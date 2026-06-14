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    2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट : इसे खरीदने से पहले जानिए इससे जुड़ी हर एक बात

    क्या आप नई टियागो फेसलिफ्ट को घर लाना चाह रहे हैं? यहां देखें इसकी कीमत, कलर, फीचर लिस्ट, वेरिएंट, इंजन आदि से जुड़ी जानकारी.. 

    प्रकाशित: जून 15, 2026 12:17 pm । स्तुति

    24 Views
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    Tata Tiago Ultimate Buying Guide

    टाटा मोटर्स ने अपने लाइनअप की सबसे सस्ती कार टियागो को नया फेसलिफ्ट अपडेट दिया है। इस हैचबैक कार में अब पतले हेडलैंप्स, कनेक्टेड टेललाइट, नया इंटीरियर और सीएनजी ऑटोमेटिक वेरिएंट में पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं। यदि आप कोई छोटी कार खरीदने की तलाश कर रहे हैं जो रोजाना चलाने के हिसाब से अच्छी साबित हो तो टियागो आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। आपकी रिसर्च और निर्णय में मदद के लिए यहां इससे जुड़ी सभी जानकारी दी गई है :-

    टाटा टियागो लॉन्च रिपोर्ट : कीमत और अन्य जानकारियां  

    टाटा मोटर्स ने टियागो फेसलिफ्ट को मई 2026 में 4.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) शुरूआती कीमत पर पेश किया था। यह गाड़ी छह वेरिएंट में आती है और इसमें पेट्रोल और सीएनजी इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। इन दोनों इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस दी गई है। टियागो फेसलिफ्ट कार में कई सारे नए फीचर, और नई एक्सटीरियर व इंटीरियर डिजाइन दी गई है। यदि आप नई टाटा टियागो की वेरिएंट-वाइज कीमत, वेरिएंट और इस गाड़ी से जुड़ी कई अहम बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दी गई रिपोर्ट देख सकते हैं : 

    Tata Tiago

    टाटा टियागो ऑन-रोड कीमत : कितनी है ऑन-रोड कीमत? 

    नई टाटा टियागो फेसलिफ्ट कार की कीमत 4.69 लाख रुपये से 8.55 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। कार के शोरूम से निकलने से पहले उसमें रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन फीस, इंश्योरेंस और अगर कोई एसेसरीज लगवाई गई हों, तो उनकी कीमत भी जुड़ जाती है। आपके लिए ऑन-रोड कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हमनें इस रिपोर्ट में भारत के पांच बड़े शहरों में टाटा टियागो की ऑन-रोड कीमतों के बारे में विस्तार से बताया है :-

    Tata Tiago On Road Prices

    टाटा टियागो ईएमआई गाइड : कितनी देनी होगी ईएमआई? 

    अब जब आप टियागो की ऑन-रोड कीमत के बारे में जान गए हैं, तो हो सकता है कि आप इस हैचबैक कार के फाइनेंस के बारे में भी जानना चाहें। आपकी मदद के लिए हमने यह रिपोर्ट तैयार की है ताकि आपको असल में अंदाजा मिल सके कि आपकी ईएमआई की रकम कितनी हो सकती है :

    Tata Tiago

    टाटा टियागो बुकिंग और डिलीवरी : कैसे बुक करें? 

    अब जब आपको फाइनेंस के बारे में पता चला गया है तो आप टियागो की बुकिंग प्रक्रिया और डिलीवरी टाइमलाइन के बारे में जानना चाह सकते हैं। हमनें नीचे दी गई रिपोर्ट में टियागो फेसलिफ्ट की बुकिंग प्रक्रिया, डिलीवरी टाइमलाइन और जरूरी बुकिंग राशि के बारे में विस्तार से बताया है।

    Tata Tiago Bookings Explained

    टाटा टियागो फोटो गैलरी : फ्रंट लुक  

    नए अपडेट के साथ टाटा ने टियागो की डिजाइन में काफी बदलाव किए हैं जिससे इसमें अब स्लीक फ्रंट लुक मिलता है, साथ ही इसमें कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स, और कई नए कलर ऑप्शन भी शामिल किए गए हैं। नई टियागो फेसलिफ्ट कार का लुक देखने के लिए यह फोटो गैलरी देखें :-

    2026 Tiago

    टाटा टियागो कलर पेलेट अपडेट 

    नए अपडेट के साथ टियागो में तीन नए कलर ऑप्शन जुड़े हैं, जिससे इसमें अब चुनने के लिए कुल 6 कलर ऑप्शन मिलते हैं। नए कलर ऑप्शन में वाराणसी वाइब्रेंस (रेड), पैंगोंग पल्स (लाइट ब्लू), और सोबो सर्ज (लाइट पिंक) शामिल हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि नई टाटा टियागो के किस वेरिएंट में कौनसे कलर ऑप्शन दिए गए हैं? हमारी यह रिपोर्ट देखें :- 

    Tata Tiago Facelift

    टाटा टियागो फीचर : किस वेरिएंट में कौनसे फीचर दिए गए हैं? 

    2026 टाटा टियागो कार में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ 360-डिग्री कैमरा सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर, रियर एसी वेंट्स और यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर दिए गए हैं। इस हैचबैक कार के किस वेरिएंट में कौनसे फीचर मिलते हैं, यह जानने के लिए नीचे दी गई रिपोर्ट देखें : 

    Tiago Facelift

    टाटा टियागो इंजन ऑप्शन 

    नई टियागो फेसलिफ्ट हैचबैक कार में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ डुअल-सिलेंडर फ़ैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट ऑप्शनल दी गई है। इन दोनों इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आप नई टियागो फेसलिफ्ट के वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन देखना चाहते हैं तो यह रिपोर्ट देख सकते हैं :-

    Tata Tiago

    टाटा टियागो का प्रतिद्व्न्दियों के साथ मुकाबला 

    टाटा टियागो एक बेहतरीन कार है, जिसका दूसरी एंट्री-लेवल हैचबैक कारों से कड़ा मुकाबला है। यदि आप मार्केट में टियागो को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं और यह जानना चाहते हैं कि यह मुकाबले में मौजूद कारों को कहां तक टक्कर दे पाती है तो इनके बीच कंपेरिजन देख सकते हैं :-

    • मारुति वैगन आर : भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली हैचबैक कार वैगन आर में स्पेशियस केबिन, स्मूद इंजन, और और जबरदस्त परफॉरमेंस मिलती है। इसे मारुति के बड़े सर्विस नेटवर्क का फायदा भी मिलता है।

    • हुंडई ग्रैंड आई10 निओस : ग्रैंड आई10 निओस सेगमेंट में एक छोटी हैचबैक कार है जिसमें प्रीमियम फीचर, रिफाइंड पावरट्रेन और बड़ा सर्विस नेटवर्क मिलता है। 

    • मारुति स्विफ्ट : अपनी बेहतरीन माइलेज, स्मार्ट स्टाइलिंग और शानदार फीचर्स की वजह से स्विफ्ट सेगमेंट में एक पॉपुलर ऑप्शन बन गई है, साथ ही इसे मारुति के बड़े सर्विस नेटवर्क का फायदा भी मिलता है।

    • टाटा पंच : टाटा की ही दूसरी कार पंच अपने एसयूवी जैसे लुक, स्पेशियस केबिन और बड़े बूट स्पेस के साथ काफी आकर्षक लगती है। इसमें टर्बो-पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी मिलता है।

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    1 कमेंट
    1
    S
    satish anant mestry
    Jun 14, 2026, 7:02:29 PM

    Nice information

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      जवाब
      Write a Reply

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