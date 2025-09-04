नई मारुति विक्टोरियस एसयूवी के साथ पहली बार दिए गए हैं ये 7 फीचर, आप भी डालिए एक नजर

इस लिस्ट में ज्यादातर कंफर्ट फीचर शामिल है और मारुति की कार में अब पहली बार प्रीमियम एडीएएस सेफ्टी टेक्नोलॉजी भी शामिल हो गई है

पिछले कुछ सालों में मारुति को अपनी कई मॉडर्न कारों में कुछ फीचर पहली बार देते देखा गया है। इन फीचर्स की वजह से मारुति अपनी प्रतिद्विंदियों को कड़ी टक्कर देने में कामयाब हुई, लेकिन मारुति की गाड़ियों में अभी तक बड़ी टचस्क्रीन और लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे फीचर की कमी थी, मगर अब हाल ही में शोकेस हुई मारुति विक्टोरिस एसयूवी में इन फीचर्स को शामिल कर दिया गया है। मारुति विक्टोरिस में सात ऐसे फीचर दिए गए हैं जो मारुति की किसी कार में पहली बार मिल रहे हैं तो चलिए डालते हैं इस पर एक नजर :-

10.1-इंच टचस्क्रीन यूनिट

मारुति इविक्टो कार में 10.1-इंच इंफोटेनमेंट यूनिट सबसे पहले शामिल की गई थी, वहीं विक्टोरिस में भी इसी साइज का इंफोटनेमेंट सिस्टम दिया गया है, लेकिन इसका यूजर इंटरफेस एकदम नया है और इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी भी दी गई है जिसमें एलेक्सा ऑटो वॉइस एआई, ऐप स्टोर के साथ ओटीटी एप्स और इंटरनेट कनेक्टिविटी शामिल है। विक्टोरिस गाड़ी में 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम फुल लोडेड जेडएक्सआई वेरिएंट में दिया गया है। मारुति की इस नई एसयूवी कार में 10.1-इंच टचस्क्रीन सिस्टम के साथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी दिया गया है।

अंडरबॉडी सीएनजी टैंक

विक्टोरिस मारुति की पहली कार है जिसमें सीएनजी टैंक को गाड़ी के नीचे की तरफ फिट किया गया है। ऐसा करके कंपनी ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी एसयूवी ओनर गाड़ी में उपलब्ध बूट स्पेस का पूरा उपयोग कर सकें। अंडरबॉडी प्लेसमेंट विक्टोरिस की प्रेक्टिकेलिटी को प्रभावित किए बिना ट्विन-सिलेंडर टेक्नोलॉजी को व्यवस्थित रूप से रखने में मदद करता है।

जेस्चर कंट्रोल के साथ पावर्ड टेलगेट

मारुति ने पावर्ड टेलगेट फीचर इन्विक्टो एमपीवी में भी दिया था, लेकिन विक्टोरिस में इसे जेस्चर कंट्रोल के साथ दिया गया है। यदि आपका हाथ लगेज या कोई दूसरे आइटम से पूरी तरह भरा हुआ है तब यह फीचर बेहद काम का साबित होता है। मारुति ने जेस्चर कंट्रोल के साथ पावर्ड टेलगेट फीचर विक्टोरिस एसयूवी के टॉप वेरिएंट जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस वेरिएंट में दिया है।

लेवल-2 एडीएएस

उम्मीद की जा रही थी कि मारुति एडीएएस टेक्नोलॉजी ई विटारा इलेक्ट्रिक एसयूवी में देगी, लेकिन हाल ही में शोकेस हुई विक्टोरिस अब मारुति की पहली कार बन गई है जिसमें यह प्रीमियम सेफ्टी फीचर दिया गया है। विक्टोरिस में लेवल-2 एडीएएस दिया गया है जिसके तहत अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, हाई-बीम असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, और रियर क्रॉस-ट्रैफिक अलर्ट जैसे फीचर शामिल है। लेवल-2 एडीएएस सेफ्टी टेक्नोलॉजी इसमें टॉप वेरिएंट जेडएक्सआई प्लस के साथ दी गई है जिसके साथ केवल 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन मिलेगा।

10.25-इंच फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

मारुति ने इन्विक्टो और ग्रैंड विटारा जैसी कारों में फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया था, लेकिन विक्टोरिस में ज्यादा बड़ा 10.25-इंच डिस्प्ले दिया गया है, जो मारुति की किसी कार में पहली बार मिल रहा है। यह रेंज, फ्यूल इकोनॉमी, स्पीड और गियर पोजिशन इंडिकेटर से जुड़ी जानकारी देने में सक्षम होगा। मारुति विक्टोरिस एसयूवी में 10.25-इंच फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस वेरिएंट के साथ मिलेगा और इसे वीएक्सआई स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वेरिएंट के साथ भी दिया जाएगा।

64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग

64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग फीचर मारुति की किसी कार में पहली बार मिल रहा है। यह फीचर ज्यादातर प्रीमियम और लग्जरी कारों में देखा जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में यह मास-मार्केट कारों में भी दिया जाने लगा है। अब मारुति ने भी इसे विक्टोरिस एसयूवी में दे दिया है, लेकिन यह फीचर इसमें केवल टॉप वेरिएंट जेडएक्सआई प्लस में दिया गया है।

इंफिनिटी साउंड सिस्टम

विक्टोरिस के साथ मारुति ने 8-स्पीकर इंफिनिटी साउंड सिस्टम अपनी किसी कार में पहली बार दिया है। इस सेटअप के तहत सेंटर स्पीकर और सबवूफर के साथ डॉल्बी एटमॉस सराउंड एक्सपीरिएंस और इन-बिल्ट 8 चैनल एम्प्लिफायर शामिल है। मारुति ने यह साउंड सिस्टम सेटअप केवल फुल लोडेड जेडएक्सआई प्लस वेरिएंट में दिया है।

मारुति विक्टोरिस को दिवाली 2025 के आसपास लॉन्च किया जा सकता है और इसकी कीमत 9.75 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा, हुंडई क्रेटा, टोयोटा हाइराइडर, किआ सेल्टोस और होंडा एलिवेट जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार से रहेगा।

यह विक्टोरिस एसयूवी में दिए गए फीचर है जो मारुति की किसी कार में पहली बार मिलेंगे। आप इनमें से कौनसा फीचर गाड़ी में देखने के लिए सबसे ज्यादा उत्सुक है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।