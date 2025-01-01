ये हैं भारत की टॉप 10 डीजल एसयूवी कार, देखिए पूरी लिस्ट

चाहे आपको फैमिली एसयूवी कार चाहिए या फिर एक अच्छी ऑफ-रोडर, इस लिस्ट में सभी को कवर किया गया है

डीजल एसयूवी कारें उन लोगों के लिए सबसे अच्छी चॉइस है जिन्हें लंबी दूरी का सफर तय करना पसंद है। चाहे बात गाड़ी को सीधे हाईवे पर चलानी की हो या फिर पहाड़ों की घुमावदार सड़कों पर, डीजल इंजन से चलने वाली कारें इसे अच्छे से संभाल लेती हैं। लेकिन, ऐसी डीजल एसयूवी कार को चुनना एक बेहद मुश्किल काम है जो आपकी हर जरूरत को पूरा करे। यहां हमनें भारत की टॉप 10 डीजल एसयूवी कारों की लिस्ट तैयार की है जिसमें छोटी दूरी तय करने वाली गाड़ियों से लेकर बड़ी ऑफ-रोडर कारें शामिल हैं। आइए डालते हैं इस पर एक नजर :-

टोयोटा फॉर्च्यूनर

वेरिएंट : 4X2, 4X4, लीडर, नियो ड्राइव और जीआर-एस

कीमत : 34.28 लाख रुपये से 48.84 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

डीजल एसयूवी की बात हो और टोयोटा फॉर्च्यूनर का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यह गाड़ी अपनी शानदार रोड प्रेजेंस के लिए जानी जाती है। भले ही यह इस लिस्ट में सबसे ज्यादा फीचर लोडेड मॉडल ना हो, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा स्पेस मिलती है।

टोयोटा फॉर्च्यूनर एसयूवी में 2.8-लीटर डीजल इंजन दिया गया है जो नॉन-हाइब्रिड और माइल्ड हाइब्रिड सेटअप में मिलता है। यह इंजन 204 पीएस की पावर और 500 एनएम का टॉर्क देता है। इंजन के साथ इसमें 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया गया है। यह गाड़ी रियर-व्हील-ड्राइव और फोर-व्हील-ड्राइव सेटअप में उपलब्ध है।

महिंद्रा बोलेरो नियो

वेरिएंट: एन4, एन8, एन10 आर, एन10, एन11, और एन10 ऑप्शनल

कीमत: 8.49 लाख रुपये से 10.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

यदि आपको बोलेरो जैसी कोई दमदार एसयूवी कार चाहिए, लेकिन ज्यादा मॉडर्न डिजाइन और कई अतिरिक्त फीचर चाहिए तो आप महिंद्रा बोलेरो नियो देख सकते हैं। इस एसयूवी कार में स्टैंडर्ड बोलेरो जैसी स्पेस मिलती है, लेकिन यह ज्यादा प्रीमियम लगती है और इसमें बेहतर इंफोटेनमेंट सिस्टम भी दिया गया है।

इसमें 1.5-लीटर डीजल इंजन (100 पीएस/260 एनएम) दिया गया है जिसके साथ रियर-व्हील-ड्राइव सेटअप मिलता है। स्टैंडर्ड बोलेरो की तरह बोलेरो नियो एसयूवी में भी केवल 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है।

महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ

वेरिएंट: एमएक्स2, एमएक्स2 प्रो, एमएक्स3, एमएक्स3 प्रो, एएक्स5, एएक्स7, और एएक्स7 एल

कीमत: 8.95 लाख रुपये से 13.43 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

महिंद्रा सिर्फ बड़ी बॉक्सी एसयूवी कारें बनाने के लिए ही नहीं जानी जाती है जिसे ऑफ रोड चलाया जाए। कंपनी की सबसे छोटी एसयूवी कार ज्यादा सिटी फ्रेंडली है। महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ की डिजाइन एकदम नई है और इसमें एक फैमिली के बैठने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है। इस एसयूवी कार में पैनोरमिक सनरूफ, डुअल 10.25-इंच डिस्प्ले और एक लेवल 2 एडीएएस जैसे फीचर दिए गए हैं।

महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ कार में 1.5-लीटर डीजल इंजन दिया गया है जो 116 पीएस की पावर और 300 एनएम का टॉर्क देता है। इस इंजन के साथ इसमें 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। इस गाड़ी में प्रॉपर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स नहीं दिया गया है, लेकिन आप इसके साथ 6-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स चुन सकते हैं।

किआ सोनेट

वेरिएंट: एचटीई (ओ), एचटीके (ओ), एचटीके प्लस, एचटीके प्लस (ओ), एचटीएक्स, और जीटीएक्स

कीमत: 8.98 लाख रुपये से 14 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

ट्रेवल करने के शौकीन युवाओं के लिए किआ सोनेट एक अच्छा ऑप्शन है। इस गाड़ी की डिजाइन बेहद आकर्षक है और इसमें रोजाना काम आने वाले कई सारे फीचर मौजूद हैं। यह गाड़ी कंफर्टेबल राइड देती है और यह चार लोगों के बैठने के हिसाब से काफी अच्छी है।

इसमें 1.5-लीटर डीजल इंजन (116 पीएस/250 एनएम) दिया गया है जिसके साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है।

टाटा नेक्सन

वेरिएंट: स्मार्ट प्लस, स्मार्ट प्लस एस, प्योर प्लस, प्योर प्लस एस, क्रिएटिव, क्रिएटिव प्लस एस, क्रिएटिव प्लस एस डार्क, क्रिएटिव प्लस पीएस, क्रिएटिव प्लस पीएस डार्क, फियरलेस प्लस पीएस, फियरलेस प्लस पीएस डार्क

कीमत: 9.01 लाख रुपये से 14.05 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

हम पहले से ही सबकॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम इसके सबसे पॉपुलर दावेदारों में से एक – टाटा नेक्सन का जिक्र करना नहीं भूल सकते। इस गाड़ी की एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन काफी मॉडर्न और मिनिमिल है और इसमें कई सारे आकर्षक फीचर दिए गए हैं। क्रैश टेस्ट में इस गाड़ी को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है।

इस एसयूवी कार में 1.5-लीटर डीजल इंजन (116 पीएस/260 एनएम) के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ की तरह नेक्सन डीजल में प्रॉपर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की बजाए केवल 6-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स दिया गया है।

हुंडई वेन्यू

वेरिएंट: एचएक्स 2, एचएक्स 5, एचएक्स 7, और एचएक्स 10

कीमत: 9.70 लाख रुपये से 15.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

यह इस लिस्ट की सबसे नई कार है क्योंकि हुंडई वेन्यू को नया जनरेशन अपडेट हाल ही में मिला है। नया अपडेट मिलने से इसकी डिजाइन एकदम नई हो गई है और इसमें प्रीमियम लुक्स वाले केबिन के साथ कई नए फीचर भी जोड़े गए हैं। यह अभी भी एक फैमिली कार है जिसमें चार लोग आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन अब इसकी डिजाइन नई पीढ़ी को भी काफी पसंद आ रही है।

इस गाड़ी में सोनेट वाला डीजल इंजन (116 पीएस/250 एनएम) दिया गया है जिसके साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलता है।

महिंद्रा थार

वेरिएंट : एएक्सटी और एलएक्सटी

कीमत: 9.99 लाख रुपये से 16.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

इस लिस्ट में महिंद्रा की आखिरी कार महिंद्रा थार है जो कि बेहद पॉपुलर है। हाल ही में नया अपडेट मिलने के बाद इसमें थार रॉक्स वाले कुछ अतिरिक्त फीचर शामिल किए गए हैं, और यह इस लिस्ट की इकलौती कार है जो चढाई वाले रास्ते पर आसानी से चढ़ सकती है।

महिंद्रा थार एसयूवी में दो डीजल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें 1.5-लीटर इंजन (118 पीएस/300 एनएम) के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और रियर-व्हील-ड्राइव सेटअप, और दूसरा 2.2-लीटर डीजल इंजन (132 पीएस/300 एनएम) के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स, और रियर-व्हील-ड्राइव और फोर-व्हील-ड्राइव सेटअप शामिल हैं।

महिंद्रा एक्सयूवी700

वेरिएंट : एमएक्स, एमएक्स ई, एएक्स5 एस, एएक्स5, एएक्स7, और एएक्स7 एल

कीमत: 14.13 लाख रुपये से 23.71 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

