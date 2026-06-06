टाटा टियागो फेसलिफ्ट vs मारुति वैगन आर : 2026 में कौनसी हैचबैक कार को चुनें और क्यों?
टाटा की फीचर लोडेड एंट्री लेवल हैचबैक कार का मुकाबला सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली मारुति वैगन आर से है। इनमें से कौनसी गाड़ी को खरीदना होगा बेहतर?
प्रकाशित: जून 06, 2026 08:46 am । स्तुति
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टाटा मोटर्स ने 2026 टियागो फेसलिफ्ट को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस गाड़ी में नया एक्सटीरियर, नए डिजाइन का इंटीरियर और नई फीचर लिस्ट दी गई है जिससे यह प्री-फेसलिफ्ट मॉडल के मुकाबले ज्यादा आकर्षक नजर आती है। इसका मुकाबला वैगन आर से है जो कि उन ग्राहकों की सबसे पसंदीदा चॉइस बनी हुई है जो एक छोटी, फैमिली फ्रेंडली और आरामदायक हैचबैक कार की तलाश में है।
हाल ही में मारुति सुजुकी ने वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल वर्जन से पर्दा उठाया है, जो कि ई100 इथेनॉल-ब्लेंडेड फ्यूल पर चलती है। इस कदम से ना केवल खरीदारों का मारुति पर भरोसा बढ़ा है, बल्कि उन्हें यह भी यकीन हुआ है कि वह एक भरोसेमंद कार पर अपना पैसा लगा रहे हैं। इन दोनों कारों में पेट्रोल और सीएनजी इंजन ऑप्शन, और कई मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन इनमें से कौनसी कार ज्यादा बेहतर साबित है? आइए जानते हैं इसके बारे में आगे :-
टाटा टियागो Vs मारुति वैगन आर : कीमत
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मॉडल
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टाटा टियागो
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मारुति वैगन आर
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कीमत (एक्स-शोरूम)
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4.69 लाख रुपये से 8.54 लाख रुपये
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4.98 लाख रुपये से 6.94 लाख रुपये
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टाटा टियागो का बेस वेरिएंट वैगन आर से 29,000 रुपये ज्यादा सस्ता है।
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मारुति वैगन आर कार के टॉप वेरिएंट के मुकाबले टियागो का टॉप वेरिएंट 1.6 लाख रुपये महंगा है।
इन दोनों कारों में एक जैसी कीमत पर क्या कुछ खास मिलता है, आइए जानते हैं इसके बारे में आगे:
टाटा टियागो Vs मारुति वैगन आर : साइज
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मॉडल
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टाटा टियागो
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मारुति वैगन आर
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अंतर
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लंबाई
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3813 मिलीमीटर
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3655 मिलीमीटर
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(+158 मिलीमीटर)
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चौड़ाई
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1684 मिलीमीटर
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1620 मिलीमीटर
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(+64 मिलीमीटर)
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ऊंचाई
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1535 मिलीमीटर
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1675 मिलीमीटर
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(-140 मिलीमीटर)
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व्हीलबेस
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2400 मिलीमीटर
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2435 मिलीमीटर
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(-35 मिलीमीटर)
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बूट स्पेस
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242 लीटर
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335 लीटर
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(-93 लीटर)
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जैसा की आप ऊपर दी टेबल में देख सकते हैं, यह दोनों गाड़ियां साइज के मामले में लगभग एक जैसी है। टाटा टियागो कार की लंबाई और चौड़ाई मारुति वैगन आर से ज्यादा है।
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इन दोनों गाड़ियों की लंबाई और ऊंचाई के बीच सबसे ज्यादा अंतर है। टियागो ज्यादा लंबी कार है, जबकि वैगन आर की ऊंचाई ज्यादा है।
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वैगन आर के व्हीलबेस का साइज टाटा टियागो से ज्यादा है।
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लंबाई के मामले में मारुति वैगन आर सेगमेंट की सबसे छोटी कारों में से एक है, लेकिन यह फिर भी स्पेस को लेकर दूसरी कारों को कड़ी टक्कर देती है।
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टाटा टियागो की तुलना में मारुति वैगन आर हैचबैक कार में 93 लीटर की ज्यादा बूट स्पेस मिलती है।
टाटा टियागो Vs मारुति वैगन आर : कलर ऑप्शन
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2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट
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मारुति वैगन आर
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प्रिस्टाइन व्हाइट*
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सॉलिड व्हाइट
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प्योर ग्रे*
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मेटेलिक सिल्की सिल्वर
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डेटोना ग्रे*
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मेटेलिक मैग्मा ग्रे
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पैंगोंग प्लस*
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पर्ल मेटेलिक पूलसाइड ब्लू
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सोबो सर्ज*
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पर्ल मेटेलिक नटमेग ब्राउन
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वाराणसी वाइब्रेंस*
