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    2026 टाटा टियागो ऑन रोड प्राइस एनालिसिस: जानिए इसे घर लाने में असल में कितने पैसे खर्च होंगे

    टाटा टियागो भारत की सबसे सस्ती हैचबैक कार में से एक है, लेकिन इसकी फाइनल ऑन रोड प्राइस इसके वेरिएंट और आप कहां से खरीदते हैं, इस आधार पर अलग-अलग हो सकती है।

    प्रकाशित: जून 10, 2026 09:14 am । सोनू

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    Tata Tiago On Road Prices

    टाटा मोटर्स ने हाल ही में नई टियागो हैचबैक कार को लॉन्च किया है, जिससे बजट का ध्यान रखने वाले लोगों के बीच इसकी लोकप्रिय और बढ़ गई है। अपनी किफायती प्राइस टैग, मॉडर्न फीचर, प्रैक्टिकल केबिन और कई पावरट्रेन ऑप्शन के साथ टियागो गाड़ी आज भी सबसे ज्यादा पैसा वसूल हैचबैक कार बनी हुई है।

    विज्ञापन या समाचारों में आपको जो कीमतें दिखती हैं वो ज्यादातर एक्स-शोरूम प्राइस होती हैं, और यह वह फाइनल रेट नहीं होती है जो आप देंगे। नई टियागो को घर लाने से पहले आपको कई अतिरिक्त शुल्क देने होते हैं जिससे इसकी फाइनल प्राइस बढ़ जाती है और आपके फैसले को प्रभावित कर सकती है।

    यहां हमने भारत के टॉप 5 शहरों में टाटा टियागो की ऑन रोड प्राइस का पूरा ब्योरा दिया है, जो आपको पूरी ऑनरशिप कॉस्ट को समझने में मदद करेगा।

    ऑन-रोड प्राइस की गणना कैसे होती है?

    एक्स-शोरूम प्राइस में केवल गाड़ी की लागत होती है। ग्राहक को कार के रजिस्ट्रेशन और डिलीवरी से पहले कई जरूरी और कुछ ऑप्शनल चार्ज भी देने होते हैं।

    इनमें ये शामिल हैं:

    • इंश्योरेंस प्रीमियम

    • रोड टैक्स (राज्य के हिसाब से अलग-अलग)

    • रजिस्ट्रेशन चार्ज

    • फास्टैग चार्ज

    • 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से ज्यादा कीमत वाली कार के लिए टीसीएस

    • एसेसरीज (ऑप्शनल)

    • एक्सटेंडेड वारंटी (ऑप्शनल)

    चूंकि टाटा टियागो की कीमत 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से कम है, इसलिए ग्राहकों को 1 प्रतिशत टीसीएस चार्ज का भुगतान नहीं करना होगा।

    टाटा टियागो ऑन रोड प्राइस दिल्ली

    शुल्क

    टियागो स्मार्ट

    टियागो क्रिएटिव स्मार्ट

    एक्स-शोरूम

    4.7 लाख रुपये 

    8.55 लाख रुपये 

    बीमा

    27,668 रुपये

    37,342 रुपये

    रजिस्ट्रेशन 

    26,171 रुपये

    67,720 रुपये

    ऑन रोड प्राइस

    5,23,839 रुपये

    9,60,062 रुपये

    भारत की राजधानी दिल्ली में टियागो की कीमत 5.24 लाख रुपये से 9.6 लाख रुपये के बीच है। यहां टियागो की वेरिएंट अनुसार प्राइस लिस्ट देखें

    टाटा टियागो ऑन रोड प्राइस मुंबई

    शुल्क

    टियागो स्मार्ट

    टियागो क्रिएटिव स्मार्ट

    एक्स-शोरूम

    4.7 लाख रुपये 

    8.55 लाख रुपये 

    बीमा

    28,196 रुपये

    38,043 रुपये

    रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन

    55,728 रुपये

    72,762 रुपये

    फास्टैग

    600 रुपये

    600 रुपये

    ऑन रोड प्राइस

    5,54,524 रुपये

    9,66,405 रुपये

    मुंबई में टियागो की ऑन रोड प्राइस 5.55 लाख रुपये से 9.66 लाख रुपये के बीच है। यहां आप वेरिएंट अनुसार ऑन रोड प्राइस का पता कर सकते हैं।

