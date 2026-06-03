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    2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट : नई हैचबैक कार कैसे बुक करें? बुकिंग राशि कितनी है? डिलीवरी कब तक मिलेगी? जानिए ऐसे तमाम सवालों के जवाब

    आप टाटा टियागो फेसलिफ्ट कार को 11,000 रुपये का टोकन अमाउंट देकर बुक कर सकते हैं

    प्रकाशित: जून 03, 2026 02:05 pm । स्तुति

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    Tata Tiago Booking Details

    टाटा टियागो हैचबैक को नया फेसलिफ्ट अपडेट मिला है जिसके चलते इसमें कई बदलाव हुए हैं, जैसे कि नए फीचर का जुड़ना, अपडेटेड डिजाइन और नया इंटीरियर आदि। कंपनी की एंट्री-लेवल कार के तौर पर पोजिशन की गई नई टाटा टियागो कार की कीमत 4.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।  

    यदि आप फेसलिफ्ट टियागो को घर लाने पर विचार कर रहे हैं तो यहां बुकिंग से जुड़ी पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं :-

    टाटा टियागो को कैसे बुक करें?  

    2026 टाटा टियागो कार को कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से बुक किया जा सकता है या फिर आप इसे नजदीकी टाटा डीलरशिप से भी बुक करवा सकते हैं। यहां देखें पूरी बुकिंग प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी :- 

    ऑनलाइन बुकिंग 

    ऑनलाइन बुकिंग के लिए आपको टाटा मोटर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फिर बुकिंग पेज पर जाना होगा और यह सभी स्टेप्स फॉलो करने होंगे :- 

    • अपनी पसंद की गाड़ी चुनें जैसे टियागो। 

    • ‘Book Now’ बटन पर क्लिक करें, जिससे चुनी गई कार के लिए एक कॉन्फ़िगरेटर खुल जाएगा। 

    • फिर अपनी पसंद का इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन चुनें। 

    • अब अपने पसंद का वेरिएंट चुनें जैसे कि स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, प्योर प्लस ए, क्रिएटिव और क्रिएटिव प्लस। 

    • इसके बाद आपको अपने चुने हुए कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपलब्ध कलर दिखाई देंगे - अब अपनी पसंद का कलर चुनें। 

    • अब चेकआउट के लिए आगे बढ़ें और अपनी निजी जानकारी और बिलिंग पता डालें। 

    • अपने शहर में अपनी पसंद की डीलरशिप चुनें। 

    • 11,000 रुपये की बुकिंग राशि का भुगतान करें और अपना ऑर्डर दें। 

    Tata Tiago Facelift

    इस हैचबैक कार को ऑनलाइन बुक करना काफी आसान है। यदि आपको ज्यादा पर्सनल टच चाहिए तो आप इसे डीलरशिप के जरिए भी बुक करवा सकते हैं। 

    डीलरशिप के जरीए बुकिंग :

    • नई टाटा टियागो हैचबैक कार को नजदीकी टाटा डीलरशिप से भी बुक किया जा सकता है। 

    • डीलरशिप पर आपको एक सेल्स रेप्रेज़ेंटेटिव से मिलाया जाएगा जो आपको कार के बारे में बताएगा।

    • इसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी होगी, ठीक वैसे ही जैसे आपने ऑनलाइन बुकिंग के दौरान करते हैं। 

    • फिर आप टाटा टियागो के अपने पसंदीदा वेरिएंट, पावरट्रेन ऑप्शन, एक्सटीरियर और इंटीरियर कलर ऑप्शन कंफर्म कर सकते हैं और बुकिंग फीस का भुगतान कर सकते हैं।

    Tata Tiago Rear

    महत्वपूर्ण जानकारी : 

    अपनी कार बुक करने से पहले हम आपको अपनी फैमिली के साथ टेस्ट ड्राइव लेने की सलाह जरूर देंगे। साथ ही आप कैंसलेशन प्रोसेस के नियम और शर्तें भी पूछ लें, और डिलीवरी की टाइमलाइन भी चेक कर लें क्योंकि यह चुने गए वेरिएंट और दूसरे फैक्टर्स के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। 

    डिलीवरी टाइमलाइन 

    टाटा टियागो की डिलीवरी जून 2026 में शुरू होगी। आप इस हैचबैक कार पर वेरिएंट और कलर ऑप्शन अनुसार 1 से 2 महीने के वेटिंग पीरियड की उम्मीद कर सकते हैं। यहां देखें टाटा टियागो के वेरिएंट-वाइज की जानकारी। 

    2026 टाटा टियागो से जुड़ी जानकारी 

    नई टाटा टियागो कार का लुक एकदम नया है और इसमें नया इंटीरियर और एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी दी गई है। आगे की तरफ इसमें स्लीक हेडलैंप्स दिए गए हैं जिस पर डीआरएल्स इंटीग्रेटेड हैं। इसमें ब्लेंक ऑफ ग्रिल के साथ नए स्टाइल का बंपर, और एलईडी कनेक्टेड टेललैंप्स दिए गए हैं। राइडिंग के लिए इसमें 15-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स और व्हील आर्क क्लैडिंग दी गई है। इस गाड़ी के कलर पेलेट में भी बदलाव किया गया है। 

    Tata Tiago Front

    केबिन के अंदर इसमें डैशबोर्ड पर अपडेटेड स्टाइलिंग के साथ लेयर्ड लुक और फ्री-स्टेंडिंग स्क्रीन मिलती है। इसमें 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, नया 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और ग्रे व ब्लैक कलर की डुअल-टोन स्कीम मिलती है। 

    Tata Tiago Interior

    इसमें दो वायरलेस फोन चार्जर, 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4-स्पीकर साउंड सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, और रियर एसी वेंट्स जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड कंट्रोल (एचएचसी), रियर पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), 360-डिग्री कैमरा और डिफॉगर के साथ रियर वाइपर/वॉशर जैसे फीचर दिए गए हैं।

    इंजन ऑप्शन 

    नई टाटा टियागो गाड़ी में प्री-फेसलिफ्ट मॉडल वाले इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें 1.2-लीटर नेचुरली एस्पेरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन शामिल है। इसमें फ़ैक्ट्री-फिटेड डुअल सिलेंडर सीएनजी किट भी दी गई है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

    स्पेसिफिकेशन

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी

    पावर

    86 पीएस

    86 पीएस/ 73.4 पीएस (सीएनजी मोड में)

    टॉर्क

    113 एनएम

    113 एनएम/ 95 एनएम (सीएनजी मोड में)

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी*

    5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी*

    माइलेज

    19.01 किलोमीटर प्रति लीटर

    19.01 किलोमीटर प्रति लीटर, 28.06 किलोमीटर प्रति किलोग्राम 

    कीमत और मुकाबला 

    टाटा टियागो न्यू मॉडल की कीमत 4.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, जिससे यह सेगमेंट की सबसे वैल्यू-फॉर मनी कार में से एक साबित होती है। 

    इसका मुकाबला मारुति सुजुकी वैगनआर, हुंडई आई10 निओस, मारुति स्विफ्ट से है। यह गाड़ी टाटा पंच माइक्रो एसयूवी के मुकाबले में भी एक अच्छा ऑप्शन है। 

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