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पर्ल मेटेलिक गैलेंट रेड
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पर्ल ब्लूइश ब्लैक
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मेटेलिक मैग्मा ग्रे*
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पर्ल मेटेलिक गैलेंट रेड*
*चुनिंदा वेरिएंट में ब्लैक रूफ के साथ उपलब्ध
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2026 टियागो फेसलिफ्ट कार छह सिंगल-टोन कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, जबकि वैगन आर हैचबैक 9 कलर ऑप्शन में आती है, जिनमें से 7 सिंगल-टोन कलर है।
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वैगन आर कार में दो डुअल-टोन कलर ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आप टियागो का टॉप वेरिएंट चुनते हैं तो आपको सभी कलर ऑप्शन के साथ ब्लैक रूफ मिल सकेगी।
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टाटा टियागो कार में सभी कलर ऑप्शन सभी वेरिएंट के साथ नहीं दिए गए हैं। यहां देखें नई टियागो कार के वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी।
टाटा टियागो Vs मारुति वैगन आर : इंजन ऑप्शन
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मॉडल
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2026 टाटा टियागो
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मारुति वैगन
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इंजन
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1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
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1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ सीएनजी
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1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
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1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
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1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ सीएनजी
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पावर
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86 पीएस
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86 पीएस/75.5 पीएस (सीएनजी)
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90 पीएस
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69 पीएस
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69 पीएस/ 57 पीएस (सीएनजी)
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टॉर्क
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113 एनएम
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113 एनएम/ 96.5 एनएम(सीएनजी)
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114 एनएम
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91 एनएम
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91 एनएम / 82 एनएम (सीएनजी)
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ट्रांसमिशन
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5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी
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5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी
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5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी
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5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी
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5-स्पीड एमटी
एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन
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इन दोनों कारों में चुनने के लिए कई सारे इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं।
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नई टाटा टियागो गाड़ी में केवल 1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो कि पेट्रोल और सीएनजी इंजन ऑप्शन में उपलब्ध है। जबकि, वैगन आर हैचबैक में 1-लीटर और 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल दिया गया है।
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वैगन आर हैचबैक कार का 1.2-लीटर इंजन कागज पर थोड़ा ज्यादा पावर और टॉर्क देता है।
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सीएनजी वर्जन की बात करें तो टियागो यहां ज्यादा बेहतर साबित होती है क्योंकि यह ज्यादा पावर और टॉर्क देती है।
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टियागो में सीएनजी पावरट्रेन के साथ एएमटी गियरबॉक्स भी दिया गया है, जो शहर में ज्यादा इस्तेमाल करने वाले खरीदारों के लिए एक पॉपुलर चॉइस बन सकती है।
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नोट:
टियागो में डुअल-सिलेंडर सीएनजी सेटअप दिया गया है जिससे इसमें वैगन आर के मुकाबले ज्यादा बूट स्पेस मिलती है।
2026 टाटा टियागो Vs मारुति वैगन आर : फीचर और सेफ्टी
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फीचर
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2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट
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मारुति वैगन आर
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ऑटोमेटिक हेडलाइट
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एलईडी हेडलाइट
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एलईडी डीआरएल्स
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फ्रंट फॉग लाइट
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(एलईडी
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एलईडी टेललाइट
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(कनेक्टेड)
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व्हील्स
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15-इंच अलॉय व्हील्स
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14-इंच अलॉय व्हील्स
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इंफोटेनमेंट सिस्टम
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10.25-इंच टचस्क्रीन
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7-इंच टचस्क्रीन
