथ साथ फेंडर माउंटेड डीआरएल्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके बंपर के डिजाइन में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है और इसमें फिर से कॉन्ट्रास्टिंग सिल्वर फिनिशिंग कर दी गई है। 

    साइड का डिजाइन

    2025 Mahindra Thar
    2025 Mahindra Thar

    साइड डिजाइन की बात करें तो 2025 थार 3 डोर यहां से नहीं बदली है। इसमें पहले की तरह विंडो लाइन,रियर ग्लास पैनल और यहां तक कि 18 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसके ​अलावा इसमें पहले की तरह ड्राइवट्रेन के अनुसार रियर फेंडर पर 'आरडब्ल्यूडी' (रियर-व्हील-ड्राइव) और ‘4X4’ (4-व्हील-ड्राइव) की बैजिंग दी गई है। 

    बता दें कि 2025 महिंद्रा थार में दो नए कलर ऑप्शंस: बैटलशिप ग्रे और टैंगो रेड के विकल्प दिए गए हैं। 

    पीछे का डिजाइन

    2025 Mahindra Thar
    2025 Mahindra Thar

    साइड की तरह 2025 थार 3 डोर के पीछे का डिजाइन भी लगभग पिछले मॉडल के समान है। इसमें पहले की तरह स्कवायर शेप की एलईडी टेललाइट्स दी गई है और इसके टेलगेट पर 18 इंच का स्पेयर व्हील दिया गया है। गौर से देखने पर पता चलेगा कि अब इसके बंपर पर एकबार फिर से सिल्वर इंसर्ट दे दिया गया है जबकि रियर पार्किंग कैमरा को स्पेयर व्हील हब पर लगाया गया है। 

    अंदर का डिजाइन

    2025 Mahindra Thar
    2025 Mahindra Thar

    2025 थार 3 डोर में ब्लैक फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री के साथ ऑल ब्लैक इंटीरियर थीम दी गई है। इसमें पहले के समान अपराइट डैशबोर्ड दिया गया है। हालांकि,इसमें अब 10.25 इंच की बड़ी टचस्क्रीन और महिंद्रा स्टीयरिंग व्हील दे दिया गया है जो कि थार रॉक्स से लिए गए हैं। एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि पावर विंडो स्विच अब दरवाजों पर लगा दिए गए हैं।

    2025 Mahindra Thar
    2025 Mahindra Thar

    इसके अलावा इसमें अब नए डिजाइन के कपहोल्डर्स दे दिए गए हैं और इसके ऑटोमैटिक वेरिएंट्स में डैड पैडल दे दिया गया है। ज्यादा कंफर्ट के लिए इसमें स्लाइडिंग फ्रंट आर्मरेस्ट दिया गया है। पीछे बैठने वालों के लिए इसमें रियर एसी वेंट्स भी दिए गए हैं। 

    फीचर्स 

    2025 Mahindra Thar

    नए टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट के अलावा, अन्य नए फीचर्स में रियर वॉशर और वाइपर के साथ-साथ आगे और पीछे दोनों तरफ बैठने वालों के लिए टाइप-सी यूएसबी पोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा इसमें पहले की तरह क्रूज़ कंट्रोल, छह-स्पीकर साउंड सिस्टम, मैनुअल एसी, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, कीलेस एंट्री, पावर एडजस्टेबल आउटसाइड मिरर (ओआरवीएम्स) और टिल्ट-एडजस्टेबल स्टीयरिंग कॉलम भी दिए गए हैं। 

    यात्रियों की सुरक्षा के लिए इसमें ड्युअल फ्रंट एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर पार्किंग सेंसर और बिल्ट-इन रोलकेज जैसे फीचर्स दिए गए हैं। 

    पावरट्रेन

    2025 महिंद्रा थार एसयूवी में पहले वाले इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-  

    पैरामीटर 

    2-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    1.5-लीटर डीजल 

    2.2-लीटर डीजल 

    पावर 

    150 पीएस 

    117 पीएस 

    132 पीएस

    टॉर्क 

    300 एनएम (एमटी) / 320 एनएम (एटी)

    300 एनएम

    300 एनएम

    ट्रांसमिशन ऑप्शन 

    6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी 

    6-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी 

    ड्राइवट्रेन 

    रियर-व्हील-ड्राइव (केवल एटी) / 4-व्हील-ड्राइव

    रियर-व्हील-ड्राइव 

    4-व्हील-ड्राइव 

    कीमत एवं  मुकाबला 

    2025 Mahindra Thar

    2025 महिंद्रा थार 3 डोर एसयूवी कार की कीमत  9.99 लाख रुपये से लेकर 16.99 लाख रुपये के बीच है। 2025 महिंद्रा थार की वेरिएंट अनुसार कीमत जानने के लिए क्लिक करें। 

    महिंद्रा थार का मुकाबला फोर्स गुरखा 3-डोर और मारुती जिम्नी से है। यह गाड़ी हुंडई क्रेटा, टोयोटा हाइराइडर, मारुति विक्टोरिस/ग्रैंड विटारा, फोक्सवैगन टाइगन और स्कोडा कुशाक जैसी कॉम्पेक्ट एसयूवी कार के मुकाबले अच्छा ऑफ-रोड ऑप्शन है।  

    was this article helpful ?

    महिंद्रा थार पर अपना कमेंट लिखें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    2025 महिंद्रा थार इमेज गैलरी: इन 12 तस्वीरों के जरिए इसके अंदर और बाहर के डिजाइन पर डालिए एक नजर
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है