यदि आप महिंद्रा एक्सयूवी700 को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हम आपको इसके फेसलिफ्ट वर्जन के लिए इंतजार करने की सलाह देंगे जिसे एक्सयूवी 7एक्सओ नाम दिया जाएगा। नए फेसलिफ्ट वर्जन में ट्रिपल स्क्रीन सेटअप जैसे नए फीचर दिए जाएंगे, साथ ही इसमें कई नए डिजाइन अपडेट भी देखने को मिल सकते हैं।

मौजूदा एक्सयूवी700 कार में 2.2-लीटर डीजल इंजन दिया गया है जो 185 पीएस की पावर और 450 एनएम का टॉर्क देता है। इसमें 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस दी गई है। इस गाड़ी को ऑल-व्हील-ड्राइव सेटअप के साथ भी चुना जा सकता है। फेसलिफ्ट एक्सयूवी 7एक्सओ में यही पावरट्रेन ऑप्शन दिया जा सकता है, लेकिन इसका पावर आउटपुट इससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है।

किआ सेल्टोस

वेरिएंट: एचटीई (ओ), एचटीके, एचटीके (ओ), एचटीके प्लस (ओ), एचटीएक्स, एचटीएक्स (ओ), जीटीएक्स प्लस, और एक्स-लाइन



कीमत: 12.32 लाख रुपये से 19.81 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

जल्द सेल्टोस को नया जनरेशन अपडेट मिलने वाला है, जो कि 10 दिसंबर 2025 के लिए कंफर्म हुआ है। नए जनरेशन अपडेट के साथ सेल्टोस को ना केवल नया लुक मिलेगा, बल्कि इसमें कई नए फीचर भी शामिल किए जाएंगे और इसका केबिन भी पहले से ज्यादा प्रीमियम होगा। अनुमान है कि इस गाड़ी का साइज भी पहले से बढ़ सकता है।

नया अपडेट मिलने के बावजूद इस गाड़ी में इंजन ऑप्शन मौजूदा मॉडल वाले मिल सकते हैं। मौजूदा सेल्टोस में सोनेट वाला 1.5-लीटर डीजल इंजन दिया गया है जिसके साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस मिलती है।

हुंडई क्रेटा

वेरिएंट :ई, ईएक्स, ईएक्स (ओ), एस, एस (ओ), एसएक्स, एसएक्स प्रीमियम, एसएक्स टेक, एसएक्स (ओ), और किंग

कीमत: 12.25 लाख रुपये से 20.20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

आखिर में इस लिस्ट में कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट की सबसे सस्ती डीजल कार हुंडई क्रेटा को शामिल किया गया है। यह एसयूवी शुरुआत से ही सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही है और यह अपनी जगह, कंफर्ट, प्रीमियमनेस और शानदार फीचर्स की वजह से परिवारों के बीच एक पॉपुलर चॉइस बनी हुई है।

हुंडई क्रेटा में वेन्यू वाला 1.5-लीटर डीजल इंजन दिया गया है जो 116 पीएस की पावर और 250 एनएम का टॉर्क देता है। इस इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस दी गई है।

बोनस : टाटा सिएरा

वेरिएंट: स्मार्ट प्लस, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, एडवेंचर प्लस, अकंपलिश्ड, और अकंपलिश्ड प्लस

कीमत : सामने नहीं आई

भारत में डीजल एसयूवी कारों की लिस्ट में सबसे नई कार टाटा सिएरा को शामिल ना करना बिलकुल गलत होगा। इस ओरिजिनल नेमप्लेट की मॉडर्न अवतार में मार्केट में फिर वापसी हो गई है और इसमें वह सभी खूबियां मौजूद हैं जिनकी आप एक टाटा कार से उम्मीद कर सकते हैं।

इस एसयूवी कार में 1.5-लीटर डीजल इंजन दिया गया है जो 118 पीएस की पावर और 260 एनएम का टॉर्क देता है। इंजन के साथ इसमें 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस दी गई है। टाटा ने कंफर्म किया है कि भविष्य में सिएरा का ऑल-व्हील-ड्राइव वर्जन भी पेश किया जाएगा।

आप इनमें से कौनसी डीजल एसयूवी कार को चुनना पसंद करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।