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एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले
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(वायरलेस)
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(वायर्ड)
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डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले
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क्रूज कंट्रोल
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ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल
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स्टीयरिंग व्हील टिल्ट एडजस्टमेंट
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पावर एडजस्टेबल ओआरवीएम्स
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रियर एसी वेंट्स
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साउंड सिस्टम
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4-स्पीकर ऑडियो सिस्टम
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4-स्पीकर ऑडियो सिस्टम
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वायरलेस फोन चार्जिंग
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पैडल शिफ्टर
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(केवल एएमटी)
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कीलेस एंट्री
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पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप
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हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
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ट्रे के अंदर को-ड्राइवर साइड फ्रंट सीट
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कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी
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एयरबैग्स
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6
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6
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इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी)
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ट्रेक्शन कंट्रोल
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टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम
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रेन सेंसिंग वाइपर
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पार्किंग सेंसर
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(रियर)
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(रियर)
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पार्किंग कैमरा
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(360-डिग्री)
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ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर
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आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट
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रियर डिफॉगर
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जैसा की आप टेबल में देख सकते हैं, टाटा टियागो कार में सभी जरूरी फीचर से लेकर अच्छी कंफर्ट टेक्नोलॉजी दी गई है, जबकि मारुति वैगन आर में सभी बेसिक फीचर दिए गए हैं।
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360-डिग्री कैमरा, क्रूज़ कंट्रोल, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो हेडलाइट, रेन-सेंसिंग वाइपर्स, बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर टियागो को वैगन आर से कहीं ज्यादा बेहतर बनाते हैं।
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एलईडी डीआरएल्स, एलईडी हेडलाइट, कनेक्टेड एलईडी टेललाइट, और बड़े साइज के अलॉय व्हील्स जैसे एक्सटीरियर हाइलाइट टियागो को ज्यादा आकर्षक और अपमार्केट दिखाते हैं।
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वैगन आर में अच्छे बेसिक फीचर के साथ कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी मिलते हैं जैसे कि 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 4-स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम। यह दोनों फीचर इसके टॉप वेरिएंट की कम कीमत को एकदम वाजिब ठहराते हैं, खासकर जब इसकी तुलना टियागो से की जाए।
कारदेखो का क्या है कहना
मारुति वैगन आर अपने दो भरोसेमंद इंजन ऑप्शन, अच्छे बेसिक फीचर्स और स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर के साथ चीजों को आसान और सिंपल बनाए रखती है। इस गाड़ी के साथ मारुति का बड़ा सर्विस नेटवर्क और किफायती ओनरशिप एक्सपीरिएंस भी मिलता है। इस गाड़ी की कीमत काफी कम है, भले ही इसका बेस वेरिएंट टियागो से महंगा हो, लेकिन इसके मिड और टॉप वेरिएंट अपनी कीमत को सही ठहराते हैं। यह गाड़ी उन खरीदारों को आकर्षित कर सकती है जो कि एक किफायती, स्पेशियस और भरोसेमंद कार की तलाश में हैं।
जबकि, टाटा टियागो कार में ज्यादा एडवांस और पावरफुल सीएनजी पावरट्रेन, ज्यादा फीचर और प्रीमियम केबिन एक्सपीरिएंस मिलता है। नई टाटा टियागो कार की कीमत भी काफी कम रखी गई है और यह गाड़ी कई सारे वेरिएंट में उपलब्ध है जिनमें कई शानदार फीचर मिलते हैं, जो इसे एक शानदार पैकेज बनाते हैं।
कुल मिलाकर, टाटा टियागो कार में ज्यादा कीमत पर लंबी फीचर लिस्ट और फंकी एक्सटीरियर स्टाइलिंग मिलती है, जबकि वैगन आर कार बिना आपकी जेब पर ज्यादा बोझ डाले एक परेशानी-मुक्त, ज़्यादा स्पेशियस और भरोसेमंद ओनरशिप एक्सपीरिएंस देती है और अपनी छवि पर खरा उतरती है।
यह ऑप्शन भी चुन सकते हैं
टियागो और वैगन आर दोनों अच्छी कारें हैं, लेकिन आप सेगमेंट में यह दूसरे ऑप्शन भी देख सकते हैं :-
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हुंडई ग्रैंड आई10 निओस : ज्यादा प्रीमियम इंटीरियर, रिफाइंड पावरट्रेन और कंफर्टेबल राइड क्वालिटी वाला एक शानदार पैकेज।
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मारुति सुजुकी सेलेरियो : यदि आप कम रनिंग कॉस्ट, ज्यादा माइलेज, ईज़ी-टू-ड्राइव कैरेक्टर और अच्छे फीचर वाली एक कार चाहते हैं तो इसे चुनें।
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मारुति सुजुकी स्विफ्ट : ज्यादा स्टाइलिश और स्पोर्टी स्टेंस, बेहतर परफॉरमेंस, शानदार हैंडलिंग और अच्छी रीसेल वैल्यू के लिए इसे चुनें।