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    2026 टाटा टियागो : इस हैचबैक कार में क्या कुछ मिलता है खास, इन 12 तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर

    2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च हो गई है, जिससे इसमें शार्प एक्सटीरियर और नया इंटीरियर मिलता है

    प्रकाशित: जून 03, 2026 11:59 am । स्तुति

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    2026 Tiago

    2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट भारत में 4.67 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) कीमत पर लॉन्च हो गई है। इस हैचबैक कार की डिजाइन में काफी बदलाव किए गए हैं जिससे इसका एक्सटीरियर अब काफी शार्प लगता है, साथ ही इसमें अपडेटेड केबिन भी दिया गया है जिसमें कई प्रीमियम फीचर मिलते हैं। टाटा टियागो फेसलिफ्ट में क्या कुछ मिलता है खास, तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर :- 

    एक्सटीरियर 

    आगे की डिजाइन 

    • सबसे बड़ा बदलाव इसमें आगे की तरफ हुआ है। टियागो फेसलिफ्ट कार में स्लीक हेडलैंप्स के साथ आइब्रो स्टाइल एलईडी डीआरएल्स दी गई है। 

    2026 Tata Tiago

    • प्री-फेसलिफ्ट मॉडल के मुकाबले इसमें नया लाइटिंग सेटअप दिया गया है जिससे इसे ज्यादा प्रीमियम लुक मिलता है। 

    • टाटा ने इसकी ग्रिल को साफ डिटेलिंग के साथ फिर से डिजाइन किया है, जिससे कार की चौड़ाई ज्यादा दिखाई देती है।

    2026 Tata Tiago

    • इस गाड़ी के आगे वाला बंपर एकदम नया है और इसके निचले हिस्से पर स्पोर्टी ब्लैक एलिमेंट मिलता है। 

    • एंगुलर बंपर एलिमेंट और शार्प क्रीज लाइंस इसे पहले से ज्यादा दमदार लुक देते हैं। 

    2026 Tata Tiago

    साइड 

    • इसकी साइड प्रोफाइल काफी जानी पहचानी लगती है। राइडिंग के लिए इसमें नए स्टाइल के डुअल टोन 15-इंच अलॉय व्हील्स, और ब्लैक व्हील आर्क क्लैडिंग दी गई है जो इसे दमदार लुक देती है।

    2026 Tata Tiago

    • ब्लैक आउट ओआरवीएम्स और बी-पिलर (आउटसाइड रियर व्यू मिरर) इसकी स्पोर्टी एक्सटीरियर थीम को अच्छा कॉम्पलिमेंट देते हैं। 

    • इसकी शोल्डरलाइन और ग्लासहाउस डिजाइन में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिससे इसमें प्री-फेसलिफ्ट वर्जन जैसा फैशनेबल और मॉडर्न एक्सटीरियर लेआउट मिलता है। 

    • इसमें शार्कफिन एंटीना के साथ सिल्वर डोर हैंडल्स दिए गए हैं। 

    2026 Tata Tiago

    पीछे की डिजाइन 

    • आगे के जैसे इसमें पीछे की तरफ भी मॉडर्न स्टाइलिंग मिलती है। 

    2026 Tata Tiago

    • इसमें टेलगेट पर टेललैंप्स को कनेक्ट करता एलईडी क्लस्टर मिलता है, जो इसे एकदम आकर्षक लुक देता है।

    2026 Tata Tiago

    • इस गाड़ी में नया रियर बंपर दिया गया है जिसका लेआउट काफी साफ-सुथरा है, और इसमें किनारों पर वर्टिकल रिफ्लेटर के साथ नई डिटेलिंग मिलती है।

    2026 Tata Tiago

    • यह नए अपडेट हैचबैक कार को पीछे से ज्यादा चौड़ा और मॉडर्न लुक देते हैं। 

    कलर ऑप्शन : 

    टाटा ने नई टियागो हैचबैक कार के कलर ऑप्शन में भी बदलाव किए हैं। यह गाड़ी 5 कलर ऑप्शन : वाराणसी वाइब्रेंस, सोबो सर्ज, पैंगोंग पल्स, प्रिस्टाइन व्हाइट और डेटोना ग्रे में उपलब्ध है। यहां देखें नई टियागो फेसलिफ्ट के कलर ऑप्शन की जानकारी। 

    इंटीरियर 

    • 2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट गाड़ी में नए डिजाइन का डैशबोर्ड दिया गया है जिसका लेआउट काफी क्लीन और मॉडर्न है, जो इसे एकदम आकर्षक लुक देता है। 

    2026 Tiago

    • इसमें डैशबोर्ड के बीच में 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जिसके साथ नया फ्री-स्टेंडिंग डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है। 

    2026 Tiago

    • केबिन के अंदर इसमें इल्युमिनेटेड लोगो के साथ टाटा का नया 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, साथ ही इसमें इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फंक्शन के लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल्स भी मिलते हैं। 

    • नई सीट अपहोल्स्ट्री और नए इंटीरियर ट्रिम एलिमेंट इसके केबिन को एकदम प्रीमियम फील देते हैं। 

    • इसमें नए डिजाइन का सेंटर कंसोल दिया गया है जिसमें बेहतर उपयोगिता के लिए स्टोरेज स्पेस और व्यवस्थित कंट्रोल्स मिलते हैं। 

    • पीछे वाले वाले पैसेंजर के लिए डेडिकेटेड एसी वेंट्स दिए दिए गए हैं जो लंबी दूरी के सफर में अच्छा कंफर्ट देते हैं। 

    2026 Tata Tiago

    फीचर और सेफ्टी  

    • फेसलिफ्ट टियागो गाड़ी में अपडेटेड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। 

    • इसमें 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फोर स्पीकर साउंड सिस्टम, वायरलेस चार्जर और यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट, ऑटोमैटिक हेडलैंप, रेन सेंसिंग वाइपर, रिवर्स कैमरा और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर भी दिए गए हैं।

    • सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, रिवर्स पार्किंग सेंसर और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं।

    • इस हैचबैक कार के टॉप वेरिएंट में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड कंट्रोल (एचएचसी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), 360-डिग्री कैमरा और ब्लाइंड व्यू मॉनिटर जैसे सेफ्टी फीचर भी दिए गए हैं।

    इंजन ऑप्शन 

    स्पेसिफिकेशन

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी

    पावर

    86 पीएस

    86 पीएस/ 73.4 पीएस (सीएनजी मोड में)

    टॉर्क

    113 एनएम

    113 एनएम/ 95 एनएम (सीएनजी मोड में)

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी*

    5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी*

    माइलेज

    19.01 किलोमीटर प्रति लीटर

    19.01 किलोमीटर प्रति लीटर, 28.06 किलोमीटर प्रति किलोग्राम 

    • इसमें पुराने मॉडल वाले इंजन ऑप्शन : 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 1.2-लीटर एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ सीएनजी दिए गए हैं। 

    • टियागो सीएनजी वेरिएंट में फैक्ट्री फिटेड डुअल सिलेंडर सीएनजी सेटअप दिया गया है। 

    कीमत और मुकाबला 

    फेसलिफ्ट टियागो हैचबैक कार को भारत में 4.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) कीमत पर लॉन्च किया गया है। आप टियागो फेसलिफ्ट की कीमत जानने के लिए यह लॉन्च स्टोरी देख सकते हैं। नई टाटा टियागो गाड़ी का मुकाबला मारुति सुजुकी वैगनआर, मारुति सुजुकी सेलेरियो और सिट्रोएन सी3 से रहेगा। 

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