    टाटा टियागो ऑन रोड प्राइस चेन्नई

    शुल्क

    टियागो स्मार्ट

    टियागो क्रिएटिव स्मार्ट

    एक्स-शोरूम

    4.7 लाख रुपये 

    8.55 लाख रुपये 

    बीमा

    37,875 रुपये

    55,128 रुपये

    रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन

    60,299 रुपये

    1,15,049 रुपये

    ऑन रोड प्राइस

    5,68,174 रुपये

    10,25,177 रुपये

    चेन्नई में कीमत 5.68 लाख रुपये से 10.25 लाख रुपये के बीच है। यहां चेन्नई में वेरिएंट अनुसार ऑन रोड प्राइस देखें

    टाटा टियागो ऑन रोड प्राइस बेंगलुरु

    शुल्क

    टियागो स्मार्ट

    टियागो क्रिएटिव स्मार्ट 

    एक्स-शोरूम

    4.7 लाख रुपये 

    8.55 लाख रुपये 

    बीमा

    41,314 रुपये

    62,447 रुपये

    रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन

    71,483 रुपये

    1,36,528 रुपये

    फास्टैग

    550 रुपये

    550 रुपये

    ऑन रोड प्राइस

    5,83,347 रुपये

    10,54,525 रुपये

    बेंगलुरु में आईसीई पावर्ड टियागो की कीमत 5.83 लाख रुपये से 10.55 लाख रुपये के बीच है। यहां वेरिएंट अनुसार प्राइस देखें

    टाटा टियागो ऑन रोड प्राइस कोलकाता

    शुल्क

    टियागो स्मार्ट

    टियागो क्रिएटिव स्मार्ट

    एक्स-शोरूम

    4.7 लाख रुपये 

    8.55 लाख रुपये 

    बीमा

    32,412 रुपये

    44,344 रुपये

    रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन

    28,829 रुपये

    50,004 रुपये

    ऑन रोड प्राइस

    5,31,241 रुपये

    9,49,348 रुपये

    कोलकाता में आईसीई पावर्ड टियागो की रेट 5.31 लाख रुपये से 9.49 लाख रुपये के बीच है। यहां वेरिएंट वाइज ऑन रोड प्राइस देखें

    टाटा टियागो ओवरव्यू

    टाटा टियागो पेट्रोल और सीएनजी पावरट्रेन दोनों ऑप्शन में उपलब्ध है और अलग-अलग बजट के हिसाब से कई वेरिएंट में मिलती है। सेगमेंट की सबसे सस्ती हैचबैक कार में से एक होने के बावजूद, टियागो में कई मॉडर्न फीचर दिए गए हैं।

    Tata Tiago Front

    इसके टॉप फीचर में एक 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, दो वायरलेस फोन चार्जर, पीछे एसी वेंट्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप, और ऑटो ऑटोमैटिक हेडलाइटें शामिल हैं।

    Tata Tiago Interior

    इसकी एक और बड़ी खासियत शानदार सेफ्टी है। टियागो कार में छह एयरबैग स्टैंडर्ड के अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ईबीडी के साथ एबीएस, हिल होल्ड असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), पीछे पार्किंग सेंसर, और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। सेगमेंट में यह इकलौती गाड़ी है जिसमें 360 डिग्री कैमरा दिया गया है।

    यहां इसके इंजन स्पेसिफिकेशन देखिए:

    इंजन

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी

    पावर

    86 पीएस

    86 पीएस/ 75 पीएस (सीएनजी)

    टॉर्क

    113 एनएम

    113 एनएम/ 95 एनएम (सीएनजी)

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी

    5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी

    टाटा टियागो कंपेरिजन

    टाटा टियागो अभी भी भारत की सबसे सस्ती प्रीमियम हैचबैक कार में से एक है। इसका मुकाबला मारुति सुजुकी सेलेरियो, मारुति वैगनआर, मारुति स्विफ्ट और हुंडई ग्रैंड आई10 निओस से है, जबकि इसे एंट्री-लेवल कॉम्पैक्ट एसयूवी कार के विकल्प के तौर पर भी चुना जा सकता है।

    हम आपको सलाह देते हैं कि खरीदने से कार की लेटेस्ट प्राइस और डिस्काउंट ऑफर के बारे में जरूर पता कर लें। इसके लिए कई डीलरशिप पर पता करना और अच्छी रेट के लिए मोलभाव करना भी जरूरी है।

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