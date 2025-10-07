2025 महिंद्रा बोलेरो नियो : इस एसयूवी कार में क्या कुछ मिलता है खास, इन 12 तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर

इसमें कई हल्के-फुल्के डिजाइन अपडेट दिए गए हैं, यह गाड़ी अब पहले से काफी मॉडर्न लगती है

2025 महिंद्रा बोलेरो भारत में 8.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) प्राइस पर लॉन्च हो चुकी है। हम आपके साथ नई महिंद्रा बोलेरो की तस्वीरें पहले ही साझा कर चुके हैं। बोलेरो नियो में कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं जिसमें क्रोम एलिमेंट, एक्सटीरियर और इंटीरियर में नए कलर ऑप्शन शामिल है जो इसे काफी आकर्षक लुक देते हैं। नई महिंद्रा बोलेरो नियो में क्या कुछ मिलता है खास तस्वीरों के जरिए डालेंगे एक नजर :-

आगे की डिजाइन

आगे की तरफ गौर करें तो इस गाड़ी की डिजाइन में कई बदलाव नजर आते हैं। आगे की साइड पर इसमें हॉरिजोंटल स्लेट्स के साथ नई ग्रिल और कई क्रोम इंसर्ट दिए गए हैं जो इसे काफी आकर्षक लुक देते हैं। इसमें आगे वाले बंपर पर नीचे की तरफ चौड़े सिल्वर इंसर्ट दिए गए हैं, जबकि पुराने मॉडल में ग्रे इंसर्ट मिलते थे। इस गाड़ी में पहले की तरह हैलोजन हेडलाइट और फॉग लैंप्स दिए गए हैं।

साइड

साइड से देखने पर इसका क्लासिक बॉक्सी लुक साफ तौर पर नजर आता है। इसमें डुअल-टोन रूफ और नए डार्क ग्रे 16-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो इसे आकर्षक लुक देते हैं। इसके अलावा इसमें बॉडी-कलर्ड रियरव्यू मिरर (ओआरवीएम्स), पुल-टाइप डोर हैंडल्स और फेंडर-माउंटेड इंडिकेटर भी दिए गए हैं। केबिन के अंदर जाने और बाहर निकलने के लिए इसमें इंटीग्रेटेड साइड स्टेप भी दिया गया है।

पीछे की डिजाइन

बोलेरो नियो की पीछे की डिजाइन में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। पीछे की तरफ इसमें साइड-हिंज्ड टेलगेट के साथ बोल्ड, बॉडी कलर्ड स्पेयर व्हील दिया गया है जिस पर 'बोलेरो' बैजिंग मिलती है। इसमें सिग्नेचर वर्टिकल स्टैकड और अपराइट स्क्वायर ऑफ-टेलगेट दिया गया है जो इसे काफी दमदार लुक देता है। पीछे की साइड पर इसमें हल्के-फुल्के क्रोम टच और अच्छी तरह से इंटीग्रेट किया हुआ रियर बंपर दिया गया है।

कलर

महिंद्रा बोलेरो में दो नए कलर ऑप्शन : जींस ब्लू और कॉन्क्रीट ग्रे दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें रॉकी बेज, स्टेल्थ ब्लैक, पर्ल व्हाइट और डायमंड व्हाइट कलर ऑप्शन भी मिलने जारी हैं। इसमें जींस ब्लू, कॉन्क्रीट ग्रे और पर्ल व्हाइट कलर ऑप्शन के साथ डुअल-टोन ब्लैक रूफ भी मिलती है।

इंटीरियर

बोलेरो नियो के केबिन में अब लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलती है जिससे इसका केबिन अब काफी मॉडर्न और अपमार्केट लगता है। इस गाड़ी के साथ वेरिएंट अनुसार दो नए इंटीरियर कलर ऑप्शन : मोका ब्राउन और लुनार ग्रे दिए गए हैं। इसका डैशबोर्ड लेआउट काफी सिंपल है और इसमें सेंटर पर नया 9-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम और एसी कंट्रोल्स के लिए बेसिक रोटरी कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसमें स्टीयरिंग व्हील माउंटेड कंट्रोल्स दिए गए हैं और इस गाड़ी के केबिन में टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट भी मिलते हैं। इसमें दोनों फ्रंट पैसेंजर के लिए अलग-अलग आर्मरेस्ट और सेकंड रो सीटों पर सेंटर आर्मरेस्ट की सुविधा दी गई है।

तीसरी रो पर इसमें साइड-फेसिंग थर्ड रो जंप सीटें दी गई है। इस लेआउट की वजह से इसमें अच्छी लगेज केपेसिटी और फ्लेक्सिबल सीटिंग मिल पाती है।

इससे पहले कि हम बोलेरो नियो के फीचर्स पर चर्चा करें, क्या आप जानते हैं कि हाल ही में महिंद्रा ने 3-डोर थार को भी अपडेट किया है? यहां देखें इससे जुड़ी जानकारी।

फीचर और सेफ्टी

2025 महिंद्रा बोलेरो नियो कार में नया 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, कलर्ड मल्टी-इंफॉर्मेशन डिस्प्ले (एमआईडी) के साथ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, ऑल फोर पावर विंडो, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, क्रूज कंट्रोल और मैनुअल एसी जैसे फीचर दिए गए हैं।

सेफ्टी के लिए इसमें डुअल फ्रंट एयरबैग्स, सेंसर के साथ नया रियर पार्किंग कैमरा, एबीएस के साथ ईबीडी और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज जैसे फीचर दिए गए हैं।

इंजन ऑप्शन

2025 महिंद्रा बोलेरो नियो के इंजन ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1.5-लीटर डीजल ड्राइवट्रेन रियर-व्हील-ड्राइव (आरडब्लूडी) ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी पावर 100 पीएस टॉर्क 260 एनएम

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन

कीमत और मुकाबला

2025 महिंद्रा बोलेरो नियो गाड़ी की कीमत 8.49 लाख रुपये से 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। यह एसयूवी कार नए टॉप वेरिएंट एन11 के साथ अब कुल चार वेरिएंट में आती है। इस गाड़ी के बाकी वेरिएंट की कीमत में 50,000 रुपये की कटौती हुई है। यहां देखें इसकी वेरिएंट वाइज रिपोर्ट।

बोलेरो नियो के मुकाबले में सीधे तौर पर कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं है। लेकिन, यह मारुति ब्रेजा, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, टाटा नेक्सन, किआ सोनेट और हुंडई वेन्यू सब-कॉम्पेक्ट के मुकाबले अच्छा ऑप्शन है।