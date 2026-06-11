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    2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट ईएमआई गाइड : आपको हर महीने कितना करना होगा भुगतान? जानिए यहां

    कैलकुलेशन के लिए हमनें टियागो के सबसे महंगे वेरिएंट-पावरट्रेन कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखा है 

    प्रकाशित: जून 11, 2026 12:01 pm । स्तुति

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    Tata Tiago

    टाटा टियागो भारत की सबसे पॉपुलर एंट्री लेवल हैचबैक कारों में से एक है। इसमें स्टाइलिश डिजाइन, प्रेक्टिकल केबिन और लंबी फीचर लिस्ट मिलती है। नई टाटा टियागो कार की कीमत 4.7 लाख रुपये से शुरू होती है और 8.55 लाख रुपये तक (एक्स-शोरूम) (टॉप वेरिएंट) जाती है। फेसलिफ्ट टाटा टियागो कार में शार्प एक्सटीरियर डिजाइन, प्रीमियम इंटीरियर और एडवांस फीचर लिस्ट दी गई है, जो इसे उन लोगों के लिए अच्छी चॉइस बनाती है जो कि एक बजट फ्रेंडली कार की तलाश में हैं। 

    यदि आपने नई टाटा टियागो को खरीदने के बारे में सोचा है और आप इसे लोन पर लेना चाह रहे हैं तो ऐसे में अनुमानित मंथली ईएमआई को समझना जरूरी हो जाता है। आपकी मदद के लिए हमनें नई टियागो फेसलिफ्ट कार के क्रिएटिव वेरिएंट सीएनजी-एएमटी कॉम्बिनेशन को विस्तार से समझाया है। हमनें इसकी नई दिल्ली में ऑन-रोड कीमत को ध्यान में रखा है और अलग-अलग लोन अवधि के आधार पर ईएमआई को विस्तार से समझाया है। 

    वेरिएंट 

    टियागो क्रिएटिव सीएनजी-एएमटी 

    ऑन-रोड कीमत (नई दिल्ली)

    9.59 लाख रुपये 

    डाउन पेमेंट (एक्स-शोरूम कीमत का लगभग 20%) 

    1.9 लाख रुपये 

    लोन राशि 

    7.69 लाख रुपये 

    ब्याज दर

    9.5 %

    इस रिपोर्ट में देखें नई टाटा टियागो की वेरिएंट-वाइज कीमत। 

    नोट :  

    आपकी ईएमआई कार के वेरिएंट, डाउन पेमेंट और लागू ब्याज दर के आधार पर अलग-अलग होती है। कार लोन पर दी जाने वाली ब्याज दर आपके सिबिल स्कोर के आधार पर अलग-अलग होगी। इस कैलकुलेशन के लिए हमने 9.5 प्रतिशत की एक स्टैंडर्ड रेट मानी है। ज्यादा जानकारी के लिए हम आपको सलाह देते हैं कि आप अपने नजदीकी डीलरशिप और बैंक से संपर्क करें। यहां देखें इसकी बुकिंग से जुड़ी जानकारी। 

    यहां देखें ईएमआई से जुड़ी जानकारी :- 

    3 साल का ईएमआई प्लान 

    डाउन पेमेंट: 1,90,000 रुपये   

    ईएमआई राशि :  24,635 रुपये 

    3 साल के बाद कीमत : 10,77,000 रुपये (ब्याज समेत) 

    EMI

    4 साल का ईएमआई प्लान 

    डाउन पेमेंट: 1,90,000 रुपये 

    ईएमआई राशि : 19,321 रुपये 

    4 साल के बाद कीमत : 11,17,000 रुपये (ब्याज समेत) 

    EMI

    5 साल का ईएमआई प्लान 

    डाउन पेमेंट:  1,90,000 रुपये 

    ईएमआई राशि : 16,152 रुपये 

    5 साल के बाद कीमत : 11,59,000 रुपये (ब्याज समेत) 

    EMI

    7 साल का ईएमआई प्लान 

    डाउन पेमेंट: 1,90,000 रुपये  

    ईएमआई राशि : 12,569 रुपये 

    7 साल के बाद कीमत : 12,46,000 रुपये (ब्याज समेत) 

    EMI

    टाटा टियागो फेसलिफ्ट से जुड़ी जानकारी 

    टाटा टियागो फेसलिफ्ट कार छह वेरिएंट : स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, प्योर प्लस ए, क्रिएटिव और क्रिएटिव प्लस में आती है। ग्राहक वेरिएंट अनुसार पेट्रोल और सीएनजी पावरट्रेन के साथ मैनुअल और एएमटी गियरबॉक्स का ऑप्शन चुन सकते हैं। भारत की सबसे सस्ती हैचबैक कार में से एक होने के नाते टियागो कार में स्पेशियस केबिन, अच्छी प्रेक्टिकेलिटी और शानदार सेफ्टी पैकेज मिलता है। यह एक अच्छी वैल्यू फॉर मनी कार साबित होती है। यहां देखें नई टाटा टियागो के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी। 

    2026 Tata Tiago

    फेसलिफ्ट टियागो कार में 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, रियर एसी वेंट्स के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, ऑटो-फोल्डिंग ओआरवीएम्स, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, डुअल वायरलेस फोन चार्जर, रियर यूएसबी चार्जिंग पोर्ट और टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर दिए गए हैं।

    Tata Tiago

    सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग्स (स्टैंडर्ड), एबीएस के साथ ईबीडी, सेगमेंट फर्स्ट 360-डिग्री कैमरा के साथ ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल), हिल होल्ड कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज, रियर पार्किंग सेंसर, ऑटोमेटिक हेडलैंप्स और रेन सेंसिंग वाइपर (टॉप वेरिएंट में) जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    यहां देखें टाटा टियागो के इंजन ऑप्शन की जानकारी :- 

    स्पेसिफिकेशन

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी

    पावर

    86 पीएस

    86 पीएस/ 73.4 पीएस (सीएनजी मोड में)

    टॉर्क

    113 एनएम

    113 एनएम/ 95 एनएम (सीएनजी मोड में)

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी*

    5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी*

    माइलेज

    19.01 किलोमीटर प्रति लीटर

    19.01 किलोमीटर प्रति लीटर, 28.06 किलोमीटर प्रति किलोग्राम 

    *एएमटी - ऑटोमैटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

    Tata Tiago

    कारदेखो का क्या है कहना..

    अगर आप एक बार में बड़ी रकम नहीं देना चाहते और अपने बजट में रहकर गाड़ी को लेना चाहते हैं, तो सही ईएमआई प्लान के साथ टाटा टियागो खरीदना एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है। अगर आप कुल चुकाए जाने वाले ब्याज को कम रखना चाहते हैं तो आपके लिए 3 या 4 साल की लोन अवधि सबसे सही रहेगी, वहीं 5 या 7 साल की लोन अवधि आपके मासिक बोझ को तो कम कर देगी, लेकिन समय के साथ कुल कीमत बढ़ जाएगी।

     आप कारदेखो के ऑनलाइन कार लोन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके वेरिएंट, डाउन पेमेंट, ब्याज दर और अपनी पसंद की लोन अवधि के आधार पर अलग-अलग ईएमआई कॉम्बिनेशन भी देख सकते हैं। 

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